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أردوغان : الكونغرس تجرأ على معاقبة السعودية .. ويعتزم معاقبة مؤسسات كويتية

23 نوفمبر, 2016 , 20:59 م
أردوغان : الكونغرس تجرأ على معاقبة السعودية .. ويعتزم معاقبة مؤسسات كويتية
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صحيفة المرصد:دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العالم الإسلامي إلى ضرورة التحرك من أجل الوقوف في وجه ما وصفها بـ”السياسات المزدوجة المعايير” التي تتبعها الدول الغربية تجاه الدول الإسلامية.

وقال أردوغان: “أعتقد أن على دول العالم الإسلامي أن ترفع صوتها في وجه المعايير المزدوجة والأفعال التي تلحق الضرر بشعوبنا، لم يعد بإمكاننا أن نتحمل أكثر قيام الدول الغربية بتحميل العالم الإسلامي مسؤولية أزماتها ومآزقها” ، وفقاً لموقع CNN.

وأضاف: “الكونغرس الأمريكي تجرأ مؤخرا على معاقبة السعودية بسبب إرهابي سعودي فجر مبنى التجارة العالمية عام 2001، والآن يعتزمون الإقدام على خطوة مماثلة وينوون فرض عقوبات على مؤسسات كويتية بزعم دعمها للإرهاب”، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية ووكالة أنباء “الأناضول”، عن أردوغان في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.



تعليقات ( 67 )

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  1. 67
    24 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    مصرقع

    شكراً أيها البطل شكراً من الأعماق لكل من وقف معنا وقت الشدائد بمثل هذا الرجل تنهض الأمم و المجتمعات و لا عزاء للمتخاذلين و الكذابين و الخونه أصحاب الثلاجات و العقول الخاوية
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  2. 66
    24 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الخير في وفي امتي حتى قيام الساعة

    قصة قصير عن كليب بن ربيعة عندما تخلى قومه عن الحرب وقف معه الحكيم والفارس القوي ابن عباد ، في وقتنا الحاضر اغلب الدول الإسلامية نائمة ،لكن اردوغان هذا الرجل المسلم الشجاع لازل معنا بعد الله .
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  3. 65
    24 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    فهد12

    ليل نهار وانت تقدم تنازلات لكي تنظم الى الاتحاد الاوربي والان تتباكى على العالم الاسلامي؟؟؟ العالم الاسلامي لم يتظرر الا من الربيع الاخواني بزاعمتكم
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  4. 64
    24 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    ابو محمد السيد

    لايصح الا الصحيح - الرئيس الامريكي الجديد أساء للمسلمين بشكل مباشر ولدول الخليج بالذات - يجب علينا كدول اسلامية ان لا نسكت فإما حياة بعز او موت بكرامة - صدقت يافخامة الرئيس اردوغان
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  5. 63
    24 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    شمشون

    رجب اردوقان شكرا" لك أيها الشهم الشجاع ولاعزاء للسيسي الذي دعمتة دولتنا حفظها الله ﻷجل مصر وليس ﻷجله ولم يكن الجزاء منه الا النكران والخذلان وليس بمستغرب منه
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  6. 62
    24 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    الثقفي

    لك من بلاد الحرمين يااردوغان كل تقدير ومحبة وامتنان
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  7. 61
    24 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    الثقفي

    اردوغان صديق مخلص ووفي واثبت انه نعم الرجل الصادق والقائد القوي
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  8. 60
    24 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    الثقفي

    شكرا يااردوغان مسلم بطل طلعت اوفى من روؤساء عرب عملاء والخونه
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  9. 59
    24 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    مسمار

    تعليق مخالف
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  10. 58
    23 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    ظاهر

    اللهم انصر المسلمين
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  11. 57
    23 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    حمادى

    شكرًا لك يا شريف السيد طيب رجب اردوغان رئيس تركيا
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  12. 56
    23 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    زارع

    اذاء أردت ان تعرف صديقك جربه وقت الازمه تجده معك يقف ويتحد وفي وجه العدو يحارب ذاك البطل السيد رجب طيب اردوغان
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  13. 55
    23 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    مازن

    طيب القلب واللين الطبع اخ وصديق نحترم رائيك ونقدر مواقفك فأنت صديق مخلص وأمين يا رائيس تركيا رجب طيب اردوغان
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  14. 54
    23 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    ضد الاخونج

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  15. 53
    23 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    حمود

    الرئيس التركي السيد رجب طيب اردغان سطر التاريخ لك مواقفك النبيلة فأنت نكن لك أطيب التحيه والتقدير شكرًا لك سيدي على صدق المحبة والنخوة العربيه الاصيله
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  16. 52
    23 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    اببببباااااي

    لا تخافوا ياجماعة الخير الأمور زينه ومافيه داعي للقلق.والمملكة أكبر من تهديد هذا أو ذاك. المملكة بالها واسع وترد حين يحتاج الموقف بما يتناسب معه.واصبحت قوة عسكرية لا يستهاااان بها. وهي الآن فرضت...
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  17. 51
    23 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    رب ضارة نافعه

    تعليق مخالف
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  18. 50
    23 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    ضمير الناس

    تعليق مخالف
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  19. 49
    23 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    ابو فارس

    حكومتنا عندما تخلى عنها العرب لم يقف معها الا اردوغان الذي يصفه البعض بالداعشي والاخونجي. البطل اردوغان تحيه وتقدير على مواقفك المشرفه تحيه لكل الشرفاء لاعزاء للحاقدين والغوغائيين
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  20. 48
    23 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    شكرا أردوغان

    صاحب المباديء وقيم الاخوة الاسلامية على تلك الوقفة الشجاعة مع المملكة وثق أن قيادة وشعب المملكة الأوفياء والكرماء لن ينسوا مواقفك الرجولية الشجاعة
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  21. 47
    23 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    تحية لك أيها الحليف الشجاع

    وتبا لمن نافق وخان وغدر باخوانه الذين اشبعوا بطنه ودافعوا عنه
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  22. 46
    23 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    العماد رشدي

    أحدهم يدعم بشار النجس و يبكي مع العدو و يضحك معه و يحاصر مسلمي غزة و يناصر جيش المجوس ف العراق و آخر برئ من كل ما سبق شفتوا كيف الله سبحانه و تعالى قسم العقول و الأرزاق و رفع بعضهم فوق بعض
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  23. 45
    23 نوفمبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:4417

    العنيد

    باختصار مسلم بطل معتز بدينه ورافع راسه باعتدال....كل المواقف التي يقوم بها توكد ذلك !!
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  24. 44
    23 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    اردوغان والسيسي

    هذا الزعيم التركي المسلم يدافع في كل مناسبة عن المملكة والقضايا العربية في فلسطين وسوريا والعراق واليمن بينما السيسي يتبجح بدعم جيش المجرم بشار وحفتر والعبادي ضد السنة
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  25. 43
    23 نوفمبر, 2016 , 22:48 م
    عدد التعليقات:4417

    العنيد

    يكفي أردوغان أنّه منتخب من شعبه ، يكفي أردوغان أنّه حكم تركيا من عام 2002 و كان اقتصادها متخلّف ، فاسد ، و اليوم 2016 الإقتصاد التركي السادس عشر في العالم .
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  26. 42
    23 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    العماد رشدي

    *** صدق العهد و الوعد دون أن يطلب ***
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  27. 41
    23 نوفمبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:4417

    العنيد

    لك كل الاحترام والنقدير يا زعيم تركيا وباني مستقبلها احبك شعبك واثبتوا لك محبتهم في الانقلاب !!
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  28. 40
    23 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    زياد

    تعليق مخالف
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  29. 39
    23 نوفمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:4417

    العنيد

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ًدعا جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض
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  30. 38
    23 نوفمبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:4417

    العنيد

    أردوغان زعيم كبير يستحق الاحترام الله يحفظه
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  31. 37
    23 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    ممكن ؟!

    رجل بمعنى الكلمة و قليل من يشبهه..أردوغان مع سلمان صمام أمان للمسلمين قبل أيام قد زار قبر البخاري رحمه الله و هنا صدق فيما قال و لم يقسم و يخون و لم ينقلب و ثلاجته مليانه صدقاً و وفاء لأمته الإسلامية
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  32. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    صدقت أيها الصدوق

    وحدة دول العالم الاسلامي اصبحت الحل الوحيد والملاذ الاخير امام المخططات الصهيوأمريكية للقضاء على الاسلام والمسلمين وهو الحل الذي استخدمه الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في مثل هذه الظروف
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  33. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    اخونجي

    (( تعليق مخالف
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  34. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    اوردوغان يقف مع المملكة والسيسي يعادي المملكة اوردوغان يدافع عن قضايا المسلمين والسيسي يقف مع الروس والنصيريين ضد أهل السنة في سوريا العرب خونة مهما تضحي من أجلهم دول الخليج ينقلبون عليها.
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  35. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    الهمداني

    تعليق مخالف
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  36. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    سلمان

    خنبوقة الرافضية موتي بحرتك
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  37. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:13565

    برق الحرم

    (((((((غولين ......... ان لم تستطيع الوصول اليه .............. فلا تدس السم في العسل )))))))
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  38. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    تركي

    هذه الصورة الي تفتح النفس واحد زعماء العالم الاسلامي تغيظ قلم الحقيقة ومعرفاته موت بغيظك ويامرحبا باردوغان رافع رؤوس العالم الاسلامي عكس ايران الكافرة تريد تدمير العالم الاسلامي ومكة وقتل المسلمين
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  39. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    ابو الليل

    تعليق مخالف
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  40. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    ali

    الله عظيم وقوي وجبار ما دام الله معنا قال تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)
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  41. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    إستشاري صح

    تسلم يا فخامة الرئيس اردوغان أنت كفؤ إبن كفؤ لكن المنافقين قهرتهم بنجاحاتك في كل ميدان دمت بخير .
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  42. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    ؟؟؟

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    رحمه

    مادام الروافض ومطاياهم الليبراليين يكرهون اردوقان فهذا يدل على انه على الحق فكما قيل اتبع سهام العدو يدلونك على الحق
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  44. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    رحمه

    ونعم بالرئيس رجب طيب اردوغان البطل قائد الأمة الإسلامية واللذي لم يقف مع ايران وبشار ضد امته وعلى حساب جثث اطفال ونساء سوريا، نعم هذا هو القائد الفذ حفظه الله ورعاه وليس من خان عروبته واسلامه
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  45. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    ابوترباس

    والله لو اتحد العرب وكانو امه واحده ماتجراء احد يتطاول على اي دوله عربيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:13565

    برق الحرم

    ((((((( مادام تكيل المدح لترامب ..... الاخوان غاضبون الامس سوف يصدحون معاك )))))
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  48. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 21:58 م
    عدد التعليقات:13565

    برق الحرم

    ((((((((( ان سلمنا منك زين ........ الاطماع من كل حدب وصوب .... ولن يطالون الا مثل ماطلت انت )))))))
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  49. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    زائر خبير

    أردوغان وملكنا سلمان حفظهم الله يتبعون الكتاب والسنه وسيدوسون على خشم كل قلم ** ومتطفل وكل منحرف يريد المساس بالدين وأهل الله بقلمه *** وإحداث الفرقه أعانهم الله على*** فى هذا الزمن العصيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  50. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    ليبرالي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    سعودي وافتخر

    ارودغان صريح ومخلص لاصدقائه من المسلمين مذابح اركان للمسلمين راح بنفسه واعاد القران للتدريس واللغه العربيه مشكلتنا مع العربي****
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  52. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    عبدالعزيز//

    اوردغان جرب كل التحالفات ومنها ايران فوجد ان هناك مخطط كبير لامتنا تقوده امريكا وايران لذا لجا لتحالفه مع السعودية ونتمنى ان يكون حلف اسلامي ضد كل المؤامرات التي تحاك ضدنا
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  53. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    خبير

    على الاقل ارجل وافضل من بتاع الرز ابو ثلاجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  54. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 21:31 م
    عدد التعليقات:15629

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  55. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    انوس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    صنداحي

    لو احنا دولة عظمى ما تجرأت امريكا علينا. ولكن كان عندنا فرص في بداية الطفرة النفطية أن نكون دولة عظمى. ولكن ياللأسف ذهبت ثرواتنا إدراج الرياح. وأصبحنا نستجدي صناعات الآخرين والتفضل علينا ببيعها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  57. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 21:22 م
    عدد التعليقات:15629

    قلم الحقيقه

    نعليق مخالف
    لا يعجبني(28) اعجبني(1)
  58. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    السدغاني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    بياع كلام !! وفي الصملة صفقات مع إيران !!!

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  60. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    شلش

    ابتليت الأمه بما يعرف بالتيار الليبرالي الغاشم والذي يغط في سبات عميق ولم يجد ما يستر عورته للغرب خدروا الامه بشعارات زائفه حتى آلت الأمور إلى ما نحن عليه الآن الدول الغربيه لا تحترم سوى القوي
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  61. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    متابع

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  63. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    يالطيف

    اذا اجتمعت الدول العربيه وافقت صح نستطيع أن نقف بوجههم اما يحركون الرئيس هذا ويشجعون انقلابات وتتحرك مثل ايران وترسل مليشيات هنا وهناك ويطلع رئيس دوله عربيه ويقول سوف يساعد الجيش السوري فماذا نفعل
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  64. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    اردوغان طلع احسن من بتاع التلاجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  65. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    ابو سعووود

    ونعم الرجال يا اردوغان تكلمت وجهرت بالحق عندما عجز الاخرون عن الرد
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  66. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    كاريزما

    كلامه صحيح ١٠٠٪‏ وهذا ما يغيض قلم الخنبقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  67. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    محمد الحميد 2030

    اشهد بالله انه كفو سوف نفقده ان رحل رجل لن يتكرر من رجال السياسة المعاصرين النوادر رحم الله الملك فيصل و صدام و زايد و جميع اموات المسلمين.
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