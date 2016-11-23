أردوغان : الكونغرس تجرأ على معاقبة السعودية .. ويعتزم معاقبة مؤسسات كويتية

صحيفة المرصد:دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العالم الإسلامي إلى ضرورة التحرك من أجل الوقوف في وجه ما وصفها بـ”السياسات المزدوجة المعايير” التي تتبعها الدول الغربية تجاه الدول الإسلامية.

وقال أردوغان: “أعتقد أن على دول العالم الإسلامي أن ترفع صوتها في وجه المعايير المزدوجة والأفعال التي تلحق الضرر بشعوبنا، لم يعد بإمكاننا أن نتحمل أكثر قيام الدول الغربية بتحميل العالم الإسلامي مسؤولية أزماتها ومآزقها” ، وفقاً لموقع CNN.

وأضاف: “الكونغرس الأمريكي تجرأ مؤخرا على معاقبة السعودية بسبب إرهابي سعودي فجر مبنى التجارة العالمية عام 2001، والآن يعتزمون الإقدام على خطوة مماثلة وينوون فرض عقوبات على مؤسسات كويتية بزعم دعمها للإرهاب”، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية ووكالة أنباء “الأناضول”، عن أردوغان في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.