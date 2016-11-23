أردوغان : الكونغرس تجرأ على معاقبة السعودية .. ويعتزم معاقبة مؤسسات كويتية

صحيفة المرصد:دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العالم الإسلامي إلى ضرورة التحرك من أجل الوقوف في وجه ما وصفها بـ”السياسات المزدوجة المعايير” التي تتبعها الدول الغربية تجاه الدول الإسلامية.
وقال أردوغان: “أعتقد أن على دول العالم الإسلامي أن ترفع صوتها في وجه المعايير المزدوجة والأفعال التي تلحق الضرر بشعوبنا، لم يعد بإمكاننا أن نتحمل أكثر قيام الدول الغربية بتحميل العالم الإسلامي مسؤولية أزماتها ومآزقها” ، وفقاً لموقع CNN.
وأضاف: “الكونغرس الأمريكي تجرأ مؤخرا على معاقبة السعودية بسبب إرهابي سعودي فجر مبنى التجارة العالمية عام 2001، والآن يعتزمون الإقدام على خطوة مماثلة وينوون فرض عقوبات على مؤسسات كويتية بزعم دعمها للإرهاب”، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية ووكالة أنباء “الأناضول”، عن أردوغان في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.
تعليقات ( 67 )
مصرقعشكراً أيها البطل شكراً من الأعماق لكل من وقف معنا وقت الشدائد بمثل هذا الرجل تنهض الأمم و المجتمعات و لا عزاء للمتخاذلين و الكذابين و الخونه أصحاب الثلاجات و العقول الخاوية
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الخير في وفي امتي حتى قيام الساعةقصة قصير عن كليب بن ربيعة عندما تخلى قومه عن الحرب وقف معه الحكيم والفارس القوي ابن عباد ، في وقتنا الحاضر اغلب الدول الإسلامية نائمة ،لكن اردوغان هذا الرجل المسلم الشجاع لازل معنا بعد الله .
فهد12ليل نهار وانت تقدم تنازلات لكي تنظم الى الاتحاد الاوربي والان تتباكى على العالم الاسلامي؟؟؟ العالم الاسلامي لم يتظرر الا من الربيع الاخواني بزاعمتكم
ابو محمد السيدلايصح الا الصحيح - الرئيس الامريكي الجديد أساء للمسلمين بشكل مباشر ولدول الخليج بالذات - يجب علينا كدول اسلامية ان لا نسكت فإما حياة بعز او موت بكرامة - صدقت يافخامة الرئيس اردوغان
شمشونرجب اردوقان شكرا" لك أيها الشهم الشجاع ولاعزاء للسيسي الذي دعمتة دولتنا حفظها الله ﻷجل مصر وليس ﻷجله ولم يكن الجزاء منه الا النكران والخذلان وليس بمستغرب منه
الثقفيلك من بلاد الحرمين يااردوغان كل تقدير ومحبة وامتنان
الثقفياردوغان صديق مخلص ووفي واثبت انه نعم الرجل الصادق والقائد القوي
الثقفيشكرا يااردوغان مسلم بطل طلعت اوفى من روؤساء عرب عملاء والخونه
مسمارتعليق مخالف
ظاهراللهم انصر المسلمين
حمادىشكرًا لك يا شريف السيد طيب رجب اردوغان رئيس تركيا
زارعاذاء أردت ان تعرف صديقك جربه وقت الازمه تجده معك يقف ويتحد وفي وجه العدو يحارب ذاك البطل السيد رجب طيب اردوغان
مازنطيب القلب واللين الطبع اخ وصديق نحترم رائيك ونقدر مواقفك فأنت صديق مخلص وأمين يا رائيس تركيا رجب طيب اردوغان
ضد الاخونجتعليق مخالف
حمودالرئيس التركي السيد رجب طيب اردغان سطر التاريخ لك مواقفك النبيلة فأنت نكن لك أطيب التحيه والتقدير شكرًا لك سيدي على صدق المحبة والنخوة العربيه الاصيله
ابببببااااايلا تخافوا ياجماعة الخير الأمور زينه ومافيه داعي للقلق.والمملكة أكبر من تهديد هذا أو ذاك. المملكة بالها واسع وترد حين يحتاج الموقف بما يتناسب معه.واصبحت قوة عسكرية لا يستهاااان بها. وهي الآن فرضت...
رب ضارة نافعهتعليق مخالف
ضمير الناستعليق مخالف
ابو فارسحكومتنا عندما تخلى عنها العرب لم يقف معها الا اردوغان الذي يصفه البعض بالداعشي والاخونجي. البطل اردوغان تحيه وتقدير على مواقفك المشرفه تحيه لكل الشرفاء لاعزاء للحاقدين والغوغائيين
شكرا أردوغانصاحب المباديء وقيم الاخوة الاسلامية على تلك الوقفة الشجاعة مع المملكة وثق أن قيادة وشعب المملكة الأوفياء والكرماء لن ينسوا مواقفك الرجولية الشجاعة
تحية لك أيها الحليف الشجاعوتبا لمن نافق وخان وغدر باخوانه الذين اشبعوا بطنه ودافعوا عنه
العماد رشديأحدهم يدعم بشار النجس و يبكي مع العدو و يضحك معه و يحاصر مسلمي غزة و يناصر جيش المجوس ف العراق و آخر برئ من كل ما سبق شفتوا كيف الله سبحانه و تعالى قسم العقول و الأرزاق و رفع بعضهم فوق بعض
عدد التعليقات:4417
العنيدباختصار مسلم بطل معتز بدينه ورافع راسه باعتدال....كل المواقف التي يقوم بها توكد ذلك !!
اردوغان والسيسيهذا الزعيم التركي المسلم يدافع في كل مناسبة عن المملكة والقضايا العربية في فلسطين وسوريا والعراق واليمن بينما السيسي يتبجح بدعم جيش المجرم بشار وحفتر والعبادي ضد السنة
عدد التعليقات:4417
العنيديكفي أردوغان أنّه منتخب من شعبه ، يكفي أردوغان أنّه حكم تركيا من عام 2002 و كان اقتصادها متخلّف ، فاسد ، و اليوم 2016 الإقتصاد التركي السادس عشر في العالم .
العماد رشدي*** صدق العهد و الوعد دون أن يطلب ***
عدد التعليقات:4417
العنيدلك كل الاحترام والنقدير يا زعيم تركيا وباني مستقبلها احبك شعبك واثبتوا لك محبتهم في الانقلاب !!
زيادتعليق مخالف
عدد التعليقات:4417
العنيدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ًدعا جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض
عدد التعليقات:4417
العنيدأردوغان زعيم كبير يستحق الاحترام الله يحفظه
ممكن ؟!رجل بمعنى الكلمة و قليل من يشبهه..أردوغان مع سلمان صمام أمان للمسلمين قبل أيام قد زار قبر البخاري رحمه الله و هنا صدق فيما قال و لم يقسم و يخون و لم ينقلب و ثلاجته مليانه صدقاً و وفاء لأمته الإسلامية
صدقت أيها الصدوقوحدة دول العالم الاسلامي اصبحت الحل الوحيد والملاذ الاخير امام المخططات الصهيوأمريكية للقضاء على الاسلام والمسلمين وهو الحل الذي استخدمه الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في مثل هذه الظروف
اخونجي(( تعليق مخالف
الهمدانيتعليق مخالف
سلمانخنبوقة الرافضية موتي بحرتك
عدد التعليقات:13565
برق الحرم(((((((غولين ......... ان لم تستطيع الوصول اليه .............. فلا تدس السم في العسل )))))))
تركيهذه الصورة الي تفتح النفس واحد زعماء العالم الاسلامي تغيظ قلم الحقيقة ومعرفاته موت بغيظك ويامرحبا باردوغان رافع رؤوس العالم الاسلامي عكس ايران الكافرة تريد تدمير العالم الاسلامي ومكة وقتل المسلمين
ابو الليلتعليق مخالف
aliالله عظيم وقوي وجبار ما دام الله معنا قال تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)
إستشاري صحتسلم يا فخامة الرئيس اردوغان أنت كفؤ إبن كفؤ لكن المنافقين قهرتهم بنجاحاتك في كل ميدان دمت بخير .
؟؟؟تعليق مخالف
رحمهمادام الروافض ومطاياهم الليبراليين يكرهون اردوقان فهذا يدل على انه على الحق فكما قيل اتبع سهام العدو يدلونك على الحق
رحمهونعم بالرئيس رجب طيب اردوغان البطل قائد الأمة الإسلامية واللذي لم يقف مع ايران وبشار ضد امته وعلى حساب جثث اطفال ونساء سوريا، نعم هذا هو القائد الفذ حفظه الله ورعاه وليس من خان عروبته واسلامه
ابوترباسوالله لو اتحد العرب وكانو امه واحده ماتجراء احد يتطاول على اي دوله عربيه
عدد التعليقات:13565
برق الحرم((((((( مادام تكيل المدح لترامب ..... الاخوان غاضبون الامس سوف يصدحون معاك )))))
عدد التعليقات:13565
برق الحرم((((((((( ان سلمنا منك زين ........ الاطماع من كل حدب وصوب .... ولن يطالون الا مثل ماطلت انت )))))))
زائر خبيرأردوغان وملكنا سلمان حفظهم الله يتبعون الكتاب والسنه وسيدوسون على خشم كل قلم ** ومتطفل وكل منحرف يريد المساس بالدين وأهل الله بقلمه *** وإحداث الفرقه أعانهم الله على*** فى هذا الزمن العصيب
ليبراليتعليق مخالف
سعودي وافتخرارودغان صريح ومخلص لاصدقائه من المسلمين مذابح اركان للمسلمين راح بنفسه واعاد القران للتدريس واللغه العربيه مشكلتنا مع العربي****
عبدالعزيز//اوردغان جرب كل التحالفات ومنها ايران فوجد ان هناك مخطط كبير لامتنا تقوده امريكا وايران لذا لجا لتحالفه مع السعودية ونتمنى ان يكون حلف اسلامي ضد كل المؤامرات التي تحاك ضدنا
خبيرعلى الاقل ارجل وافضل من بتاع الرز ابو ثلاجه
عدد التعليقات:15629
قلم الحقيقهتعليق مخالف
انوستعليق مخالف
صنداحيلو احنا دولة عظمى ما تجرأت امريكا علينا. ولكن كان عندنا فرص في بداية الطفرة النفطية أن نكون دولة عظمى. ولكن ياللأسف ذهبت ثرواتنا إدراج الرياح. وأصبحنا نستجدي صناعات الآخرين والتفضل علينا ببيعها
عدد التعليقات:15629
قلم الحقيقهنعليق مخالف
السدغانيتعليق مخالف
بياع كلام !! وفي الصملة صفقات مع إيران !!!تعليق مخالف
شلشابتليت الأمه بما يعرف بالتيار الليبرالي الغاشم والذي يغط في سبات عميق ولم يجد ما يستر عورته للغرب خدروا الامه بشعارات زائفه حتى آلت الأمور إلى ما نحن عليه الآن الدول الغربيه لا تحترم سوى القوي
متابعتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
يالطيفاذا اجتمعت الدول العربيه وافقت صح نستطيع أن نقف بوجههم اما يحركون الرئيس هذا ويشجعون انقلابات وتتحرك مثل ايران وترسل مليشيات هنا وهناك ويطلع رئيس دوله عربيه ويقول سوف يساعد الجيش السوري فماذا نفعل
ابو سعووودونعم الرجال يا اردوغان تكلمت وجهرت بالحق عندما عجز الاخرون عن الرد
كاريزماكلامه صحيح ١٠٠٪ وهذا ما يغيض قلم الخنبقه
محمد الحميد 2030اشهد بالله انه كفو سوف نفقده ان رحل رجل لن يتكرر من رجال السياسة المعاصرين النوادر رحم الله الملك فيصل و صدام و زايد و جميع اموات المسلمين.