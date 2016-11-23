السبهان : الجعفري يريد تدمير مكة..مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران

صحيفة المرصد: هاجم ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي وسفير المملكة السابق في بغداد، ، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قائلا إنه يتخذ مواقف غريبة، ويريد تدمير مكة ثم يستنكر بعد ذلك.

وكتب السبهان تغريده له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نصها: “موقف غريب من وزارة الجعفري فهو يريد تدمير مكة أولًا ومن ثم يستنكر، رغم أن ذلك ليس موقف الشعب العراقي الكريم.. مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران”.