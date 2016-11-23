السبهان : الجعفري يريد تدمير مكة..مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران

صحيفة المرصد: هاجم ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي وسفير المملكة السابق في بغداد، ، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قائلا إنه يتخذ مواقف غريبة، ويريد تدمير مكة ثم يستنكر بعد ذلك.
وكتب السبهان تغريده له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نصها: “موقف غريب من وزارة الجعفري فهو يريد تدمير مكة أولًا ومن ثم يستنكر، رغم أن ذلك ليس موقف الشعب العراقي الكريم.. مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران”.
تعليقات ( 42 )
جبال سديراي والله ياتعليق 19 نسقيهم مازمزم الطاهر لا كن مايشبعهم ولا يهناهم الى ز + بو المعمم المجوسي لة نكهة الشكولاتة عندهم حتى انهم يقدسونة اكثر من المعمم العربي
الثقفييالجعفري احلم على قدك يالصغير
الثقفيالجعفري مجوسي الله ينتقم منه وعليه من الاه مايستحق
الثقفيالجعفري ذنب من اذناب المجوس ليس غريب ان يحلم بتدمير مكه هو باع ارضه وعرضه وكرامته للمجوس ماذا ترتجي منه
بوزهراء القطيفيحب الروافض الشيعه الأثني عشريه للفرس لكون الفرس المجوس خدعوهم وأوهموهم بدولة الشيعة الإمامية الأثني عشريه الرافضيه بينما الفرس المجوس يخططون لدمار العرب سواء سنه أم شيعية رافضه والمخطط ماشي لغباء شيعه
التحالف الامريكي الايرانيالبحرية الأمريكية في الخليج العربي تنقذ بحارة إيرانيين بعد تعطل قاربهم الذي كانوا على متنه
مسماروهذي هي سياسة ايران وخطتها للخروج من الكماشه العربيه المحيط بها كدوله فارسيه وحيده ان تختطف ليس وزارات فقط بل عواصم باكملها فتسيسها لصالحها لتضمن ولائها وطاعتها وانقيادها
سيااريرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم .
ناصر بن محمدالاحزاب السياسيه الرافضيه الصفوية اهدافها قذرة بسم الدين وهم بعيدين عن الدين عامتهم اغلبهم وبدون تعميم لكن هذا مذهبهم خطير استغله الروس للانتقام من امريكا ع دماء العرب بسبب عصابات لو قامت نحن اهل
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 21 حساوي ههههه ليه الحمدلله اللي مارقدو على شان اشوف خرافات وحقد الروافض المجوس على الاسلام والعرب ،، بط تشبدي او وز تشبدي او دجاج تشبدي هههههه الجعفري معاق نفسيا والايام تثبت واذكرك انه نصاب
.لن .هذا يفترض يرد عليه وزير الاعلام ... لكن من نظرة الرجال تعرف علوومه .
.لن .محد متخرج من مدرسة احد .. كل انسان له اسلوبه .. الموضوع ناس خدمها الحظ والنصيب ... والله الموفق .
طيب لا احد بزعلالصراحة رداد الكلام مايصلح ويش نستفيد ،، اما هددنا الجعفري بالصدق والقوة . او نطنشه
الركاده طيبهخلفان ،،، S 2
زيادالعراق رجع للفرس لا تذبحونا عشانهم يكفي اليمن..
الركاده طيبهكثرة الكلام دون افعال تعد نقصان بحق اي رجل
غرم اللهاعضاء حزب الدعوه الشيعي ولائهم للفرس اكثر من الفرس انفسهم الجعفري والمالكي وصولاغ والعامري والحكيم من اصول مجوسيه من الي طردهم صدام عام ٧٩م ورجعوا مع الامريكان عام ٢٠٠٣ وهم اكثر حقدا على المسلمين
الركاده طيبهيالسبهان يقلك الخسران يقطع المصران يعني انت شايفه اخذ شيول ودمر مكه وبالنسبه يسلم بغداد لأيران او للشيطان الأزرق وشلنا فيه ان شاء الله يسلم بيته واهل بيته لهم ليش نحشر انفسنا بما لايعنينا كفانا بربره
المطيريابو يمن ماعندهم سالفة خروط وماوراهم غير التفرقة و لاهم متوحدين وحالتهم صعبة والعراقية حاطين حرهم في المساكين العزل ولا اللي معاه سلاح شخصي اخرط منهم
سميةهذول اذناب ايران والذين جاؤا علي الدبابات الامريكية لتسليم العراق للمستعمر الامريكي وبعد ذلك سلموها لايران المجوسية ليتفرقوا لعبادة القبور والتمسح انظروا الي وجوههم قبحهم الله تعرفهم من وجووههم
حساويسعودي وافتخر ليتهم رقدوا
ابو شنبهنا الشعب السعودي شجعان ورجال ونعرف كيف ندافع عن كل شبر بوطنا والله جبناء غير كلام زي*** حقهم الكبير
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق16 زين اللي بس شرب غسول ارجل المجوس المشكله لو شرب غيره اكثر قذاره زين اللي اكتفو المجوس وتنازلو لشرب قاذورات غسيل ارجلهم هههههه وحنا لجونا نسقيهم ماء زمزم مبارك نقي طاهر ،، ومع هذا يحبون المجوس
عدد التعليقات:546
ابونواف...للاسف اغلب من يشتم السعوديه من الجنسيات العربيه في مواقع التواصل هم العراقيين واليمنيين
مدرهميارجال مااجبن من اهل اليمن الا العراقيين هذا العلم بس تطمنوا وماحدث امس من شباب الجنوب في احد القطاعات كان سوى عمل شباب مراهق لاتفرحوا
ام عمربعد غسل اذناب المجوس لرجول الايرانيين ابناء المتع وشربها والتبرك بها اغسلو ايديكم من اهل الشقاق والنفاق اللهم زدهم ذل وحقاره والحمد لك يارب على نعمة الاسلام والعقل
ام عمربعد غسل اذناب المجوس لرجول الايرانيين ابناء المتع وشربها والتبرك بها اغسلو ايديكم من اهل الشقاق والنفاق اللهم زدهم ذل وحقاره والحمد لك يارب على نعمة الاسلام والعقل
الاصيلتعليق رقم ١٠ الحق يقال ان الامير سعود الفيصل كان شوكه فى حلق الروافض والفرس وفضحهم فى كل المحافل الدوليه .والسبهان من مدرسه الفيصل التى فضحت المجوس والحق يقال ان تشنجك وعواطفك للجعفري توضح مدى جهلك
الاحساءلا تلومه راضع من ثدي مسموم في قم الايرانيه*** عليه وعلى قم الي ربته .....
عدد التعليقات:13565
برق الحرم((((((( لولا نها الرسول صلى الله عليه وسلم التدخل في أمر العراق عند انحسار نهره و نهب كنوزه ....... لعرف أهل الشقاق والنفاق عبيد الملالي حجمهم صدقاً)))))))
عدد التعليقات:13565
برق الحرم(((((((( أهل الشقاق والنفاق والسيء من الاخلاق ....... اذناب مجوس لاقيمة لهم حتى أرضهم تلعنهم )))))))
الحق ينقالهذا السبهان اشغلنا بكثرة كلامه بدون فائده السياسي المحنك لاتظهر عواطفه ولا تشنجاته ولايتحدث إلابهدوء وحكمة بعبارات بعيدة المدى دون التجريح في احد رحم الله سعود الفيصل كان مدرسة للجميع لايجهلها الاجاهل
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 2حساوي نعم معقوله تشذي مرتزق جعفريك التقرير الطبي يقول انه معاق عقليا مريض نفسي ولا اعرف لماذا الصحف البريطانيه مانشرت التقرير هل دفع لهم الجعفري من سرقه اموال الشعب العراقي
محمد الحربييجب التفكير جديا بالتخلص من العملاء المجوس سواء في العراق او اليمن او لبنان هؤلاء المجوس الخونه ادخلوا الروافض لتلك البلدان واصبحت بلدانهم محافظه ايرانيه
كاريزما*** مطية الفرس ما يدمر سيكل . *** الروافض اتباع ابو لؤلؤه المجوسي . لم يستطيعوا تحرير رقابهم من ايران المجوسية فما بالك ان يتجرأ على اشرف بقاع الارض .وابواقهم المستأجره***
أبو مصلفح الرياضماأدري لو دعيت على إسرائيل ممكن أزعل أحد فيكم عموما شخصيا أعتقد بأت هدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله وعند نبي الله وعباد الله المحسنين المتقين من إراقة دم إمرء مسلم أبعتمر وأسترجع باقي ذكرياتي الضيافة
سعودي 🇸🇦 وافتخرالجعفري كان بلندن مطلع تقرير انه مريض نفسي وياخذ اعانه من الدوله البريطانيه مرتزق كيف جاء للعراق واستلم وزراه شغل المجوس والمخابرات الدوليه لتدمير الاسلام والعروبه ،، الى متى يابناء الرافدين الى متى
عدد التعليقات:366
الديدحاناللهم دمر المجوس عبدة الاصنام والقبور والاوثان .
عبدالعزيز//للاسف العراق محافظة ايرانيه قتلوا الشعب وجوعوا ونهبوا ثرواتهم وهجروا السنه من اجل احتلال الشيعه لمنازل السنه ولكن سيعود العراق ابيا وقريبا سيرى العبادي وطقته احرار العراق مايفعلونه
حساويمعقوله هيك ازاي كدا