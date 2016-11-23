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السبهان : الجعفري يريد تدمير مكة..مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران

23 نوفمبر, 2016 , 21:27 م
السبهان : الجعفري يريد تدمير مكة..مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران
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صحيفة المرصد: هاجم ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي وسفير المملكة السابق في بغداد، ، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قائلا إنه يتخذ مواقف غريبة، ويريد تدمير مكة ثم يستنكر بعد ذلك.

وكتب السبهان تغريده له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نصها: “موقف غريب من وزارة الجعفري فهو يريد تدمير مكة أولًا ومن ثم يستنكر، رغم أن ذلك ليس موقف الشعب العراقي الكريم.. مصيبة اختطاف وزارة عربية لمصالح إيران”.



تعليقات ( 42 )

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  1. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    جبال سدير

    اي والله ياتعليق 19 نسقيهم مازمزم الطاهر لا كن مايشبعهم ولا يهناهم الى ز + بو المعمم المجوسي لة نكهة الشكولاتة عندهم حتى انهم يقدسونة اكثر من المعمم العربي
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  2. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    الثقفي

    يالجعفري احلم على قدك يالصغير
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  3. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    الثقفي

    الجعفري مجوسي الله ينتقم منه وعليه من الاه مايستحق
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  4. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    الثقفي

    الجعفري ذنب من اذناب المجوس ليس غريب ان يحلم بتدمير مكه هو باع ارضه وعرضه وكرامته للمجوس ماذا ترتجي منه
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  5. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    بوزهراء القطيفي

    حب الروافض الشيعه الأثني عشريه للفرس لكون الفرس المجوس خدعوهم وأوهموهم بدولة الشيعة الإمامية الأثني عشريه الرافضيه بينما الفرس المجوس يخططون لدمار العرب سواء سنه أم شيعية رافضه والمخطط ماشي لغباء شيعه
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  6. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    وين ساميه وقلم ورحال ورحمه عن هذي الاخبار واذناب ايران البقيه لو كان خبر عن شيخ سني تلقاهم ماسكين سرى وطابور وهاتك شتايم الاخوان والاخوان خخخخخ وسبحان الله يتلاشون باخبار الصفوي المحارب العدو الداهم
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  7. 36
    23 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    التحالف الامريكي الايراني

    البحرية الأمريكية في الخليج العربي تنقذ بحارة إيرانيين بعد تعطل قاربهم الذي كانوا على متنه
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  8. 35
    23 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    مسمار

    وهذي هي سياسة ايران وخطتها للخروج من الكماشه العربيه المحيط بها كدوله فارسيه وحيده ان تختطف ليس وزارات فقط بل عواصم باكملها فتسيسها لصالحها لتضمن ولائها وطاعتها وانقيادها
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  9. 34
    23 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    سياار

    يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم .
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  10. 33
    23 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    ناصر بن محمد

    الاحزاب السياسيه الرافضيه الصفوية اهدافها قذرة بسم الدين وهم بعيدين عن الدين عامتهم اغلبهم وبدون تعميم لكن هذا مذهبهم خطير استغله الروس للانتقام من امريكا ع دماء العرب بسبب عصابات لو قامت نحن اهل
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  11. 32
    23 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 21 حساوي ههههه ليه الحمدلله اللي مارقدو على شان اشوف خرافات وحقد الروافض المجوس على الاسلام والعرب ،، بط تشبدي او وز تشبدي او دجاج تشبدي هههههه الجعفري معاق نفسيا والايام تثبت واذكرك انه نصاب
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  12. 31
    23 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    .لن .

    هذا يفترض يرد عليه وزير الاعلام ... لكن من نظرة الرجال تعرف علوومه .
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  13. 30
    23 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    .لن .

    محد متخرج من مدرسة احد .. كل انسان له اسلوبه .. الموضوع ناس خدمها الحظ والنصيب ... والله الموفق .
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  14. 29
    23 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    طيب لا احد بزعل

    الصراحة رداد الكلام مايصلح ويش نستفيد ،، اما هددنا الجعفري بالصدق والقوة . او نطنشه
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  15. 28
    23 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    الركاده طيبه

    خلفان ،،، S 2
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  16. 27
    23 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    زياد

    العراق رجع للفرس لا تذبحونا عشانهم يكفي اليمن..
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  17. 26
    23 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    الركاده طيبه

    كثرة الكلام دون افعال تعد نقصان بحق اي رجل
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  18. 25
    23 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    غرم الله

    اعضاء حزب الدعوه الشيعي ولائهم للفرس اكثر من الفرس انفسهم الجعفري والمالكي وصولاغ والعامري والحكيم من اصول مجوسيه من الي طردهم صدام عام ٧٩م ورجعوا مع الامريكان عام ٢٠٠٣ وهم اكثر حقدا على المسلمين
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  19. 24
    23 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    الركاده طيبه

    يالسبهان يقلك الخسران يقطع المصران يعني انت شايفه اخذ شيول ودمر مكه وبالنسبه يسلم بغداد لأيران او للشيطان الأزرق وشلنا فيه ان شاء الله يسلم بيته واهل بيته لهم ليش نحشر انفسنا بما لايعنينا كفانا بربره
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  20. 23
    23 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    المطيري

    ابو يمن ماعندهم سالفة خروط وماوراهم غير التفرقة و لاهم متوحدين وحالتهم صعبة والعراقية حاطين حرهم في المساكين العزل ولا اللي معاه سلاح شخصي اخرط منهم
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  21. 22
    23 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    سمية

    هذول اذناب ايران والذين جاؤا علي الدبابات الامريكية لتسليم العراق للمستعمر الامريكي وبعد ذلك سلموها لايران المجوسية ليتفرقوا لعبادة القبور والتمسح انظروا الي وجوههم قبحهم الله تعرفهم من وجووههم
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  22. 21
    23 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    حساوي

    سعودي وافتخر ليتهم رقدوا
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  23. 20
    23 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    ابو شنب

    هنا الشعب السعودي شجعان ورجال ونعرف كيف ندافع عن كل شبر بوطنا والله جبناء غير كلام زي*** حقهم الكبير
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  24. 19
    23 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق16 زين اللي بس شرب غسول ارجل المجوس المشكله لو شرب غيره اكثر قذاره زين اللي اكتفو المجوس وتنازلو لشرب قاذورات غسيل ارجلهم هههههه وحنا لجونا نسقيهم ماء زمزم مبارك نقي طاهر ،، ومع هذا يحبون المجوس
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  25. 18
    23 نوفمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:546

    ابونواف...

    للاسف اغلب من يشتم السعوديه من الجنسيات العربيه في مواقع التواصل هم العراقيين واليمنيين
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  26. 17
    23 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    مدرهم

    يارجال مااجبن من اهل اليمن الا العراقيين هذا العلم بس تطمنوا وماحدث امس من شباب الجنوب في احد القطاعات كان سوى عمل شباب مراهق لاتفرحوا
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  27. 16
    23 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    ام عمر

    بعد غسل اذناب المجوس لرجول الايرانيين ابناء المتع وشربها والتبرك بها اغسلو ايديكم من اهل الشقاق والنفاق اللهم زدهم ذل وحقاره والحمد لك يارب على نعمة الاسلام والعقل
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  28. 15
    23 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    ام عمر

    بعد غسل اذناب المجوس لرجول الايرانيين ابناء المتع وشربها والتبرك بها اغسلو ايديكم من اهل الشقاق والنفاق اللهم زدهم ذل وحقاره والحمد لك يارب على نعمة الاسلام والعقل
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  29. 14
    23 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    الاصيل

    تعليق رقم ١٠ الحق يقال ان الامير سعود الفيصل كان شوكه فى حلق الروافض والفرس وفضحهم فى كل المحافل الدوليه .والسبهان من مدرسه الفيصل التى فضحت المجوس والحق يقال ان تشنجك وعواطفك للجعفري توضح مدى جهلك
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  30. 13
    23 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    الاحساء

    لا تلومه راضع من ثدي مسموم في قم الايرانيه*** عليه وعلى قم الي ربته .....
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  31. 12
    23 نوفمبر, 2016 , 22:01 م
    عدد التعليقات:13565

    برق الحرم

    ((((((( لولا نها الرسول صلى الله عليه وسلم التدخل في أمر العراق عند انحسار نهره و نهب كنوزه ....... لعرف أهل الشقاق والنفاق عبيد الملالي حجمهم صدقاً)))))))
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  32. 11
    23 نوفمبر, 2016 , 21:56 م
    عدد التعليقات:13565

    برق الحرم

    (((((((( أهل الشقاق والنفاق والسيء من الاخلاق ....... اذناب مجوس لاقيمة لهم حتى أرضهم تلعنهم )))))))
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  33. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    الحق ينقال

    هذا السبهان اشغلنا بكثرة كلامه بدون فائده السياسي المحنك لاتظهر عواطفه ولا تشنجاته ولايتحدث إلابهدوء وحكمة بعبارات بعيدة المدى دون التجريح في احد رحم الله سعود الفيصل كان مدرسة للجميع لايجهلها الاجاهل
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  34. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 2حساوي نعم معقوله تشذي مرتزق جعفريك التقرير الطبي يقول انه معاق عقليا مريض نفسي ولا اعرف لماذا الصحف البريطانيه مانشرت التقرير هل دفع لهم الجعفري من سرقه اموال الشعب العراقي
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  35. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    محمد الحربي

    يجب التفكير جديا بالتخلص من العملاء المجوس سواء في العراق او اليمن او لبنان هؤلاء المجوس الخونه ادخلوا الروافض لتلك البلدان واصبحت بلدانهم محافظه ايرانيه
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  36. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    كاريزما

    *** مطية الفرس ما يدمر سيكل . *** الروافض اتباع ابو لؤلؤه المجوسي . لم يستطيعوا تحرير رقابهم من ايران المجوسية فما بالك ان يتجرأ على اشرف بقاع الارض .وابواقهم المستأجره***
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  37. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    أبو مصلفح الرياض

    ماأدري لو دعيت على إسرائيل ممكن أزعل أحد فيكم عموما شخصيا أعتقد بأت هدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله وعند نبي الله وعباد الله المحسنين المتقين من إراقة دم إمرء مسلم أبعتمر وأسترجع باقي ذكرياتي الضيافة
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  38. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    الجعفري كان بلندن مطلع تقرير انه مريض نفسي وياخذ اعانه من الدوله البريطانيه مرتزق كيف جاء للعراق واستلم وزراه شغل المجوس والمخابرات الدوليه لتدمير الاسلام والعروبه ،، الى متى يابناء الرافدين الى متى
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  39. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 21:35 م
    عدد التعليقات:366

    الديدحان

    اللهم دمر المجوس عبدة الاصنام والقبور والاوثان .
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  40. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    عبدالعزيز//

    للاسف العراق محافظة ايرانيه قتلوا الشعب وجوعوا ونهبوا ثرواتهم وهجروا السنه من اجل احتلال الشيعه لمنازل السنه ولكن سيعود العراق ابيا وقريبا سيرى العبادي وطقته احرار العراق مايفعلونه
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  41. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    حساوي

    معقوله هيك ازاي كدا
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  42. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    خفوا علينا ياقماعه
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