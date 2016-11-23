بالصور: رجل أفريقي يستخدم مبيد حشري لعلاج المرضى!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن رجل من جنوب إفريقيا يزعم قدرته على علاج المرضى بالأمراض خاصة السرطان من خلال رش مباشر لمبيد دووم الحشري على مكان الإصابة شريطة أن يؤمن المريض بأنه نبي من الرب و بموجب القدرة التي منحها له فهو سيعالجه، إلا أن شركة تايجر براندز المصنعة للمنتج حذرت المواطنين الأفريقيين من الانسياق وراء تلك البدعة لأن المنتج مضر عند الاستخدام المباشر مع الإنسان او بالقرب منه، و علقت ممثلة أفريقية عن مدى شعورها بالأسى تجاه شعبها اليائس لدرجة تصديقه مثل ذلك الكلام المضل، في حين حذرت الحكومة المواطنين الإفريقيين من الأمراض التي قد يسببها لهم ذلك المبيد.