بالصور: رجل أفريقي يستخدم مبيد حشري لعلاج المرضى!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن رجل من جنوب إفريقيا يزعم قدرته على علاج المرضى بالأمراض خاصة السرطان من خلال رش مباشر لمبيد دووم الحشري على مكان الإصابة شريطة أن يؤمن المريض بأنه نبي من الرب و بموجب القدرة التي منحها له فهو سيعالجه، إلا أن شركة تايجر براندز المصنعة للمنتج حذرت المواطنين الأفريقيين من الانسياق وراء تلك البدعة لأن المنتج مضر عند الاستخدام المباشر مع الإنسان او بالقرب منه، و علقت ممثلة أفريقية عن مدى شعورها بالأسى تجاه شعبها اليائس لدرجة تصديقه مثل ذلك الكلام المضل، في حين حذرت الحكومة المواطنين الإفريقيين من الأمراض التي قد يسببها لهم ذلك المبيد.
تعليقات ( 29 )
لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيهعندنا وعندهم خير
مرسي الزهرانيهم بياعوا الوهم المقدس وما اكثرهم اليوم!يستغلون الحالة النفسية للمريض واستعداده للتصديق بالخرافات. وهي مرحلة يمر بها المريض تسمى مرحلة التفاوص والتي يتعلق فيها بقوى ماوراء الطبيعة طلبا للشفاء
سعودي 🇸🇦 وافتخريمكن طاق فيوزه مهستر من المخدرات ويرى الناس صراصير ويرش عليهم ههههههه فليت ياخال ترش مالقيت عطر او ملمع طاولات برج هههههههه هنا العقل ياتي دوره ولا ينساق الانسان كالبهميه مثل الروافض المجوس ومعمميهم
عدد التعليقات:987
ساميةأتباعه المؤمنين به إن طابوا من المرض قالوا منه وإن زاد المرض شكوا في أنفسهم وقوة إيمانهم ويستحيل أن يستخدموا عقولهم ويشكوا فيه صراحة يستاهلون الفليت😂
سعودي 🇸🇦 وافتخرالعقل نعمه والتدبر والتفكر وليعلم ان الانسان مخلوق بشري يموت ويبعث يوم القيامه باليوم العظيم والحساب ،، لكن خرفات الروافض ماتنتهي قال احدهم بكربلاء بعزا الحسين امه تصب شاي؟ استغفرالله سيده نساء الجنه
Ymni mahbobلا غرابه ولا تتعجبو ***
الحمدلله الذي فضلنا عن كثير من خلقهالحمدلله على نعمة الإسلام ونعمة العقل والحمدلله أني مسلم مؤمن عربي سني
Ymni mahbobاستغفر الله العظيم كله من الدواعش ذرقو في العالم.
ابو سلطانالناس في تعاملهم مع عقولهم يماثلون ( ولاعة السجائر بالسيارة ) قد تستخدم باستمرار او تبقى جديدة لا تستخدم .. فاي الفريقين أنت هل تستخدم عقلك فلا تتعرض للاستخفاف ؟؟ أو تدع عقلك جديدا فتأخذ رشة من المبيد
ضمير الناسرقيه بالطريقه الافريقيه شيخ***
سعودي 🇸🇦 وافتخرماسر الخواتم في كل اصابع المعممين وملونه السر كل اصبع ولون خاتم يعني مصطلح من الطلاسم؟ يعتقد هذا الافريقي برش مبيد والعمم يعتقد يرش خواتم ههههه فيه فلم امريكي قصته حلوه بعنوان سيد الخواتم هههههههههه
كاسرهم ****نعرف ان المبيد للحشرات ولهذا صارو الاخوان عند بعض الناس مبيد لة يعني مبيدو الحشرات :-
كاسرهم ****هل ستجد ذباب يحب المبيد لا فهذا يذكرني بمن صارو الاخوان شوكة في نحرة
سعودي 🇸🇦 وافتخردائما سبحان الله الخرفات بافريقيا والروافض اتباع المجوس منتشره الروافض قال كنا بطياره وتعطلت الطياره واتجهت للوقوع على الارض قال طقينا اصبع الخاتم يامهدي يقول الا هو على جمل بجنبنا وركب قطعه وصلحت
معيضمسكين يمكن حلم وصدق كذبه وهومعتقد بمايفعله وأنه على حق والآخرين على باطل
كاسرهم ****نعرف ان المبيد للحشرات ولهذا صارو الاخوان عند بعض الناس مبيد لة يعني مبيدو الحشرات :-
خللواضح ان الشغله كلها دعاية للمبيد الحشري
عدد التعليقات:15629
قلم الحقيقهوالله ليس له شبيه مع أتباعه وأحبابه اللي مصدقينه ومستسلمين له يرشهم بالمبيد الحشري ألا أتباع دعاة الأخوان وقطعانهم اللي يدربون رؤوسهم خلفهم سمعناك ياداعية طلبناك ياثاغية.
متابعلو يتعاقدون معه مصلحة ***
عدد التعليقات:15629
قلم الحقيقهوالله ليس له شبيه مع أتباعه وأحبابه اللي مصدقينه ومستسلمين له يرشهم بالمبيد الحشري ألا أتباع دعاة الأخوان وقطعانهم اللي يدربون رؤوسهم خلفهم سمعناك ياداعية طلبناك ياثاغية.
عدد التعليقات:15629
قلم الحقيقهوالله ليس له شبيه مع أتباعه وأحبابه الله مصدقينه ومستسلمين له يرشهم بالمبيد الحشري ألا أتباع دعاة الأخوان وقطعانهم اللي يدربون رؤوسهم خلفهم سمعناك ياداعية طلبناك ياثاغية.
سعودي 🇸🇦 وافتخرالخرفات والشعوذه دائما في تراث الافارقه الجهلاء والروافض الجهلاء لدرجه الروافض اتباع المجوس في كتبهم الدينيه الطلاسم والمفاتيح ولبس الخواتم يالوان كل خاتم باصبع يمثل اعتقاد كالهندوس تماما بالخواتم
سارياكيد رافضي بيقتلهم مثل ايران وقت ما قتلت روافضنا بمبيد قبل مدة يحبون قتل الرعاع بالمبيدات وحقهم وقليل فيهم
أفريقي(شريطة أن يؤمن المريض بأنه نبي من الرب) محتال مثل بقية المحتالين و هذا هو شرط المحتالين يضعون لأنفسهم مخرجا إذا لم يشفى المريض فالسبب أن المريض جاء ليختبر الرب ولم يأتي مؤمنا به.
السلاميخي لية دايما الأفارقة كذ....
حساويمعقوله ازاي كدا مايصحش الي بيحصل دا
جابرهذا شرعا يقتل ليرتاح الناس منه
🎆ريما Rima🎆ماشاء الله تبارك الله ...الله يوفقه وينفع به ويجزاه خير