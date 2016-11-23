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بالصور: مقذوف حوثي يصيب مواطن في نجران

23 نوفمبر, 2016 , 22:30 م
بالصور: مقذوف حوثي يصيب مواطن في نجران
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صحيفة المرصد:تعرض مواطن إلى إصابة نتيجة سقوط مقذوفات حوثية مساء اليوم على حي سكني غرب منطقة نجران.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم (الأربعاء) بلاغا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي سكني بمدينة نجران ، مما نتج عنه إصابة مواطن، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    Ymni mahbob

    الله يرحمه كان راجل**
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  2. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    حساوي

    الله يرحمه
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