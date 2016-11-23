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بالصور .. ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية

23 نوفمبر, 2016 , 22:35 م
بالصور .. ولي العهد يصل إلى المنطقة الشرقية
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صحيفة المرصد – واس:وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى المنطقة الشرقية مساء اليوم.

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، وكان سمو ولي العهد قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم، حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    عبدالهادي ..

    حفظه الله أينما كان
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  2. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    سلومي..

    ماشاء الله.. الأسدان إبن الأسد... ....حفظ الله الأسدين ورحم وغفر لوالدهما الأسد نايف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود،،،،،،،،،"'
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  3. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    يتيم الأب.

    بابا محمد"""الله يحفظك،،، بابا محمد"""""أحبك،،،
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  4. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    المطوع😎

    اسأل الله ان يحفظكم من كيد الكائدين وخيانه المعتدين وان يردكم سالمين .
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