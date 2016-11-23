بالفيديو : خادم الحرمين الشريفين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض

صحيفة المرصد-واس: بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة الشرقية مساء اليوم قادماً من الرياض .

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية .