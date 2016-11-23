صحيفة المرصد-واس: بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة الشرقية مساء اليوم قادماً من الرياض .
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية .
بالفيديو : خادم الحرمين الشريفين يصل إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض
صحيفة المرصد-واس: بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة الشرقية مساء اليوم قادماً من الرياض .
تعليقات ( 3 )
طحنوناللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين في حله و ترحاله و أنصره بنصرك المبين على للخونه و الكافرين
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاموصلت رسالتك يابو فهد اللهم احفظ على بلادنا امنها وايمانها واحفظ اهلها شعبا وحكوما واخذل الاعداء والخونه
الله يطول بعمركالله يطول بعمرك شدوا الهمه ! المنطقه على صفيح ساخن