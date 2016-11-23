بالفيديو: “نور” ينسحب بفريقه من بطولة “حواري” بسبب ركلة جزاء

صحيفة المرصد: انسحب قائد نادي الاتحاد المعتزل محمد نور بفريقه “أكاديمية نور”، من بطولة المحترفين السادسة “حواري”، في نصف نهائي البطولة، بسبب إلغاء هدف أحرزه من ركلة جزاء ترجيحية ضد فريق شمسان جدة أول من أمس.

ونبه الحكم حامد بريمة حارس فريق شمسان إلى عدم التقدم عن خط المرمى، ومحمد نور إلى تسديد الركلة مباشرة دون أن يتوقف أمام الكرة، وحينما خالف “نور” القواعد وسدد الركلة بعد توقف أعلن الحكم إلغاء الهدف، ورفض مطالبة نور بإعادة الركلة، فانسحب اللاعب من المباراة مع إدارة الفريق واللاعبين.