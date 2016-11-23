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بالفيديو: “نور” ينسحب بفريقه من بطولة “حواري” بسبب ركلة جزاء

23 نوفمبر, 2016 , 22:37 م
بالفيديو: “نور” ينسحب بفريقه من بطولة “حواري” بسبب ركلة جزاء
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صحيفة المرصد: انسحب قائد نادي الاتحاد المعتزل محمد نور بفريقه “أكاديمية نور”، من بطولة المحترفين السادسة “حواري”، في نصف نهائي البطولة، بسبب إلغاء هدف أحرزه من ركلة جزاء ترجيحية ضد فريق شمسان جدة أول من أمس.

ونبه الحكم حامد بريمة حارس فريق شمسان إلى عدم التقدم عن خط المرمى، ومحمد نور إلى تسديد الركلة مباشرة دون أن يتوقف أمام الكرة، وحينما خالف “نور” القواعد وسدد الركلة بعد توقف أعلن الحكم إلغاء الهدف، ورفض مطالبة نور بإعادة الركلة، فانسحب اللاعب من المباراة مع إدارة الفريق واللاعبين.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    ع . الحربي

    يا اسمر غبر ماجد عبدالله كم مرة حفركم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  2. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    تعرف سدني

    تعرف سدني
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  3. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    اسمرعبر

    صحيح مافيه أسطورة غير سامي الجابر في ملاعبنا فهذا نور في الحواري والنجم الإحفوري ماجد لا اثر له بينما الكوتش يعمل مدرباً ومحلل حصري لقنوات بي ان سبورت
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  4. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:546

    ابونواف...

    اقلها الاتحاد يلعب بمناسبة٩٠عام على تأسيسية ولعب الاتحادمع ابطال العالم وهوممثل لقارة اسياء كبطل متوج ولعب مع ريال مدريد كبطل لاسياء وضمن برنامج معسكر وليس مباراه داعائيه استعراضية لشركة طيران
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  5. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    ماجد

    تعليق8 سيرايفوا رابط اليوتيوب لانسحاب الاتحاد امام الاهلي بين الشوطين والنتيجه0/5 للاهلي https://www.youtube.com/watch?v=faHVWKsbcUw
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  6. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    تعرف سدني

    تنشد عن الحال هاذا هوا الحال
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  7. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    سيرايفوا

    ت5 الطحلبي ماجد اي مباراة انسحب الاتحاد امام الاهلي تجيب من راسك وانت الصادق انسحب الاهلي من امام الشباب يوم اكلوا نص درزن وراجع اليوتيوب ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  8. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ع . الحربي

    الله عليك يا ابو نوران ذكرتني بضربة الجزاء التي كسرت ظهر الدعيع بها يا حساوي روح علم ازيرق صغير الرياض كيف يتعلمون من ابو نوران تنفيذ ضربات الجزاء يا ابو ما تحت الفساتين
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  9. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    ابو مشعاب

    المباراة هاذي بالسعودية عندنا ولا وين ؟
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  10. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    ماجد

    الحكم صح ونور اخطأ ولا جديد فقد انسحب الاتحاد امام الاهلي الملكي وللاسف اخذوا الكوره معهم وحتى الان لم يعيدوا الكوره ربما يلعبوا بها مع اتليتكو مدريد اللى ما نعرف ولا لاعب منهم تقليد اعمى للملكي
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  11. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    حسان

    فيه جمهور في مبارة حواري اكثر من جمهور بعض الأندية في دوري المحترفين أكيد نور بيكون له نادي قوي قريبآ و حتشوفو
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  12. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    مع السلامه

    تعليق مخالف
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  13. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    حساوي

    كفو يابو نوران كبير من يومك بس من لعبت لنادي الفقر صغير الرياض كان وضعك ممتاز
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  14. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    الحربي

    من جاي هالحكم
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