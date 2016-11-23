بعد تنسيق مع التحالف.. صحيفة: هادي يقر الحسم العسكري لإنهاء انقلاب الحوثيين في اليمن

صحيفة المرصد:قالت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تطورات نوعية وحاسمة في مسار العمليات العسكرية للجيش الوطني المسنود من قوات التحالف العربي، الهادفة إلى إنهاء الانقلاب بشكل قسري.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية إن القرارات العسكرية الأخيرة تركزت على الجبهات الملتهبة قتالياً مع الانقلابيين، وفي المناطق التي تم تحريرها، تجسدت الأولى في مدينة تعز كواحدة من أهم المعارك الملتهبة، فيما تمثل حضرموت والعاصمة المؤقتة عدن أهم المدن المحررة.
ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن قرار اعتماد خيار الحسم العسكري أقر من قبل الرئيس هادي القائد العام للقوات المسلحة بعد مشاورات أجراها مع نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر، والتنسيق مع قيادة قوات التحالف التي وصلت إلى قناعة بأن مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية عبر المفاوضات مع الانقلابيين، لن يسفر إلا عن إطالة أمد الحرب وتفاقم التداعيات الإنسانية داخل اليمن.
وذكرت الصحيفة أنها علمت أن الرئيس هادي أصدر توجيهات لرئاسة هيئة الأركان العامة بالجيش الوطني بتعزيز وحدات الجيش التي تخوض مواجهات عنيفة في تعز ضد ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع بكافة الإمكانيات المتاحة، وإرسال إمدادات من القوات لدعم صفوفها في توجه للتسريع بتحقيق الحسم في تعز.
تعليقات ( 49 )
أبو مصلفح الرياضأقول الخلا الكلام الكثير مامنه فايدة
كلمة حقابو مصلفح الرياض لا تدخل فيما لا يعنيك تلقى مالا يرضيك قبلتك علمك بها نوري المالكي
أبو مصلفح الرياضياخي إحنا أدرى بعبد ربه منك انت وغيرك هذا خان الجنوب من قبل وعلى فكرة عليه حكم إعدام من حكومة الجنوب اللي كانت حكومة علي سالم البيض عموما دع الأيام تفعل ماتشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء الله غالب
كلمة حقأبو مصلفح عبدربه ما هج إلا من الخيانه الدعوى ما صارت شمال وجنوب اليمن كله يبغون يسلمونه لايران عدوتنا وعدوتكم ولكنها عرفت كيف تزرع بينكم الطائفيه انتوا مجرد ورقه اذا احترقت رمتها
أبو مصلفح الرياضالعراق تورط بحرب بإيران 8 سنوات أكلت الأخضر واليابس دعم العراق كان من دول الخليج اللي تشتريله أسلحة من أمريكا وبريطانيا وبنفس الوقت أمريكا تبيع أسلحة لإيران التاريخ يعيد نفسه تجارة أسلحة ياحبيبي
كلمة حقعلي العمري لا تدخل فيما يعنيك تلقى مالا يرضيك قبلتك علمك بها نوري المالكي
أبو مصلفح الرياضالملايين ياتعليق 27 اللي طلعت لعفاش في صنعاء فقط هذا غير المناطق الثانية كلهم كفار وملحدين ومجوس ياخي أسأل الله إن يجازيك على كلامك أسأل الله إن يجازيك على كذبك وافتراءك التعاون مع أمريكا عادي مصالح
أبو مصلفح الرياضتعليق 27يعني أنا ضد عبد ربه صراحة وضد من قبل لكن أنا لو بين خيارين بختار عفاش مع إني جنوبي هذا العبد ربه خان الجنوب والتجأ لعفاش ضد الجنوب وخان اليمن كامل والتجأ كلاجيء وشنت حرب بسبته مسمار جحا وظيفته
علي العمريالي. الان. وباقي ما جا الحسم. العسكري. ايش. كنا. نعمل. المده الي راحت
عدد التعليقات:420
مرسيدسألبومه أوباما وقف مع إيران ضد الخليج مما جعل الخليج تطلب حمايه من أمريكا بعد الإتفاق على السلاح النووي كل الأمم تتداعى على الخليج والعرب لأنهم لم يصنعوا لهم مستقبل صناعات حربيه سيارات مصانع لهم
عدد التعليقات:420
مرسيدسحفضك الله ياهادي الله رفع قدرك نتمنى من عقلاء اليمن الالتفاف حول الشرعيه وتخليصها من اذناب إيران وجرذانها
الثقفيهؤلاء مثل اسيادهم المجوس لايفهمون سوى لغة القتل والدمار فدكوهم دكا
الثقفيالحوثه والعفاش المشوي يريدون استنزاف السعوديه يجب القضاء عليهم
الثقفيان شاء الله يتم تدمير الحوثه والعفافيش اذناب المجوس عبدة النار والقبور
على قولة اخوننا المصريناهي داني ان عمل هادي شيء ( من عرفنا هادي وهو يصدر هذي الأوامر ومحلك سر ( وبعدين لو انه صادق سيتحرك لينهي الانقلاب كان تحرك بصمت ،، اما يسولف في الصحف ؟؟!!
مرسيدسمرحبا نتمنى أن تبقى عدن عاصمة اليمن الابديه فاهلها متطورون وفيهم النجباء والحكماء أبو مصلفح دقنك محلوق مو انت الي يراهن على مستقبل اليمن اشرب شاي بالزنجبيل احسن
مرسيدسالسعوديه لم تدخل الحرب بكيفها دخلتها مجبره وهي لاتريد الحرب من الأساس إيران كانت تريد السيطره على الخليج عن طريق جرذانهم الدواعش والانقلبيين هدف إيران 1تفجيرات الحج والخليج 2تخريب اليمن 3تخريب سوريا
كلمة حقالحوثيين مالهم حل إلا القتل لماذا لأنه لا دين له ولا خلاق لا هم ولا عفاش الحرب الاولى استخدمهم عفاش لبتزاز السعوديه والآن ايران تستخدمهم هم وعفاش لإضعاف العرب والمسلمين هذه هي الحقيقه
ماركتوكلام فاضي .. الحسم يحتاج أسلحة دمار شامل كالقنابل أو الصواريخ النووية ذات القطر المحدود ..كإبادة صعدة بالكامل فقط وإبادة المناطق الخلفية للحدود بما يعادل مسافة 100 كم لتقضي على كل شيء حي.
كلمة حقيابو مصلفح يعني الحرب هذي ما تعرف ويش الهدف منهامعنى ذلك الحوثي يحكمك انت وغيرك اسمع من اراد العروبه والاسلام فهو مع الشرعيه من اراد الكفر والالحاد وتسليم اليمن لايران فهو مع عفاش والحوثيين
بقايا مشاعر.....♡من يدفع فاتورة الحرب في اليمن وسوريا هو المواطن البسيط وتمولها شعوب هذه الدول تستنزف ثرواتها وتحرق شبابها وتعيد هذه البلدان الف عام الى الوراء لماذا لايتقاتل الا المسلمون لماذا تعيش كل الشعوب في امن و
قلم من ذهبللأسف اليمنيين المقيمين حامل بطاقة زائر ليس لديهم أي اهتمام بالوضع في اليمن ليس لكم إلا وطنكم
أبو مصلفح الرياضويش اخبار ك يا قلم الحقيقه والرحال ورحمه وساميه ومصري قدع وشيعي برونزي شكل ما عندنا سالفه كلنا
دحوم1اقتلو احفاد المجوس ابناء ** من الحوثيين احرقوهم مع عصابة عفاش حتى يرجع اليمن السعيد برجاله الاوفياء
أبو مصلفح الرياضتعليق 18 أشكرك على التعليق الحرب هذي مافيه أحد مستفيد منها إلا أعداء الإسلام اللي الله أقرهم في القرآن سبحان الله أعداء الأمة اللي رب العالمين بينهم لنا هم من يقرروا مين أعداءنا وينك ياإلكساندرا ستان
حساويابو مصلفح ليتهم متهاوشين ذيك الليله واللبيب بالاشارة يفهم
ابو مصلفح الرياضالله ينصر الشرعيه بقيادة التحالف العربي وعبدربه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
ربي الله ونبيي ومحمد وإمامي علياذكروي كلامي إذا كانت للحرب هذي اي نتائج ايجابية من كذا الطرفين زهق لارواح المسلمين والحرب لن تنتهي
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
مرسيدسقرار صائب وفقك الله ياهادي اجتمع الناس على اذلالك والله اختارك لأنك رجل المرحله
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
كلنا فداء للوطنايه هين بالمشمش
ابو مصلفح الرياضالله ينصر الحكومه اليمنيه بقيادة عبدربه هادي ويخذل عفاش والحوثي الذي يريدون تدمير اليمن وضمه إلى إيران المجوسيه
أبو مصلفح الرياضالأخوة اللي يطالب بترحيل اليمنيين وإنهم يروحوا يدافعوا على أعراضهم هناك وش اللي يخليك متأكد إنهم بيوقفون ضد عفاش والحوثي ويوقفون معكم ولا مع دميتكم عبد ربه صراحة ماقصرتوا معهم أنثتوهم وسعودتوهم صحصوح
يلدرملم افهم شيء! على أساس ان ماكان يجري من سنتين هو مسابقة ثقافية او محاورة شعرية ؟
مستشار ماليدكوها بعشرات الغارات الجويه لمده اسبوع وبعدها دخلوا عليهم قوات من اليمن الجنوبي يتفاهمون معهم زين
بوزهراء القطيفيقرار صائب وأتمنى من الرئيس طلب عاجل من وزيره للخارجيه سحب جميع بويمن ألي يتسدحون ويتبطحون في دول الخليج وغير دول الخليج كل واحد تارس كرشه وتارك بلاده للفرس العجم المجوس الأيرانيين ينهشون فيها
مستشار ماليسقوق صعده يعني هزيمه احد طرفي النزاع وانهيار معنويات الطرف الاخر
مستشار ماليقريبا ان شاء الله نشاهد صعداء محرره من الحوثيين و تحكمها قوات الشرعيه ومحافظها معين من قبلها
عربي بن خالف تُعْرَف!الخبر صحيح، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد توجهوا للمنطقة الشرقية لمواكبة التطورات الميدانية. أيام حارة جدا ستهب على اليمن. هذا تحليل وليست معلومات. شكرا
أبو مصلفح الرياضوالله ماحنا عميان شفنا اللي بصنعاء اللي طلعوا ضد الحرب أمم هذولي مدري مالهم وزن وعموما الحرب ذي ضحاياها كثير يكفيك إن سويسرا قصفت صالة العزاء بسبق إصرار وتعمد الله يصلح الحال ويعجل علينا بجنسية سعودية
أبو مصلفح الرياضعبد ربه منصور يهدي الشعب اليمني الأغنية عدنا باالسلامة عدنا منتصرين موفوري الكرامة باالنصر المبين بشراكم يايافع وياتعز وياصنعاء احتفلوا باالنصر برمة لحم ياعبده مع ايدام رشوش أنا ماني رجل لو حكمت اليمن
التاريخدكو مطايا الفرس ، ومرتزقة عفاش ، وارسوا الشريعية ، الحق غالب ، ولاغالب الا الله ، توكلوا على الله ، والله ينصركم .
مسماراتمنى ان تكون الجوله الاخيره بالظربه القاضيه وتكون ظربة معلم فاطالة الحرب هي خطة استنزاف للتحالف فيما لو كان هناك عدو اخر في جهة اخرى متربص بنا سنكون قد تم استنزافنا فاحسمو الامر
حساويليتهم رقدوا