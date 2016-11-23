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بعد تنسيق مع التحالف.. صحيفة: هادي يقر الحسم العسكري لإنهاء انقلاب الحوثيين في اليمن

23 نوفمبر, 2016 , 23:38 م
بعد تنسيق مع التحالف.. صحيفة: هادي يقر الحسم العسكري لإنهاء انقلاب الحوثيين في اليمن
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صحيفة المرصد:قالت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تطورات نوعية وحاسمة في مسار العمليات العسكرية للجيش الوطني المسنود من قوات التحالف العربي، الهادفة إلى إنهاء الانقلاب بشكل قسري.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية إن القرارات العسكرية الأخيرة تركزت على الجبهات الملتهبة قتالياً مع الانقلابيين، وفي المناطق التي تم تحريرها، تجسدت الأولى في مدينة تعز كواحدة من أهم المعارك الملتهبة، فيما تمثل حضرموت والعاصمة المؤقتة عدن أهم المدن المحررة.

ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن قرار اعتماد خيار الحسم العسكري أقر من قبل الرئيس هادي القائد العام للقوات المسلحة بعد مشاورات أجراها مع نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر، والتنسيق مع قيادة قوات التحالف التي وصلت إلى قناعة بأن مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية عبر المفاوضات مع الانقلابيين، لن يسفر إلا عن إطالة أمد الحرب وتفاقم التداعيات الإنسانية داخل اليمن.

وذكرت الصحيفة أنها علمت أن الرئيس هادي أصدر توجيهات لرئاسة هيئة الأركان العامة بالجيش الوطني بتعزيز وحدات الجيش التي تخوض مواجهات عنيفة في تعز ضد ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع بكافة الإمكانيات المتاحة، وإرسال إمدادات من القوات لدعم صفوفها في توجه للتسريع بتحقيق الحسم في تعز.



تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أقول الخلا الكلام الكثير مامنه فايدة
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  2. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    يالله الميدان ياهاطي ... شد حيلك .... لنا سنتين وحنا كل يوم نقول ماراح تطول الحرب كلها أسبوع أسبوعين شهر بالكثير .. لقينا السالفه طالت وأخذنت سنتين وماهنا لا تقدم ولا إنتصار
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  3. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    كلمة حق

    ابو مصلفح الرياض لا تدخل فيما لا يعنيك تلقى مالا يرضيك قبلتك علمك بها نوري المالكي
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  4. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ياخي إحنا أدرى بعبد ربه منك انت وغيرك هذا خان الجنوب من قبل وعلى فكرة عليه حكم إعدام من حكومة الجنوب اللي كانت حكومة علي سالم البيض عموما دع الأيام تفعل ماتشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء الله غالب
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  5. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    كلمة حق

    أبو مصلفح عبدربه ما هج إلا من الخيانه الدعوى ما صارت شمال وجنوب اليمن كله يبغون يسلمونه لايران عدوتنا وعدوتكم ولكنها عرفت كيف تزرع بينكم الطائفيه انتوا مجرد ورقه اذا احترقت رمتها
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  6. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    أبو مصلفح الرياض

    العراق تورط بحرب بإيران 8 سنوات أكلت الأخضر واليابس دعم العراق كان من دول الخليج اللي تشتريله أسلحة من أمريكا وبريطانيا وبنفس الوقت أمريكا تبيع أسلحة لإيران التاريخ يعيد نفسه تجارة أسلحة ياحبيبي
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  7. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    كلمة حق

    علي العمري لا تدخل فيما يعنيك تلقى مالا يرضيك قبلتك علمك بها نوري المالكي
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  8. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الملايين ياتعليق 27 اللي طلعت لعفاش في صنعاء فقط هذا غير المناطق الثانية كلهم كفار وملحدين ومجوس ياخي أسأل الله إن يجازيك على كلامك أسأل الله إن يجازيك على كذبك وافتراءك التعاون مع أمريكا عادي مصالح
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  9. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق 27يعني أنا ضد عبد ربه صراحة وضد من قبل لكن أنا لو بين خيارين بختار عفاش مع إني جنوبي هذا العبد ربه خان الجنوب والتجأ لعفاش ضد الجنوب وخان اليمن كامل والتجأ كلاجيء وشنت حرب بسبته مسمار جحا وظيفته
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  10. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    علي العمري

    الي. الان. وباقي ما جا الحسم. العسكري. ايش. كنا. نعمل. المده الي راحت
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  11. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:420

    مرسيدس

    ألبومه أوباما وقف مع إيران ضد الخليج مما جعل الخليج تطلب حمايه من أمريكا بعد الإتفاق على السلاح النووي كل الأمم تتداعى على الخليج والعرب لأنهم لم يصنعوا لهم مستقبل صناعات حربيه سيارات مصانع لهم
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  12. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    ياليل ما اطولك المفروض يخطط لصنعاء وينهي الصراع قسريا
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  13. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص
    عدد التعليقات:420

    مرسيدس

    حفضك الله ياهادي الله رفع قدرك نتمنى من عقلاء اليمن الالتفاف حول الشرعيه وتخليصها من اذناب إيران وجرذانها
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  14. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    الثقفي

    هؤلاء مثل اسيادهم المجوس لايفهمون سوى لغة القتل والدمار فدكوهم دكا
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  15. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    الثقفي

    الحوثه والعفاش المشوي يريدون استنزاف السعوديه يجب القضاء عليهم
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  16. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    الثقفي

    ان شاء الله يتم تدمير الحوثه والعفافيش اذناب المجوس عبدة النار والقبور
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  17. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    على قولة اخوننا المصرين

    اهي داني ان عمل هادي شيء ( من عرفنا هادي وهو يصدر هذي الأوامر ومحلك سر ( وبعدين لو انه صادق سيتحرك لينهي الانقلاب كان تحرك بصمت ،، اما يسولف في الصحف ؟؟!!
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  18. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    مرسيدس

    مرحبا نتمنى أن تبقى عدن عاصمة اليمن الابديه فاهلها متطورون وفيهم النجباء والحكماء أبو مصلفح دقنك محلوق مو انت الي يراهن على مستقبل اليمن اشرب شاي بالزنجبيل احسن
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  19. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    مرسيدس

    السعوديه لم تدخل الحرب بكيفها دخلتها مجبره وهي لاتريد الحرب من الأساس إيران كانت تريد السيطره على الخليج عن طريق جرذانهم الدواعش والانقلبيين هدف إيران 1تفجيرات الحج والخليج 2تخريب اليمن 3تخريب سوريا
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  20. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    كلمة حق

    الحوثيين مالهم حل إلا القتل لماذا لأنه لا دين له ولا خلاق لا هم ولا عفاش الحرب الاولى استخدمهم عفاش لبتزاز السعوديه والآن ايران تستخدمهم هم وعفاش لإضعاف العرب والمسلمين هذه هي الحقيقه
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  21. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    ماركتو

    كلام فاضي .. الحسم يحتاج أسلحة دمار شامل كالقنابل أو الصواريخ النووية ذات القطر المحدود ..كإبادة صعدة بالكامل فقط وإبادة المناطق الخلفية للحدود بما يعادل مسافة 100 كم لتقضي على كل شيء حي.
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  22. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    كلمة حق

    يابو مصلفح يعني الحرب هذي ما تعرف ويش الهدف منهامعنى ذلك الحوثي يحكمك انت وغيرك اسمع من اراد العروبه والاسلام فهو مع الشرعيه من اراد الكفر والالحاد وتسليم اليمن لايران فهو مع عفاش والحوثيين
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  23. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    من يدفع فاتورة الحرب في اليمن وسوريا هو المواطن البسيط وتمولها شعوب هذه الدول تستنزف ثرواتها وتحرق شبابها وتعيد هذه البلدان الف عام الى الوراء لماذا لايتقاتل الا المسلمون لماذا تعيش كل الشعوب في امن و
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  24. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    قلم من ذهب

    للأسف اليمنيين المقيمين حامل بطاقة زائر ليس لديهم أي اهتمام بالوضع في اليمن ليس لكم إلا وطنكم
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  25. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ويش اخبار ك يا قلم الحقيقه والرحال ورحمه وساميه ومصري قدع وشيعي برونزي شكل ما عندنا سالفه كلنا
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  26. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    دحوم1

    اقتلو احفاد المجوس ابناء ** من الحوثيين احرقوهم مع عصابة عفاش حتى يرجع اليمن السعيد برجاله الاوفياء
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  27. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق 18 أشكرك على التعليق الحرب هذي مافيه أحد مستفيد منها إلا أعداء الإسلام اللي الله أقرهم في القرآن سبحان الله أعداء الأمة اللي رب العالمين بينهم لنا هم من يقرروا مين أعداءنا وينك ياإلكساندرا ستان
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  28. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    حساوي

    ابو مصلفح ليتهم متهاوشين ذيك الليله واللبيب بالاشارة يفهم
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  29. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    ابو مصلفح الرياض

    الله ينصر الشرعيه بقيادة التحالف العربي وعبدربه
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  30. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  31. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    ربي الله ونبيي ومحمد وإمامي علي

    اذكروي كلامي إذا كانت للحرب هذي اي نتائج ايجابية من كذا الطرفين زهق لارواح المسلمين والحرب لن تنتهي
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  32. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  33. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    مرسيدس

    قرار صائب وفقك الله ياهادي اجتمع الناس على اذلالك والله اختارك لأنك رجل المرحله
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  34. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  35. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    كلنا فداء للوطن

    ايه هين بالمشمش
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  36. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    ابو مصلفح الرياض

    الله ينصر الحكومه اليمنيه بقيادة عبدربه هادي ويخذل عفاش والحوثي الذي يريدون تدمير اليمن وضمه إلى إيران المجوسيه
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  37. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الأخوة اللي يطالب بترحيل اليمنيين وإنهم يروحوا يدافعوا على أعراضهم هناك وش اللي يخليك متأكد إنهم بيوقفون ضد عفاش والحوثي ويوقفون معكم ولا مع دميتكم عبد ربه صراحة ماقصرتوا معهم أنثتوهم وسعودتوهم صحصوح
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  38. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    يلدرم

    لم افهم شيء! على أساس ان ماكان يجري من سنتين هو مسابقة ثقافية او محاورة شعرية ؟
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  39. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    مستشار مالي

    دكوها بعشرات الغارات الجويه لمده اسبوع وبعدها دخلوا عليهم قوات من اليمن الجنوبي يتفاهمون معهم زين
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  40. 10
    23 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    بوزهراء القطيفي

    قرار صائب وأتمنى من الرئيس طلب عاجل من وزيره للخارجيه سحب جميع بويمن ألي يتسدحون ويتبطحون في دول الخليج وغير دول الخليج كل واحد تارس كرشه وتارك بلاده للفرس العجم المجوس الأيرانيين ينهشون فيها
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  41. 9
    23 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    مستشار مالي

    سقوق صعده يعني هزيمه احد طرفي النزاع وانهيار معنويات الطرف الاخر
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  42. 8
    23 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    مستشار مالي

    قريبا ان شاء الله نشاهد صعداء محرره من الحوثيين و تحكمها قوات الشرعيه ومحافظها معين من قبلها
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  43. 7
    23 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    عربي بن خالف تُعْرَف!

    الخبر صحيح، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد توجهوا للمنطقة الشرقية لمواكبة التطورات الميدانية. أيام حارة جدا ستهب على اليمن. هذا تحليل وليست معلومات. شكرا
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  44. 6
    23 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    ماشفنا وجهك وشفنا الخير
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  45. 5
    23 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    أبو مصلفح الرياض

    والله ماحنا عميان شفنا اللي بصنعاء اللي طلعوا ضد الحرب أمم هذولي مدري مالهم وزن وعموما الحرب ذي ضحاياها كثير يكفيك إن سويسرا قصفت صالة العزاء بسبق إصرار وتعمد الله يصلح الحال ويعجل علينا بجنسية سعودية
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  46. 4
    23 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    أبو مصلفح الرياض

    عبد ربه منصور يهدي الشعب اليمني الأغنية عدنا باالسلامة عدنا منتصرين موفوري الكرامة باالنصر المبين بشراكم يايافع وياتعز وياصنعاء احتفلوا باالنصر برمة لحم ياعبده مع ايدام رشوش أنا ماني رجل لو حكمت اليمن
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  47. 3
    23 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    التاريخ

    دكو مطايا الفرس ، ومرتزقة عفاش ، وارسوا الشريعية ، الحق غالب ، ولاغالب الا الله ، توكلوا على الله ، والله ينصركم .
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  48. 2
    23 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    مسمار

    اتمنى ان تكون الجوله الاخيره بالظربه القاضيه وتكون ظربة معلم فاطالة الحرب هي خطة استنزاف للتحالف فيما لو كان هناك عدو اخر في جهة اخرى متربص بنا سنكون قد تم استنزافنا فاحسمو الامر
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  49. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    حساوي

    ليتهم رقدوا
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