النقيدان يعتذر لـ”السعوديين” عن جملة قالها منذ عامين

صحيفة المرصد : قال الكاتب الصحفي، منصور النقيدان، إنه يود الاعتذار عن عبارة قالها منذ عامين وتسببت في إيذاء الكثير من السعوديين، بحسب تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان النقيدان، قد قال في أحد البرامج التليفزيونية منذ عامين، إن أحد أهم أسباب تغرير الإرهابيين بمواطني المملكة، هو ما سماه “استحمار السعوديين”، غير أنه تراجع بعد عامين ليؤكد أنه قال العبارة بـ “نية صادقة”.

ويبدو أن الكاتب الصحفي قد فطن مؤخرًا إلى أن جملته تلك سببت إيذاء كبير لمواطني المملكة، خصوصا وأن الكثير منهم اعتبرها إهانة، وهو ما أدى في النهاية إلى رفضهم لاعتذاره الذي جاء متأخرا، بينما قبل آخرون الاعتذار.