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النقيدان يعتذر لـ”السعوديين” عن جملة قالها منذ عامين

23 نوفمبر, 2016 , 23:51 م
النقيدان يعتذر لـ”السعوديين” عن جملة قالها منذ عامين
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صحيفة المرصد : قال الكاتب الصحفي، منصور النقيدان، إنه يود الاعتذار عن عبارة قالها منذ عامين وتسببت في إيذاء الكثير من السعوديين، بحسب تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان النقيدان، قد قال في أحد البرامج التليفزيونية منذ عامين، إن أحد أهم أسباب تغرير الإرهابيين بمواطني المملكة، هو ما سماه “استحمار السعوديين”، غير أنه تراجع بعد عامين ليؤكد أنه قال العبارة بـ “نية صادقة”.

ويبدو أن الكاتب الصحفي قد فطن مؤخرًا إلى أن جملته تلك سببت إيذاء كبير لمواطني المملكة، خصوصا وأن الكثير منهم اعتبرها إهانة، وهو ما أدى في النهاية إلى رفضهم لاعتذاره الذي جاء متأخرا، بينما قبل آخرون الاعتذار.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    فيه مثل شعبي

    يقول يوم شاب راح الكتاب ،،، النقيدان جاي بعد سنتين يعتذر ،، وتسببت في ايذاء كثير من السعوديين ،، يعني الموضوع مدروس يقولون انتقد عشان نذي ونضايق المواطن
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  2. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    النقيدان يعيش صراعا في داخله فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هو حينما يشعر بتفاهته يرمي الناس بذلك من يبتعد عن الله فلن تجد منه إلا خبث الطوية وسواد القلب والحقد .
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  3. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    جبال سدير

    افل نجمة فاراد ان يذكر الناس بة
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  4. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    نسري

    بعدسنتين اكتشفة ان الحمار ماهو الشعب السعودي الي فيه عالم وقائد وشيخ ومرئه .اقسم بالله لولي سلطه لقطعة لسانك ياحمار الغرب
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  5. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    عايض

    ماراح يفهموك يانقيدان
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  6. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    مجرة التبانة

    غير مقبول اعتذارك يا حمااا...
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  7. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    سعودي

    ت 5 . ههههه حلوة جديده اول مرة أدري عنها وأضيف ...... أو ليتهم رقدواااااا
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  8. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    محمد الدوسري

    وبعد سنتين كاملة تكتشف ان الاستحمار كان عندك ؟ !!
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  9. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    خلي مجموعة mbc تنفعكم

    يالنقيدان قلنا لك انت وغيرك من زمان ما للمجنون غير اهله وها انت رجعت بعد ما طاح سوقك وما لقيت لك شراي جاي تستحمر الشعب الطيب لا وبعد عامين اكتشفت انك استحمرت الشعب بنية صافية حتى الارهاب الصقته به
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  10. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    حساوي

    ليتها بالجدار ذيك الليله
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  11. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    سعودي

    هاتوا كمان هاتوا مين إلى حاسس بأهاتي
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  12. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    عجايب

    قبل سنتين صح النوم توك إلي صحيت ، أجل إستحمار و نية صادقة كيف تجي ؟ بس بصراحة ذكي أراد البروز من جديد لا سيما بعد ما حققه وزير الخدمة المدنية من شهرة عالمية عبر الصحف الدولية
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  13. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    محمد الدوسري

    وبعد سنتين كاملة تكتشف اناستحمار كان عندك ؟ !!
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  14. 1
    23 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله
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