النقيدان يعتذر لـ”السعوديين” عن جملة قالها منذ عامين

صحيفة المرصد : قال الكاتب الصحفي، منصور النقيدان، إنه يود الاعتذار عن عبارة قالها منذ عامين وتسببت في إيذاء الكثير من السعوديين، بحسب تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكان النقيدان، قد قال في أحد البرامج التليفزيونية منذ عامين، إن أحد أهم أسباب تغرير الإرهابيين بمواطني المملكة، هو ما سماه “استحمار السعوديين”، غير أنه تراجع بعد عامين ليؤكد أنه قال العبارة بـ “نية صادقة”.
ويبدو أن الكاتب الصحفي قد فطن مؤخرًا إلى أن جملته تلك سببت إيذاء كبير لمواطني المملكة، خصوصا وأن الكثير منهم اعتبرها إهانة، وهو ما أدى في النهاية إلى رفضهم لاعتذاره الذي جاء متأخرا، بينما قبل آخرون الاعتذار.
تعليقات ( 14 )
فيه مثل شعبييقول يوم شاب راح الكتاب ،،، النقيدان جاي بعد سنتين يعتذر ،، وتسببت في ايذاء كثير من السعوديين ،، يعني الموضوع مدروس يقولون انتقد عشان نذي ونضايق المواطن
جبال سديرافل نجمة فاراد ان يذكر الناس بة
نسريبعدسنتين اكتشفة ان الحمار ماهو الشعب السعودي الي فيه عالم وقائد وشيخ ومرئه .اقسم بالله لولي سلطه لقطعة لسانك ياحمار الغرب
عايضماراح يفهموك يانقيدان
مجرة التبانةغير مقبول اعتذارك يا حمااا...
سعوديت 5 . ههههه حلوة جديده اول مرة أدري عنها وأضيف ...... أو ليتهم رقدواااااا
محمد الدوسريوبعد سنتين كاملة تكتشف ان الاستحمار كان عندك ؟ !!
خلي مجموعة mbc تنفعكميالنقيدان قلنا لك انت وغيرك من زمان ما للمجنون غير اهله وها انت رجعت بعد ما طاح سوقك وما لقيت لك شراي جاي تستحمر الشعب الطيب لا وبعد عامين اكتشفت انك استحمرت الشعب بنية صافية حتى الارهاب الصقته به
حساويليتها بالجدار ذيك الليله
سعوديهاتوا كمان هاتوا مين إلى حاسس بأهاتي
عجايبقبل سنتين صح النوم توك إلي صحيت ، أجل إستحمار و نية صادقة كيف تجي ؟ بس بصراحة ذكي أراد البروز من جديد لا سيما بعد ما حققه وزير الخدمة المدنية من شهرة عالمية عبر الصحف الدولية
محمد الدوسريوبعد سنتين كاملة تكتشف اناستحمار كان عندك ؟ !!
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله