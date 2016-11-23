وزير الصحة يعلق على أنباء تتهم أنواع من التونة بالتسبب في مرض غامض يؤدي إلى الوفاة

صحيفة المرصد: أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، اليوم (الأربعاء) ، أن ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب بعض أنواع التونة بأمراض غامضة تؤدي إلى الوفاة غير صحيح .

وقال الربيعة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ، حيث نشر على حسابه الرسمي بـ “تويتر” تغريدة أرفق بها الخبر المتداول وعلق: “الخبر المرفق غير صحيح”.