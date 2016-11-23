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وزير الصحة يعلق على أنباء تتهم أنواع من التونة بالتسبب في مرض غامض يؤدي إلى الوفاة

23 نوفمبر, 2016 , 23:53 م
وزير الصحة يعلق على أنباء تتهم أنواع من التونة بالتسبب في مرض غامض يؤدي إلى الوفاة
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صحيفة المرصد: أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، اليوم (الأربعاء) ، أن ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب بعض أنواع التونة بأمراض غامضة تؤدي إلى الوفاة غير صحيح .

وقال الربيعة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ، حيث نشر على حسابه الرسمي بـ “تويتر” تغريدة أرفق بها الخبر المتداول وعلق: “الخبر المرفق غير صحيح”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    دكتور

    وزاره التجاره بعدك ركزت على خلاقين الاعبين وتركت الضار والمفيد الله يعين
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  2. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 11عهود باين عليك مثقفه لكن لاتصيرين زي الاعاجم يقولون قطوه لازم تقولين قطه او هره او بسه الاعاجم عندما قيل لهم اكتب قطُ بالضمه كتبها قطو ومع الوقت صار ينطق واو وليس ضمه
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  3. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    إفتقدك المواطن في وزارة التجارة يا أيها الوزير المثالي في العهد الحالي
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  4. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    شكراً للوزير توفيق الربيعة على التوضيح بارك الله فيه وفي جهود منسوبي وزارة الصحة
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  5. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    جيشيا

    يا ليتني تونه حتى تاكلني ما دريتا
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  6. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 9 عهود بالعافيه كولي وريو ماري وساردين كله مفيد يحتوي على اوميقا 3 واليود المغذي للغدد نص الشعب معهم غدد الدرقيه وجارتها والكضزيه والنخاميه وكثير غدد السمك ضروري لو بالاسبوع مره سواء طازج وغيره
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  7. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    و ريو ماري بعد حلوة بس شكلي إذا اشتهيت بآكل ريو ماري مع ان أكيد انها إشاعة لأن قودي مستواها زينة ومو غالية جيشا غالية مرة ومستواها عادي وممكن إشاعة لأن قودي اصبح شراؤها أكثر . خبرة بالتونات قطوة🐱😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    الوزير توفيق الربيعة:أحبك في الله.أحترمك وأصدقك.لأنك انسان طيب صادق.وفقك الله
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  9. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    وشي اذا يقصدون تونة قودي تندرينا للسندويتشات هذي اذا اشتهيت تونة ماآكل الا هي حلوة مع مايونيز وخس وخيار بالتوست تحميص شوي واو 🤗😬 وكاسة شاي وصلحو بس من زمان ماكلت تونة مرات اطيح فيها ومرات كثير لأ
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  10. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    سعودي

    *** أيها المبدع الله يوفك
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  11. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    هذي عاد أكلة قلم الرحال المفضله مع شووية عظيماات
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  12. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    اذا رايتم اشاعه على منتج فاعلمو ان ورها تجار وموظيفهم مافيه شي يستورد الا بعد الفحص من لحوم ودجاج واسماك ومعرفه اصل المنشاء مصدق من الدوله المنتجه وعلى مسؤليتهم لان فيها غرامات وتعويضات من المصدر
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  13. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  14. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    حرب تجار لضرب هذا المنتج وشراء منتجهم نوع ثاني مثل الشطه اللي كل الناس تشريها وكسدت شطاتهم فعملو اشاعه انها تخترق المرئ، فتشو عن التجار الذين يعملون اشاعات وتغريمهم وجلدهم فوق بضاعتهم الكاسده والغاليه
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  15. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  16. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    ليش ماتاكل حفظك الله قدام الناس هذه التونة مع العلم اول مره اقرا الموضوع وبعدين كان فيه تسرب نووي في ليا بان على البحر فهل تؤثر او شي
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  17. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    ابو شلش

    في بعض البلدان يتم تغذية اسماك التونه هرمون ذكري ليصبح حجمها اكبر
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