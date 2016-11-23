وزير الصحة يعلق على أنباء تتهم أنواع من التونة بالتسبب في مرض غامض يؤدي إلى الوفاة

صحيفة المرصد: أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، اليوم (الأربعاء) ، أن ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب بعض أنواع التونة بأمراض غامضة تؤدي إلى الوفاة غير صحيح .
وقال الربيعة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ، حيث نشر على حسابه الرسمي بـ “تويتر” تغريدة أرفق بها الخبر المتداول وعلق: “الخبر المرفق غير صحيح”.
الخبر المرفق غير صحيح. pic.twitter.com/ToGDnKxDp9
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) November 23, 2016
تعليقات ( 17 )
دكتوروزاره التجاره بعدك ركزت على خلاقين الاعبين وتركت الضار والمفيد الله يعين
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 11عهود باين عليك مثقفه لكن لاتصيرين زي الاعاجم يقولون قطوه لازم تقولين قطه او هره او بسه الاعاجم عندما قيل لهم اكتب قطُ بالضمه كتبها قطو ومع الوقت صار ينطق واو وليس ضمه
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦شكراً للوزير توفيق الربيعة على التوضيح بارك الله فيه وفي جهود منسوبي وزارة الصحة
جيشيايا ليتني تونه حتى تاكلني ما دريتا
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 9 عهود بالعافيه كولي وريو ماري وساردين كله مفيد يحتوي على اوميقا 3 واليود المغذي للغدد نص الشعب معهم غدد الدرقيه وجارتها والكضزيه والنخاميه وكثير غدد السمك ضروري لو بالاسبوع مره سواء طازج وغيره
💎💛عــــهــــــود💛💎و ريو ماري بعد حلوة بس شكلي إذا اشتهيت بآكل ريو ماري مع ان أكيد انها إشاعة لأن قودي مستواها زينة ومو غالية جيشا غالية مرة ومستواها عادي وممكن إشاعة لأن قودي اصبح شراؤها أكثر . خبرة بالتونات قطوة🐱😂
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦الوزير توفيق الربيعة:أحبك في الله.أحترمك وأصدقك.لأنك انسان طيب صادق.وفقك الله
💎💛عــــهــــــود💛💎وشي اذا يقصدون تونة قودي تندرينا للسندويتشات هذي اذا اشتهيت تونة ماآكل الا هي حلوة مع مايونيز وخس وخيار بالتوست تحميص شوي واو 🤗😬 وكاسة شاي وصلحو بس من زمان ماكلت تونة مرات اطيح فيها ومرات كثير لأ
سعودي*** أيها المبدع الله يوفك
سعودي 🇸🇦 وافتخراذا رايتم اشاعه على منتج فاعلمو ان ورها تجار وموظيفهم مافيه شي يستورد الا بعد الفحص من لحوم ودجاج واسماك ومعرفه اصل المنشاء مصدق من الدوله المنتجه وعلى مسؤليتهم لان فيها غرامات وتعويضات من المصدر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران
سعودي 🇸🇦 وافتخرحرب تجار لضرب هذا المنتج وشراء منتجهم نوع ثاني مثل الشطه اللي كل الناس تشريها وكسدت شطاتهم فعملو اشاعه انها تخترق المرئ، فتشو عن التجار الذين يعملون اشاعات وتغريمهم وجلدهم فوق بضاعتهم الكاسده والغاليه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران
ابو شلشفي بعض البلدان يتم تغذية اسماك التونه هرمون ذكري ليصبح حجمها اكبر