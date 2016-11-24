بالصور: وجبة الـ “مغاش وحواسي ومرسة” تجمع لاعبي الأهلي والاتحاد والجوهر

صحيفة المرصد: التقى لاعبو فريق “الاتحاد” بلاعبي النادي الأهلي، اليوم على مأدبة عشاء، في حضور الفنان عبادي الجوهر.
جاءت الدعوة من المحترف بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبد الفتاح عسيري. واحتوت مأدبة العشاء التي أقيمت اليوم الأربعاء على أكلات جازانية، من مغاش وحواسي ومرسه، بناء على طلب اللاعبين. في دليل وأضح على عمق العلاقة بين الأهلاويين والاتحاديين خارج الميدان.
تعليقات ( 16 )
المنضبطخطوة هائلة جدا لقتل التعصب والتسبب في إصابة المستنفعين بالجلطة الدماغية وهم معروفين
زمن يخوفلو سلمنا من زعيق الغفله ونصر الفقر والهياط فنحن بخير ماعندهم الا الغش والهياط والتعالي وكانهم من البرازيل شوهوا الكووووره في الملعب وفي الصحافه
سيااريا حلو البساطة .. والجلسة العربية .
himaماكولات كلها دسم وكليسترول وياكلو بدون شوك وملاعق ومافي اي قيمه غذائيه,المفروض يكونو قدوه,علشان كدا نتايجهم في الملعب غير ثابته او مبهجه.
زائربالرغم من أهلاويتي التي اعتز بها ولكن من العيب أن نرى هذه المناظر المخجلة من لاعبين من المفترض أن يكونوا قدوة طيبة للصغار ، وسؤالي لأصحاب السيقان العارية والشورتات الضيقة أليس لهم شقيقات يتابعونهم .
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
جنوبية..🌻🌻يم يم يالحواسي والمرسة بالعافية وللعلم هذه اكلات عسير وأهل حلي بعد مو بس أهل جيزان يسونها بس نقول هم الأصل جوعتوني
نفسيهكملوها بالفحسه والسلته واختموها بقيرو وسويكه ههههه
الصامطيتعليق مخالف
وشك وشكحضور عبادي الجوهر ....نور المناسبه
غربياجتمعت *** المجتمع
طفرانمالقاها الا لعيبة***
اسدعادي الفريقين غالبيتهم *** مافي اي مشكله طيب
محامل الثانوي 21 ألف ريال واللاعب حتى بدون شهاده يغرف بالكريك لاحسد ومهندس البترول وغيرهم متخرجين من جامعات البلد 1500 ريال في صيدليه او حارس امن او في خضار او سواق تكسي او عاطل
حساويمنور الموسيقار الكبير الله يطول بعمره عبادي الجوهر
صديق عمرياقول خوش احتراف