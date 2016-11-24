بالصور: وجبة الـ “مغاش وحواسي ومرسة” تجمع لاعبي الأهلي والاتحاد والجوهر

صحيفة المرصد: التقى لاعبو فريق “الاتحاد” بلاعبي النادي الأهلي، اليوم على مأدبة عشاء، في حضور الفنان عبادي الجوهر.

جاءت الدعوة من المحترف بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبد الفتاح عسيري. واحتوت مأدبة العشاء التي أقيمت اليوم الأربعاء على أكلات جازانية، من مغاش وحواسي ومرسه، بناء على طلب اللاعبين. في دليل وأضح على عمق العلاقة بين الأهلاويين والاتحاديين خارج الميدان.