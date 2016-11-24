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بالصور: وجبة الـ “مغاش وحواسي ومرسة” تجمع لاعبي الأهلي والاتحاد والجوهر

24 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص
بالصور: وجبة الـ “مغاش وحواسي ومرسة” تجمع لاعبي الأهلي والاتحاد والجوهر
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صحيفة المرصد: التقى لاعبو فريق “الاتحاد” بلاعبي النادي الأهلي، اليوم على مأدبة عشاء، في حضور الفنان عبادي الجوهر.

جاءت الدعوة من المحترف بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبد الفتاح عسيري. واحتوت مأدبة العشاء التي أقيمت اليوم الأربعاء على أكلات جازانية، من مغاش وحواسي ومرسه، بناء على طلب اللاعبين. في دليل وأضح على عمق العلاقة بين الأهلاويين والاتحاديين خارج الميدان.

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تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 4:19 ص

    المنضبط

    خطوة هائلة جدا لقتل التعصب والتسبب في إصابة المستنفعين بالجلطة الدماغية وهم معروفين
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  2. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    زمن يخوف

    لو سلمنا من زعيق الغفله ونصر الفقر والهياط فنحن بخير ماعندهم الا الغش والهياط والتعالي وكانهم من البرازيل شوهوا الكووووره في الملعب وفي الصحافه
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  3. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    سياار

    يا حلو البساطة .. والجلسة العربية .
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  4. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    hima

    ماكولات كلها دسم وكليسترول وياكلو بدون شوك وملاعق ومافي اي قيمه غذائيه,المفروض يكونو قدوه,علشان كدا نتايجهم في الملعب غير ثابته او مبهجه.
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  5. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    زائر

    بالرغم من أهلاويتي التي اعتز بها ولكن من العيب أن نرى هذه المناظر المخجلة من لاعبين من المفترض أن يكونوا قدوة طيبة للصغار ، وسؤالي لأصحاب السيقان العارية والشورتات الضيقة أليس لهم شقيقات يتابعونهم .
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  6. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
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  7. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يم يم يالحواسي والمرسة بالعافية وللعلم هذه اكلات عسير وأهل حلي بعد مو بس أهل جيزان يسونها بس نقول هم الأصل جوعتوني
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  8. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    نفسيه

    كملوها بالفحسه والسلته واختموها بقيرو وسويكه ههههه
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  9. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    الصامطي

    تعليق مخالف
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  10. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    وشك وشك

    حضور عبادي الجوهر ....نور المناسبه
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  11. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    غربي

    اجتمعت *** المجتمع
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  12. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    طفران

    مالقاها الا لعيبة***
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  13. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    اسد

    عادي الفريقين غالبيتهم *** مافي اي مشكله طيب
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  14. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    م

    حامل الثانوي 21 ألف ريال واللاعب حتى بدون شهاده يغرف بالكريك لاحسد ومهندس البترول وغيرهم متخرجين من جامعات البلد 1500 ريال في صيدليه او حارس امن او في خضار او سواق تكسي او عاطل
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  15. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    حساوي

    منور الموسيقار الكبير الله يطول بعمره عبادي الجوهر
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  16. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    صديق عمري

    اقول خوش احتراف
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