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“تسوية” تسقط تهمة اغتصاب عن سعد لمجرد

24 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص
“تسوية” تسقط تهمة اغتصاب عن سعد لمجرد
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صحيفة المرصد:أسقطت امرأة أميركية من بروكلين الاتهامات، التي وجهتها إلى الفنان المغربي سعد لمجرد بالضرب والاعتداء الجنسي عليها أثناء رحلة سياحية إلى نيويورك في عام 2010، بحسب محاميها.

وقال محامي المرأة الأميركية، رفعت حرب، وفقاً لموقع “العربية” الناطق باللغة الإنجليزية إنه “تمت تسوية الشق المدني الخاص باتهامات موكلتي ضد سعد لمجرد. وهي لا تنوي مواصلة الشق الجنائي”.

وأكد المحامي أن موكلته “لا ترغب في مواصلة الدعوى الجنائية”، مشيراً إلى أن “الأخبار التي تتحدث عن ذهابه إلى فرنسا لرفع الأمر لدى القضاء من أجل تسليم لمجرد لا أساس لها من الصحة”.

وذكر المحامي أن “القرار النهائي في القضية سيتخذه مكتب الادعاء العام في نيويورك”.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 4:20 ص

    المنضبط

    التسوية ذات معنى قانوني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    5 🎆ريما Rima🎆 كنت متأكده ان سعد لمجرد برئ...ياعمري ياسعد (( حرام عليك تسرق معرف الأخت ريما - عيب عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    🎆ريما Rima🎆

    كنت متأكده ان سعد لمجرد برئ...ياعمري ياسعد
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  4. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    أبو أسامة

    تسوية كم دفع ومن هو الذي دفع
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  5. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    م

    عصر الميوعه تصنع نجوم من المهرجين حتى ضارب الطبله والطقاقه ههههههههه والجيل ينضر لهم ع انهم واو لاحول ولا قوه الا بالله
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  6. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    مرسيدس

    هههههه القضيه ياحساوي مع الامريكيه مي الفرنسيه شرب جغمتين ونسي نفسه لو تزوج ابرك له
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  7. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    حساوي

    الحمدلله ظهر الحق وزهق الباطل والله لايحرمنا من صوتك يالمجرد
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