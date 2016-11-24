“تسوية” تسقط تهمة اغتصاب عن سعد لمجرد

صحيفة المرصد:أسقطت امرأة أميركية من بروكلين الاتهامات، التي وجهتها إلى الفنان المغربي سعد لمجرد بالضرب والاعتداء الجنسي عليها أثناء رحلة سياحية إلى نيويورك في عام 2010، بحسب محاميها.
وقال محامي المرأة الأميركية، رفعت حرب، وفقاً لموقع “العربية” الناطق باللغة الإنجليزية إنه “تمت تسوية الشق المدني الخاص باتهامات موكلتي ضد سعد لمجرد. وهي لا تنوي مواصلة الشق الجنائي”.
وأكد المحامي أن موكلته “لا ترغب في مواصلة الدعوى الجنائية”، مشيراً إلى أن “الأخبار التي تتحدث عن ذهابه إلى فرنسا لرفع الأمر لدى القضاء من أجل تسليم لمجرد لا أساس لها من الصحة”.
وذكر المحامي أن “القرار النهائي في القضية سيتخذه مكتب الادعاء العام في نيويورك”.
تعليقات ( 7 )
المنضبطالتسوية ذات معنى قانوني
🎆ريما Rima🎆كنت متأكده ان سعد لمجرد برئ...ياعمري ياسعد
أبو أسامةتسوية كم دفع ومن هو الذي دفع
معصر الميوعه تصنع نجوم من المهرجين حتى ضارب الطبله والطقاقه ههههههههه والجيل ينضر لهم ع انهم واو لاحول ولا قوه الا بالله
مرسيدسهههههه القضيه ياحساوي مع الامريكيه مي الفرنسيه شرب جغمتين ونسي نفسه لو تزوج ابرك له
حساويالحمدلله ظهر الحق وزهق الباطل والله لايحرمنا من صوتك يالمجرد