بالفيديو.. بقعة ماء تصدر صوتا وينبعث منها دخان تثير القلق بعسير

صحيفة المرصد : فوجئ مواطن بمحايل عسير، ببقعة ماء تصدر صوتًا ويخرج منها دخان، بجوار منتزه بلدية محايل عسير، وهو الذي أصابه بالحيرة والدهشة في نفس الوقت.

وقام المواطن بتصوير البقعة بعد أن وجدها عن طريق الصدفة حيث كان يمارس الركض في المنتزه، في حين أنه عندما سأل عن ذلك أحد عمال البلدية، كان الرد: “لا أعلم”.

وطالب المواطن الجهات المعنية بسرعة الوقوف على هذا الأمر، خوفًا من وجود ماس كهربائي خصوصًا وأن بقعة الماء قريبة جدًا من كابل كهرباء مقطوع، وهو ما استشفه المواطن مبدئيًا من أن الصوت ناتج عن تلامس الماء مع سلك كابل الكهرباء.