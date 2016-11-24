بالفيديو.. بقعة ماء تصدر صوتا وينبعث منها دخان تثير القلق بعسير

صحيفة المرصد : فوجئ مواطن بمحايل عسير، ببقعة ماء تصدر صوتًا ويخرج منها دخان، بجوار منتزه بلدية محايل عسير، وهو الذي أصابه بالحيرة والدهشة في نفس الوقت.
وقام المواطن بتصوير البقعة بعد أن وجدها عن طريق الصدفة حيث كان يمارس الركض في المنتزه، في حين أنه عندما سأل عن ذلك أحد عمال البلدية، كان الرد: “لا أعلم”.
وطالب المواطن الجهات المعنية بسرعة الوقوف على هذا الأمر، خوفًا من وجود ماس كهربائي خصوصًا وأن بقعة الماء قريبة جدًا من كابل كهرباء مقطوع، وهو ما استشفه المواطن مبدئيًا من أن الصوت ناتج عن تلامس الماء مع سلك كابل الكهرباء.
تعليقات ( 8 )
مشــعليقول سلك مجروح بالماء ؟ طيب بلغ البلدية أو شركة الكهرباء قبل يروح فيها ضحايا - أما الدخان اكيد هذا بخار لان تمديدات البلدية غالبا يكون الماء حار
باب الشمالحلوة ونا قاعد اهرول....
ابو فارسياليت يالمرصد تجيبوا المقطع الاخر للاصلاح فقد انتشر بشكل لافت كما انتشر مقطع المصور هذا والذي نشكر من صوره على حسه الوطني ونشكر بلدية محايل على سرعة التفاعل مع الحدث
himaاكيد ماراح ينتبهولها ويردموها الين مايروح فيها احد او يمر مسؤول.
ابويزنطيب كمل جميلك وبلغ أقرب دوريه شرطه. مرور.دفاع مدني دق على شركة الكهربه الوضع خطير والله احسن من التصوير والفلسفة الله يهديك وإلا بغير
زائرلو جا طير او اي حيوان بيشرب ماء راح يتفحم