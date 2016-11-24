بالفيديو: مواطن يوثق نقل أطفال لمدرستهم في سيارة بضائع !

صحيفة المرصد : قام مواطن يدعى أبو أسامة ، بتوثيق فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أظهر فيه طريقة نقل الطلاب بطريقة خطيرة في جدة.ويكشف الفيديو مدى الإهمال في نقل الطلاب وتعريضهم للخطر أثناء رحلة ذهابهم إلى المدرسة، حيث يتم نقلهم عن طريق “سيارة بضائع”، ما يهدد أرواحهم وسلامتهم. وطالب مغردون بمحاسبة صاحب المركبة والذي تسبب في تعريض حياة الأطفال وأرواحهم للخطر.

طريقة نقل طلاب المدارس جنوب جدة بطريقة تعرض أطفالنا للمخاطر الله الحافظ pic.twitter.com/ushNQLmhjs — أبوأسامة (@141Yasser) November 23, 2016