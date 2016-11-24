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بالفيديو: مواطن يوثق نقل أطفال لمدرستهم في سيارة بضائع !

24 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص
بالفيديو: مواطن يوثق نقل أطفال لمدرستهم في سيارة بضائع !
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صحيفة المرصد : قام مواطن يدعى أبو أسامة ، بتوثيق فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أظهر فيه طريقة نقل الطلاب بطريقة خطيرة في جدة.ويكشف الفيديو مدى الإهمال في نقل الطلاب وتعريضهم للخطر أثناء رحلة ذهابهم إلى المدرسة، حيث يتم نقلهم عن طريق “سيارة بضائع”، ما يهدد أرواحهم وسلامتهم. وطالب مغردون بمحاسبة صاحب المركبة والذي تسبب في تعريض حياة الأطفال وأرواحهم للخطر.

 



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    سفرانكو

    من صغرنا نتعلق في اي سيارة ونروح مدارسنا ... دعو الخلق للخالق
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  2. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    زين إذا بقيت على الدباب ... والله ياخوفي يجي يوم نرجع على أبو صابر ...
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  3. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    الناس بقت وحشه ليه
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  4. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    رامي

    تعليق مخالف
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  5. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    hima

    ياسلام,الخطر دا عنوان الحياة عندنا,انظرو الى الشوارع والسيارات وعمايلها,واللي اخطر من كدا وعلى عيون الجميع حافلة جده والتريلات بانواعها,الله يستر علينا.
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