أردوغان سيحكم تركيا مدى الحياة !

صحيفة المرصد:وسط جدالات واسعة ورفض من المعارضة، قالت مصادر تركية إن التعديلات الدستورية المقترحة التي حظيت بتأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم ستتيح للرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان البقاء في الحكم حتى العام 2029.
ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودّة، سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكّن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية من دون الحاجة إلى استشارة البرلمان وفقاً لموقع إيلاف.
وحسب تقرير لـ(رويترز)، فإنه يُتوقع أن يدعو حزب العدالة والتنمية قريبا إلى تنظيم استفتاء في الربيع المقبل، لاعتماد التعديلات الدستورية المقترحة التي تتم بموجبها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتمديد ولايته مع إلغاء منصب رئيس الوزراء.
ويشار إلى أنه سيكون للرئيس التركي نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية.
وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.
ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.
تعليقات ( 74 )
مشــعلوالى هنا نكتفي بجلد اذناب الخميني المندسين بيننا
مشــعلومن قال ان الشعب السعودي اخونجي ؟ قلنا لك عالج نفسك عن الهلوسة ؟ أما الشعب السعودي ينأون بأنفسهم عن التطبيل لكل منحرف ويضعون في فم كل عقور حجر حتى يلجمونه . هذا هو الشعب السعودي باختصار .
مشــعلتعليق مخالف
معندما يزداد العواء حولك فاعلم انك اوجعت الكلاب
مشــعلوالله كل يوم عن يوم يتضح لنا ان أذناب الخميني الاخونجية أخطر من المجوس وأنجس منهم لأنهم بيننا ويدعون أنهم من اهل سنة ... ومثل ما اتضح ان سنتهم تأييد بيوت الدعارة
مملايين السعوديين يتقاطرون على تركيا اناث وذكور هل هدفهم البيوت الي ذكرتها وهل الشعب السعودي اخواني وهل بلدنا مخطئه بعلاقاتها القويه بتركيا وباردوغان وهل عندك اعتراض على الصداقه والود بين الزعيمين
مشــعلأتاتورك من قدسه ومن جاب طاريه أو صابتك هلوسة هههههههههههه تكذبون كما تتنفسون - مع ان حتى اتاتورك على علمانيته وفساده ما أسس بيوت دعارة
ماكذب والف متى اردوغان توج خمينيك علاقاتهم كدول كبرى وجاره ومنافع اقتصاديه لا اكثر وهذا طبيعي لا قدسنا اردوغان ولا غيره ولا لنا علاقه بشؤنه الداخليه لنا مصالح وحليف وبكره ماشي ويجي غيره بدون ثورات
مشــعلآخر نكتة أذناب الخميني يدعون انهم اهل سنة هههههههههههه ( وعلى فكرة شهادتهم للخميني على اليوتيوب بالصوت والصورة ) مافيه مجال ينكرونها الاخونجية
متتجنب الحديث عن ايران وماتفعله بالمنطقه تركيا دمقراطيه مركز ع بيوت الدعاره شكلك خبير فيها عندهم وعند اصحابك خير اذا بتركيا شي فهو فكر صاحبكم الي تقدسونه اتاتورك ارث عشرات السنين كلمنا***
مشــعلت 63 - حبكم يالاخونج لمؤسس بيوت الدعارة هذا ماينطبق على أي سني ولاتخلط بين السنة والاخونج . لأن الاخونج هم من شهدوا للخميني بأنه إمام المسلمين ؟ أما السنة يخسأ عنهم من شهد للخميني بالامامة .
محقدك على اردوغان وكل سني ابي اعرف دوافعه عندك هوس بشكل هستيري غير عادي وفوبيا مجنونه معقول اخطر من ايران وانظمه الاستبداد ومن الغرب عراب الفتن والحروب منطلقاتك وطنيه يعني توالون ايران اكثر من شعبها ؟
مشــعلالمسلسلات التركية يتشرفون بها الاخونجية هههههههههه من كثر كذبهم اعمى الله بصيرتهم حتى بيوت الدعارة يمدحون اللي أسسها
واقعيت42 طيب والمسلسلات التركية واللي يعرض فيها ؟؟
راميابو محمد وش رأيك نروح انا وياك لموضوع الشاب الي يغسل سيارت ونطبل مع بعض ونضحك على انفسنا ونقول شوفو كيف الاجتهاد والكفاح يالله ايها الشعب كل واحد يأخذ سطل ويغسل السيارات حتى نرتقي بهذا الوطن
شنب مستقلياهابطي كيف الحال
مشــعلت 54 - ومن اللي تقربوا من ايران غير الاخونجية وتركيا حليفة ايران ؟ تكذبون كما تتنفسون هههههههه
راميمشكلتك يا ابو محمد انه مسيطرة على عقلك الصغير نظرية المؤامرة .. اردوغان بطل قومي تركي تركي تركي ولن استفيد منه شيء ولكن تجربته واحترام شعبه له تجبرك على أحترامة
اصلا عادي مخالف للنشرياحبكم للتطبيل يالاخونجيه
مشــعلت 49 - ومن قال لك ان الاخونج اهل دين ؟ أي دين دينهم وقطب سب حتى الانبياء ؟ ومرسي يقول عقيدتنا لاتختلف عن اخواننا اهل الكتاب من النصارى هههههههه
؟؟؟اجل بداية. النهاية للقنديزر ؟؟؟
ابو محمدمشكلتك يارامي انك تستقي معلوماتك من المفك وربعه
مشــعلت 42 والله ماينفعك سرقة المعرفات وهذا ان دل يدل على افلاسك .
مالي يكتب باسم مشعل ياجماعه قلم الدجل اسلوبه واضح هو بعينه الفاضي المعاق فكريا وجسديا اتوقع معاق ماتشوفه مسنتر هنا على طول يوميا من سنين عساه يطلع معاق يعاني من التوحد
راميابو محمد انت وغيرك .. ليه تزعلون أذا مدحت تجربة اردوغان في تركيا وين المشكلة !!
مشــعليقول عليه الصلاة والسلام ( ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: العاق بوالديه والديوث والرجلة ) واللي يفتح بيوت الدعارة من بنات بلده طبلوا له يامدعين الاسلام ههههههه
ابو محمدتعليق رقم 1 رامي //// يعني انت اصدق من الاتراك اللي نقابلهم جميعهم متفقين على ان الاقتصاد التركي من سيء الى اسوء ,,؟! سبحان موزع العقول
راميصبَّ لنا وطنًا في الكؤوسْ. يدير الرؤوسْ................ وزدنا من الشاذلية حتى تفيء السحابه...............
مشــعلاكون صادق معكم ماشفت شي بتركيا بخصوص البيوت لكن العالم العربي مليان سرا وعلانية وهذا شي معروف للجميع
مشــعلت 36 - المجوس تحالف معهم اردوغانك ويقول امن ايران من امن تركيا ؟ والا نسيت ياشاطر ههههههههههههههه
خبيراكبر تمثيليه وكذبه مشت على الناس انه اللي يحب اردوغان اخواني وانه اي شخص يكره السيسي يكون اخواني ، الاعلام سبب لكم حاله من التضليل جعل الاكاذيب ترسخ في عقولكم وتتمسك فيها على انها صحيحه يعني برمجه
مشــعلانقلاب ولم يُعرف من هو المنقلب طبيعي الشعب تثور ضده لانه وهمي ههههههههههه
ابو فارسيكفي اوردغان فخرا ونصرا عندما واجه الشعب الدبابات لحمايته فقد انتصر العدل في تلك الليله ولو سقط اوردغان لما وجدنا حليف صادق مثله فالعرب باعونا بخيانه عظمى عاشت تركيا عاشت بلادي ودامت فخراوعزا للاسلام
مشــعلعلق باسمك يالهويبطي ههههههههههه
ممشعل قلم وينك عن اخبار ايران وحزب الله اعتقد قتل نصف مليون عربي مسلم ع يد المجوس اهم من موضوع الاخوان ولا انت مع راي سيسيك خلف الولي السفيه واعتقد ان حربنا معهم اهم من موضوع رئيس دوله منتخب
سلام يااردوغاناخذ حقه بدق خشوم
راميارودغان لايسرق ويده نظيفه وعاشق لتركيا وشعبها ..لذلك نجح هذة كل الحكاية باختصار
مشــعلأبدا ان فيه بيوت دعارة مرخصة من الحكومة بأي دولة اسلامية غيرهم ولا صارت الا على زمن اردوغان
تحية كبيرةدام الاخوان يطلعون كذا نماذج ليت كل البلاد يحكمها الاخوان
الشايباردوغان .. منقذ تركيا بلد كان من دول العالم الثالث او الناميه بالمسى الغربي ومديونه.. الي دوله صناعيه حديثه مدنيه ولديها فائض في الميزانيه ومحط انظار العالم سياحيا واقتصاديا ... هذه الحقيقه
راميولمعلوماتك يا مشعل وصل لأكبر عشرين اقتصادفي العالم **
شيعي برونزيالاخونج في التعليقات خخخخخخ
الى مشعلهههههه اللي يقول بسبب بيوت الدعارة رفع الاقتصاد فيه دول عربية عندهم مراقص وكل شي مسموح واقتصادهم صفر ليش ماارتفع ياذكي يابتوع المدارس !!!!!
مشــعلمن يوظف بنات بلده لرفع الاقتصاد ماذا يقال عنه هو ومن يؤيده ؟
م20 مشــعل يعني انت نزيه وضدها ومستقيم على الصراط ولا ودك بها ولاهي موجوده**** تركيا دمقراطيه هل عمك** دمقراطي
راميمشعل ترى حتى مصر ولبنان فيها أندية عراه ومراقص وبيوت دعارة ..ماشفنا لاتطور ولا اقتصاد قوي عايشين على التسول من الخليج
مشــعلت 19 تعرف كيف عزز اقتصاد تركيا ههههههههههههههههههه
مشــعلت 1 و 2 أي دولة تؤسس اندية عراة وبيوت دعارة وفنادق مجهزة لهذا الغرض ستكون من الدول اقتصاديا - وهذا مافعل اردوغان
الشايببلد ديمقراطي وشعب حر وانتخابات شهد لها الاعداء قبل الاصدقاء بالنزاهه وتقول يحكم مدى الحياه
مشــعلخطة الانقلاب الوهمي للوصول للدستور
راميلايلام الشعب التركي بعشقه لاردوغان بطل قومي تركي لا يقل عن مهاتير محمد في ماليزيا و لولا دا سيلفا في البرازيل ..حكام وطنيون سيخلدهم التاريخ في ذاكرة شعوبهم ...
راميتعليق مخالف
شيعي برونزيولماذا
شيعي برونزييوة كثير عندهم الاخونج
himaفي امريكا واغلب اوروبا,يسعى الحاكم برضاه او برغبة المواطنين,الى انهاء فترة حكمه بسلام وفترات بسيطه من الزمن,فيكسب محبة الناس ويعيش لكي يستمتع بحياته كانسان عادي,وفقهم الله.
رامييا سامية يا حبيبتي الاتراك العلمانيين والعلويين والمسيحيين جميعهم خلف اردوغان ..الرجل انجازاته جعلته اسطورة تركيا
عدد التعليقات:992
ساميةالله يكون بعون الأتراك بلشوا بالإخونج للأبد
راميتعليق مخالف
ابو اردوغان.يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل .
أبو مصلفح الرياضيستاهل
راميقبل كم سنة فقط كان الاتراك ينافسون المصاريه و الباكستانيين في اعمال البناء في السعودية ألان اتحداك اذا وجدت عامل تركي واحد في السوق كلهم رجعو الى بلدهم بعد اردوغان
رامييستاهل المطنوخ ..جعل تركيا من أكبر عشرين أقتصاد في العالم***