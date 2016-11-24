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أردوغان سيحكم تركيا مدى الحياة !

24 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص
أردوغان سيحكم تركيا مدى الحياة !
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  • 74
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صحيفة المرصد:وسط جدالات واسعة ورفض من المعارضة، قالت مصادر تركية إن التعديلات الدستورية المقترحة التي حظيت بتأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم ستتيح للرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان البقاء في الحكم حتى العام 2029.

ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودّة، سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكّن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية من دون الحاجة إلى استشارة البرلمان وفقاً لموقع إيلاف.

وحسب تقرير لـ(رويترز)، فإنه يُتوقع أن يدعو حزب العدالة والتنمية قريبا إلى تنظيم استفتاء في الربيع المقبل، لاعتماد التعديلات الدستورية المقترحة التي تتم بموجبها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتمديد ولايته مع إلغاء منصب رئيس الوزراء.

ويشار إلى أنه سيكون للرئيس التركي نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية.

وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.

ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.



تعليقات ( 74 )

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  1. 74
    24 نوفمبر, 2016 , 4:29 ص

    مشــعل

    والى هنا نكتفي بجلد اذناب الخميني المندسين بيننا
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  2. 73
    24 نوفمبر, 2016 , 4:25 ص

    مشــعل

    ومن قال ان الشعب السعودي اخونجي ؟ قلنا لك عالج نفسك عن الهلوسة ؟ أما الشعب السعودي ينأون بأنفسهم عن التطبيل لكل منحرف ويضعون في فم كل عقور حجر حتى يلجمونه . هذا هو الشعب السعودي باختصار .
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  3. 72
    24 نوفمبر, 2016 , 4:17 ص

    مشــعل

    تعليق مخالف
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  4. 71
    24 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    م

    عندما يزداد العواء حولك فاعلم انك اوجعت الكلاب
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  5. 70
    24 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    مشــعل

    والله كل يوم عن يوم يتضح لنا ان أذناب الخميني الاخونجية أخطر من المجوس وأنجس منهم لأنهم بيننا ويدعون أنهم من اهل سنة ... ومثل ما اتضح ان سنتهم تأييد بيوت الدعارة
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  6. 69
    24 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    م

    ملايين السعوديين يتقاطرون على تركيا اناث وذكور هل هدفهم البيوت الي ذكرتها وهل الشعب السعودي اخواني وهل بلدنا مخطئه بعلاقاتها القويه بتركيا وباردوغان وهل عندك اعتراض على الصداقه والود بين الزعيمين
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  7. 68
    24 نوفمبر, 2016 , 4:05 ص

    مشــعل

    أتاتورك من قدسه ومن جاب طاريه أو صابتك هلوسة هههههههههههه تكذبون كما تتنفسون - مع ان حتى اتاتورك على علمانيته وفساده ما أسس بيوت دعارة
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  8. 67
    24 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    م

    اكذب والف متى اردوغان توج خمينيك علاقاتهم كدول كبرى وجاره ومنافع اقتصاديه لا اكثر وهذا طبيعي لا قدسنا اردوغان ولا غيره ولا لنا علاقه بشؤنه الداخليه لنا مصالح وحليف وبكره ماشي ويجي غيره بدون ثورات
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  9. 66
    24 نوفمبر, 2016 , 3:59 ص

    مشــعل

    آخر نكتة أذناب الخميني يدعون انهم اهل سنة هههههههههههه ( وعلى فكرة شهادتهم للخميني على اليوتيوب بالصوت والصورة ) مافيه مجال ينكرونها الاخونجية
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  10. 65
    24 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص

    م

    تتجنب الحديث عن ايران وماتفعله بالمنطقه تركيا دمقراطيه مركز ع بيوت الدعاره شكلك خبير فيها عندهم وعند اصحابك خير اذا بتركيا شي فهو فكر صاحبكم الي تقدسونه اتاتورك ارث عشرات السنين كلمنا***
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  11. 64
    24 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص

    مشــعل

    ت 63 - حبكم يالاخونج لمؤسس بيوت الدعارة هذا ماينطبق على أي سني ولاتخلط بين السنة والاخونج . لأن الاخونج هم من شهدوا للخميني بأنه إمام المسلمين ؟ أما السنة يخسأ عنهم من شهد للخميني بالامامة .
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  12. 63
    24 نوفمبر, 2016 , 3:42 ص

    م

    حقدك على اردوغان وكل سني ابي اعرف دوافعه عندك هوس بشكل هستيري غير عادي وفوبيا مجنونه معقول اخطر من ايران وانظمه الاستبداد ومن الغرب عراب الفتن والحروب منطلقاتك وطنيه يعني توالون ايران اكثر من شعبها ؟
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  13. 62
    24 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص

    مشــعل

    المسلسلات التركية يتشرفون بها الاخونجية هههههههههه من كثر كذبهم اعمى الله بصيرتهم حتى بيوت الدعارة يمدحون اللي أسسها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 61
    24 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    واقعي

    ت42 طيب والمسلسلات التركية واللي يعرض فيها ؟؟
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  15. 60
    24 نوفمبر, 2016 , 3:23 ص

    رامي

    ابو محمد وش رأيك نروح انا وياك لموضوع الشاب الي يغسل سيارت ونطبل مع بعض ونضحك على انفسنا ونقول شوفو كيف الاجتهاد والكفاح يالله ايها الشعب كل واحد يأخذ سطل ويغسل السيارات حتى نرتقي بهذا الوطن
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  16. 59
    24 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    شنب مستقل

    ياهابطي كيف الحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 58
    24 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    مشــعل

    ت 54 - ومن اللي تقربوا من ايران غير الاخونجية وتركيا حليفة ايران ؟ تكذبون كما تتنفسون هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    تكلم عن مشروع ايران وجرائم ايران وذبح ايران للسنه وتحالف السيسي مع ايران وروسيا والغضب الخليجي من السيس بعد خمسين مليار دولار اخذها عطاهم ضهره وراح لمعسكر الولي السفيه تكلم عن قذائف الحوثي على الجنوب
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  19. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 3:19 ص

    رامي

    مشكلتك يا ابو محمد انه مسيطرة على عقلك الصغير نظرية المؤامرة .. اردوغان بطل قومي تركي تركي تركي ولن استفيد منه شيء ولكن تجربته واحترام شعبه له تجبرك على أحترامة
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  20. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    اصلا عادي مخالف للنشر

    ياحبكم للتطبيل يالاخونجيه
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  21. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    لما تتجنب الحديث عن جرائم ايران وهل تنفي ان العالم العربي روايحه فايحه****وهل تجرؤ على انتقاد اصحاب القنوات المروجة لل وتعرفهم جيدا
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  22. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 3:15 ص

    مشــعل

    ت 49 - ومن قال لك ان الاخونج اهل دين ؟ أي دين دينهم وقطب سب حتى الانبياء ؟ ومرسي يقول عقيدتنا لاتختلف عن اخواننا اهل الكتاب من النصارى هههههههه
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  23. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 3:15 ص

    ؟؟؟

    اجل بداية. النهاية للقنديزر ؟؟؟
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  24. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    تعليق مخالف
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  25. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    ابو محمد

    مشكلتك يارامي انك تستقي معلوماتك من المفك وربعه
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  26. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 3:10 ص

    دام انك جبت حديث يامشعل فمعناه انك اخونجي الاخونجيه مثلك يتكلمون بالدين
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  27. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    مشــعل

    ت 42 والله ماينفعك سرقة المعرفات وهذا ان دل يدل على افلاسك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  28. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    م

    الي يكتب باسم مشعل ياجماعه قلم الدجل اسلوبه واضح هو بعينه الفاضي المعاق فكريا وجسديا اتوقع معاق ماتشوفه مسنتر هنا على طول يوميا من سنين عساه يطلع معاق يعاني من التوحد
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  29. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    رامي

    ابو محمد انت وغيرك .. ليه تزعلون أذا مدحت تجربة اردوغان في تركيا وين المشكلة !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    مشــعل

    يقول عليه الصلاة والسلام ( ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: العاق بوالديه والديوث والرجلة ) واللي يفتح بيوت الدعارة من بنات بلده طبلوا له يامدعين الاسلام ههههههه
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  31. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    ابو محمد

    تعليق رقم 1 رامي //// يعني انت اصدق من الاتراك اللي نقابلهم جميعهم متفقين على ان الاقتصاد التركي من سيء الى اسوء ,,؟! سبحان موزع العقول
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 3:03 ص

    رامي

    صبَّ لنا وطنًا في الكؤوسْ. يدير الرؤوسْ................ وزدنا من الشاذلية حتى تفيء السحابه...............
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    مشــعل

    اكون صادق معكم ماشفت شي بتركيا بخصوص البيوت لكن العالم العربي مليان سرا وعلانية وهذا شي معروف للجميع
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  34. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    مشــعل

    ت 36 - المجوس تحالف معهم اردوغانك ويقول امن ايران من امن تركيا ؟ والا نسيت ياشاطر ههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 2:59 ص

    خبير

    اكبر تمثيليه وكذبه مشت على الناس انه اللي يحب اردوغان اخواني وانه اي شخص يكره السيسي يكون اخواني ، الاعلام سبب لكم حاله من التضليل جعل الاكاذيب ترسخ في عقولكم وتتمسك فيها على انها صحيحه يعني برمجه
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  36. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    مشــعل

    انقلاب ولم يُعرف من هو المنقلب طبيعي الشعب تثور ضده لانه وهمي ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    ابو فارس

    يكفي اوردغان فخرا ونصرا عندما واجه الشعب الدبابات لحمايته فقد انتصر العدل في تلك الليله ولو سقط اوردغان لما وجدنا حليف صادق مثله فالعرب باعونا بخيانه عظمى عاشت تركيا عاشت بلادي ودامت فخراوعزا للاسلام
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  38. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    مشــعل

    علق باسمك يالهويبطي ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    م

    مشعل قلم وينك عن اخبار ايران وحزب الله اعتقد قتل نصف مليون عربي مسلم ع يد المجوس اهم من موضوع الاخوان ولا انت مع راي سيسيك خلف الولي السفيه واعتقد ان حربنا معهم اهم من موضوع رئيس دوله منتخب
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  40. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    سلام يااردوغان

    اخذ حقه بدق خشوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    رامي

    ارودغان لايسرق ويده نظيفه وعاشق لتركيا وشعبها ..لذلك نجح هذة كل الحكاية باختصار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    جيبو لي رئيس يطلع الشعب ويوقف بوجه الدبابات عشانه ؟ مايسوي شعب كذا الا عشان حاكم يستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    مشــعل

    أبدا ان فيه بيوت دعارة مرخصة من الحكومة بأي دولة اسلامية غيرهم ولا صارت الا على زمن اردوغان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    تحية كبيرة

    دام الاخوان يطلعون كذا نماذج ليت كل البلاد يحكمها الاخوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    الشايب

    اردوغان .. منقذ تركيا بلد كان من دول العالم الثالث او الناميه بالمسى الغربي ومديونه.. الي دوله صناعيه حديثه مدنيه ولديها فائض في الميزانيه ومحط انظار العالم سياحيا واقتصاديا ... هذه الحقيقه
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  46. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    رامي

    ولمعلوماتك يا مشعل وصل لأكبر عشرين اقتصادفي العالم **
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  47. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    اردوغان يحبه شعبه وشعب غيره ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    شيعي برونزي

    الاخونج في التعليقات خخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    الى مشعل

    هههههه اللي يقول بسبب بيوت الدعارة رفع الاقتصاد فيه دول عربية عندهم مراقص وكل شي مسموح واقتصادهم صفر ليش ماارتفع ياذكي يابتوع المدارس !!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    مشــعل

    من يوظف بنات بلده لرفع الاقتصاد ماذا يقال عنه هو ومن يؤيده ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    م

    20 مشــعل يعني انت نزيه وضدها ومستقيم على الصراط ولا ودك بها ولاهي موجوده**** تركيا دمقراطيه هل عمك** دمقراطي
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  52. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    كفو يااردوغان لو كل الرؤساء مثله عادي يحكمون مدى الحياة الشعب وش يبي الا رئيس يرفع الاقتصاد ويعيشه حياة كريمة
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  53. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    رامي

    مشعل ترى حتى مصر ولبنان فيها أندية عراه ومراقص وبيوت دعارة ..ماشفنا لاتطور ولا اقتصاد قوي عايشين على التسول من الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    مشــعل

    ت 19 تعرف كيف عزز اقتصاد تركيا ههههههههههههههههههه
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  55. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    مشــعل

    ت 1 و 2 أي دولة تؤسس اندية عراة وبيوت دعارة وفنادق مجهزة لهذا الغرض ستكون من الدول اقتصاديا - وهذا مافعل اردوغان
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  56. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    مشــعل خطة الانقلاب الوهمي للوصول للدستور - لاياشيخ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    الشايب

    بلد ديمقراطي وشعب حر وانتخابات شهد لها الاعداء قبل الاصدقاء بالنزاهه وتقول يحكم مدى الحياه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  58. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    رامي يا سامية يا حبيبتي الاتراك العلمانيين والعلويين والمسيحيين جميعهم خلف اردوغان ..الرجل انجازاته جعلته اسطورة تركيا - هي تعلم ذلك جيدا ولكن التعليمات الموكله بها تقتضي القدح في السنه واهلها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    مشــعل

    خطة الانقلاب الوهمي للوصول للدستور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    رامي

    لايلام الشعب التركي بعشقه لاردوغان بطل قومي تركي لا يقل عن مهاتير محمد في ماليزيا و لولا دا سيلفا في البرازيل ..حكام وطنيون سيخلدهم التاريخ في ذاكرة شعوبهم ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    ابو اردوغان. يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل - وكمان يستاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    سامية الله يكون بعون الأتراك بلشوا بالإخونج للأبد - خلاص بطلو التقيه وغيرو اسطوانتكم المشروخه اخوانج اخونج قولوها صراحه تقصدون اهل السنه ولكن سبحان ربي اذناب طهران لديهم غباء منقطع النظير
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  63. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    ليه ياساميه ماتطلعين غير باخبار اردوغان المسلم السني وباخبار شيوخنا وتبدين بالغمز واللمز والهمز والاستهزاء والسخريه والطعن انتي جايه مدفوعه الاجر وش قصه حقدك ع كل ماهو سني خاطري اشوفلك تعليق عن ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    رامي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    شيعي برونزي

    ولماذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    شيعي برونزي

    يوة كثير عندهم الاخونج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    hima

    في امريكا واغلب اوروبا,يسعى الحاكم برضاه او برغبة المواطنين,الى انهاء فترة حكمه بسلام وفترات بسيطه من الزمن,فيكسب محبة الناس ويعيش لكي يستمتع بحياته كانسان عادي,وفقهم الله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    رامي

    يا سامية يا حبيبتي الاتراك العلمانيين والعلويين والمسيحيين جميعهم خلف اردوغان ..الرجل انجازاته جعلته اسطورة تركيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص
    عدد التعليقات:992

    سامية

    الله يكون بعون الأتراك بلشوا بالإخونج للأبد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  70. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    رامي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    ابو اردوغان.

    يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل يستاهل والله يستاهل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    أبو مصلفح الرياض

    يستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    رامي

    قبل كم سنة فقط كان الاتراك ينافسون المصاريه و الباكستانيين في اعمال البناء في السعودية ألان اتحداك اذا وجدت عامل تركي واحد في السوق كلهم رجعو الى بلدهم بعد اردوغان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    رامي

    يستاهل المطنوخ ..جعل تركيا من أكبر عشرين أقتصاد في العالم***
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