هاشتاق تجارة الوهم يجتاح تويتر بعد انتشار المتاجرة بالماء المقروء عليه

صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #تجارة_الوهم والذي دشنه مغردين بعد قيام بعض البقالات و الأسواق على الطرق السريعة ببيع عبوات مياة زمزم يقولون أنه تم القراءة عليه والمتاجرة به لبعد المسافة عن المراقبين والمتابعين من قبل الهيئة وصحة البيئة ،وذلك رُغم التحذيرات والإشعارات التي أطلقتها هيئة الغذاء والدواء .
وفي هذا الصدد قال مغردون : المياه المقروء فيه “احتيال” يستهدف أموال الناس وسيتم ملاحقة المتاجرين بها.
كما تعجب البعض عن كيفية تقبل الناس لهذا العمل والمتاجرة فيه ، مؤكدين أنه استخفاف بالعقول في بيع ماء مقري فيه ومدون على القارورة اسم الشيخ واعلان لأسعار خاصة للجملة ، أي أنها تجارة جديدة تأخذ طريق الاستعطاف الديني والاستخفاف بالعقول.
تعليقات ( 22 )
88الاستخفاف لا يعيش الا فى بيئه خصبه شعبها جهال تفكيرهم ضحل سطحين متخلفين مثل المجتمع الس
إمرأهتأخرتوا كثيييييييييييييييييييير ؟!
himaزيها زي باقي التجارات الممنوعه في البلد والواحد بيشوفها امامو كل يوم,الخضار والفواكه والمكسرات والمساويك والملابس والمفارش,كله على الطبيعه ولا مراقبه ولا غيرو,مولد وصاحبو حاضر.
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتهؤلاء يتاجرون بأسم الدين على السذج والاغبياء والمغفلين .. كم من منتحل صفة التدين وهو كلب يتحرش بالنساء والفتيات
أفريقيمعتقدات الشعوب نقطة ضعف يمكن إستغلالهم من خلالها(رجل من جنوب إفريقيا يزعم قدرته على علاج المرضى خاصة السرطان من خلال رش مباشر لمبيد دووم الحشري على مكان الإصابة شريطة أن يؤمن المريض بأنه نبي من الرب)
saadيبصق في الماء ويشربونه
حسانتحذير الحذر من الرقاة الاجانب العرب فهم قمة النصب و الاحتيال و خراب البيوت بين الازواج و الاخوان و الأسر انت مسحور و هذا الشخص هو من سحر انت معيون او محسود من فلان او فلأنه وهذا هو تفريق الأسر الحذر
قالوهاتجارة الدين
الوهمابد مايشتريها سوى المبهمين 🤔
مابقى غيريبيعون هاتف جوال مقري عليه 🤔
💥💦ريما Rima💥💦اصلا الناس وشلون تشتري شيء من صنع ناس لايوجد عليه مراقبه ولاشيء ___اقرءو القرآن ورقيه بسماعها من الجوال واتركو اللي يوزعن المجهولات
مشــعلشيوخ الاخونج ودعاتهم هدفهم التجارة بالدين .
حسانلو كان الماء ماء صحة اي اسم نمشيها اما ماز زمزم فهذا نصب الرسول الكريم قال ماء زمزم لما شرب له بلا رقيه او دَجل بعض الرقاة ينفع الله برقيتهم وهم قلة وبلا مال والماء والزيت مجان اعرفهم والاخرين طماعين
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم - الضحية المستهلكاقول لكل راقي حقيقي- طالما أنك تقرأ على الناس طمعاً فى الأجر والمثوبة من الله تعالي ولاتبيع العسل والزيت والماء المقري فيه للمرضي ولاترقي النساء الأ بوجود المحرم فاأنت على راسي وجزاك الله خير
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم - الضحية المستهلكالحل للقضاءعلى مثل هذة الممارسات هي شرط الحصول على رخصة مهنيه يحصل عليها بعداختبارات شرعيةونفسيه وخلومن السوابق ويتعهدبعدم بيع الماءوالعسل والزيت المقري فيه ولايرقي النساء الا بوجود المحرم
تأبط شراًالناس تذهب للمستشفيات وبعد ان لايجدون العلاج في اوروبا او امريكا يحاولون با الماء المقري عليه او باي شي ..بحثا عن اسباب الشفاء فلا تلوموهم فهم مساكين مصابين في انفسهم او اطفال...بل لومو بياعين الوهم
ربما لايوجد شيخ بهاذا الاسم احتمال عماله استعاره اسم شيخوزارة الداخليه والشؤن الاسلامية وهئية الامر بالمعروف يجب ان تعمل ضوابط وتراخيص لمن يمارس الرقيه الشرعيه بعد اختبارات وشهادات بأنه حافظ للقرأن وتفسيره وسليم العقيده وتزكيه من جهات حكوميه مختصه
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم - الضحية المستهلكسبق وان حذرنامن ممارسه بعض الخدع والأستخفاف بالعقول والضحك على الناس وبيع الوهم لهم أصبح بيع الماء المقري فيه والعسل والزيت المقري فيه تجارة رابحه تدر الملايين أتمني الجهات المسؤوله تتصدي لأمثال هؤلاء
ربما لايوجد شيخ بهاذا الاسم احتمال عماله استعاره اسم شيخاصل الشيوخ الحقيقيين والرقاه لاياخذون شي على المرضى وانما يريدون الاجر من الله او مبلغ رمزي قيمه الماء والزيت ولايباع بالبقالات ومحطات الطرق اتمنا من الجهات المختصه تعمل ضوابط للرقيه الشرعيه
ربما لايوجد شيخ بهاذا الاسم احتمال عماله استعاره اسم شيخنفسي اعرف كيف قدر يقرا على كل العبوات الوضع يبي له مراقب من قبل الجهات المختصه
راميأسهل طريقة لتكوين ثروة في هذة البلد تربي لحيتك
الشايبما اظن عاقل يشتريها