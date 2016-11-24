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هاشتاق تجارة الوهم يجتاح تويتر بعد انتشار المتاجرة بالماء المقروء عليه

24 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص
هاشتاق تجارة الوهم يجتاح تويتر بعد انتشار المتاجرة بالماء المقروء عليه
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صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #تجارة_الوهم والذي دشنه مغردين بعد قيام  بعض البقالات و الأسواق على الطرق السريعة ببيع عبوات مياة زمزم يقولون أنه تم القراءة عليه والمتاجرة به لبعد المسافة عن المراقبين والمتابعين من قبل الهيئة وصحة البيئة ،وذلك رُغم التحذيرات والإشعارات التي أطلقتها هيئة الغذاء والدواء .

وفي هذا الصدد قال مغردون : المياه المقروء فيه “احتيال” يستهدف أموال الناس وسيتم ملاحقة المتاجرين بها.

كما تعجب البعض عن كيفية تقبل الناس لهذا العمل والمتاجرة فيه ، مؤكدين أنه استخفاف بالعقول في بيع ماء مقري فيه ومدون على القارورة اسم الشيخ واعلان لأسعار خاصة للجملة ، أي أنها تجارة جديدة تأخذ طريق الاستعطاف الديني والاستخفاف بالعقول.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    88

    الاستخفاف لا يعيش الا فى بيئه خصبه شعبها جهال تفكيرهم ضحل سطحين متخلفين مثل المجتمع الس
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  2. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    إمرأه

    تأخرتوا كثيييييييييييييييييييير ؟!
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  3. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص

    hima

    زيها زي باقي التجارات الممنوعه في البلد والواحد بيشوفها امامو كل يوم,الخضار والفواكه والمكسرات والمساويك والملابس والمفارش,كله على الطبيعه ولا مراقبه ولا غيرو,مولد وصاحبو حاضر.
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  4. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    هؤلاء يتاجرون بأسم الدين على السذج والاغبياء والمغفلين .. كم من منتحل صفة التدين وهو كلب يتحرش بالنساء والفتيات
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  5. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 6:08 ص

    أفريقي

    معتقدات الشعوب نقطة ضعف يمكن إستغلالهم من خلالها(رجل من جنوب إفريقيا يزعم قدرته على علاج المرضى خاصة السرطان من خلال رش مباشر لمبيد دووم الحشري على مكان الإصابة شريطة أن يؤمن المريض بأنه نبي من الرب)
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  6. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 5:46 ص

    saad

    يبصق في الماء ويشربونه
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  7. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 5:40 ص

    حسان

    تحذير الحذر من الرقاة الاجانب العرب فهم قمة النصب و الاحتيال و خراب البيوت بين الازواج و الاخوان و الأسر انت مسحور و هذا الشخص هو من سحر انت معيون او محسود من فلان او فلأنه وهذا هو تفريق الأسر الحذر
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  8. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 5:24 ص

    قالوها

    تجارة الدين
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  9. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 5:23 ص

    الوهم

    ابد مايشتريها سوى المبهمين 🤔
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  10. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 5:21 ص

    مابقى غير

    يبيعون هاتف جوال مقري عليه 🤔
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  11. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اصلا الناس وشلون تشتري شيء من صنع ناس لايوجد عليه مراقبه ولاشيء ___اقرءو القرآن ورقيه بسماعها من الجوال واتركو اللي يوزعن المجهولات
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  12. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 3:55 ص

    مشــعل

    شيوخ الاخونج ودعاتهم هدفهم التجارة بالدين .
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  13. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 3:43 ص

    حسان

    لو كان الماء ماء صحة اي اسم نمشيها اما ماز زمزم فهذا نصب الرسول الكريم قال ماء زمزم لما شرب له بلا رقيه او دَجل بعض الرقاة ينفع الله برقيتهم وهم قلة وبلا مال والماء والزيت مجان اعرفهم والاخرين طماعين
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  14. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 3:31 ص

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم - الضحية المستهلك

    اقول لكل راقي حقيقي- طالما أنك تقرأ على الناس طمعاً فى الأجر والمثوبة من الله تعالي ولاتبيع العسل والزيت والماء المقري فيه للمرضي ولاترقي النساء الأ بوجود المحرم فاأنت على راسي وجزاك الله خير
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  15. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم - الضحية المستهلك

    الحل للقضاءعلى مثل هذة الممارسات هي شرط الحصول على رخصة مهنيه يحصل عليها بعداختبارات شرعيةونفسيه وخلومن السوابق ويتعهدبعدم بيع الماءوالعسل والزيت المقري فيه ولايرقي النساء الا بوجود المحرم
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  16. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    تأبط شراً

    الناس تذهب للمستشفيات وبعد ان لايجدون العلاج في اوروبا او امريكا يحاولون با الماء المقري عليه او باي شي ..بحثا عن اسباب الشفاء فلا تلوموهم فهم مساكين مصابين في انفسهم او اطفال...بل لومو بياعين الوهم
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  17. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    ربما لايوجد شيخ بهاذا الاسم احتمال عماله استعاره اسم شيخ

    وزارة الداخليه والشؤن الاسلامية وهئية الامر بالمعروف يجب ان تعمل ضوابط وتراخيص لمن يمارس الرقيه الشرعيه بعد اختبارات وشهادات بأنه حافظ للقرأن وتفسيره وسليم العقيده وتزكيه من جهات حكوميه مختصه
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  18. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم - الضحية المستهلك

    سبق وان حذرنامن ممارسه بعض الخدع والأستخفاف بالعقول والضحك على الناس وبيع الوهم لهم أصبح بيع الماء المقري فيه والعسل والزيت المقري فيه تجارة رابحه تدر الملايين أتمني الجهات المسؤوله تتصدي لأمثال هؤلاء
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  19. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    ربما لايوجد شيخ بهاذا الاسم احتمال عماله استعاره اسم شيخ

    اصل الشيوخ الحقيقيين والرقاه لاياخذون شي على المرضى وانما يريدون الاجر من الله او مبلغ رمزي قيمه الماء والزيت ولايباع بالبقالات ومحطات الطرق اتمنا من الجهات المختصه تعمل ضوابط للرقيه الشرعيه
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  20. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    ربما لايوجد شيخ بهاذا الاسم احتمال عماله استعاره اسم شيخ

    نفسي اعرف كيف قدر يقرا على كل العبوات الوضع يبي له مراقب من قبل الجهات المختصه
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  21. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    رامي

    أسهل طريقة لتكوين ثروة في هذة البلد تربي لحيتك
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  22. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    الشايب

    ما اظن عاقل يشتريها
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