هاشتاق تجارة الوهم يجتاح تويتر بعد انتشار المتاجرة بالماء المقروء عليه

صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #تجارة_الوهم والذي دشنه مغردين بعد قيام بعض البقالات و الأسواق على الطرق السريعة ببيع عبوات مياة زمزم يقولون أنه تم القراءة عليه والمتاجرة به لبعد المسافة عن المراقبين والمتابعين من قبل الهيئة وصحة البيئة ،وذلك رُغم التحذيرات والإشعارات التي أطلقتها هيئة الغذاء والدواء .

وفي هذا الصدد قال مغردون : المياه المقروء فيه “احتيال” يستهدف أموال الناس وسيتم ملاحقة المتاجرين بها.

كما تعجب البعض عن كيفية تقبل الناس لهذا العمل والمتاجرة فيه ، مؤكدين أنه استخفاف بالعقول في بيع ماء مقري فيه ومدون على القارورة اسم الشيخ واعلان لأسعار خاصة للجملة ، أي أنها تجارة جديدة تأخذ طريق الاستعطاف الديني والاستخفاف بالعقول.