صحيفة المرصد: امتدح الإعلامي القطري خالد جاسم بالبادرة التي قام بها لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، حيث جمع نجوم الأهلي والاتحاد على مأدبة عشاء واحدة بحضور الفنان عبادي الجوهر وبعض الإعلاميين.
ووضع جاسم من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” صورة نجوم الاتحاد والأهلي سويا، ويبدون بينهم محبة وود كبير، وعلق عليها بقوله: “عبدالفتاح عسيري يجمع لاعبي فريقه السابق الاتحاد بلاعبي فريقه الأهلي على مأدبة عشاء واحدة . ممكن نشوف صورة زي هذي من قطبي العاصمة ؟”.
جدير بالذكر أن عسيري كان قد انتقل إلى الأهلي قادما من الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأحدثت تلك الصفقة جدلا كبيرا في الشارع الرياضي.
إعلامي قطري للاعبي الهلال والنصر: هل تكررون ما فعله عسيري ؟!
صحيفة المرصد: امتدح الإعلامي القطري خالد جاسم بالبادرة التي قام بها لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، حيث جمع نجوم الأهلي والاتحاد على مأدبة عشاء واحدة بحضور الفنان عبادي الجوهر وبعض الإعلاميين.
تعليقات ( 8 )
متابع عن بعدالأخ مشاكس كلامك طيب ويستاهلون أهل الجنوب لكن كل القبايل فيها خير .. وكلنا أبناء وطن واحد يجمعنا الدين وتجمعنا راية التوحيد تحت مظلة حكومتنا الرشيدة ..
زمن يخوفمايقدرون فيهم غطرسه وشوفة نفس على الخلق*** فريقين عندنا الدلال والفقر
نصر غالبالصور والفيديو: “الفريدي” يجمع لاعبي النصر والهلال في مطعمه الجديد http://al-marsd.com/62591.html
حسانالحب والأخا بين الاعبين موجودفي جميع مدن المملكة ولكن المدمرون هم الجمهور بتعصبهم المبغض و المكررة كم من لاعب في الهلال صديق للاعب في النصر يتزاورون في المنازل و يحضرون المناسبات آدم الله المحبة بينهم
الزعيم الملكيالمشكله ان النصر نادي فقر فكري واجتماعي ويصعب التعايش معه ومع جمهوره او حتى اقناعهم بفكره كهذه
مشاكسدائماً رجال الجنوب متميزين وأخلاقهم عاليه كرما أهل الحكمة والشجاعة مقبلين على الموت غير مدبرين فدا للدين و الملك والوطن . لله دركم
متقاعداللي جمعهم الله سبحانه