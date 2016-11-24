  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

إعلامي قطري للاعبي الهلال والنصر: هل تكررون ما فعله عسيري ؟!

24 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص
إعلامي قطري للاعبي الهلال والنصر: هل تكررون ما فعله عسيري ؟!
  • 2٬241
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: امتدح الإعلامي القطري خالد جاسم بالبادرة التي قام بها لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، حيث جمع نجوم الأهلي والاتحاد على مأدبة عشاء واحدة بحضور الفنان عبادي الجوهر وبعض الإعلاميين.
ووضع جاسم من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” صورة نجوم الاتحاد والأهلي سويا، ويبدون بينهم محبة وود كبير، وعلق عليها بقوله: “عبدالفتاح عسيري يجمع لاعبي فريقه السابق الاتحاد بلاعبي فريقه الأهلي على مأدبة عشاء واحدة . ممكن نشوف صورة زي هذي من قطبي العاصمة ؟”.
جدير بالذكر أن عسيري كان قد انتقل إلى الأهلي قادما من الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأحدثت تلك الصفقة جدلا كبيرا في الشارع الرياضي.
6743433



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    متابع عن بعد

    الأخ مشاكس كلامك طيب ويستاهلون أهل الجنوب لكن كل القبايل فيها خير .. وكلنا أبناء وطن واحد يجمعنا الدين وتجمعنا راية التوحيد تحت مظلة حكومتنا الرشيدة ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 5:11 ص

    زمن يخوف

    مايقدرون فيهم غطرسه وشوفة نفس على الخلق*** فريقين عندنا الدلال والفقر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص

    نصر غالب

    الصور والفيديو: “الفريدي” يجمع لاعبي النصر والهلال في مطعمه الجديد http://al-marsd.com/62591.html
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص

    حسان

    الحب والأخا بين الاعبين موجودفي جميع مدن المملكة ولكن المدمرون هم الجمهور بتعصبهم المبغض و المكررة كم من لاعب في الهلال صديق للاعب في النصر يتزاورون في المنازل و يحضرون المناسبات آدم الله المحبة بينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    الزعيم الملكي

    المشكله ان النصر نادي فقر فكري واجتماعي ويصعب التعايش معه ومع جمهوره او حتى اقناعهم بفكره كهذه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  6. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 3:31 ص

    مشاكس

    دائماً رجال الجنوب متميزين وأخلاقهم عاليه كرما أهل الحكمة والشجاعة مقبلين على الموت غير مدبرين فدا للدين و الملك والوطن . لله دركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  7. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    مشكلة الهلال باعلامه الي يعلم الصغار على التعصب
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  8. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    متقاعد

    اللي جمعهم الله سبحانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم