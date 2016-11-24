إعلامي قطري للاعبي الهلال والنصر: هل تكررون ما فعله عسيري ؟!

صحيفة المرصد: امتدح الإعلامي القطري خالد جاسم بالبادرة التي قام بها لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، حيث جمع نجوم الأهلي والاتحاد على مأدبة عشاء واحدة بحضور الفنان عبادي الجوهر وبعض الإعلاميين.

ووضع جاسم من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” صورة نجوم الاتحاد والأهلي سويا، ويبدون بينهم محبة وود كبير، وعلق عليها بقوله: “عبدالفتاح عسيري يجمع لاعبي فريقه السابق الاتحاد بلاعبي فريقه الأهلي على مأدبة عشاء واحدة . ممكن نشوف صورة زي هذي من قطبي العاصمة ؟”.

جدير بالذكر أن عسيري كان قد انتقل إلى الأهلي قادما من الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأحدثت تلك الصفقة جدلا كبيرا في الشارع الرياضي.

