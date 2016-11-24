بالفيديو: مشاجرة عنيفة بين رجل وامرأتين داخل مطعم!

صحيفة المرصد: اندلع شجار عنيف داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة بين رجل وامرأتين، وقام بضرب إحداهن لتسقط على الأرض تحت أنظار زبائن المطعم.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ولا يُعرف بالتحديد أين تم تصويره، يظهر الرجل وهو يتبادل الشتائم مع المرأتين، قبل أن تقلب إحداهن طاولة باتجاهه، في الوقت الذي حاول زبون يعتقد أنه كان برفقة الرجل التدخل، قبل أن ينال نصيبه من الضرب والشتائم.

وهاجم الرجل إحدى المرأتين ودفعها ليلقي بها على الأرض، في الوقت الذي كان أحد الزبائن في المطعم يصور ما يحدث، دون أن يُعرف السبب الذي أدى إلى اندلاع هذا الشجار بين الطرفين.

