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بالفيديو: مشاجرة عنيفة بين رجل وامرأتين داخل مطعم!

24 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص
بالفيديو: مشاجرة عنيفة بين رجل وامرأتين داخل مطعم!
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صحيفة المرصد: اندلع شجار عنيف داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة بين رجل وامرأتين، وقام بضرب إحداهن لتسقط على الأرض تحت أنظار زبائن المطعم.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ولا يُعرف بالتحديد أين تم تصويره، يظهر الرجل وهو يتبادل الشتائم مع المرأتين، قبل أن تقلب إحداهن طاولة باتجاهه، في الوقت الذي حاول زبون يعتقد أنه كان برفقة الرجل التدخل، قبل أن ينال نصيبه من الضرب والشتائم.

وهاجم الرجل إحدى المرأتين ودفعها ليلقي بها على الأرض، في الوقت الذي كان أحد الزبائن في المطعم يصور ما يحدث، دون أن يُعرف السبب الذي أدى إلى اندلاع هذا الشجار بين الطرفين.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    ذهب الحياء من بعض النساء تفتعل المشاكل وتفكر انها على حق وهي مخطئه
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  2. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص

    معيض

    حقوق المرأة في الغرب والتي يتخذها التيار الليبرالي حجة لكذبة (حقوق المرأة )في بلادنا
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  3. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 6:11 ص

    Ymni mahbob

    جعل يده الكسر بنات حسنوات تسوي فيهم كذا.
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  4. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 5:15 ص

    loovivool

    اعتقد انهم زملاء في مكان العمل بالمطعم وكثروا من المشروبات المسكرة
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  5. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص

    محمد البادي

    سكارى 🍺
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  6. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    شكلو متأثر بمغنيين الراب ﻷنو طول وئتو يرئص
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  7. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    الغربيه

    الله وكيلك يقلها كلام كله طوووط واضح انو كلام قذر يجماعه شعبهم طلعت بعثه لهم تعرفون معنا القذاره بهم ماتصدقون يجلس الواحد بهم اسبوعين ميستحم وقضاء حاجته عزكم الله وهوا واقف لايمسح قذارته
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  8. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    اترك تعليق

    يجللين الحياء
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  9. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    زائره

    اللهم لك الحمد علا منحن عليه من شريعه إسلاميه وحكم إسلامي وقنون وعادات شعبنا لو حصل هاذا في مملكتنا صدقوني لن ينتظر الرجال المتواجدين لهاذا المنظر بل ينفضونه كل كهرباء
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  10. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    م

    انجليز وين الي يمدحون النصارى يطلع رحال يقولك مهاجر ههههه هذولا الي يحترمون ويقدسون المرأه حسب كلام السعوديات بعدين ترقع تقول غربي مسلم مره بلشانه بدينه ***ياضعف ادراكهن وتحليلهن وفهمهن
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  11. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    حسان

    ليست مشاجرة هذا هو مشاجرة الأطفال فك و فك ههه امحق مضاربه
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  12. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    بندر

    نهاية التحرر والانفتاح والاختلاط وخروج المراة بدون محرم
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