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عريس قطري يكسر إصبع زوجته في شهر العسل..فهكذا كانت ردة فعلها!

24 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص
عريس قطري يكسر إصبع زوجته في شهر العسل..فهكذا كانت ردة فعلها!
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صحيفة المرصد: وقف عريسان في دولة قطر، أمام القضاء بتهمة الاعتداء، وتحديدًا أمام محكمة الجنايات، نتيجة مشادة كلامية بينهما جرت، خلال شهر العسل، وانتهت إلى كسر إصبع العروس.
وتعود تفاصيل القضية، كما أوردتها صحيفة الشرق القطرية، إلى إنّ مشادة كلامية حدثت بين عروسين نتيجة خلافات اجتماعية، أدت إلى مشاحنات بين طرفي العلاقة داخل بيت الزوجية، فاضطرت العروس إلى ترك الغرفة، وعندما همّت بالخروج أغلق العريس الباب وراءها، فأطبق على إصبعها من دون قصد. وقام المتهم بإسعاف عروسه، وأفاد بأقواله بأنه نقلها إلى المستشفى للعلاج ، إلا أنها رفضت الصلح معه، وطالبت بحقها القانوني. كما رفعت العروس ضد شريك حياتها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة طالبة الانفصال، ودعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات. ولم تنجح مساعي الصلح في رأب الصدع بين العروسين، اللذين لم يكملا شهرًا في عش الزوجية.



تعليقات ( 72 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 72
    24 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    ت 19

    يتزوجونهم عشان يطلقونهم. ..لأنهن لعبه
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  2. 71
    24 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    [email protected]

    اللي كانوا مزعجاتنا بالقطري والاماراتي ، يله استلموا ،،، فيه مقوله تقول " زيد اخو عبيد" الطبع واحد ، السعودي والكويتي والقطري والبحريني والاماراتي نفس الشي
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  3. 70
    24 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    88

    جهال
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  4. 69
    24 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    أي مشكلة زوجية في السعودية وبالخليج يجيك واحد من ربعنا ويردد موال الأجنبيات !!!! لا يكون المشاكل بس عندنا والطلاق ماوضع الا لنا ؟؟ الأجنبية ملائكية والدليل إحصائيات الطلاق هذا يدل ان الخلل فيكم أصلا
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  5. 68
    24 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    والله م.لها داعي المحاكم والاصبع كسر من غير قصد وكونه اسعفها يعني حس بغلطه فلاتحكم عليه بشهر العسل يمكن لحظة غضب وهي استفزته انا ارى يعطون بعظهم فرصه ثانيه والحياة تستمر
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  6. 67
    24 نوفمبر, 2016 , 6:36 ص

    zoro

    لم نرى الاخوان في مصر قتلوا احدآ بالعكس قتل منهم كثير وسجن اكثر وهو صابرين والاخوان هم من انتشل تركيا من القاع الى القمة عكس الليبراليين يا ليبرالي
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  7. 66
    24 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    hima

    الله يوفقك,استمري في مطالباتك بحقك من هذا الهمجي,حتى لو تم سجنه 5سنوات ولاتنسي حقك المادي من علاج نفسي وجسدي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 65
    24 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    ليبرالي

    عداوة اليبراليه والشيعة للخوانج ماتت من فراغ الاخونج اهل غزوات على المسالمين سفاكت دماء اكالت حرام اهل عنصريه بياعة العار مذية الجار خوانت العهد والمواثيق لايحكمون كماء انزل الله في كتابه وماذا بعد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 64
    24 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص
    عدد التعليقات:8230

    الحرمان

    الانفس مشحونه مافيه شي اسمه تسويه الموضوع دون شرط ومحاكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 63
    24 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    مقهور من مدح السعوديه وهو يحاول يسوق لنفسه ليتزوج سعوديه ،،، كيف تبي تتزوج سعوديه وانت بنفس الوقت تكرهها ههههه المهم الجنسيه اليس كذلك هههههههه
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  11. 62
    24 نوفمبر, 2016 , 6:09 ص

    نصوح

    تعليق 55 مايجوز تحرض الرجال على طلاق زوجته لعل هذا التحريض الذي دائما يأتي من الأصدقاء الجهله وتعج به المجالس والاستراحات ومواقع النت هي من أسباب تفشي الطلاق في مجتمعنا السعودي والخليجي.
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  12. 61
    24 نوفمبر, 2016 , 6:05 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 46 الهمداني قلم الحقيقه هيما يمني محبوب ابو مصلفح اخونجي ساميه ،،،كل شي موجود ومكتوب وبما انك لاتقرا الا خرافات معممين اكتب بقوقل تسمع من هو اكبر منك اسال ابوك ههههههه زين سالت امك عن مدح سعوديه
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  13. 60
    24 نوفمبر, 2016 , 6:05 ص

    سعوديه

    لا تقوله كقصيده ومنه تعلمنا ان مافيه زي السعوديه هي وعبايتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 59
    24 نوفمبر, 2016 , 6:03 ص

    يالطيف

    يخوان الخبر يقول زوح كسر اصبع زوجته ..... وليس هناك خبر عن قلم الحقيقه انتم حعلتموة مشهورا من كافة المعلقين بسببكم الان عرفتم كيف تتم شخص بسرعه انه انتم
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  15. 58
    24 نوفمبر, 2016 , 6:02 ص

    ابوتركي

    اللي هاذا اوله ينعاف تاليه!!
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  16. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 5:57 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 49 لايهمونك المجوس واذنابهم يحسبون كل طير يتاكل لحمه ، هنا شعب السعوديه المخلص لدينه ثم مليكه ووطنه يحسبونه لبنان والا العراق والا اليمن وغيرها خلهم يتعبون ويهاجمون ويحرضون تعبهم عليهم هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 5:56 ص

    الهمداني

    سعوديه سعودي 🇸🇦 وافتخر فنان شعبي قديم قال مااريد الا سعوديه بالعبايه مخفيه طويله او قصيره المهم سعوديه ،،، ذكرتني ب امي الله يحفظها دايم تقولها لنا((الوالدة تغني))
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  18. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 5:55 ص

    بدر

    خلها تولي وخلك رجال وطلقها اللي خلقها ماخلق غيرها دفعة مردي والهواء شرقي طلقها ولك علي عانيه عسرة الاف ريال على وشو شوفة هالنفس غبيه احمدي ربك لقيتي واحد ياخذك ويتزوجك طلق طلق وماجاك عندي
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  19. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 5:53 ص

    نبرة صدي

    شكله راعي مخدراااااااااااااات
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  20. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 5:52 ص

    حقائق

    ٧- احترم اهلها لتحترم اهلك ٨- قل لها احبك لتخضع لك ٩- صارحها همومك لتكف عن ملاحقتك ١٠- امنحها حبك لتريحك في المعاشرة📝
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  21. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 5:51 ص

    سعوديه

    سعودي 🇸🇦 وافتخر فنان شعبي قديم قال مااريد الا سعوديه بالعبايه مخفيه طويله او قصيره المهم سعوديه ،،، ذكرتني ب امي الله يحفظها دايم تقولها لنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 5:50 ص

    zoro

    عداوة الشيعة والليبراليين للاخوان في ظاهرها عداوة لحزب وباطنها عداوة للاسلام واهله فمع التكرار بتحميل الاخوان كل مصائب الدنيا تكره الاجيال القادمة المتدينين واصحاب اللحى والمحافظين على صلاتهم ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  23. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 5:50 ص

    حقائق

    أيها الزوج : ١- اسمع زوجتك لتقدرك ٢- امتدحها لتفتخر بك ٣- اشعرها بالامان لتمنحك الحرية ٤- انفق عليها بكرم لتحبك ٥- ضمها الى صدرك لتمنحك الرعاية ٦- غض بصرك عن النساء لتثق بك
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  24. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 5:45 ص

    zoro

    اذا رأيت الشخص يسب ويضع اللوم على الاخونج في كل شي فأعلم انه يكره الاسلام وتعاليمه ولكن لا يستطيع ان يصرح خائف من ردة الفعل فتراه يسب الاخونج ويلومهم في كل شي حتى ترسخ الفكرة الملعونه لدى الاجيال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 5:45 ص

    🌹قلم الحقيقه نصير المراه فديته قلم العز والصدق والشموخ🌹 - بل الحقيقه هي عكس ماقلتي تماااااااااااما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 5:43 ص

    سبب زواج السعودي من الاجنبيات لاكثر من سبب وماحب اتكلم لانه لو قلت الحقيقه سوف تنصدم فخلني ساكت
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  27. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 5:41 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    فنان شعبي قديم قال مااريد الا سعوديه بالعبايه مخفيه طويله او قصيره المهم سعوديه ،،، حتى الولد يطلع نشمي شجاع يدافع عن وطنه ومقدساته ،، الاجنبيه تروح بلدها ويلحقها ولدها لصار طق المشوك
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  28. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 5:41 ص

    🌹قلم الحقيقه نصير المراه فديته قلم العز والصدق والشموخ🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 5:40 ص

    zoro

    متى يفهم الجيل الحالي ان الزواج مسؤولية وحقوق وواجبات من الطرفين لو طبقوا مقولة لا تكن لينآ فتعصر ولا قاسيآ فتكسر دائما وتجاوز الخلافات فن يفهمه المخضرمون زعلت منها وهاوشت اطلع من البيت فتره حتى تهدأ
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  30. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 5:39 ص

    مـ،ـاݛــے

    اغلب الاناث فقدو مفاهيم الانوثة ولو عاد زمن الوئد لدفن كثير من الذكور بالغلط 600 حاله يوميا 27 الف حاله طلاق في شهر ونصف
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  31. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 5:39 ص

    الهمداني

    عنيف هالعريس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 5:36 ص

    zoro قلم الخنبقه .... قطع .. قطع .. سوالف حريم ,,, وانت تدافع عن الحريم اكثر منهم وتعرف امورهم اكثر منهم يا خوفي انك بين بين - الحقيقه انه كذلك
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  33. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 5:34 ص

    قلم الحقيقه 100% متصحر أو أخونجي ماتجاوزو هالاثنين - خلاص بطلو التقيه وغيرو اسطوانتكم المشروخه اخوانج اخونج قولوها صراحه تقصدون اهل السنه ولكن سبحان ربي اذناب طهران لديهم غباء منقطع النظير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  34. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 5:31 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق32 طبق بيض وليس طابق بيض،،، ليه البيض عماره وساكن بالطابق الرابع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 5:30 ص

    zoro

    قلم الخنبقه .... قطع .. قطع .. سوالف حريم ,,, وانت تدافع عن الحريم اكثر منهم وتعرف امورهم اكثر منهم يا خوفي انك بين بين
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  36. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 5:28 ص

    مـ،ـاݛــے

    طلع لكم المتوحد بعضويته بعد ما يحرض على الزواج من وافد بدون عضويته ويرجع ويتهم السعودي والان الخليجي توسع بالتصحر والاخونه وسوء العشره يبي يصفقهم ببعض ويزيد الاحقاد شغل مشعوذين وكهنه
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  37. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 5:28 ص

    -30 تقول دعك من العنصريه والتخلف - إذن لماذا عندما تتزوج الفتاة من رجل اجنبي تعترضون وتستنكرون وتشتاطون غضباً - بينما لو تزوج شاب من اجنبية تصمتون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 5:26 ص

    حسان

    اللهم اصلح احوال المسلمين خلاف بسيط يودي الى مشكلة كبيرة او جريمه فعليكم التعامل بالمحبة و ألوفا فيما بينكم و المسامح كريم قد لايكون الزوج يقصد ماحدث فعليه يعطيها رضاوة و بترضا ان شاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 5:25 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    اكيد كلامي قطري وافختر صحيح اجل اقطع الحدود ادور زوجه هههههه ليه البلد مليانه بنات وطن عفيفات ذات خلق ودين ونقاب واعرف خوال عيالي فنجال وعلوم رجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  40. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 5:18 ص

    فعلا كلام قطري وأفتخر صحيح لان اشوف في قبيلتي اللي مثلا فيه عيب خلقي "الله يشفيه"يتزوج اجنبيه واللي مايصلح لزواج ومالقى حد يتزوج من برا اتكلم عن واقع شفته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 5:17 ص
    عدد التعليقات:15631

    قلم الحقيقه

    الأول المتصحر بدلآ مايجيب لها بوكيه ورد في شهر عسلها جاب لها طابق بيض حتى تقوم تطبخ له بيض عيون عساه بالعمى في عيونه. والآخر وهو الأخونجي جاب لها قفازات سود قال استري فيها كفوفك اذا خرجتي معي.قطع قطع.
    لا يعجبني(3) اعجبني(11)
  42. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 5:16 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    عهههههه واخيرا بالمعرف الاحمر ههههه عادي الان الجربوع له قصعه اذا بتصيده لازم تعرف المخرج السري له زواج من سعوديه مافيه واذا فيه العصمه بيدها ماتغسل الصحون وتنكنس البيت اوت على طول ولا فيه جنسيه ههههه
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  43. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 5:13 ص

    25 - لاتقيس على نفسك اوتعتقد ان الناس مثلك - فانا اتحدث عن واقع ملموس شئت ام ابيت وانت تتحدث عن خيال - دعك من العنصريه والتخلف عش واقعك وارض به
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 5:13 ص

    loovivool

    المشكلة ليست في الاصبع المكسور المشكلة في المسببات التي هي خلافات قامت قبل كسر اصبعها واظن سبب عدم الصلح هي الخلافات وليس الاصبع الجميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 5:12 ص

    ***

    كلام سعوديه في كل تعليقاته كلام رائع بارك الله فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 5:09 ص
    عدد التعليقات:15631

    قلم الحقيقه

    100% متصحر أو أخونجي ماتجاوزو هالاثنين . هم الذين لاتعيش معهم حواء. واحد الحياة بجانبه كلها هم واكتئآب والآخر يصبحك حديثه موت ويمسيك يبشرك بالقبر.لايعرفون من الحياة سوى مايجلطك وأنت حي ترزق حسبي عليهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(18)
  47. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 5:08 ص

    سعوديه

    الصحيح نحتاج لدورات قبل الزواج الحين الدلع والعناد خرب بناتنا وعيالنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  48. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 5:05 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 19 ذكرني باسمك الانثوي يوم تبين تتزوجين جوزف واسمك الذكري اعرفه خمسين معرف انت تحلم ان تتزوج سعوديه او خليجيه اجنبي مقهور باقامه وتبي جنسيه اليس كذلك عادي اطلع بمعرفاتك الحمراء والزرقاء هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 5:04 ص

    في غاية الأهميه

    قال تعالى(ولهن مثل الذي عليهن)وقال(وعاشروهن بالمعروف)من الخطأ أن الزوج يتعامل معها باعتبارها آلة للمُتعة،أو وسيلة للخِدمة،فيعاملها بطريقة إصدار الأوامر،ويجردها من حقوقها وكرامتها ومشاعرها وإنسانيتها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  50. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 5:04 ص

    سعوديه

    حلات الثوب رقعته منه وفيه بلاش طاري زواج الاجانب القطريه للقطري والسعوديه لسعودي والحمدلله
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  51. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 5:01 ص

    يالطيف

    بعض الخليجيات لاستقرت ماديا واصبح عندها الزوج تحصيل حاصل فلاتدوم العشرة ياما كسر روسهن وضربن وتحملن ازواج متتحمله جبال وعاشن ومع مر السنين اصبح يخاف ويراعيها ويستسمحا عن مبدر منه لاكن هل الجيل خرطي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 4:55 ص

    اخلعيه وتزوجي اجنبي البنت عندكم مسموح لها تتزوج اجنبي الاجنبي رجل طيب وحنون و وسيم ومتفهم وفاهم ورومنسي - جعل رقبتك الخلع
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  53. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 4:55 ص

    للتنبيه فقط.

    ت 8,, ت 12,, ت 16 👉👉 لسمسار اجنبي حاقد لا ينشط الا في مثل هذه المواضيع الخاصة (بالطلاق ,,والزواج ,,والخيانة)وذلك للتحريض على الزواج من اجنبيات واجانب والترويج للزواج من الخارج ومدح الاجانب والاجنبيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 4:54 ص

    قطري وافتخر مايتزوج اجنبية الا المنبوذ او المعيوب او اللي له سوابق اخلاقية وماحد يرضى فيه -لاتقيس على نفسك او على من حولك ولاتنسى ان اغلب المسؤلين والوزراء والاعيان وحتى رؤساء دول تزوجو اجنبيات فاصمت
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  55. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    ليلة الدخله اخوان واصدقاء العريس يقولون له خل ذيب اعطها العين الحمراء لاتركب على راسك وبنفس اللحظه اللي حول العروس خليك ذيبه علميه ان فيه كلمه لا لايركب ع راسك ؟؟هو حرب والا حب وتفاهم فهموني ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 4:44 ص

    صريح

    طلقها وتزوج سعودية خليجنا واحد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 4:42 ص

    اخلعيه وتزوجي اجنبي البنت عندكم مسموح لها تتزوج اجنبي الاجنبي رجل طيب وحنون و وسيم ومتفهم وفاهم ورومنسي
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  58. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص

    قطري وافتخر

    تعليق 8 مايتزوج اجنبية الا المنبوذ او المعيوب او اللي له سوابق اخلاقية وماحد يرضى فيه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  59. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    جنوبية..🌻🌻

    ياساتر في أول شهر مشاكل الي نعرفه هذا الشهر الواحد يطلع أجمل ماعنده في الأخلاق بس هذولي واضح كانو واضحين بزيادة مافي مجاملات لا عاد رجال يرحم ضعف الحرمة ولا عاد البنات تقدر زوجها حب من غير احترام
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  60. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 4:34 ص

    💥💦عنوبه💥💦 واضح تبي الطلاق بسبب الخلافات فتركت الغرفة فوجدت العذر عندما سكر على أصبعها الباب🚪فطلبت الطلاق ((إن كيدهن عظيم - والله ندري ماجبتي جديد - وبعدين ماقلتي خروج ايش رجعك مانخمدتي؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 4:30 ص

    الاجنبيات متفهمات وفاهمات وخل المحلي يخلل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    واضح تبي الطلاق بسبب الخلافات فتركت الغرفة فوجدت العذر عندما سكر على أصبعها الباب🚪فطلبت الطلاق ((إن كيدهن عظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    رازان سعود

    يالله صباح خير الله يعافيهم ولا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    فأطبق على إصبعها من دون قصد - طيب الزوج ماقصد وشكلها خذتها عذر للخصام لسبب ما - الله يهديهم بس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  65. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 4:23 ص

    ههههههههه

    هذي باين انها ما تحبه لو كانت تحبه كانت مشت الموضوع لان باين ان كسرت الاصبع بدون قصد منه يا قفلنا على ازواجنا البيبان بالغلط فراقها غنيمة طلقها عندكم في قطر مفتوح الزواج من اجنبيات تزوج اجنبية
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  66. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    الله يكسر رأسه احد يكسر شيء نعومي ورقيق ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    الله يهدي النفوس - اللهم امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    النساء ناقصات دين وعقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  69. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص

    الله يهدي النفوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    السدغاني

    لازم تنحل مشكلتهم علشان نقدر نحل مشكلة فلسطين
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  71. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    توقعت يوم قريت العنوان وانةبشهر العسل قلت الزوج يطقطق اصابع العروس ويطمنها ويشرح لها انها كأنها في بيت ابوها معززةونكون اسره ونربيهم ولا يفرقنا الا الموت وضغطه وانكسر واثري الدعوى هوشات وصفق بيبان
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  72. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    للاسف مازال يوجد جهل من الازواج الجدد وهذا مايرفع نسبه الطلاق الزوج قادم من بيئه وعائله والزوجه كذلك اي من بيئتين مختلفتين فيجب الحذر واذا عدى شهر ترتتفع نسبه النجاح واذا ٦شهور ترتفع اكثر وهكذا انتبهو
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