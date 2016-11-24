عريس قطري يكسر إصبع زوجته في شهر العسل..فهكذا كانت ردة فعلها!

صحيفة المرصد: وقف عريسان في دولة قطر، أمام القضاء بتهمة الاعتداء، وتحديدًا أمام محكمة الجنايات، نتيجة مشادة كلامية بينهما جرت، خلال شهر العسل، وانتهت إلى كسر إصبع العروس.

وتعود تفاصيل القضية، كما أوردتها صحيفة الشرق القطرية، إلى إنّ مشادة كلامية حدثت بين عروسين نتيجة خلافات اجتماعية، أدت إلى مشاحنات بين طرفي العلاقة داخل بيت الزوجية، فاضطرت العروس إلى ترك الغرفة، وعندما همّت بالخروج أغلق العريس الباب وراءها، فأطبق على إصبعها من دون قصد. وقام المتهم بإسعاف عروسه، وأفاد بأقواله بأنه نقلها إلى المستشفى للعلاج ، إلا أنها رفضت الصلح معه، وطالبت بحقها القانوني. كما رفعت العروس ضد شريك حياتها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة طالبة الانفصال، ودعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات. ولم تنجح مساعي الصلح في رأب الصدع بين العروسين، اللذين لم يكملا شهرًا في عش الزوجية.