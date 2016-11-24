صحيفة المرصد: وقف عريسان في دولة قطر، أمام القضاء بتهمة الاعتداء، وتحديدًا أمام محكمة الجنايات، نتيجة مشادة كلامية بينهما جرت، خلال شهر العسل، وانتهت إلى كسر إصبع العروس.
وتعود تفاصيل القضية، كما أوردتها صحيفة الشرق القطرية، إلى إنّ مشادة كلامية حدثت بين عروسين نتيجة خلافات اجتماعية، أدت إلى مشاحنات بين طرفي العلاقة داخل بيت الزوجية، فاضطرت العروس إلى ترك الغرفة، وعندما همّت بالخروج أغلق العريس الباب وراءها، فأطبق على إصبعها من دون قصد. وقام المتهم بإسعاف عروسه، وأفاد بأقواله بأنه نقلها إلى المستشفى للعلاج ، إلا أنها رفضت الصلح معه، وطالبت بحقها القانوني. كما رفعت العروس ضد شريك حياتها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة طالبة الانفصال، ودعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات. ولم تنجح مساعي الصلح في رأب الصدع بين العروسين، اللذين لم يكملا شهرًا في عش الزوجية.
عريس قطري يكسر إصبع زوجته في شهر العسل..فهكذا كانت ردة فعلها!
صحيفة المرصد: وقف عريسان في دولة قطر، أمام القضاء بتهمة الاعتداء، وتحديدًا أمام محكمة الجنايات، نتيجة مشادة كلامية بينهما جرت، خلال شهر العسل، وانتهت إلى كسر إصبع العروس.
تعليقات ( 72 )
ت 19يتزوجونهم عشان يطلقونهم. ..لأنهن لعبه
[email protected]اللي كانوا مزعجاتنا بالقطري والاماراتي ، يله استلموا ،،، فيه مقوله تقول " زيد اخو عبيد" الطبع واحد ، السعودي والكويتي والقطري والبحريني والاماراتي نفس الشي
88جهال
بقايا مشاعر.....♡والله م.لها داعي المحاكم والاصبع كسر من غير قصد وكونه اسعفها يعني حس بغلطه فلاتحكم عليه بشهر العسل يمكن لحظة غضب وهي استفزته انا ارى يعطون بعظهم فرصه ثانيه والحياة تستمر
zoroلم نرى الاخوان في مصر قتلوا احدآ بالعكس قتل منهم كثير وسجن اكثر وهو صابرين والاخوان هم من انتشل تركيا من القاع الى القمة عكس الليبراليين يا ليبرالي
himaالله يوفقك,استمري في مطالباتك بحقك من هذا الهمجي,حتى لو تم سجنه 5سنوات ولاتنسي حقك المادي من علاج نفسي وجسدي.
ليبراليعداوة اليبراليه والشيعة للخوانج ماتت من فراغ الاخونج اهل غزوات على المسالمين سفاكت دماء اكالت حرام اهل عنصريه بياعة العار مذية الجار خوانت العهد والمواثيق لايحكمون كماء انزل الله في كتابه وماذا بعد
عدد التعليقات:8230
الحرمانالانفس مشحونه مافيه شي اسمه تسويه الموضوع دون شرط ومحاكم
سعودي 🇸🇦 وافتخرمقهور من مدح السعوديه وهو يحاول يسوق لنفسه ليتزوج سعوديه ،،، كيف تبي تتزوج سعوديه وانت بنفس الوقت تكرهها ههههه المهم الجنسيه اليس كذلك هههههههه
نصوحتعليق 55 مايجوز تحرض الرجال على طلاق زوجته لعل هذا التحريض الذي دائما يأتي من الأصدقاء الجهله وتعج به المجالس والاستراحات ومواقع النت هي من أسباب تفشي الطلاق في مجتمعنا السعودي والخليجي.
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 46 الهمداني قلم الحقيقه هيما يمني محبوب ابو مصلفح اخونجي ساميه ،،،كل شي موجود ومكتوب وبما انك لاتقرا الا خرافات معممين اكتب بقوقل تسمع من هو اكبر منك اسال ابوك ههههههه زين سالت امك عن مدح سعوديه
سعوديهلا تقوله كقصيده ومنه تعلمنا ان مافيه زي السعوديه هي وعبايتها
يالطيفيخوان الخبر يقول زوح كسر اصبع زوجته ..... وليس هناك خبر عن قلم الحقيقه انتم حعلتموة مشهورا من كافة المعلقين بسببكم الان عرفتم كيف تتم شخص بسرعه انه انتم
ابوتركياللي هاذا اوله ينعاف تاليه!!
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 49 لايهمونك المجوس واذنابهم يحسبون كل طير يتاكل لحمه ، هنا شعب السعوديه المخلص لدينه ثم مليكه ووطنه يحسبونه لبنان والا العراق والا اليمن وغيرها خلهم يتعبون ويهاجمون ويحرضون تعبهم عليهم هههههههه
الهمدانيسعوديه سعودي 🇸🇦 وافتخر فنان شعبي قديم قال مااريد الا سعوديه بالعبايه مخفيه طويله او قصيره المهم سعوديه ،،، ذكرتني ب امي الله يحفظها دايم تقولها لنا((الوالدة تغني))
بدرخلها تولي وخلك رجال وطلقها اللي خلقها ماخلق غيرها دفعة مردي والهواء شرقي طلقها ولك علي عانيه عسرة الاف ريال على وشو شوفة هالنفس غبيه احمدي ربك لقيتي واحد ياخذك ويتزوجك طلق طلق وماجاك عندي
نبرة صديشكله راعي مخدراااااااااااااات
حقائق٧- احترم اهلها لتحترم اهلك ٨- قل لها احبك لتخضع لك ٩- صارحها همومك لتكف عن ملاحقتك ١٠- امنحها حبك لتريحك في المعاشرة📝
سعوديهسعودي 🇸🇦 وافتخر فنان شعبي قديم قال مااريد الا سعوديه بالعبايه مخفيه طويله او قصيره المهم سعوديه ،،، ذكرتني ب امي الله يحفظها دايم تقولها لنا
zoroعداوة الشيعة والليبراليين للاخوان في ظاهرها عداوة لحزب وباطنها عداوة للاسلام واهله فمع التكرار بتحميل الاخوان كل مصائب الدنيا تكره الاجيال القادمة المتدينين واصحاب اللحى والمحافظين على صلاتهم ...
حقائقأيها الزوج : ١- اسمع زوجتك لتقدرك ٢- امتدحها لتفتخر بك ٣- اشعرها بالامان لتمنحك الحرية ٤- انفق عليها بكرم لتحبك ٥- ضمها الى صدرك لتمنحك الرعاية ٦- غض بصرك عن النساء لتثق بك
zoroاذا رأيت الشخص يسب ويضع اللوم على الاخونج في كل شي فأعلم انه يكره الاسلام وتعاليمه ولكن لا يستطيع ان يصرح خائف من ردة الفعل فتراه يسب الاخونج ويلومهم في كل شي حتى ترسخ الفكرة الملعونه لدى الاجيال
سعودي 🇸🇦 وافتخرفنان شعبي قديم قال مااريد الا سعوديه بالعبايه مخفيه طويله او قصيره المهم سعوديه ،،، حتى الولد يطلع نشمي شجاع يدافع عن وطنه ومقدساته ،، الاجنبيه تروح بلدها ويلحقها ولدها لصار طق المشوك
zoroمتى يفهم الجيل الحالي ان الزواج مسؤولية وحقوق وواجبات من الطرفين لو طبقوا مقولة لا تكن لينآ فتعصر ولا قاسيآ فتكسر دائما وتجاوز الخلافات فن يفهمه المخضرمون زعلت منها وهاوشت اطلع من البيت فتره حتى تهدأ
مـ،ـاݛــےاغلب الاناث فقدو مفاهيم الانوثة ولو عاد زمن الوئد لدفن كثير من الذكور بالغلط 600 حاله يوميا 27 الف حاله طلاق في شهر ونصف
الهمدانيعنيف هالعريس
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق32 طبق بيض وليس طابق بيض،،، ليه البيض عماره وساكن بالطابق الرابع
zoroقلم الخنبقه .... قطع .. قطع .. سوالف حريم ,,, وانت تدافع عن الحريم اكثر منهم وتعرف امورهم اكثر منهم يا خوفي انك بين بين
مـ،ـاݛــےطلع لكم المتوحد بعضويته بعد ما يحرض على الزواج من وافد بدون عضويته ويرجع ويتهم السعودي والان الخليجي توسع بالتصحر والاخونه وسوء العشره يبي يصفقهم ببعض ويزيد الاحقاد شغل مشعوذين وكهنه
حساناللهم اصلح احوال المسلمين خلاف بسيط يودي الى مشكلة كبيرة او جريمه فعليكم التعامل بالمحبة و ألوفا فيما بينكم و المسامح كريم قد لايكون الزوج يقصد ماحدث فعليه يعطيها رضاوة و بترضا ان شاء الله
سعودي 🇸🇦 وافتخراكيد كلامي قطري وافختر صحيح اجل اقطع الحدود ادور زوجه هههههه ليه البلد مليانه بنات وطن عفيفات ذات خلق ودين ونقاب واعرف خوال عيالي فنجال وعلوم رجال
عدد التعليقات:15631
قلم الحقيقهالأول المتصحر بدلآ مايجيب لها بوكيه ورد في شهر عسلها جاب لها طابق بيض حتى تقوم تطبخ له بيض عيون عساه بالعمى في عيونه. والآخر وهو الأخونجي جاب لها قفازات سود قال استري فيها كفوفك اذا خرجتي معي.قطع قطع.
سعودي 🇸🇦 وافتخرعهههههه واخيرا بالمعرف الاحمر ههههه عادي الان الجربوع له قصعه اذا بتصيده لازم تعرف المخرج السري له زواج من سعوديه مافيه واذا فيه العصمه بيدها ماتغسل الصحون وتنكنس البيت اوت على طول ولا فيه جنسيه ههههه
loovivoolالمشكلة ليست في الاصبع المكسور المشكلة في المسببات التي هي خلافات قامت قبل كسر اصبعها واظن سبب عدم الصلح هي الخلافات وليس الاصبع الجميل
***كلام سعوديه في كل تعليقاته كلام رائع بارك الله فيك
عدد التعليقات:15631
قلم الحقيقه100% متصحر أو أخونجي ماتجاوزو هالاثنين . هم الذين لاتعيش معهم حواء. واحد الحياة بجانبه كلها هم واكتئآب والآخر يصبحك حديثه موت ويمسيك يبشرك بالقبر.لايعرفون من الحياة سوى مايجلطك وأنت حي ترزق حسبي عليهم
سعوديهالصحيح نحتاج لدورات قبل الزواج الحين الدلع والعناد خرب بناتنا وعيالنا
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 19 ذكرني باسمك الانثوي يوم تبين تتزوجين جوزف واسمك الذكري اعرفه خمسين معرف انت تحلم ان تتزوج سعوديه او خليجيه اجنبي مقهور باقامه وتبي جنسيه اليس كذلك عادي اطلع بمعرفاتك الحمراء والزرقاء هههههههه
في غاية الأهميهقال تعالى(ولهن مثل الذي عليهن)وقال(وعاشروهن بالمعروف)من الخطأ أن الزوج يتعامل معها باعتبارها آلة للمُتعة،أو وسيلة للخِدمة،فيعاملها بطريقة إصدار الأوامر،ويجردها من حقوقها وكرامتها ومشاعرها وإنسانيتها.
سعوديهحلات الثوب رقعته منه وفيه بلاش طاري زواج الاجانب القطريه للقطري والسعوديه لسعودي والحمدلله
يالطيفبعض الخليجيات لاستقرت ماديا واصبح عندها الزوج تحصيل حاصل فلاتدوم العشرة ياما كسر روسهن وضربن وتحملن ازواج متتحمله جبال وعاشن ومع مر السنين اصبح يخاف ويراعيها ويستسمحا عن مبدر منه لاكن هل الجيل خرطي
للتنبيه فقط.ت 8,, ت 12,, ت 16 👉👉 لسمسار اجنبي حاقد لا ينشط الا في مثل هذه المواضيع الخاصة (بالطلاق ,,والزواج ,,والخيانة)وذلك للتحريض على الزواج من اجنبيات واجانب والترويج للزواج من الخارج ومدح الاجانب والاجنبيات
سعودي 🇸🇦 وافتخرليلة الدخله اخوان واصدقاء العريس يقولون له خل ذيب اعطها العين الحمراء لاتركب على راسك وبنفس اللحظه اللي حول العروس خليك ذيبه علميه ان فيه كلمه لا لايركب ع راسك ؟؟هو حرب والا حب وتفاهم فهموني ههههههه
صريحطلقها وتزوج سعودية خليجنا واحد
قطري وافتخرتعليق 8 مايتزوج اجنبية الا المنبوذ او المعيوب او اللي له سوابق اخلاقية وماحد يرضى فيه .
جنوبية..🌻🌻ياساتر في أول شهر مشاكل الي نعرفه هذا الشهر الواحد يطلع أجمل ماعنده في الأخلاق بس هذولي واضح كانو واضحين بزيادة مافي مجاملات لا عاد رجال يرحم ضعف الحرمة ولا عاد البنات تقدر زوجها حب من غير احترام
💥💦ريما Rima💥💦واضح تبي الطلاق بسبب الخلافات فتركت الغرفة فوجدت العذر عندما سكر على أصبعها الباب🚪فطلبت الطلاق ((إن كيدهن عظيم
رازان سعوديالله صباح خير الله يعافيهم ولا يبلانا
ههههههههههذي باين انها ما تحبه لو كانت تحبه كانت مشت الموضوع لان باين ان كسرت الاصبع بدون قصد منه يا قفلنا على ازواجنا البيبان بالغلط فراقها غنيمة طلقها عندكم في قطر مفتوح الزواج من اجنبيات تزوج اجنبية
خلك بعيد حبك يزيد 😊الله يكسر رأسه احد يكسر شيء نعومي ورقيق ؟
السدغانيلازم تنحل مشكلتهم علشان نقدر نحل مشكلة فلسطين
سعودي 🇸🇦 وافتخرتوقعت يوم قريت العنوان وانةبشهر العسل قلت الزوج يطقطق اصابع العروس ويطمنها ويشرح لها انها كأنها في بيت ابوها معززةونكون اسره ونربيهم ولا يفرقنا الا الموت وضغطه وانكسر واثري الدعوى هوشات وصفق بيبان
سعودي 🇸🇦 وافتخرللاسف مازال يوجد جهل من الازواج الجدد وهذا مايرفع نسبه الطلاق الزوج قادم من بيئه وعائله والزوجه كذلك اي من بيئتين مختلفتين فيجب الحذر واذا عدى شهر ترتتفع نسبه النجاح واذا ٦شهور ترتفع اكثر وهكذا انتبهو