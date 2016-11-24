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إسرائيل تحترق.. تل أبيب تطلب المساعدة من تركيا واليونان وإيطاليا وقبرص

24 نوفمبر, 2016 , 4:25 ص
إسرائيل تحترق.. تل أبيب تطلب المساعدة من تركيا واليونان وإيطاليا وقبرص
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صحيفة المرصد-وكالات: تواجه إسرائيل حرائق ضخمة اندلعت صباح أمس الأربعاء، 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في المناطق الحرشية غرب القدس وبالقرب من بلدة أبو غوش وأتت على العديد من المنازل باتجاه طريق تل أبيب – القدس.

وأفادت وكالة “معا” للأنباء بأن الحرائق وصلت إلى منطقة باب الواد واللطرون، حيث يكافحها رجال الإطفاء الإسرائيليون في محاولة منهم لوقفها، رغم الرياح التي تعرقل عمليتهم.

ونقلت الوكالة، عن مصادر إسرائيلية، أن النيران في باب الواد واللطرون لم تشكل حتى الآن خطرا على البيوت والممتلكات، لكنها أتت على مئات الدونمات من الأراضي الحرجية.

من جانبها، أشارت إذاعة “صوت إسرائيل” إلى أن طواقم الإطفاء العاملة غرب القدس تمكنت من منع انتشار السنة اللهب إلى البيوت في بلدة نتاف، مضيفة أنه تم إخلاء مدرسة في الناصرة بسبب حريق شب في أرض هشيم بحي الصفافرة.

وشددت “صوت إسرائيل” على أن طواقم الإطفاء المحلية تمكنت من منع انتشار النيران باتجاه البيوت، لافتة إلى أنه لم يصب أحد بأذى.
كما شب حريق في أرض هشيم بقرية كركوم إلى الشمال من طبريا، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات.

إلى ذلك، شب، الأربعاء، حريق وصف بالكبير في أراض شوكيه وأعشاب جافة قرب كيبوتس عين تمر ضمن التجمع الاستيطاني الذي يسمى بـ”المجلس الإقليمي تمر” قرب البحر الميت.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن فرق إطفاء تعمل على إخماد النيران التي يخشى انتقالها إلى بيوت الكيبوتس المذكور، فضلا عن الخطر الكبير الذي قد تتعرض له خزانات الغاز المدفونة تحت الأرض قرب المنازل.

ودفعت هذه الحرائق إسرائيل للجوء إلى طلب طائرات إطفاء من الخارج وإصدار نداء مساعدة من الدولة الأخرى، حيث أعلنت إذاعة “صوت إسرائيل” أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، قررا طلب المساعدة من تركيا واليونان وقبرص وإيطاليا لإرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق.

وأفادت الإذاعة بأن هذا القرار اتخذ في أعقاب اشتعال النيران بمناطق عديدة في البلاد علما بأن من المتوقع استمرار هبوب الرياح القوية خلال الأيام القادمة.



تعليقات ( 56 )

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  1. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    رشدي

    عساها دايمه ليوم الدين
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  2. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص
    عدد التعليقات:1

    سهم

    سبحان الله حتى مخلوقات الله سلطها على هؤلاء الصهاينة بسبب مايفعلونه من تنكيل وقتل بالشعب الأعزل ، عليهم من الله مايستحقون .
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  3. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    العوفي

    هذا وقت اخواننا في فلسطين فرصه من ذهب الي في سيارته بنزين يفرغه في طشت ويرميه على النار فرصه لاتفوتكم استثمروها خير استثمار
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  4. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    العوفي

    هذا وقت العرب الي هناك يرشون على الغابات ديزل او الي يقدر يشيل ماده سريعة الاشتعال على اساس انها ماء ويرشها وسط الغابات وعلى الحجر لتزيد اشتعالا
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  5. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم احرقهم فوق الارض وتحت الارض وسلط عليهم جند من جندك يا قوي ياعزيز اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم آمين
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  6. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    العوفي

    ودي افزعلهم واطفي نارهم ببنزين او بديزل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    جملة مسافة السكة طلعت من مصر قوﻻ ومن تركيا شكلها أفعاﻻ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    فهد12

    يستنجدون بتركيا ؟؟؟ هذه اخرتها يااردوخان يعني العلاقات طيبة من تحت لتحت ههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    زينب...

    عودوا من حيث اتيتم يايهود...غضب الله عليكم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    عادل

    ونار الأخارة اشد ...عليهم من الله ما يستحقون احفاد القردة والخنازير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 6:32 ص

    زائرابوفواز

    ياعرب صدقوني راح ياخذون خساير الحريق من ظهورنا مثل برج التجاره هذا إذا ماشجبنا واستكرنا ماعملت النار
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  13. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص
    عدد التعليقات:5927

    المنتصر بالله

    لا أحد يبكي على هؤلاء الصهاينه لهم قرايب وأبناء عم سوف يقومون في مساعدات إنسانية لهم وتبرعات..........
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    مع الخيل

    الحمدلله الله يزيدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 6:27 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    اللهم زد وبارك اللهم انصر المسلمين السنة في سوريا والعراق في حلب والموصل وفي كل مكان على المجوس الرافضه والصليبين الصهاينة وعلى المتخاذلين والمنافقين والجهله
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  16. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص
    عدد التعليقات:8230

    الحرمان

    الله يحفظنا واياكم من الحررائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص
    عدد التعليقات:5927

    المنتصر بالله

    تركيا لن تساعدهم هقوتي أن الأردن ومصر هم من يقومون في واجب المساعدات الإنسانية لإخوانهم الفلسطنيين في غزه ووووووووووووووووووووووووووووووو
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  18. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص

    قال تعالى

    وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
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  19. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    hima

    كفانا الله شر نار الدنيا والاخره.
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  20. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص
    عدد التعليقات:5927

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه غير يجيهم تبرعات كثر ما خسروا ألف مرررره ولولا خوفهم من الفضيحه غير هم نفسهم يطفون الحريق وأنا أقول أللهم زدهم من عذابك وشعلل الأرض تحت أقدامهم ناراً وزدهم سعيرواهلك القوم الظالمين بالظالم
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  21. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    💃تستاهلون يالصهاينه 🔥🔥___اما المسجد الأقصى بالقدس الله حافظه بآخر الزمان يعمر المسجد الاقصى👍
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  22. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص

    استغفر الله

    إن شاء الله بكره نسمع بتسونامي يضربهم اللهم احرقهم اللهم عليك بالظالمين يارب
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  23. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    تركيا مسافة السكة

    رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، قررا طلب المساعدة من ((( تركيا )))
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  24. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    النايفه

    الله يحرقكم ويدمركم يا اعداء الاسلام والمسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    ابو ماجد

    اللهم زيد عليهم نارك يارب اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم تمرهم بدد و لا تغادر منهم أحدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    تركيا مسافة السكة

    نداء الأحبة عند الشدائد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    اللهم زدهم من عذابك وسلط عليهم من جنودك .والغريب طلب المساعدة من تركيا يمكن بعد فتح السفارة معها والتحالف والتعاون الوثيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    ابو جبل

    الله يحرقهم
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  29. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 6:10 ص

    نفسيه

    سوف يتصل مسافة السكه يواسيهم هههه ميصحش كدا
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  30. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 6:09 ص

    خبير

    يا نار شبي من ضلوعي حطبكي ♫♪♬
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  31. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 6:05 ص

    الصقر

    في مثل هذه الحالة تصبح النار تسر الناظرين .. اللهم انصر الإسلام والمسلمين .. ودمّر أعداء الدين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 6:05 ص

    الخبر الصحيح

    من يتباكى على اليهود نسأل الله ان يحشره معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 6:03 ص
    عدد التعليقات:4420

    العنيد

    من اجمل الصور اللتي شاهدتها في حياتي اللهم لاتبقي لهم قاعده اومطاراً او مستشفى الااحرقته !!!!
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  34. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 6:02 ص
    عدد التعليقات:4420

    العنيد

    الله أكبر أن ربك لبا المرصاد اللهم زد هذه النار اشتعالا حتي لايبقي من هؤلاء الصهاينه احدا اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 6:00 ص
    عدد التعليقات:4420

    العنيد

    ان الله عزيز ذو انتقام اللهم سلط عليهم غضبك وارنا فيهم عجائب قدرتك !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 5:51 ص

    نبرة صدي

    سبحان الله هذا بسبب قتلهم المسلمين ........ الله أكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 5:46 ص

    الحرفي

    اللهم يارب صب عليهم حرايق لأتطفى ونارا في الدنيا وألأخره وكما عذبو وقتلوا ابناء الوطن الاصلي ان ترينا فيهم عجايبك والله اللي يتقبل الدعاء على الجبابره الطغاه 000
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  38. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 5:36 ص

    الهمداني

    اسرائيل ليس كل سكانها اسرائيلين مجرمين فيها يهود مسالمين وعرب الــ48 ومسلمين ودروز ومسيحين ليش تدعون على الجميع ياامه الجهل وبعدين تعتقدون الله موظف عندكم تدعون ويستجيب نظفوا عقولكم وقلوبكم كونوا بشر
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  39. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 5:29 ص
    عدد التعليقات:759

    عاشق وطنه

    اللهم ولعها في العواميه واحرقهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  40. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 5:19 ص

    المجد

    نتيجة طبيعية لتكبر وظلم الصهاينة ، قال تعالى (وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ ..) سورة البقرة الآية (266)
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  41. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 5:18 ص

    عبدالعزيز//

    اللهم اجعلها تاكل الاخضر واليابس ولاتبقي منها احد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 5:13 ص

    يالطيف

    حل انجاة وعكس الرياح بإتجاهها المعاكس بسيط جدا لتخفيف اندفاع تقدم النيران الحل ضع مراوح الضخمه مثل الي مع الدفاع المدني اوالني في الافلام فتكون تحاصر الرياح وتبقى النار ثابته .فقد طبقت الفكرة ونجحت
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  43. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 5:11 ص

    loovivool

    نتمنى لهم السلامة من اللسنة اللهب
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  44. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 5:08 ص

    3 ساميه تكتب بإسم ذكر اللهم قوي ايمانك ايه قوه اليقين دي يبختك انا بحسدك وحياتك عاوزين دعوه على بشار وحليفه السيسي وحبيبهم بوتين اديها
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  45. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 5:03 ص

    فهد العرماني

    اللهم سلط على ايران واعوانها اللهم سلط عليهم الزالزل و المحن واحرق اعدائك يارب العالمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  46. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 5:01 ص

    فهد العرماني

    ان الله يمهل ولا يهمل ، الله انتقم لنا من ايران واعوانها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  47. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 5:01 ص

    راحت مع واحد غيري

    2وممكن عقاب من الله عزوجل شأنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 5:00 ص

    راحت مع واحد غيري

    كل التوووفيق للحرائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 4:55 ص

    مسلم غيور

    اللهم سلط جنودك عليهم لقد طغوا في البلاد( القدس) فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا سوط عذاب وكن لهم بالمرصاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 4:54 ص

    عادي تصير

    ت 3 توني محذر وجيت مطفي نورك ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 4:53 ص

    راحت مع واحد غيري

    اللهم سلط عليهم النار وسلط عليهم رياح تزيد النار اللهم أحرقهم عاجلا غيى أجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 4:51 ص

    خبير

    قد تكون مفتعلة من الصهاينة تمهيدا لبناء مستوطنات او التغطية على امر جلل سيقدمون علية .وقد تكون عقوبة من الله لمنعهم الآذان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 4:50 ص

    ^^^

    اللهم أحرقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  54. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص

    مشــعل

    هذا جزاء من يمنع الاذان . والله يزيدهم من عقابه عاجلا غير آجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  55. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص

    عادي تصير

    يمكن احد رمى زقارته وشبت حريق يعني بلاش تكبير وصجه ودخلون الدين با لموظوع تاكدو الدين ماله دخل يجيك واحد مطفي النور ويقولك هذي كرامه ونصصر للمسلمين هههه يرحم امك تراها دخانه وشبت حريق
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  56. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 4:42 ص

    خطر قابل للأشتعال

    بعض الأشخاص يتمنى انه يساعدهم بكب البنزين على النار لقد دمعت عيني من انسانيته
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