إسرائيل تحترق.. تل أبيب تطلب المساعدة من تركيا واليونان وإيطاليا وقبرص

صحيفة المرصد-وكالات: تواجه إسرائيل حرائق ضخمة اندلعت صباح أمس الأربعاء، 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في المناطق الحرشية غرب القدس وبالقرب من بلدة أبو غوش وأتت على العديد من المنازل باتجاه طريق تل أبيب – القدس.
وأفادت وكالة “معا” للأنباء بأن الحرائق وصلت إلى منطقة باب الواد واللطرون، حيث يكافحها رجال الإطفاء الإسرائيليون في محاولة منهم لوقفها، رغم الرياح التي تعرقل عمليتهم.
ونقلت الوكالة، عن مصادر إسرائيلية، أن النيران في باب الواد واللطرون لم تشكل حتى الآن خطرا على البيوت والممتلكات، لكنها أتت على مئات الدونمات من الأراضي الحرجية.
من جانبها، أشارت إذاعة “صوت إسرائيل” إلى أن طواقم الإطفاء العاملة غرب القدس تمكنت من منع انتشار السنة اللهب إلى البيوت في بلدة نتاف، مضيفة أنه تم إخلاء مدرسة في الناصرة بسبب حريق شب في أرض هشيم بحي الصفافرة.
وشددت “صوت إسرائيل” على أن طواقم الإطفاء المحلية تمكنت من منع انتشار النيران باتجاه البيوت، لافتة إلى أنه لم يصب أحد بأذى.
كما شب حريق في أرض هشيم بقرية كركوم إلى الشمال من طبريا، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات.
إلى ذلك، شب، الأربعاء، حريق وصف بالكبير في أراض شوكيه وأعشاب جافة قرب كيبوتس عين تمر ضمن التجمع الاستيطاني الذي يسمى بـ”المجلس الإقليمي تمر” قرب البحر الميت.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن فرق إطفاء تعمل على إخماد النيران التي يخشى انتقالها إلى بيوت الكيبوتس المذكور، فضلا عن الخطر الكبير الذي قد تتعرض له خزانات الغاز المدفونة تحت الأرض قرب المنازل.
ودفعت هذه الحرائق إسرائيل للجوء إلى طلب طائرات إطفاء من الخارج وإصدار نداء مساعدة من الدولة الأخرى، حيث أعلنت إذاعة “صوت إسرائيل” أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، قررا طلب المساعدة من تركيا واليونان وقبرص وإيطاليا لإرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق.
وأفادت الإذاعة بأن هذا القرار اتخذ في أعقاب اشتعال النيران بمناطق عديدة في البلاد علما بأن من المتوقع استمرار هبوب الرياح القوية خلال الأيام القادمة.
تعليقات ( 56 )
رشديعساها دايمه ليوم الدين
عدد التعليقات:1
سهمسبحان الله حتى مخلوقات الله سلطها على هؤلاء الصهاينة بسبب مايفعلونه من تنكيل وقتل بالشعب الأعزل ، عليهم من الله مايستحقون .
العوفيهذا وقت اخواننا في فلسطين فرصه من ذهب الي في سيارته بنزين يفرغه في طشت ويرميه على النار فرصه لاتفوتكم استثمروها خير استثمار
العوفيهذا وقت العرب الي هناك يرشون على الغابات ديزل او الي يقدر يشيل ماده سريعة الاشتعال على اساس انها ماء ويرشها وسط الغابات وعلى الحجر لتزيد اشتعالا
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم احرقهم فوق الارض وتحت الارض وسلط عليهم جند من جندك يا قوي ياعزيز اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم آمين
العوفيودي افزعلهم واطفي نارهم ببنزين او بديزل
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهد12يستنجدون بتركيا ؟؟؟ هذه اخرتها يااردوخان يعني العلاقات طيبة من تحت لتحت ههههههه
زينب...عودوا من حيث اتيتم يايهود...غضب الله عليكم.
عادلونار الأخارة اشد ...عليهم من الله ما يستحقون احفاد القردة والخنازير
زائرابوفوازياعرب صدقوني راح ياخذون خساير الحريق من ظهورنا مثل برج التجاره هذا إذا ماشجبنا واستكرنا ماعملت النار
عدد التعليقات:5927
المنتصر باللهلا أحد يبكي على هؤلاء الصهاينه لهم قرايب وأبناء عم سوف يقومون في مساعدات إنسانية لهم وتبرعات..........
مع الخيلالحمدلله الله يزيدهم
الله يحفظ لنا ملكنااللهم زد وبارك اللهم انصر المسلمين السنة في سوريا والعراق في حلب والموصل وفي كل مكان على المجوس الرافضه والصليبين الصهاينة وعلى المتخاذلين والمنافقين والجهله
عدد التعليقات:8230
الحرمانالله يحفظنا واياكم من الحررائق
عدد التعليقات:5927
المنتصر باللهتركيا لن تساعدهم هقوتي أن الأردن ومصر هم من يقومون في واجب المساعدات الإنسانية لإخوانهم الفلسطنيين في غزه ووووووووووووووووووووووووووووووو
قال تعالىوَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
himaكفانا الله شر نار الدنيا والاخره.
عدد التعليقات:5927
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه غير يجيهم تبرعات كثر ما خسروا ألف مرررره ولولا خوفهم من الفضيحه غير هم نفسهم يطفون الحريق وأنا أقول أللهم زدهم من عذابك وشعلل الأرض تحت أقدامهم ناراً وزدهم سعيرواهلك القوم الظالمين بالظالم
💥💦ريما Rima💥💦💃تستاهلون يالصهاينه 🔥🔥___اما المسجد الأقصى بالقدس الله حافظه بآخر الزمان يعمر المسجد الاقصى👍
استغفر اللهإن شاء الله بكره نسمع بتسونامي يضربهم اللهم احرقهم اللهم عليك بالظالمين يارب
تركيا مسافة السكةرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، قررا طلب المساعدة من ((( تركيا )))
النايفهالله يحرقكم ويدمركم يا اعداء الاسلام والمسلمين
ابو ماجداللهم زيد عليهم نارك يارب اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم تمرهم بدد و لا تغادر منهم أحدا
تركيا مسافة السكةنداء الأحبة عند الشدائد
ابو جبلالله يحرقهم
نفسيهسوف يتصل مسافة السكه يواسيهم هههه ميصحش كدا
خبيريا نار شبي من ضلوعي حطبكي ♫♪♬
الصقرفي مثل هذه الحالة تصبح النار تسر الناظرين .. اللهم انصر الإسلام والمسلمين .. ودمّر أعداء الدين .
الخبر الصحيحمن يتباكى على اليهود نسأل الله ان يحشره معهم
عدد التعليقات:4420
العنيدمن اجمل الصور اللتي شاهدتها في حياتي اللهم لاتبقي لهم قاعده اومطاراً او مستشفى الااحرقته !!!!
عدد التعليقات:4420
العنيدالله أكبر أن ربك لبا المرصاد اللهم زد هذه النار اشتعالا حتي لايبقي من هؤلاء الصهاينه احدا اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان
عدد التعليقات:4420
العنيدان الله عزيز ذو انتقام اللهم سلط عليهم غضبك وارنا فيهم عجائب قدرتك !!
نبرة صديسبحان الله هذا بسبب قتلهم المسلمين ........ الله أكبر
الحرفياللهم يارب صب عليهم حرايق لأتطفى ونارا في الدنيا وألأخره وكما عذبو وقتلوا ابناء الوطن الاصلي ان ترينا فيهم عجايبك والله اللي يتقبل الدعاء على الجبابره الطغاه 000
الهمدانياسرائيل ليس كل سكانها اسرائيلين مجرمين فيها يهود مسالمين وعرب الــ48 ومسلمين ودروز ومسيحين ليش تدعون على الجميع ياامه الجهل وبعدين تعتقدون الله موظف عندكم تدعون ويستجيب نظفوا عقولكم وقلوبكم كونوا بشر
عدد التعليقات:759
عاشق وطنهاللهم ولعها في العواميه واحرقهم
المجدنتيجة طبيعية لتكبر وظلم الصهاينة ، قال تعالى (وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ ..) سورة البقرة الآية (266)
عبدالعزيز//اللهم اجعلها تاكل الاخضر واليابس ولاتبقي منها احد
يالطيفحل انجاة وعكس الرياح بإتجاهها المعاكس بسيط جدا لتخفيف اندفاع تقدم النيران الحل ضع مراوح الضخمه مثل الي مع الدفاع المدني اوالني في الافلام فتكون تحاصر الرياح وتبقى النار ثابته .فقد طبقت الفكرة ونجحت
loovivoolنتمنى لهم السلامة من اللسنة اللهب
فهد العرمانياللهم سلط على ايران واعوانها اللهم سلط عليهم الزالزل و المحن واحرق اعدائك يارب العالمين
فهد العرمانيان الله يمهل ولا يهمل ، الله انتقم لنا من ايران واعوانها
راحت مع واحد غيري2وممكن عقاب من الله عزوجل شأنه
راحت مع واحد غيريكل التوووفيق للحرائق
مسلم غيوراللهم سلط جنودك عليهم لقد طغوا في البلاد( القدس) فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا سوط عذاب وكن لهم بالمرصاد
عادي تصيرت 3 توني محذر وجيت مطفي نورك ههههه
راحت مع واحد غيرياللهم سلط عليهم النار وسلط عليهم رياح تزيد النار اللهم أحرقهم عاجلا غيى أجل
خبيرقد تكون مفتعلة من الصهاينة تمهيدا لبناء مستوطنات او التغطية على امر جلل سيقدمون علية .وقد تكون عقوبة من الله لمنعهم الآذان .
^^^اللهم أحرقهم
مشــعلهذا جزاء من يمنع الاذان . والله يزيدهم من عقابه عاجلا غير آجل
عادي تصيريمكن احد رمى زقارته وشبت حريق يعني بلاش تكبير وصجه ودخلون الدين با لموظوع تاكدو الدين ماله دخل يجيك واحد مطفي النور ويقولك هذي كرامه ونصصر للمسلمين هههه يرحم امك تراها دخانه وشبت حريق
خطر قابل للأشتعالبعض الأشخاص يتمنى انه يساعدهم بكب البنزين على النار لقد دمعت عيني من انسانيته