المتكتلون ضد الملكي !

• هذا التكتل الإعلامي ضد الأهلي بات يشكل ظاهرة تستوجب التوقف أمامها لمعرفة أسبابها وأبعادها ومن ثم معالجتها إذا تستحق المعالجة أما إذا كانت لمجرد البحث عن موقع ضمن ضوء الأهلي فهذه حكاية أخرى!

• أخبار في الصفحات الأولى كاذبة عن تزوير ومعاقبة وفي نهاية السالفة كذبة ومرت دونما أي اعتذار !

• آراء تطرح في الصحف والبرامج تصل حد الإساءة المباشرة للأهلي ورموزه دون أن نعرف لماذا وما هي الأسباب !

• ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى حسابات إعلاميين محسوبين على صحف كبرى في تويتر وبرامج دون أن نسمع أن يكون لمؤسساتهم الإعلامية أي دور !

• ولست هنا بصدد المطالبة بمحاكمة أو معاقبة هؤلاء بقدر ما أسأل لماذا؟

• وفي الوقت نفسه أثمن للأهلي من خلال إدارته الواعية ورمزه الهادئ جداً عدم منح أولئك أي قيمة لإدراكهم التام أن الكبير دوماً يعاني !

• لكن هناك جمهورا استطاع في تويتر أن يحمي الأهلي من بذاءات إعلاميين يستقون عباراتهم من مدرجات أجلد لكن إلى متى؟

• وما يحدث للأهلي قد يحدث مع غيره لكن اللافت أن هناك توجها من بعض إعلاميي الاتحاد والهلال في ضرب الأهلي في سبيل أن يقولوا إتي وهلالي واحد مع مشاركة مستقلة من بعض إعلاميي النصر الذين هواهم أصفر وأصفر آخر !

• ولا يمكن في هذا الإطار أن نتجاوز المواقف السلبية من الهيئة والاتحاد تجاه الأهلي والتي هي من منح البرقان والأمانة والمسابقات والتحكيم حق تجاهل أي طلب أهلاوي !

• وللتأكيد على أن ما أقوله ليس حديث مجالس، فما حدث من مواقف سلبية من لجان الاتحاد بحق الأهلي وأهمها الخطاب المسيء رفع الأهلي شكوى للهيئة مبينا فيها هذه المواقف بالبراهين لكن تفاجأ الأهلي أن الهيئة أحالت شكواه للاتحاد المشتكى منه وتم حفظها مع أوراق موراليس!

• أعود للأهلي وحرب التكتلات ضده وأقول الثلاثية كانت ردا لكنها ليست كافية فهذا الموسم نريد الرد أن يكون أكثر ألماً فرد الملعب دائماً ما يكون حاسماً ورادعاً !

(2)

• أصعب شعور أنك لم تزل تعز إنسانا كسر خاطرك ألف مرة !

نقلا عن “عكاظ”