• الحلم يتحقق.
• والخصخصة تقر.
• عمل دؤوب من عبدالله بن مساعد.
• وفريق عمله.
• عراب الرياضة الحديثة.
• منذ 2003 وهو يعمل.
• الرئاسة باتت (هيئة).
• ديون الأندية ملف شائك!
• واجهه بـ (حزم) حتى الآن.
• رغم (استثناءات) ما كانت يجب أن تكون.
• التوثيق كان (تحديا)!
• الخصخصة كانت (حلما).
• نجاحات تحققت.
• بتوفيق الله أولا.
• ثم وضوح الهدف.
• بقيت (التفاصيل)!
• (الشيطان) يسكن هناك!
• إذا كان ما تحقق صعبا.
• فالقادم (أصعب).
• يستوجب ذلك (بيئة استثمار) جاذبة.
• حوكمة وإجراءات تنظيمية واضحة.
• شفافية و(عدالة) بـ (نزاهة).
• استقلالية تامة.
• تحديات قادمة.
• لكنه عصر جديد.
• ومنجز تاريخي.
• نفخر ونفرح به.
• ونثمن دور (عرابه).
• لطالما (استنقصوا) منه.
• ولطالما (سخروا) عليه.
• رده كان (منجزا).
• بتوفيق الله أولا.
• و(حسن النوايا).
• و(الترفع) عن (مهاترات) الصغار.
• سينساهم التاريخ.
• ويذكره.
• فمليار شكرا له.
• والقادم أصعب.
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 1 )
عادل امامسألو المحلل الحصري الرهيب عادل امام هل القادم اصعب ام العالميه ؟ استلقى على ظهره وعطس وكح وشهق وزعق ثم قال ( نو .... لا يوجد اصعب من العالميه )