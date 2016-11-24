• الحلم يتحقق.

• والخصخصة تقر.

• عمل دؤوب من عبدالله بن مساعد.

• وفريق عمله.

• عراب الرياضة الحديثة.

• منذ 2003 وهو يعمل.

• الرئاسة باتت (هيئة).

• ديون الأندية ملف شائك!

• واجهه بـ (حزم) حتى الآن.

• رغم (استثناءات) ما كانت يجب أن تكون.

• التوثيق كان (تحديا)!

• الخصخصة كانت (حلما).

• نجاحات تحققت.

• بتوفيق الله أولا.

• ثم وضوح الهدف.

• بقيت (التفاصيل)!

• (الشيطان) يسكن هناك!

• إذا كان ما تحقق صعبا.

• فالقادم (أصعب).

• يستوجب ذلك (بيئة استثمار) جاذبة.

• حوكمة وإجراءات تنظيمية واضحة.

• شفافية و(عدالة) بـ (نزاهة).

• استقلالية تامة.

• تحديات قادمة.

• لكنه عصر جديد.

• ومنجز تاريخي.

• نفخر ونفرح به.

• ونثمن دور (عرابه).

• لطالما (استنقصوا) منه.

• ولطالما (سخروا) عليه.

• رده كان (منجزا).

• بتوفيق الله أولا.

• و(حسن النوايا).

• و(الترفع) عن (مهاترات) الصغار.

• سينساهم التاريخ.

• ويذكره.

• فمليار شكرا له.

• والقادم أصعب.

نقلا عن “مكة”