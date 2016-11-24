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بالصور.. قصة زواج حاكم ولاية نيجيرية بمضيفة الخطوط الإماراتية التي تصغره بـ 34 عامًا

24 نوفمبر, 2016 , 6:01 ص
بالصور.. قصة زواج حاكم ولاية نيجيرية بمضيفة الخطوط الإماراتية التي تصغره بـ 34 عامًا
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صحيفة المرصد – وكالات: بعد 5 سنوات من وفاة زوجته بمرض سرطان الثدي قرر حاكم ولاية “إيدو” الواقعة جنوب نيجيريا “آدامز أوشيميول” توديع العزوبية التي فرضت عليه قسراً والبحث عن حسناء للزواج بها ولو كلف الأمر شد الرحال والبحث عنها في جزر “لانغر هانس” التي من المستحيل أن يعثر عليها في الخريطة.

وبعد بحث مضن تحقق مراده في أرخبيل “الرأس الأخضر” المترامية أطرافه في المحيط الأطلسي، حين عثر على مضيفة الخطوط الإماراتية التي عملت في فترة من حياتها كعارضة للأزياء وموديل الإعلانات “لارا فورتس” التي خلبت لبه فهمس لها بعبارات الحب الملتهبة فلم تتمالك نفسها إلا وهي في شراكه، إلى هنا تسير الأمور مثلما هو مخطط لها ويتمناه “أوشيمول”، الذي حظي زفافه في مايو 2015 بتشريف الرئيس النيجيري محمد بخاري وكانت السعادة تطغى على ملامحه في تلك الليلة.

العريس الذي يشبّهه البعض بلاعب منتخب نيجيريا السابق “تاريبو ويست” يبلغ من العمر 64 عاماً هو من مواليد 4 إبريل 1952 ودرس في كلية “روسكين” الواقعة في مدينة أكسفورد (90 كلم شمال غرب لندن)، وهذه الكلية تقدم منحاً دراسية للمحرومين وطبقات العمال في مختلف دول العالم وخصوصاً إفريقيا.

قال في مراسم الزواج: “لم أستسلم لملذات الدنيا رغم وجود فرص مناسبة لدي، وكان عندي مبدأ رصين في كبح جماح رغباتي، وأؤكد اليوم أنني الشخص الأول الذي يدخل حياة العذراء لارا فورتس”، “أوشيميول” يمتلك لساناً معبراً وجريئاً في التعبير عن مشاعره، إلا أن الغريب له قصة غريبة فبحسب معلومة التقطناها من “ويكيبيديا” أنه ولد مسلماً ولكنه تحول إلى المسيحية بناء على رغبة زوجته الراحلة “كلارا” وأصبح كاثوليكيا ويطلق عليه اسم “إيريك” ولا يستبعد أن يغير انتماؤه الديني بناء على رغبة زوجته الجديدة فهو متقلب بناء على هوى الجميلات، وهناك معلومة عن الولاية التي يحكمها “إيدو” بأنها بؤرة لتصدير البشر إلى أوروبا وفقاً لـ”الاندبندنت”.

منذ اليوم الأول لإطلالة “لارا فورتس” (30 عاماً) لم تلق حفاوة كبيرة من النيجيريين الذين انشغلوا بحياتها الخاصة وأنها تلهث خلف الأموال وباعت حياتها مع مسن قبيح على حد وصفهم يفوقها بثلاثة عقود ليس من أجل الحب كما يدعيان بل للمال فقط، وبحث النيجيريون في أصول الشابة الفاتنة فقالوا مرة إنها تعود إلى “أصول إثيوبية” ويتضح ذلك على سحنتها بحسب رواياتهم وفي مرة أخرى ادعوا بأنها تعود أصولها إلى أسرة هاجرت من دولة ما إلى جزر “الرأس الأخضر”، وفي روايات أخرى متفرقة أن زوجها “آدامز أوشيميول” تعرف عليها بعد رحلة جوية حيث كانت تعمل على متن طيران الإمارات الذي يتخذ من العاصمة النيجيرية “أبوجا” وجهة سير له.

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تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص
    عدد التعليقات:1

    سهم

    وللناس فيما يعشقون مذاهب ، سبحان الله الرازق ، ولكن أن يغير ديانته من أجل إمرأة فذلك هو المستنكر ، اللهم عافنا .
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  2. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    باع الآخره لأجل الدنيا وشهواته والنساء ؟؟
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  3. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    وشك وشك

    على مسئوليتي بترجعلك شبابك اللي راح
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  4. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    اللهم أنت ربنا. خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك مااستطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك من شر ما صنعنا. ونبوء لك بذنوبنا. فاغفر لنا .فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
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  5. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 7:19 ص

    امين تفليسة

    الزين والحيا متبوع وش تبونه يسوي ذا الكور يتبع دين الجميلات
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  6. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وازواجنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات.
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  7. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه .
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  8. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    لاإله إلا أنت سبحانك .إنا كنا من الظالمين.
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  9. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    ألف مبروك للعروسين

    بالتوفيق لهما.... ...بيصير الإنتاج المزاين طيب...والله أعلم ..الزوج من فصيلة المجاهيم،، والسيده من فصيلة الحمر الساحليه،، ..
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  10. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    الله المستعان

    ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
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  11. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    شايف كذا

    كيلو جبن معى كيلوين زيتون
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  12. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    الله المستعان

    نهى الله تعالى المؤمنين عن السخرية من الآخرين مهما كانت صفاتهم وألوانهم وأوضاعهم،فلعلَّ مَن يُسخَر منه ويُنظَر إليه نظرة احتقار واستخفاف؛ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من الساخر الَّذي يعتقد بنفسه الكمال
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  13. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 6:52 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    راح يطلقها بعد ايام والسبب الشتاء قادم ولونها ابيض وبروده على برودة جو تسبب الطلاق عكس السمر الي من جنسه
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  14. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    !!!!!! وع !!!!!
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  15. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    hima

    الله يسعدهم,مره لايقين على بعض.
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  16. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 6:36 ص

    صنداحي

    الله يهنيء سعيد بسعيده
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  17. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    Mohammed

    زواج بيع وشراء الزوجة باعت شبابها من اجل المال والزوج باع ماله من اجل الشباب وهكذا هي الدنيا
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  18. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    نجاخان

    شاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جاك يامهنا ماتمنا دق فليفل ياكمون الله يعطي الجنه
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  19. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    وللناس فيما يعشقون مذاهبُ
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  20. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    بدر

    اخذتك عشانها تحبك اكييد مو حب في درااهمك يالشاب الوسيم
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  21. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 6:18 ص

    Ymni mahbob

    يستاهل ابو ***وألف مبروك.
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  22. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 6:17 ص

    Ymni mahbob

    اشهد انه ***ومن حقه.
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  23. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    على. بالي. اماراتيه. ماخذه نيجيري. 😏
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  24. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    Ymni mahbob

    الدنيا أرزاق .
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  25. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    بدر

    اخذتك عشانها تحبك اكييد مو حب في درااهمك يالشاب الوسيم
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  26. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    السعادة مو بالفلوس حتى مو مسلم
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  27. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 6:11 ص

    النايفه

    لاحد يقولي انه بينهم حب لا ما اصدق كله عشان فلوسه ولا هو ساحرها 😣
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  28. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 6:11 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    أكبر منها ومو مثل لونها وتتزوجه❗
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  29. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 6:10 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    غبيه
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  30. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 6:08 ص
    عدد التعليقات:8230

    الحرمان

    وانا وخشتي اقلب وجهي فلوس
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