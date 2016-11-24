بالصور.. قصة زواج حاكم ولاية نيجيرية بمضيفة الخطوط الإماراتية التي تصغره بـ 34 عامًا

صحيفة المرصد – وكالات: بعد 5 سنوات من وفاة زوجته بمرض سرطان الثدي قرر حاكم ولاية “إيدو” الواقعة جنوب نيجيريا “آدامز أوشيميول” توديع العزوبية التي فرضت عليه قسراً والبحث عن حسناء للزواج بها ولو كلف الأمر شد الرحال والبحث عنها في جزر “لانغر هانس” التي من المستحيل أن يعثر عليها في الخريطة.
وبعد بحث مضن تحقق مراده في أرخبيل “الرأس الأخضر” المترامية أطرافه في المحيط الأطلسي، حين عثر على مضيفة الخطوط الإماراتية التي عملت في فترة من حياتها كعارضة للأزياء وموديل الإعلانات “لارا فورتس” التي خلبت لبه فهمس لها بعبارات الحب الملتهبة فلم تتمالك نفسها إلا وهي في شراكه، إلى هنا تسير الأمور مثلما هو مخطط لها ويتمناه “أوشيمول”، الذي حظي زفافه في مايو 2015 بتشريف الرئيس النيجيري محمد بخاري وكانت السعادة تطغى على ملامحه في تلك الليلة.
العريس الذي يشبّهه البعض بلاعب منتخب نيجيريا السابق “تاريبو ويست” يبلغ من العمر 64 عاماً هو من مواليد 4 إبريل 1952 ودرس في كلية “روسكين” الواقعة في مدينة أكسفورد (90 كلم شمال غرب لندن)، وهذه الكلية تقدم منحاً دراسية للمحرومين وطبقات العمال في مختلف دول العالم وخصوصاً إفريقيا.
قال في مراسم الزواج: “لم أستسلم لملذات الدنيا رغم وجود فرص مناسبة لدي، وكان عندي مبدأ رصين في كبح جماح رغباتي، وأؤكد اليوم أنني الشخص الأول الذي يدخل حياة العذراء لارا فورتس”، “أوشيميول” يمتلك لساناً معبراً وجريئاً في التعبير عن مشاعره، إلا أن الغريب له قصة غريبة فبحسب معلومة التقطناها من “ويكيبيديا” أنه ولد مسلماً ولكنه تحول إلى المسيحية بناء على رغبة زوجته الراحلة “كلارا” وأصبح كاثوليكيا ويطلق عليه اسم “إيريك” ولا يستبعد أن يغير انتماؤه الديني بناء على رغبة زوجته الجديدة فهو متقلب بناء على هوى الجميلات، وهناك معلومة عن الولاية التي يحكمها “إيدو” بأنها بؤرة لتصدير البشر إلى أوروبا وفقاً لـ”الاندبندنت”.
منذ اليوم الأول لإطلالة “لارا فورتس” (30 عاماً) لم تلق حفاوة كبيرة من النيجيريين الذين انشغلوا بحياتها الخاصة وأنها تلهث خلف الأموال وباعت حياتها مع مسن قبيح على حد وصفهم يفوقها بثلاثة عقود ليس من أجل الحب كما يدعيان بل للمال فقط، وبحث النيجيريون في أصول الشابة الفاتنة فقالوا مرة إنها تعود إلى “أصول إثيوبية” ويتضح ذلك على سحنتها بحسب رواياتهم وفي مرة أخرى ادعوا بأنها تعود أصولها إلى أسرة هاجرت من دولة ما إلى جزر “الرأس الأخضر”، وفي روايات أخرى متفرقة أن زوجها “آدامز أوشيميول” تعرف عليها بعد رحلة جوية حيث كانت تعمل على متن طيران الإمارات الذي يتخذ من العاصمة النيجيرية “أبوجا” وجهة سير له.
تعليقات ( 30 )
عدد التعليقات:1
سهموللناس فيما يعشقون مذاهب ، سبحان الله الرازق ، ولكن أن يغير ديانته من أجل إمرأة فذلك هو المستنكر ، اللهم عافنا .
وشك وشكعلى مسئوليتي بترجعلك شبابك اللي راح
امين تفليسةالزين والحيا متبوع وش تبونه يسوي ذا الكور يتبع دين الجميلات
ألف مبروك للعروسينبالتوفيق لهما.... ...بيصير الإنتاج المزاين طيب...والله أعلم ..الزوج من فصيلة المجاهيم،، والسيده من فصيلة الحمر الساحليه،، ..
الله المستعانياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
شايف كذاكيلو جبن معى كيلوين زيتون
الله المستعاننهى الله تعالى المؤمنين عن السخرية من الآخرين مهما كانت صفاتهم وألوانهم وأوضاعهم،فلعلَّ مَن يُسخَر منه ويُنظَر إليه نظرة احتقار واستخفاف؛ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من الساخر الَّذي يعتقد بنفسه الكمال
عبدالعزيز الخالديراح يطلقها بعد ايام والسبب الشتاء قادم ولونها ابيض وبروده على برودة جو تسبب الطلاق عكس السمر الي من جنسه
himaالله يسعدهم,مره لايقين على بعض.
صنداحيالله يهنيء سعيد بسعيده
Mohammedزواج بيع وشراء الزوجة باعت شبابها من اجل المال والزوج باع ماله من اجل الشباب وهكذا هي الدنيا
نجاخانشاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جاك يامهنا ماتمنا دق فليفل ياكمون الله يعطي الجنه
عبدالعزيز العقيلي الهذليوللناس فيما يعشقون مذاهبُ
بدراخذتك عشانها تحبك اكييد مو حب في درااهمك يالشاب الوسيم
Ymni mahbobيستاهل ابو ***وألف مبروك.
Ymni mahbobاشهد انه ***ومن حقه.
Ymni mahbobالدنيا أرزاق .
بدراخذتك عشانها تحبك اكييد مو حب في درااهمك يالشاب الوسيم
💥💦ريما Rima💥💦السعادة مو بالفلوس حتى مو مسلم
النايفهلاحد يقولي انه بينهم حب لا ما اصدق كله عشان فلوسه ولا هو ساحرها 😣
💥💦ريما Rima💥💦أكبر منها ومو مثل لونها وتتزوجه❗
💥💦ريما Rima💥💦غبيه
عدد التعليقات:8230
الحرمانوانا وخشتي اقلب وجهي فلوس