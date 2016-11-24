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“مشاري العفاسي” معلقاً على حرائق إسرائيل ” كل التوفيق للحرائق “

24 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص
“مشاري العفاسي” معلقاً على حرائق إسرائيل ” كل التوفيق للحرائق “
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صحيفة المرصد : قام القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي، بكتابة تغريدة على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلقا على الحرائق التي نشبت بدولة الاحتلال، قائلًا: «كل التوفيق للحرائق #إسرائيل_تحترق».

وأعلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرائق وصلت إلى منطقة باب الواد واللطرون، كما تم إخلاء مدرسة في الناصرة، فيما قال مصدر أمني للقناة الثانية الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تزداد خطورة الحرائق، مبيناً أن اليوم (الخميس) سيكون الأسوأ؛ بسبب الأحوال الجوية والرياح.

وتجتاح الحرائق مساحات كبيرة من الغابات في إسرائيل منذ يومين، فيما طلبت الحكومة الإسرائيلية المساعدة من دولتي اليونان وكرواتيا ، بعد فشلها في السيطرة عليها.

وارجعت الأرصاد المحلية في إسرائيل السبب في الحرائق هو نقص الأمطار وجفاف الهواء وهبوب الرياح حيث أسهمت في انتشار الحرائق، التي أضرت بالعشرات من المنازل ودمرت عدداً منها.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص
    عدد التعليقات:1

    سهم

    سبحان الله ، حتى مخلوقات الله سلطهم الله على هؤلاء الصهاينة جزاء أفعالهم وتنكيلهم بالشعب الأعزل ، اللهم زدهم لهيباً ونهاراً تحرق آلتهم وجلودهم .
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  2. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    يالطيف

    يعفاسي في اسرائيل مسلمين فعند التشفي ميز بين الغث واليمين ولا تبي تسجل بروز وموقف و ليس هاذي الطريقه الصحيحة
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  3. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    وشك وشك

    ههههه الله يسمع منك ياشيخ
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  4. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    الهمداني

    أمة ضحكت من جهلها الأمم
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  5. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    فهد12

    الشماتة ليست من شيم الكرام والمسلم عليه ان يظهر سماحة الاسلام في المواقف الصعبة فقد يهدي الله على يديه انسان كافر وربما اكثر
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  6. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص

    نوره

    كل التوفيق لامثالك بارك الله فيك
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  7. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    وهابي سابق

    عدوتنا هي اسرائبل وليست اشجار فلسطين .
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  8. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 6:40 ص

    سكة أردوغان

    نسأل الله أن يجنب رجال الإطفاء الأتراك كل مكروه !
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  9. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    سكة أردوغان

    كل التوفيق للحرائق !! وكان الله في عون رجال الإطفاء
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  10. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    ابوالحمزة

    الكثير من المسلمين يريدون الله والكوارث الطبيعية أن يقومون نيابة عنهم بإسترداد حقوقهم المغتصبة وهم قاعدون راقدون في بيوتهم !!! النساء لا يحررون الأوطان ياشيخ
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  11. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    صنداحي

    حريق يشتعل في أشجار. ليس يشتعل في اسرائيليين حتى يفرح هذا القاريء ب النيران وحرائقها.
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  12. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    سكة أردوغان

    الله في عون العبد ما دام في عون أخيه
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  13. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    سكة أردوغان

    وهل ستخصص فرق الإطفاء التركية لإطفاء نيران بيوت الفلسطينين ؟! ربما يزعم ذلك محب
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  14. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    اللهم امين بالتوووفيق للحرائق
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  15. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    سكة أردوغان

    ويمتاز رجال الإطفاء الاتراك بمهارة عالية وقدرات ابداعية في مواجهة الحرائق
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  16. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 6:27 ص

    سكة أردوغان

    كان الله في عون اردوغان ورجال اطفائه المغاوير
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  17. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    كيف هذا الكلام الله يهداك وملايين الفلسطينيين وش مصيرهم والمسجد الاقصى وين يروح ولا نعلم هل تعمد من اليهود لمأرب لهم ام حرائق صدفه اشتعلت الاسرائليين ليسو وحدهم بفلسطين حتى تنبسط
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  18. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص

    بوزهراء القطيفي

    اللهم آمين اللهم نسألك التوفيق والسداد للحرائق لضرب اليهود لأنهم طغوا وأفسدو وعثو في الأرض فسادا اللهم عليك بهم وأخرج أخواننا المسلمين من بينهم سالمين
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