“مشاري العفاسي” معلقاً على حرائق إسرائيل ” كل التوفيق للحرائق “

صحيفة المرصد : قام القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي، بكتابة تغريدة على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلقا على الحرائق التي نشبت بدولة الاحتلال، قائلًا: «كل التوفيق للحرائق #إسرائيل_تحترق».

وأعلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرائق وصلت إلى منطقة باب الواد واللطرون، كما تم إخلاء مدرسة في الناصرة، فيما قال مصدر أمني للقناة الثانية الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تزداد خطورة الحرائق، مبيناً أن اليوم (الخميس) سيكون الأسوأ؛ بسبب الأحوال الجوية والرياح.

وتجتاح الحرائق مساحات كبيرة من الغابات في إسرائيل منذ يومين، فيما طلبت الحكومة الإسرائيلية المساعدة من دولتي اليونان وكرواتيا ، بعد فشلها في السيطرة عليها.

وارجعت الأرصاد المحلية في إسرائيل السبب في الحرائق هو نقص الأمطار وجفاف الهواء وهبوب الرياح حيث أسهمت في انتشار الحرائق، التي أضرت بالعشرات من المنازل ودمرت عدداً منها.