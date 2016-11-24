“سعودية” تتبنى طفلة صومالية لمدة 5 سنوات وتتهم باختطافها.. و”المحكمة” تردها لأهلها -صور

صحيفة المرصد : فوجئت مواطنة سعودية أنها متهمة هي وزوجها باختطاف طفلة صومالية، كانا قد تبنياها منذ 5 سنوات بعد أن تخلت عنها أمها، لترفع أسرتها عليها وعلى زوجها دعوى بتهمة اختطافها وتزوير أوراق إثبات أحقيتهما فيها.
وأوضحت مصادر أن المحكمة قضت برد الطفلة إلى أهلها وتحويل الزوجين للمحاكمة، بتهمة التزوير وإخفاء الحقائق، مشيرة إلى أن المواطنة تبنت الطفلة؛ لأنها عقيمة وعمدت هي وزوجها لتربيتها دون إبلاغها بحقيقة جنسيتها.
من جانبها، قالت المواطنة عرفة عسيري وفقاً لـ”المواطن”، إنها خرجت من منزلها ذات يوم متجهة إلى عملها لتجد طفلة ملفوفة بشرشف، والتفتت حولها لعلها تصل إلى ذويها دون أن تجد أحداً، لتأخذ الطفلة وتدخلها في حجرتها حتى تنظر في أمرها.
وأضافت أنه في نفس اليوم سمعت طرقًا على الباب لتفتح وتجد سيدة، ظهر من لكنتها أنها غير سعودية، وسألتها إذا كانت قد وجدت طفلة نائمة عند الباب، لتجيبها بالإيجاب وهمّت بإحضارها، إلا أن السيدة أخبرتها أنها ابنتها لكنها ترغب في أن تتربى في هذا المنزل ولن تأمن عليها إلا في هذا المكان.
وأشارت عسيري إلى أنها تعهدت بتربية الطفلة وذهبت بها إلى أمها وإخوتها وكن سعيدات بها وأخبرنها أنها عطية من الله، واعتنت بها لمدة 5 سنوات واهتمت بتعليمها القرآن الكريم.
وبينت أنها حينما همّت باستخراج هوية لها لإدخالها المدرسة، استشارت محامياً ونصحها بالذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عنها، لتفاجأ هي وزوجها بوجود بلاغ ضدهما بالتزوير واختطاف الطفلة، متسائلة كيف تؤخذ الطفلة منها بعد أن تكبدت عناء تربيتها كل هذه السنوات، حتى أنها باتت لا تعرف أماً غيرها ولا تعرف أباً غير زوجها.
تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:1
سهملاحول ولاقوة الأأ بالله .
88التبنى موجود فى التاريخ امثال عبدالله ابن ابيه دعي معاويه
يالطيفالي يقول التبني محرم بالاسلام ممكن دليل او شي يدل على حرمته لان فيه من يتبنى الي في دار الايتام عن طريق حهات رسميه ويقبلون ولو انه محرم لم يتم قبول طلبهم
زائرالتبني محرم في الاسلام
يالطيفاسمعي منا ومنا او ها اوها لا الشي من الاول والعودمن اول ركزة تبين تتبنين فيه الف طريقه وطريقه اول موجدتيها على طول لذات الاختصاص لاكن اشك فيه اتفاق خفي بينك وبين ام الطفله ..والمشكلة الاكبرنفسية البنت
88خمس سنوات و لا يوجد عندها مستند قانوني واحد زين كيف كانت تتعالج او تسافر او تمر من نقاط التفتيش
77بغض النظر عن موقف الأم الحقيقيه كيف ياخذونها كذا من الباب للطاقه!!
ألحقبانيعلم لم يغرق بلأدي سوي هذه ومثله كيف تخون وطنك بطله من شارع يجيب أن تتحرك عنه ممكن هذه تخطف الصرمالين علم😀😎😍😄
واحد عابربما انك عقيمة والبلد مليان عوانس أعمارهم بال30 وطالع جالسات في البيوت بدون زواج اخطبي لزوجك وحده منهم واشرطي على زوجك العدل بينكم وإعطاءك كافة حقوقك في السكن والمبيت والمال وتكسبين اجر من الله.
ساميندخل على الله ماندري وين الصدق
معيضلاحول ولا قوة الا بالله كان الله في عونك على فراق هذه الطفله