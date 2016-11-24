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تبوك‎ تستبعد الإمام الحليق

24 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص
تبوك‎ تستبعد الإمام الحليق
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صحيفة المرصد : حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة تبوك 11 شرطا من الواجب مراعاتها في الأئمة والمؤذنين، أبرزها عدم إسبال الثوب وحلق اللحية، إضافة إلى مراجعة رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة بعد التقديم وفقا لصحيفة “الوطن” .



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    نسيتك

    الله اكبر.. اي خير يرجي في امام يوم المصلين وهو حليق ومسبل الثوب.. وهويدع الي سلوك المصطفى صل الله عليه وسلم.. فهل اصبحت المساكن التابعه للمساجد والمكافآت والتسابق اليها سبب هذا..
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  2. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    بنت الوطن

    اللهم صلي وسلم عليك يارسول الله عندما اشار الى صدره وقال الايمان هاهنا ماهو باللبس اواللحيه والحين نناظر للمظهر الخارجي فقط لو الشخص اكبر مجرم وله لحيه وثوبه قصير قلنا هذا الخير
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  3. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    بنت الوطن

    اللهم صلي وسلم عليك يارسول الله عندما اشار الى صدره وقال الايمان هاهنا ماهو باللبس اواللحيه والحين نناظر للمظهر الخارجي فقط لو الشخص اكبر مجرم وله لحيه وثوبه قصير قلنا هذا الخير
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  4. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    لزنم

    اللحيه قد هي مع الملعون لعنه الله هو من تبعه ابوبكر البغدادى وهو اسوى من شوه الدين والسيد كاسترو وهو افضل من البغدادى وكافر وعمرو خالد داعيه اسلامى يضهر للناس الدين وسماحته وبعده عن الغلو وهو حليق
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  5. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص
    عدد التعليقات:1

    سهم

    لم ولن تكون اللحية علامة الصلاح ابداً فقد أصبحت موضة وتقاليع هذه الأيام لكل من هب ودب ، وعندنا شواهد كثيرة ، الله المستعان بس .
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  6. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    طيب

    الرد على تعليق 22
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  7. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    طيب

    بعد عندهم من يزقر ويشيش ويفتي ويؤم هل هو مقياس كما ان رسولنا عليه الصلاة والسلام استعاذ من علم لا ينفع وهو قُدوتنا
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  8. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    متابع عن بعد

    لمن يعلق ويقلل من شأن حالق لحيته.أقول والله إن فيه حالقين لحاهم.تعجز الكلمات في وصفهم لما اتصفوا به من صدق وأمانة وحُسن خُلق ومحافظة على الصلاة وكل أعمال الخير.
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  9. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    ابو منصور

    جزاهم الله خيرا..أما الذي يستغرب شرط اللحية فالمقصود بقاء اللحية ولو جزء يسير منها .وهذا يكون في مدار الخلاف.أما حلقها علط ملط.فإن بعض العلماء يَرَوْن عدم صحة الصلاة خلف حليق لأنه عندهم فاسق..والله اعلم
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  10. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    طحلبي

    واللي لابس بنطلون هل يجوز الصلاة خلفه
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  11. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    يالطيف

    اول مرة اسمع أن يكون الامام بلحيه التقوى بالقلب واليس والشكل حسب حديث الرسول(ص) لان الناس الان بيرفضون يصلون ورا واحد حالق دقنه حتى على الخطوط السريعه او اماكن اخرى اامة مصر الاغلبيه او الكل بدن لحية
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  12. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    امام

    نرجوا رفع رواتب الائمه انا عندي اسره مكونه من 7 افراد وراتب الامامه لايكفي وبحثت عن وظيفه اخرى ولم اجد
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  13. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    سعد بن فهد بن قعد

    لو مافيه سكن للإمام وتبرعات من أهل الحي محد بيتقدم لهذي الوظيفة
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  14. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    حقوق

    الحين هي أقرأهم لكتاب الله أو أطولهم لحية و أقصرهم ثوباً !!!! زمن العجايب.
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  15. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 6:59 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  16. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 6:59 ص

    ولد حصه

    احسنتوا ما حلانا نصلي وراء واحد سكسوكة ويقول امام مسجد الخلا
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  17. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    ارز 👊 نجد

    جزاهم الله خيرا
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  18. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    حسان

    لا يوجد امام حليق او مسبل ثوبه أصلا الحليق لن يتقدم للامامه لنه عارف طلبه مرفوض
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  19. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    ارز 👊 نجد

    جزاهم الله خيرا
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  20. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    ابوالحمزة

    تعليق 2 اتفق معك هم في جزّهم للشنب يخالفون السنة
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  21. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 6:52 ص

    ابو دلامة

    عمل مخالف لسلف الامة فالقاعدة الفقهية تقول ( من صحت صلاته صحت امامته )
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  22. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 6:52 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  23. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    ابوالحمزة

    اتمنى أن يضاف الى الشروط ألا يكون الإمام مدرساً يتقاضى راتب من الدولة ليفسح المجال للشباب العاطلين عن العمل الحصول على مئات الألاف من وظائف المساجد التي يسيطر عليها المعلمين
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  24. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    مها

    وان لا يتعطر فتفتن فيه النساء
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  25. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    88

    يعنى اذا كان شارب للخمر لاعب للقمار و زنديق بس ثوبه قصير و لحيته طويله و صوته جميل صار امام جماعه صحيح اخر الزمان
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  26. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    مشعل العتيبي

    الناس مخابر ماهي مناظر
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  27. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    لسان الحق

    ليتهم يستبعدون اللي يأخذون من اللحية ويجزونها من أطرافها وعلى العوارض فإن الإمام اذا أخذ من لحيته فإن في قلبه شيء من النفاق وقليل التقوى وليس مؤتمن وليس مجاب الدعوه لأنه عصى الرسول .. صلعم
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  28. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    ألحقباني

    علم ليش شرط لليحه وصوب القصير ممكن اذا ركعة تظهر العورة يعني الذي أليس له الحيه غير مسلم عجب 😏😇علم
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  29. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    احمد

    لو انهم اشترطوا على الامام تعليم الناس كيف يصلون لكان خير من الشروط في الشكليات فمعظم المصلين في المساجد لايحسنون الصلاة وخاصة الاجانب
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  30. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    زائره

    الله لا يبلانا. اهم شي المظهر
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  31. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    صنداحي

    ليتهم يضيفون شرط ثالث عدم حلق الشنب على الزيرو . لأنه حرام ومخالف للسنة . ويوحي بشيء في نفوس الناس إذا شاهدو حليق الشنب . فبعض الاءمة يربي لحيته ويحك شنبه حك حتى يبين مظهر وجهه الذي اخفته اللحية
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  32. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    hima

    لايزال التشدد متصدر.
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