تبوك‎ تستبعد الإمام الحليق

صحيفة المرصد : حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة تبوك 11 شرطا من الواجب مراعاتها في الأئمة والمؤذنين، أبرزها عدم إسبال الثوب وحلق اللحية، إضافة إلى مراجعة رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة بعد التقديم وفقا لصحيفة “الوطن” .
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تعليقات ( 32 )
نسيتكالله اكبر.. اي خير يرجي في امام يوم المصلين وهو حليق ومسبل الثوب.. وهويدع الي سلوك المصطفى صل الله عليه وسلم.. فهل اصبحت المساكن التابعه للمساجد والمكافآت والتسابق اليها سبب هذا..
بنت الوطناللهم صلي وسلم عليك يارسول الله عندما اشار الى صدره وقال الايمان هاهنا ماهو باللبس اواللحيه والحين نناظر للمظهر الخارجي فقط لو الشخص اكبر مجرم وله لحيه وثوبه قصير قلنا هذا الخير
بنت الوطناللهم صلي وسلم عليك يارسول الله عندما اشار الى صدره وقال الايمان هاهنا ماهو باللبس اواللحيه والحين نناظر للمظهر الخارجي فقط لو الشخص اكبر مجرم وله لحيه وثوبه قصير قلنا هذا الخير
لزنماللحيه قد هي مع الملعون لعنه الله هو من تبعه ابوبكر البغدادى وهو اسوى من شوه الدين والسيد كاسترو وهو افضل من البغدادى وكافر وعمرو خالد داعيه اسلامى يضهر للناس الدين وسماحته وبعده عن الغلو وهو حليق
عدد التعليقات:1
سهملم ولن تكون اللحية علامة الصلاح ابداً فقد أصبحت موضة وتقاليع هذه الأيام لكل من هب ودب ، وعندنا شواهد كثيرة ، الله المستعان بس .
طيبالرد على تعليق 22
طيببعد عندهم من يزقر ويشيش ويفتي ويؤم هل هو مقياس كما ان رسولنا عليه الصلاة والسلام استعاذ من علم لا ينفع وهو قُدوتنا
متابع عن بعدلمن يعلق ويقلل من شأن حالق لحيته.أقول والله إن فيه حالقين لحاهم.تعجز الكلمات في وصفهم لما اتصفوا به من صدق وأمانة وحُسن خُلق ومحافظة على الصلاة وكل أعمال الخير.
ابو منصورجزاهم الله خيرا..أما الذي يستغرب شرط اللحية فالمقصود بقاء اللحية ولو جزء يسير منها .وهذا يكون في مدار الخلاف.أما حلقها علط ملط.فإن بعض العلماء يَرَوْن عدم صحة الصلاة خلف حليق لأنه عندهم فاسق..والله اعلم
طحلبيواللي لابس بنطلون هل يجوز الصلاة خلفه
يالطيفاول مرة اسمع أن يكون الامام بلحيه التقوى بالقلب واليس والشكل حسب حديث الرسول(ص) لان الناس الان بيرفضون يصلون ورا واحد حالق دقنه حتى على الخطوط السريعه او اماكن اخرى اامة مصر الاغلبيه او الكل بدن لحية
امامنرجوا رفع رواتب الائمه انا عندي اسره مكونه من 7 افراد وراتب الامامه لايكفي وبحثت عن وظيفه اخرى ولم اجد
سعد بن فهد بن قعدلو مافيه سكن للإمام وتبرعات من أهل الحي محد بيتقدم لهذي الوظيفة
حقوقالحين هي أقرأهم لكتاب الله أو أطولهم لحية و أقصرهم ثوباً !!!! زمن العجايب.
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولد حصهاحسنتوا ما حلانا نصلي وراء واحد سكسوكة ويقول امام مسجد الخلا
ارز 👊 نجدجزاهم الله خيرا
حسانلا يوجد امام حليق او مسبل ثوبه أصلا الحليق لن يتقدم للامامه لنه عارف طلبه مرفوض
ارز 👊 نجدجزاهم الله خيرا
ابوالحمزةتعليق 2 اتفق معك هم في جزّهم للشنب يخالفون السنة
ابو دلامةعمل مخالف لسلف الامة فالقاعدة الفقهية تقول ( من صحت صلاته صحت امامته )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
ابوالحمزةاتمنى أن يضاف الى الشروط ألا يكون الإمام مدرساً يتقاضى راتب من الدولة ليفسح المجال للشباب العاطلين عن العمل الحصول على مئات الألاف من وظائف المساجد التي يسيطر عليها المعلمين
مهاوان لا يتعطر فتفتن فيه النساء
88يعنى اذا كان شارب للخمر لاعب للقمار و زنديق بس ثوبه قصير و لحيته طويله و صوته جميل صار امام جماعه صحيح اخر الزمان
مشعل العتيبيالناس مخابر ماهي مناظر
لسان الحقليتهم يستبعدون اللي يأخذون من اللحية ويجزونها من أطرافها وعلى العوارض فإن الإمام اذا أخذ من لحيته فإن في قلبه شيء من النفاق وقليل التقوى وليس مؤتمن وليس مجاب الدعوه لأنه عصى الرسول .. صلعم
ألحقبانيعلم ليش شرط لليحه وصوب القصير ممكن اذا ركعة تظهر العورة يعني الذي أليس له الحيه غير مسلم عجب 😏😇علم
احمدلو انهم اشترطوا على الامام تعليم الناس كيف يصلون لكان خير من الشروط في الشكليات فمعظم المصلين في المساجد لايحسنون الصلاة وخاصة الاجانب
زائرهالله لا يبلانا. اهم شي المظهر
صنداحيليتهم يضيفون شرط ثالث عدم حلق الشنب على الزيرو . لأنه حرام ومخالف للسنة . ويوحي بشيء في نفوس الناس إذا شاهدو حليق الشنب . فبعض الاءمة يربي لحيته ويحك شنبه حك حتى يبين مظهر وجهه الذي اخفته اللحية
himaلايزال التشدد متصدر.