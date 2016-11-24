تبوك‎ تستبعد الإمام الحليق

صحيفة المرصد : حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة تبوك 11 شرطا من الواجب مراعاتها في الأئمة والمؤذنين، أبرزها عدم إسبال الثوب وحلق اللحية، إضافة إلى مراجعة رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة بعد التقديم وفقا لصحيفة “الوطن” .