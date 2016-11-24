عرض خاص في مطعم سعودي.. اسم ابنتك «شاورما».. تأكل مجانا مدى الحياة!!- صورة

صحيفة المرصد : في أبشع صورة من صور الإفلاس التسويقي، والاستخفاف بالمتلقي والسخف الإعلامي، وفي إطار حديث يدل على سطحية المروّج، عرض أحد محال بيع الوجبات السريعة المختصة ببيع (الشاورما) على زبائنه وجبات مجانية مدى الحياة لكل أبٍ يطلق اسم (شاورما) على ابنه أو ابنته، ظناً منهم أن الشطائر الملفوفة ستسيل لعاب كل أب لتسمية أبناء صلبه باسم الوجبة الأرخص ثمناً في السعودية.

التغريدة التي نادى بها الحساب الرسمي للمطعم على (تويتر)، والمتضمنة عرض الإطعام مدى الحياة، لمن تسول له نفسه تسمية اسم ابنه على الوجبة، لقيت خلال أربع ساعات منذ التغريد بها نحو ألف و٨٠٠ إعادة تغريد، وأكثر من ١٥٠ إعجابا، والعديد من ردود الأفعال التي تهكمت غالبيتها على طريقة تسويق المطعم لمنتجاته، والأخرى استهجنت العرض الترويجي وفقا لصحيفة “عكاظ”.

ورأى الخبير القانوني خالد السعد أن تسمية الابن باسم مستهجن وغريب قد يؤثر عليه نفسياً في طفولته وهو أمر لا تقبله الشريعة الإسلامية، وتمنعه الأنظمة السعودية التي تحرص على أن يكون اسم الطفل اسماً صحيحاً وسليماً ولا ينطوي على تحقير إو إهانة، وأضاف: «نص على ذلك نظام حماية الطفل نصاً صريحاً على ذلك في المادة الثالثة، الفقرة رقم اثنين على أن يُسجَّل الطفل بعد ولادته فوراً ويراعى أن يكون اسمه رباعياً، ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو يكون منافياً للشريعة الإسلامية، ويكون له الحق قدر الإمكان في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، والتسمية باسم شاورما امتهان واضح وصريح».