عرض خاص في مطعم سعودي.. اسم ابنتك «شاورما».. تأكل مجانا مدى الحياة!!- صورة

صحيفة المرصد : في أبشع صورة من صور الإفلاس التسويقي، والاستخفاف بالمتلقي والسخف الإعلامي، وفي إطار حديث يدل على سطحية المروّج، عرض أحد محال بيع الوجبات السريعة المختصة ببيع (الشاورما) على زبائنه وجبات مجانية مدى الحياة لكل أبٍ يطلق اسم (شاورما) على ابنه أو ابنته، ظناً منهم أن الشطائر الملفوفة ستسيل لعاب كل أب لتسمية أبناء صلبه باسم الوجبة الأرخص ثمناً في السعودية.
التغريدة التي نادى بها الحساب الرسمي للمطعم على (تويتر)، والمتضمنة عرض الإطعام مدى الحياة، لمن تسول له نفسه تسمية اسم ابنه على الوجبة، لقيت خلال أربع ساعات منذ التغريد بها نحو ألف و٨٠٠ إعادة تغريد، وأكثر من ١٥٠ إعجابا، والعديد من ردود الأفعال التي تهكمت غالبيتها على طريقة تسويق المطعم لمنتجاته، والأخرى استهجنت العرض الترويجي وفقا لصحيفة “عكاظ”.
ورأى الخبير القانوني خالد السعد أن تسمية الابن باسم مستهجن وغريب قد يؤثر عليه نفسياً في طفولته وهو أمر لا تقبله الشريعة الإسلامية، وتمنعه الأنظمة السعودية التي تحرص على أن يكون اسم الطفل اسماً صحيحاً وسليماً ولا ينطوي على تحقير إو إهانة، وأضاف: «نص على ذلك نظام حماية الطفل نصاً صريحاً على ذلك في المادة الثالثة، الفقرة رقم اثنين على أن يُسجَّل الطفل بعد ولادته فوراً ويراعى أن يكون اسمه رباعياً، ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو يكون منافياً للشريعة الإسلامية، ويكون له الحق قدر الإمكان في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، والتسمية باسم شاورما امتهان واضح وصريح».
تعليقات ( 34 )
سويها في الصينمن باب الدعوه للاسلام سويها في الصين وضع اسم محمد نصره لنبينا محمد وقدم الجائزه او اسم ايا كان كي يجدون مسميات جديده واتخذ المطعم وسيله للدعوه للاسلام والصلاه وغير ذلك
تسميه السيارهطيب باسمي السياره او البيت مع اقتراح حريه تسميه البيوت والسيارات ولمن يريد ان يسمي اسمين هل يمكن ان اسمي اسم ثاني مثلا اسمي الثاني شاورما
عبدالرحمنيجب أن تتصددى وزارة التجاره /حمايه المستهلك لهذا السخف والاستهتار ويوقف المعلن عند حده فقد تجاوز كل المعايير
عبدالرحمنقمه الاستخفاف والاستهتار بالمواطن " اراهن ان صاحب الفكره مقيم وتحديداً من بلاد الشام فهم الاكثراً استخفافا وحقداً بالمواطن
افطار جديدنرجو ابتكارات جديده لعالم الافطار غير البيض والجبن والفول والقشطه والعسل والاشياء المعروفه جديد لماكولات الافطار اابتكار اطعمه جديده للافطار سنجد لها ذواقين لكن ما هي وما هي نوعيتها لكي تعادل نوع عشاء
مجرد فكرةهذا اذا ضمنت انت ومطعمك انك تستمر مدى الحياة ان لم تكن هناك مخالفات عدم نظافة او تسمم او تقديم شي فاسد ومعروف عن جميع مطاعم الشاورما فلماذا تحكم علي السمي بالفال الوحش يا شيخ طير انت وشاورمتك قال سمى
مُعلقلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسلوب تسويقي رخيص ووقح على حساب المبادئ والكرامة ، او ( ان احسنا الظن) فكرة غبيةمن شخص غير مدرك.
نجاخانشاقوووووووووووووووووووووول المستسمر في الشورما يبيكم تسموت عيالكم على اسم ماكولاته
مفطح مثلوثةمزحه ما لها سنع
أبو املدعاية سخيفة للمحل .. وأغلب محلات الشاورما يشترون الدجاج الذي شارف على الانتهاء لرخص ثمنة
مهند الخبرلا ننسى ان الاسم هو حق للأبناء على الآباء
ابوسلافصاحب المطعم ذكي هو عارف ان فيه احد يسمي ابنته شاورما لكن اخذ شهره في الاعلام ودعاية مجانية لمطعمه يتم تداول اسمه على نطاق واسع وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي
كايد الكايدنريد من أحد رجال الأعمال الأخيارأن يتقبل هذاالمطعم ويكون للفقراء والمساكين وجبات مجانية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وتلك رسالة لمن يعبث بمشاعر ذوي الحاجات والفقراء
مهمشجشع تجار وناس فااضيه تلعب بعقول وعواطف الناس
جنوبية..🌻🌻إذا كان ولد هتاكل لحم واذا بنت هتاكل دجاج بالله مين مسؤول عن هذه العروض البلدية ولا وزراة التجارة استخفاف بالناس من زين الشاورما عشان أكلها يوميا الله يديم النعمة والنهاية وزنك يوصل 100 تتحول شاورما
عُـــــــــمـــــــــرههههههه ماهو بكيفك تسمي في قوانين واسماء لاتسمى هاذا حشو كلام للصحف
فيصليجب وضع حد ومعاقبة كل من ينتقص من هوية أبناء السعودية فهذا الإعلان الذي يسلط الأنظار على المحتاجين والمعتازين والفقراء الذين أجبرتهم الظروف على الحاجه حتى ولو يسمي ابنته شاورما ،، هذا جرم يعاقب عليه
كيفالسؤال كيف يسمح لهم بهذا التبجح
الوووووشاورمااللحم عبارة عن حيوانات مخصصة لانتاج الحليب يقل انتاجها بسبب كبر سنها ويتم التخلص منها عن طريق بيعها وتكون غالباً من الابقار وغالباً المستفيد منها اصحاب محلات الشاورما اتمنى السلامة للجمع
الوووووشاورما الدجاج عبارة عن دجاج بياض انتهة فترة تربيتة المحددة لة داخل الاقفاص وقل انتاجة من البيض و لايتم عرضة للبيع حي لكبر حجمة وخلو بعض اجزاءة من الريش ولا يقبل على شراءة حي الامن قبل اصحاب الشاورم
سعودي 🇸🇦 وافتخرشاورما دندرما بسطرما ،،،اسماء تركيه الاصل شاورما اللحم المشوي على مصدر حراري ،، دندرما وهو الايسكريم،،بسطرما اللحم البارد اللي يقال مارتديلا او بسطرمه ،،لو قال اللي يسمي بنته لحم مشوي احسن له اسم عربي
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سهمسخافة ، وتميز بالغرابة والسماجة !!!!!!!!!!!!
سامي7 سعيدان اذا قفل المطعم غير انت الاسم
الهمدانياستغلال لفقر الناس وحاجتهم هنا كل من جا صار يضحك ياترى الى اين متجهين؟
محمد البادياستغفر الله العظيم ناس ما ادري وشلون تفكيرها اعلان غبي ولا له معنى الحمدلله على نعمه العقل
صرررريحالمفروض يكتب كرسترول سكر ضغط لمن يسمي ابنته شاورما هزلت
يالطيفوانتم وش ضركم هذا الوافد ذكي جعل الاسم والتسميه لاحراجكم وشهرة لمطعمه اما مدى الحياة لن احلف لاكن سيكون فيه من يسمي بنته وانا متاكد من ذالك واعرف بعض الناس الله بالخير وهل كل الناس اسوياء
مراقبتستاهل يابو شاورما عصير زيادة خخخخخخ يالله صباح خير
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتاللي يسمعهم يقول ان الهدية عبارة عن فلة او قصر مطل على النهر وفيه حدائق ذات بهجة تسر الناظرين ! .. تراها شاورما واغلبنا لا يحب طعمها بسبب كثرة البهارات والثوم التي تجعل نكهتها تتغير للأسوأ
المنضبطهذا إذلال
شايف كذاالحمد الله من عشر سنوات لا أكل الشورما والسبب شفت طريقة اعدادها وكانت مقززه انصح لا تاكلوها
سعيدانطيب لو قفل المطعم
himaممكن مواطنين مايسووها,فيه اجانب مش قليل ممكن يسووها.