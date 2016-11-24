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رفض الحلاقة لـ”مواطن معاق” في السعودية.. وهذه حجته! – صور

24 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص
رفض الحلاقة لـ”مواطن معاق” في السعودية.. وهذه حجته! – صور
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صحيفة المرصد : كشف مصدر في أمانة مدينة جازان تفاصيل إغلاق صالون حلاقة رفض قص شعر شاب على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وقال المصدر وفقا لموقع “العربية نت”: “كان الشاب الذي يعمل محاضراً أكاديمياً في جامعة جازان يتردد على نفس الصالون أكثر من مرة للحلاقة إلا أن العامل يتجاهله في كل مرة ويسوق له أعذارا لعدم الحلاقة له”.

وأضاف أن سلوك الشاب كان حضارياً عندما اتجه إلى أمانة مدينة جازان التي بدورها اتجهت معه إلى صالون الحلاقة وقامت بمواجهة العامل بمعاملته المسيئة للشاب.
وتابع: “العامل أفاد موظفي الأمانة بأنه لم ينتبه أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يبدر منه أي تمييز تجاه الشاب، حيث طلب منه الحلاقة له، إلا أن الشاب رفض بحجة أنه يقوم بذلك تحت ضغط وخوف من عقوبات أمانة جازان”.

وأكد ذات المصدر أنه بعد التحقيق مع العامل عن الأسباب التي تمنعه عن أداء عمله تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عاد في أقواله، معتبراً أن الأمر قد يستغرق منه وقتاً طويلاً، والحلاقة على كرسي متحرك “متعبة” على حد وصف العامل.

من جهته، قال الشاب الأكاديمي حمزة مسملي : “يجب أن يعرف الناس أن لأصحاب الاحتياجات الخاصة حقوقا أسوة بغيرهم”، مشيراً إلى أن ما قام به رسالة يريد إيصالها، وهي أن الأنظمة والقانون ضد التمييز في المعاملة بينهم وبين الآخرين: “يجب ألا يسكت المتضرر عن حقه، وألا يشعر بضعف كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

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تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    بن حرب

    هل غرمته الامانه ام راح للمكان الخطاء هل تعلم ان الصم والبكم في المدينه المنورة يذهبون الى منطقة القصيم للدراسه الجامعيه والله اعرف منهم متفوقين وفصلو من الدراسه حسبي الله ونعم الوكيل الحمدالله
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  2. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    الناسك 22

    المصيبة الكبرى في وطني و العامل المشترك وهو الجهل . حتى اكون مواطنا صالحا يجب ان اكون مؤدبا (ادبني ربي فاحسن تاديبي) لاتقدم ولارقي ولانجاح ولاانتشار للدين بدون ادب وتأدب وهذا الان اصبح ذكريات للأسف..
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  3. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص

    alsadiar

    من الاخر المفروض ان لا نلوم العامل او الدوائر الحكومية على رفض مساعدتهم لانه لا توجد بنية تحتية لهده الفئة وان وجدت لا يحترمها بعض الناس في الوقوق في اماكنهم
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  4. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    ..

    الاجانب مايجون الا بالعين الحمرا الادب والذوق ماينفع معاهم ..
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  5. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    زائر

    الوافدين مع الاسف يجهلون كثير من الانظمة واحيانا يتجاهلونها ثقافة تحتاج الي حزم
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  6. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    جنوبية..🌻🌻

    حسبي الله على العامل ايش قلبه هذا وربي اوجع قلبي على ايه شايف نفسك ترى انت حلاق وهو اكاديمي الغيرة وماتسوي فقد المشي لكن إكتمل عقله وانت يالحلاق إكتملت صحتك بس عقلك نقص الله لايبلانا
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  7. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    خرخرينو

    لو الحلاق سعودي كان تعاطف معاه وقدم له الخدمة بكل حفاوة لكن الأجانب وما أدراك ما الأجانب
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    محمد الغامدي

    أدمعت عينيي ورب الكعبه. لابد أن يكون هناك لهم الأولوية حتى نصبح مجتمع متحضر . أما هذا الحلاق فارجوا أن يرحل إلا بلده حتى لايصبح مجتمعنا بدون إنسانيه وأخلاق..
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  9. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    واضح

    والحلاق تمادي في مسلسل الاجانب (و ق ا ح ه للابد)
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  10. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    فيصل

    بطل الله يوفقك وانت اخ لنا تساعدنا ونساعدك في بناء هذا الوطن والدفاع عنه لا حرمنا الله من حكامنا
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  11. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    فيصل

    بطل
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