استخراج «الهوية الوطنية» للأبناء وتجديدها عبر «أبشر» دون مراجعة مكاتب الأحوال

صحيفة المرصد : أبلغ مصدر مسؤول في مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، أن المركز وبالتنسيق مع الأحوال المدنية سيشرع في تقديم خدمة تجديد الهوية الوطنية والتعريف بالأبناء عن طريق نظام “أبشر” دون مراجعة مكاتب الأحوال.
وحسب صحيفة “الاقتصادية” قال المهندس محمد العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، إن المركز سيعمل على تقديم الخدمة خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من تطوير تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية هو رفع مستوى الخدمة، وتسخير إمكانات الأجهزة الذكية لتقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، حيث تعتبر التطبيقات الذكية هي المنصة المستقبلية لتنفيذ الخدمات الإلكترونية.
تعليقات ( 15 )
فهد العنزيالتقديم على الهوية الوطنية تأخذ أكثر من ثلاث شهور وللنساء أكثر بكثير ،، الأحوال تأخير معاملات ويبي لهم دورات للتعامل مع الجمهور ، يجب قول الحق والحقيقه ، خدمات الأحوال لاترتقي لتطلعات القيادة الحكيمة
فهد العنزيالتقديم على الهوية الوطنية تأخذ أكثر من ثلاث شهور وللنساء أكثر بكثير ،، الأحوال تأخير معاملات ويبي لهم دورات للتعامل مع الجمهور ، يجب قول الحق والحقيقه ، خدمات الأحوال لاترتقي لتطلعات القيادة الحكيمة
عدد التعليقات:1259
نبرااسالحقيقه ان وزارة الداخليه تتقدم خطوات للامام وبفارق كبير بينها وبين اغلب الوزارات ولكن يظل هناك قصور في تلك الوزاره وفي بعض افرادها خصوصا من يقابل الجمهور منهم وذلك لتدني مستوى التعليم عند بعضهم.
بدرتعليق مخالف
ابو سجىصراحة خطوة اكثر من ممتازه
سابقالف شكر للأحوال المدنية على خدماتها النوعية المتميزة التي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الاخيرة والشكر موصول لمركز المعلومات الوطنية بوزار الداخلية على جهودة الممتازة
جنوبية..🌻🌻دام رابطوها في أبشر حك جيبك ياالاب وادفع الرسوم والي عنده عشرة عيال يطلع قرض
عبد العزيز الحربيهذا وان كان جاء متاخرا.. شيء طيب وقيمة مضافه فعلا والوطن بخير فيه كل الامكانيات التي تجعله في العالم الاول في كل شيء.. ونتمنى بأن كل الجهات الحكومية تكون كذلك لتقضي علي فساد ومفسد وتريح المواطن وترتاح
منصورمركز المعلومات الوطني اشهروإلااكثرانتم بطيئين في مشاريعكم وتعطلونهااين خدمةنقل الكفالة
بن ليفانشلون يصور للبطاقه ولا جاء للحوال بنفسه
ابو نورةياليت يكون هذا حقيقة اخذت موعد لبنتيى ومالقيت الأ بعد شهرين وقدمت والحين لى شهر ماستلمت البطاقة واقول الله يعين يارب ويسهلة وعسى النظام هذا يسهل امورنا
يمني عاشق الدمامتمام تمام ياعسلي
زائراصبحت الكترونياكل شي اسهل ولا يحتاج مراجعه موظف
حلوتمام بدل ها المواعيد الطويلة وزحمة الشوارع
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