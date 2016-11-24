استخراج «الهوية الوطنية» للأبناء وتجديدها عبر «أبشر» دون مراجعة مكاتب الأحوال

صحيفة المرصد : أبلغ مصدر مسؤول في مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، أن المركز وبالتنسيق مع الأحوال المدنية سيشرع في تقديم خدمة تجديد الهوية الوطنية والتعريف بالأبناء عن طريق نظام “أبشر” دون مراجعة مكاتب الأحوال.

وحسب صحيفة “الاقتصادية” قال المهندس محمد العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، إن المركز سيعمل على تقديم الخدمة خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من تطوير تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية هو رفع مستوى الخدمة، وتسخير إمكانات الأجهزة الذكية لتقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، حيث تعتبر التطبيقات الذكية هي المنصة المستقبلية لتنفيذ الخدمات الإلكترونية.