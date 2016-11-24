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استخراج «الهوية الوطنية» للأبناء وتجديدها عبر «أبشر» دون مراجعة مكاتب الأحوال

24 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص
استخراج «الهوية الوطنية» للأبناء وتجديدها عبر «أبشر» دون مراجعة مكاتب الأحوال
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صحيفة المرصد : أبلغ مصدر مسؤول في مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، أن المركز وبالتنسيق مع الأحوال المدنية سيشرع في تقديم خدمة تجديد الهوية الوطنية والتعريف بالأبناء عن طريق نظام “أبشر” دون مراجعة مكاتب الأحوال.

وحسب صحيفة “الاقتصادية” قال المهندس محمد العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، إن المركز سيعمل على تقديم الخدمة خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من تطوير تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية هو رفع مستوى الخدمة، وتسخير إمكانات الأجهزة الذكية لتقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، حيث تعتبر التطبيقات الذكية هي المنصة المستقبلية لتنفيذ الخدمات الإلكترونية.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    فهد العنزي

    التقديم على الهوية الوطنية تأخذ أكثر من ثلاث شهور وللنساء أكثر بكثير ،، الأحوال تأخير معاملات ويبي لهم دورات للتعامل مع الجمهور ، يجب قول الحق والحقيقه ، خدمات الأحوال لاترتقي لتطلعات القيادة الحكيمة
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  2. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    فهد العنزي

    التقديم على الهوية الوطنية تأخذ أكثر من ثلاث شهور وللنساء أكثر بكثير ،، الأحوال تأخير معاملات ويبي لهم دورات للتعامل مع الجمهور ، يجب قول الحق والحقيقه ، خدمات الأحوال لاترتقي لتطلعات القيادة الحكيمة
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  3. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص
    عدد التعليقات:1259

    نبرااس

    الحقيقه ان وزارة الداخليه تتقدم خطوات للامام وبفارق كبير بينها وبين اغلب الوزارات ولكن يظل هناك قصور في تلك الوزاره وفي بعض افرادها خصوصا من يقابل الجمهور منهم وذلك لتدني مستوى التعليم عند بعضهم.
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  4. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    بدر

    تعليق مخالف
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  5. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    ابو سجى

    صراحة خطوة اكثر من ممتازه
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  6. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    سابق

    الف شكر للأحوال المدنية على خدماتها النوعية المتميزة التي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الاخيرة والشكر موصول لمركز المعلومات الوطنية بوزار الداخلية على جهودة الممتازة
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  7. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    جنوبية..🌻🌻

    دام رابطوها في أبشر حك جيبك ياالاب وادفع الرسوم والي عنده عشرة عيال يطلع قرض
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  8. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    عبد العزيز الحربي

    هذا وان كان جاء متاخرا.. شيء طيب وقيمة مضافه فعلا والوطن بخير فيه كل الامكانيات التي تجعله في العالم الاول في كل شيء.. ونتمنى بأن كل الجهات الحكومية تكون كذلك لتقضي علي فساد ومفسد وتريح المواطن وترتاح
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  9. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    منصور

    مركز المعلومات الوطني اشهروإلااكثرانتم بطيئين في مشاريعكم وتعطلونهااين خدمةنقل الكفالة
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  10. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    بن ليفان

    شلون يصور للبطاقه ولا جاء للحوال بنفسه
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  11. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    ابو نورة

    ياليت يكون هذا حقيقة اخذت موعد لبنتيى ومالقيت الأ بعد شهرين وقدمت والحين لى شهر ماستلمت البطاقة واقول الله يعين يارب ويسهلة وعسى النظام هذا يسهل امورنا
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  12. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    يمني عاشق الدمام

    تمام تمام ياعسلي
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  13. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    زائر

    اصبحت الكترونياكل شي اسهل ولا يحتاج مراجعه موظف
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  14. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    حلو

    تمام بدل ها المواعيد الطويلة وزحمة الشوارع
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  15. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    88

    خدمات متميزه
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