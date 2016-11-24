مواطنة عشرينية تضرب زوجها بالحذاء والسبب !

صحيفة المرصد : حكمت المحكمة الجزائية في جدة بإلزام زوج بكتابة تعهد بعدم إيذاء زوجته، وذلك بعد أن رفعت الزوجة قضية ضده، اتهمته فيها بأنه ضربها وقذفها بشرفها.

وحسب صحيفة “الوطن” قال مصدر قضائي أمس إن “مواطنة عشرينية تقدمت إلى المحكمة الجزائية في جدة تشكو زوجها بأنه ضربها، وقذفها بألفاظ بذيئة، رغم أن لديها طفلا منه، وأنه سبق أن ضربها بعنف حتى فقدت الوعي منذ شهر، وقدمت تقارير طبية صادرة عن أحد المستشفيات توضح تعرضها لكدمات نتيجة ضرب أو سقوط، وأن شفاءها قد يستغرق 15 يوما”.

وأضاف أن “القاضي طلب من الزوج ردا على اتهامات الزوجة له، فاعترف بضربها، مبررا ذلك بأنها لا تحترمه، ولا تكن له مشاعر طيبة، إضافة إلى رفضها إعطاءه حقوقه الزوجية، وكذلك تلفظها عليه، وضربها له بالحذاء، زاعما أنها يوم الحادثة ضربته بالحذاء، فدافع عن نفسه وضربها”.

وأوضح المصدر أن “المدعي العام اعترض على المبررات التي تقدم بها الزوج، ورأى أن ذلك لا يعطي له الحق بضربها وقذفها، موضحا أن ما أقدم عليه الزوج من المخالفات الشرعية التي نهت عنها الشريعة ، وطالب القاضي بإنزال العقوبة عليه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى ذلك الفعل”.

وأشار إلى أن “القاضي أصدر حكما يقضي بكتابة الزوج تعهدا بعدم التعرض لزوجته بالضرب أو القذف، مع الإقرار بحق المدعية في رفع قضية أخرى مستقلة تطالب بالحق الخاص، وإفهام الزوج بأنه في حال عودته لضرب زوجته سيحكم عليه بعقوبة مضاعفة”.