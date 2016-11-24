مواطنة عشرينية تضرب زوجها بالحذاء والسبب !

صحيفة المرصد : حكمت المحكمة الجزائية في جدة بإلزام زوج بكتابة تعهد بعدم إيذاء زوجته، وذلك بعد أن رفعت الزوجة قضية ضده، اتهمته فيها بأنه ضربها وقذفها بشرفها.
وحسب صحيفة “الوطن” قال مصدر قضائي أمس إن “مواطنة عشرينية تقدمت إلى المحكمة الجزائية في جدة تشكو زوجها بأنه ضربها، وقذفها بألفاظ بذيئة، رغم أن لديها طفلا منه، وأنه سبق أن ضربها بعنف حتى فقدت الوعي منذ شهر، وقدمت تقارير طبية صادرة عن أحد المستشفيات توضح تعرضها لكدمات نتيجة ضرب أو سقوط، وأن شفاءها قد يستغرق 15 يوما”.
وأضاف أن “القاضي طلب من الزوج ردا على اتهامات الزوجة له، فاعترف بضربها، مبررا ذلك بأنها لا تحترمه، ولا تكن له مشاعر طيبة، إضافة إلى رفضها إعطاءه حقوقه الزوجية، وكذلك تلفظها عليه، وضربها له بالحذاء، زاعما أنها يوم الحادثة ضربته بالحذاء، فدافع عن نفسه وضربها”.
وأوضح المصدر أن “المدعي العام اعترض على المبررات التي تقدم بها الزوج، ورأى أن ذلك لا يعطي له الحق بضربها وقذفها، موضحا أن ما أقدم عليه الزوج من المخالفات الشرعية التي نهت عنها الشريعة ، وطالب القاضي بإنزال العقوبة عليه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى ذلك الفعل”.
وأشار إلى أن “القاضي أصدر حكما يقضي بكتابة الزوج تعهدا بعدم التعرض لزوجته بالضرب أو القذف، مع الإقرار بحق المدعية في رفع قضية أخرى مستقلة تطالب بالحق الخاص، وإفهام الزوج بأنه في حال عودته لضرب زوجته سيحكم عليه بعقوبة مضاعفة”.
تعليقات ( 60 )
عدد التعليقات:15633
قلم الحقيقهقطبين متنافرين سالب وموجب .المتصحـــــــــــــر قطب سالب عدو للحياة صحراء قاحلة. مقابل القطب الموجب ربيع بوردته الناعمة الباعثة للحياة والتفاؤل والأمل. الأول قربه موت وعذاب والثانية قربها جنة ونعيم.
نونو الصغيرنحن مسلمين ومع ذالك البعض في أخلاقه وتعامله***** .. النبي كان يأدب زوجاتها..بالوعظ...النصيحه ثم يأتي هجرانها على الفراش!! ثم الضرب وكان ضربه بالسواك!!!.. بالسواك!!وبلطف!!
عدد التعليقات:995
ساميةاللي يطالب بالإحترام لازم يبدأ بنفسه ويحترم الآخر أما يضربها ويقول احترميني ههه ماصارت عيشة أحسنتي أيتها الشابة ربيه وخذي حقك دبل وإن ماتعدل إخلعيه وافتكي من النكد.
cherokeeاكثر الناس هون تعودوا على كلمة الدين والدين تعود فقط والاغلبية ليس لهم اي علم بالدين صحيح يصلون ويصومون بالتعود فقط لكن عند ابسط مشكلة يذهبون للمشايخ يستفتون وهذا دليل انهم لا يفهمون بالدين مجرد عادة
الـقيــ♛ــصرالأعلام العربي شوه صورة الزواج عند الشباب والبنات بسبب نشر قصص الطلاق والخلافات الزوجيه المحبطة بشكل يومي حتى ظهر بالمجتمع شريحه كبيره من الشباب والبنات المتشائمين من الزواج وعازفين عن الزواج
محمدالجعيدواضح انه مافي تفاهم بينهم ومدام وصلت للمحاكم الفراق افضل . عالم الحريم كله غدر وكذب ونفاق
معيضاين المودة والرحمة التي جعلها الله بينمها . هل هذا زواج ام حلبة مصارعة
عدد التعليقات:2507
سهمقايلين لكم ، طالت وشمخت ، صرن الحريم يضربن الرجال واحيفاه !!!!!!!!!!!!
عدد التعليقات:5928
المنتصر باللهالله أعلم أن حوالي 30 % من الشعب العربي عموم يمر في نفس هذه الحاله والسبب الجهل والبيئة إللي يعيش فيها المجتمع أضف إلى ذلك المخدرات والمسكرات والأمراض النفسيه اللي جلبها لنا المتخلفين عقلياً ووووووووو
زيدللاسف بعض الزوجات لاتحترم زوجها على كل زوجة معرفة حق الزوج قبل لاتتزوج
عربي صاحي!ت47- أحسنتِ، وكلما كان لسانها هاديء ومكياجها ثائر كلما ضعفت كف الرجل وقويت محبته لها وحرصه على رضاها. معادلة جيدة لمن يحرص على إنجاح زواجه. بالرفاه والبنين.
الجنووووووووووووبيأنا متأكد انه يتمنى وحده جميلة جدا بس يا اخي هذا الموجود بالبلد عندنا من وين نجيب لك نصنع لك مثلا ... خلاص ارض بنصيبك ولاتهين بنت الرجال
الجنووووووووووووبيياشباب اللي ماتزوج واللي خلاص تزوج تذكر ان عندك اخوات وماترضى احد يمد يده على اختك او يهينها..... رجاءا عاملوووهم بلطف فاما امساك بمعروف او تسريح باحسان... وقبل احد يزوج بنته يشووووف منهم خوال المعرس
عربي صاحي!من يظن أن المهر الشرعي لبنت الناس مهما عظم،يجيز له إستعبادها وإستعمالها بمزاجه ساعة يشاء فهو مخطيء وظالم.هذه إنسانة يا أخي،هذه أم وأخت وعمة وخالة وبنية،قبل أن تكون جاريتك.كن لها عبدا تكن لك آمــة!
جيهانايش هدا لازم طلاق ع طول هدي مو عيشه مستحيل من بعد الشكاوي والفضايح رراح يرجعو يحبو ويحترمو بعض خلاص مافي نصيب تطلقو قبل لايصير الطفل اطفال حياة مافيها تفاهم واحترام وحب الطلاق نعمه
عربي صاحي!سيأتي زمان قريب نتحول فيه إلى مسخرة في سهرات أحفادنا وحفيداتنا وأبنائهم عندما يأتون على ذكر عاداتنا الحالية بالزواج دون معرفة سابقة بين الزوجين.مهما حاولتم فلن توقفوا سنة التطور.هل فيكم من يشك بذلك؟!
سور برلينسبب تمرد النساء هي وقوف الاقلام بصفهن ساعد ذلك وكانها هي اللي دافعه مهر وتزوجته ..زوجه لاتحترم زوجها ولا تعطيه هيبته هذي لاتصلح زوجة مدى الدهر
سور برلينطلقها هذي لاتستاهل تكون زوجه لاتحترم سيدها. الغلط منها تتلفظ عليه ولاتعطيه حقوقه وكانه دافع مهر بلاش
بن ليفانتعليق مخالف
عدد التعليقات:1259
نبرااسالزوج هو من يفرض احترامه وهيبته من اول يوم في الزواج ليس بأظهار القوه والعنف ولكن بأعطاءها الحنان والامان واقفال كل ابواب العنف اللفظي او الجسدي،هنا لن تجد الزوجه غير طريق الاحترام له اذا كانت محترمه.
النمرالذهبياطلبي الطلاق وارتاحي منذ الأشكال طيب وين ولي امرك والدك أخوك خالك مايلقننونه علي وجهة درس لن ينساة
رأي ولك رأيالإحترام إذا سقط بين الزوجين سقط معه كل شيء جميل قال تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
انااول سنتين في الزواج مهمه ففيها تحول الشاب والشابه من العزوبيه الى نظام مختلف فيه تحمل مسؤوليه والتزام اكثر وتكون فاصله في الاستمرار او الطلاق
نبرة صديماهو زواج هذا مصارعه حره ههههههههههه
زائرإذا وصلت خلافات الزوجين أياً كانت إلى المحاكم الشرعية فهنا يستحيل أن تستمر الحياة بينهما لأن أساسات الزواج ضعيفة وهشة فهي لم تقوى على صد أول عاصفة....)
آخر الزمان***... المشاكل الزوجية والطلاق والخلع موجودة في كل منطقة وفي كل قبيلة وفي كل بلد وفي كل مجتمع وفي كل جنسية وليست محصورة في منطقة او في بلد واحد .
عربي صاحي!مصائب المتزوجين سببها ترك تعاليم الدين وإتباع التقاليد التي لم يقررها الدين.مثلا الرؤية الشرعية لم يعد أحد يعمل بها،ومعظم أئمة المسلمين أباح للخاطب رؤية المرأة عارية،مقبلة ومدبرة بحضور أمها.قضية حياة!
مُعلقفلنتقي الله في انفسنا اولا ثم في من ولينا مسئوليتهم.
مُعلقلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظبم. يقول الله سبحانه وتعالى " فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان" اين نحن من تطبيق الشريعة السمحاء. والله لو فعلنا لنقصت ٩٠% من قضايا الاحوال الشخصية امام المحاكم.
الهمدانيعربي صاحي! لا للضرب،تخاف نشوزها ردها لأهلها بسلام كما أخذتها.هي أمانة،والضرب المذكور بالقرآن له شروط صعبة لا تسمح لازوج بالضرب بمزاجه((وين الشروط التي بالاية)) تالف من كيسك انت؟؟
بنت الوطنطيب ليش الشكاوي وشغال المحاكم بقضايا تافهه كل واحد اخذ حقه من الثاني هذي عشره زوجيه
عربي صاحي!لا للضرب،تخاف نشوزها ردها لأهلها بسلام كما أخذتها.هي أمانة،والضرب المذكور بالقرآن له شروط صعبة لا تسمح لازوج بالضرب بمزاجه.ثم،كيف يعاشر الإنسان من لا يرغب بعشرته؟عجيب الزواج بلا معرفة مسبقة بين زوجين!
الهمداني21-ال عدواني --الرجعية فيها زابقية الضد والضد ماترسي على بر ولا فيها شي واضح
أبو الدحمأعتقد بأننا أمام مسرحية أطفال ... ضربني وضربته سبني وسبيته.... هذه نهاية تزويج أطفال لايعون مسئولية الحياة الزوجية..
aliطيب اذا كانت الزوجة مثل ما يدعي الزوج عليها بانه تضربه وتهينه لماذا لا يطلقها ولكن اعتقد انه كاذب او انه رجل خيخه
ساميوين رجال اول راحوا كانو ينضربون ولا واحد يفتح فمه الحين الزوج لو تجيه نعل على خشته راح لبيت اهله
يالطيفاقول هاذولي اطفال ميصلحون للزواج طقني وطقيته اعتقد طفلكم اعقل منكم اصبرو عن المهوس لين يكبر ي حل مشكلتكم ياترك البيت وهاجر واعتقد انه بيهاجر بدون ملابس
الصريحتقول احداهن تضربني طوال النهار ****
ال عدوانياي شريعة تتكلم عنها ي المتحدث انت ما تعرف ان في كتاب الله سبحانه بعنى الأية اهجروهن واذا مانفع اضربوهن ولاتنسى ان قاضي في الجنه وقاضيين في النار الحين صار ضرب الزوجه مخالف للشريعه يعني
ت.مطلقها***
الهمدانياللي يقلبها دين احب ابين ان الدين غير واضح في هذا الامر((وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)) مرة اضرب مرة لا وين الصح؟؟
الصادقوالله لوانك ضربتها صح ماراحت تشتكي الضرب الخبيل خبيل
محد قال ليطالما ان الامور وصلت الى المحكمه فابتعادهم عن بعض هو الحل لان ليس فيه خير ولاهيه فيها خير اذا صار وضع الزوجين في شجار دائم وكل منهما لايحترم الاخر فاعتقد انه من لاساس ارتباطهم غلط فهم الزوج نصف الحياه
ون تو ثريما تشوفون ان بعض القضاه والصحف في صف النساء هذي كارثة اذا لم تربى المرأة على القيم الاسلامية ستحل بنا كارثة من اجل المرأة اعدائنا يريدون ان يحاربوننا عن طريق المرأة عندما فشلو في حروبهم الاستراتيةضدنا
الله يصلح الحالقال الله تعالى(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) أخي المسلم - المرأة التي تحت يدك أمانه عندك، ومسؤول عنها يوم القيامة،هل أديت حقوقها أم ضيعت؟!
الله يصلح الحالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد؛ يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره»!
طيب اختاروا عنوان لصلب الموضوع ! وليس للفرع !خبلان ولا سياسه إظهار قوه للمرأه ! 😜
الهمدانيهذا هم الجبناء يوم وقف في المحكمة قام يكذب الزلم استحوا على خلقكم وبطلوا هالعادة حتى على زوجاتهم يكذبون امة فاشلة تعودت على الكذب
جنوبية..🌻🌻هي تضربه وهو يضربها الحياء معا بعض مستحيلة الطلاق أفضل ماحب الحياء الي فيها عنف تسمع هذه القصص تحمد ربك مليون مرة على الحياء الي عايشها وع وع أعيش في مضاربة طاقق ومطقوق الله يعين عيالهم عليهم
الله يصلح الحالبل إن بعض الأزواج يعتدي على زوجته بالشتم والسب والضرب والقذف ويحرمها من زيارة اهلها ويحرمها من الكلام الحلو ومن المصروف ولا يعطيها ما يكفيها وأبنائها من المال ويسيئ اليها بالحديث عنها في المجالس
الله يصلح الحالليس كما هو حال كثير من المسلمين اليوم مقصر في واجباته الزوجية ومهمل في رعايته لزوجته وأبنائه ويضيع حقوق زوجاته بحجة الأعمال الكثيرة والالتزامات العديدة، ويا ليت أن الأمر يتوقف عند هذا
الله يصلح الحالقالت عائشة رضي الله عنها (مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ) وإنما كان زوجاً حنوناً رحيماً صبوراً يعطف على زوجاته ويرحمهن ويبتسم لهن ويعاملهن معاملة حسنة,معاملة نبوية كريمة
بوزوامحق من زوجين خلاص انتهى هذا العش دام الاحترام معدوم !!
شيعي برونزييعض بعض الازواج لازم ينضرب بالحذاء