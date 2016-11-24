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مواطنة عشرينية تضرب زوجها بالحذاء والسبب !

24 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص
مواطنة عشرينية تضرب زوجها بالحذاء والسبب !
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صحيفة المرصد : حكمت المحكمة الجزائية في جدة بإلزام زوج بكتابة تعهد بعدم إيذاء زوجته، وذلك بعد أن رفعت الزوجة قضية ضده، اتهمته فيها بأنه ضربها وقذفها بشرفها.

وحسب صحيفة “الوطن” قال مصدر قضائي أمس إن “مواطنة عشرينية تقدمت إلى المحكمة الجزائية في جدة تشكو زوجها بأنه ضربها، وقذفها بألفاظ بذيئة، رغم أن لديها طفلا منه، وأنه سبق أن ضربها بعنف حتى فقدت الوعي منذ شهر، وقدمت تقارير طبية صادرة عن أحد المستشفيات توضح تعرضها لكدمات نتيجة ضرب أو سقوط، وأن شفاءها قد يستغرق 15 يوما”.

وأضاف أن “القاضي طلب من الزوج ردا على اتهامات الزوجة له، فاعترف بضربها، مبررا ذلك بأنها لا تحترمه، ولا تكن له مشاعر طيبة، إضافة إلى رفضها إعطاءه حقوقه الزوجية، وكذلك تلفظها عليه، وضربها له بالحذاء، زاعما أنها يوم الحادثة ضربته بالحذاء، فدافع عن نفسه وضربها”.

وأوضح المصدر أن “المدعي العام اعترض على المبررات التي تقدم بها الزوج، ورأى أن ذلك لا يعطي له الحق بضربها وقذفها، موضحا أن ما أقدم عليه الزوج من المخالفات الشرعية التي نهت عنها الشريعة ، وطالب القاضي بإنزال العقوبة عليه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى ذلك الفعل”.

وأشار إلى أن “القاضي أصدر حكما يقضي بكتابة الزوج تعهدا بعدم التعرض لزوجته بالضرب أو القذف، مع الإقرار بحق المدعية في رفع قضية أخرى مستقلة تطالب بالحق الخاص، وإفهام الزوج بأنه في حال عودته لضرب زوجته سيحكم عليه بعقوبة مضاعفة”.



تعليقات ( 60 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 60
    24 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:15633

    قلم الحقيقه

    قطبين متنافرين سالب وموجب .المتصحـــــــــــــر قطب سالب عدو للحياة صحراء قاحلة. مقابل القطب الموجب ربيع بوردته الناعمة الباعثة للحياة والتفاؤل والأمل. الأول قربه موت وعذاب والثانية قربها جنة ونعيم.
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  2. 59
    24 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    نونو الصغير

    نحن مسلمين ومع ذالك البعض في أخلاقه وتعامله***** .. النبي كان يأدب زوجاتها..بالوعظ...النصيحه ثم يأتي هجرانها على الفراش!! ثم الضرب وكان ضربه بالسواك!!!.. بالسواك!!وبلطف!!
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  3. 58
    24 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:995

    سامية

    اللي يطالب بالإحترام لازم يبدأ بنفسه ويحترم الآخر أما يضربها ويقول احترميني ههه ماصارت عيشة أحسنتي أيتها الشابة ربيه وخذي حقك دبل وإن ماتعدل إخلعيه وافتكي من النكد.
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  4. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    cherokee

    اكثر الناس هون تعودوا على كلمة الدين والدين تعود فقط والاغلبية ليس لهم اي علم بالدين صحيح يصلون ويصومون بالتعود فقط لكن عند ابسط مشكلة يذهبون للمشايخ يستفتون وهذا دليل انهم لا يفهمون بالدين مجرد عادة
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  5. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    الـقيــ♛ــصر

    الأعلام العربي شوه صورة الزواج عند الشباب والبنات بسبب نشر قصص الطلاق والخلافات الزوجيه المحبطة بشكل يومي حتى ظهر بالمجتمع شريحه كبيره من الشباب والبنات المتشائمين من الزواج وعازفين عن الزواج
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  6. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    محمدالجعيد

    واضح انه مافي تفاهم بينهم ومدام وصلت للمحاكم الفراق افضل . عالم الحريم كله غدر وكذب ونفاق
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  7. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    معيض

    اين المودة والرحمة التي جعلها الله بينمها . هل هذا زواج ام حلبة مصارعة
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  8. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص
    عدد التعليقات:2507

    سهم

    قايلين لكم ، طالت وشمخت ، صرن الحريم يضربن الرجال واحيفاه !!!!!!!!!!!!
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  9. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص
    عدد التعليقات:5928

    المنتصر بالله

    الله أعلم أن حوالي 30 % من الشعب العربي عموم يمر في نفس هذه الحاله والسبب الجهل والبيئة إللي يعيش فيها المجتمع أضف إلى ذلك المخدرات والمسكرات والأمراض النفسيه اللي جلبها لنا المتخلفين عقلياً ووووووووو
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  10. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    زيد

    للاسف بعض الزوجات لاتحترم زوجها على كل زوجة معرفة حق الزوج قبل لاتتزوج
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  11. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    عربي صاحي!

    ت47- أحسنتِ، وكلما كان لسانها هاديء ومكياجها ثائر كلما ضعفت كف الرجل وقويت محبته لها وحرصه على رضاها. معادلة جيدة لمن يحرص على إنجاح زواجه. بالرفاه والبنين.
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  12. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    الجنووووووووووووبي

    أنا متأكد انه يتمنى وحده جميلة جدا بس يا اخي هذا الموجود بالبلد عندنا من وين نجيب لك نصنع لك مثلا ... خلاص ارض بنصيبك ولاتهين بنت الرجال
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  13. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    الجنووووووووووووبي

    ياشباب اللي ماتزوج واللي خلاص تزوج تذكر ان عندك اخوات وماترضى احد يمد يده على اختك او يهينها..... رجاءا عاملوووهم بلطف فاما امساك بمعروف او تسريح باحسان... وقبل احد يزوج بنته يشووووف منهم خوال المعرس
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  14. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    شوفوووو الا البنات اللي يمد يده على حرمه مو رجل وبعيد عن الرجولة... المرأة مسكينة ماعندها الا لسانها تحارب فيه ... وطبعا مكياجها بعد لانه سلاح لها... اسئل الله ان يولف بين قلوبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    عربي صاحي!

    من يظن أن المهر الشرعي لبنت الناس مهما عظم،يجيز له إستعبادها وإستعمالها بمزاجه ساعة يشاء فهو مخطيء وظالم.هذه إنسانة يا أخي،هذه أم وأخت وعمة وخالة وبنية،قبل أن تكون جاريتك.كن لها عبدا تكن لك آمــة!
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  16. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    جيهان

    ايش هدا لازم طلاق ع طول هدي مو عيشه مستحيل من بعد الشكاوي والفضايح رراح يرجعو يحبو ويحترمو بعض خلاص مافي نصيب تطلقو قبل لايصير الطفل اطفال حياة مافيها تفاهم واحترام وحب الطلاق نعمه
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  17. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    عربي صاحي!

    سيأتي زمان قريب نتحول فيه إلى مسخرة في سهرات أحفادنا وحفيداتنا وأبنائهم عندما يأتون على ذكر عاداتنا الحالية بالزواج دون معرفة سابقة بين الزوجين.مهما حاولتم فلن توقفوا سنة التطور.هل فيكم من يشك بذلك؟!
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  18. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    سور برلين

    سبب تمرد النساء هي وقوف الاقلام بصفهن ساعد ذلك وكانها هي اللي دافعه مهر وتزوجته ..زوجه لاتحترم زوجها ولا تعطيه هيبته هذي لاتصلح زوجة مدى الدهر
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  19. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    سور برلين

    طلقها هذي لاتستاهل تكون زوجه لاتحترم سيدها. الغلط منها تتلفظ عليه ولاتعطيه حقوقه وكانه دافع مهر بلاش
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  20. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    بن ليفان

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص
    عدد التعليقات:1259

    نبرااس

    الزوج هو من يفرض احترامه وهيبته من اول يوم في الزواج ليس بأظهار القوه والعنف ولكن بأعطاءها الحنان والامان واقفال كل ابواب العنف اللفظي او الجسدي،هنا لن تجد الزوجه غير طريق الاحترام له اذا كانت محترمه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  22. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    النمرالذهبي

    اطلبي الطلاق وارتاحي منذ الأشكال طيب وين ولي امرك والدك أخوك خالك مايلقننونه علي وجهة درس لن ينساة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    رأي ولك رأي

    الإحترام إذا سقط بين الزوجين سقط معه كل شيء جميل قال تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص

    انا

    اول سنتين في الزواج مهمه ففيها تحول الشاب والشابه من العزوبيه الى نظام مختلف فيه تحمل مسؤوليه والتزام اكثر وتكون فاصله في الاستمرار او الطلاق
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  25. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    نبرة صدي

    ماهو زواج هذا مصارعه حره ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    زائر

    إذا وصلت خلافات الزوجين أياً كانت إلى المحاكم الشرعية فهنا يستحيل أن تستمر الحياة بينهما لأن أساسات الزواج ضعيفة وهشة فهي لم تقوى على صد أول عاصفة....)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    آخر الزمان

    ***... المشاكل الزوجية والطلاق والخلع موجودة في كل منطقة وفي كل قبيلة وفي كل بلد وفي كل مجتمع وفي كل جنسية وليست محصورة في منطقة او في بلد واحد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    عربي صاحي!

    مصائب المتزوجين سببها ترك تعاليم الدين وإتباع التقاليد التي لم يقررها الدين.مثلا الرؤية الشرعية لم يعد أحد يعمل بها،ومعظم أئمة المسلمين أباح للخاطب رؤية المرأة عارية،مقبلة ومدبرة بحضور أمها.قضية حياة!
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  29. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    مُعلق

    فلنتقي الله في انفسنا اولا ثم في من ولينا مسئوليتهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    مُعلق

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظبم. يقول الله سبحانه وتعالى " فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان" اين نحن من تطبيق الشريعة السمحاء. والله لو فعلنا لنقصت ٩٠% من قضايا الاحوال الشخصية امام المحاكم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  31. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    الهمداني

    عربي صاحي! لا للضرب،تخاف نشوزها ردها لأهلها بسلام كما أخذتها.هي أمانة،والضرب المذكور بالقرآن له شروط صعبة لا تسمح لازوج بالضرب بمزاجه((وين الشروط التي بالاية)) تالف من كيسك انت؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    بنت الوطن

    طيب ليش الشكاوي وشغال المحاكم بقضايا تافهه كل واحد اخذ حقه من الثاني هذي عشره زوجيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    عربي صاحي!

    لا للضرب،تخاف نشوزها ردها لأهلها بسلام كما أخذتها.هي أمانة،والضرب المذكور بالقرآن له شروط صعبة لا تسمح لازوج بالضرب بمزاجه.ثم،كيف يعاشر الإنسان من لا يرغب بعشرته؟عجيب الزواج بلا معرفة مسبقة بين زوجين!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    الهمداني

    21-ال عدواني --الرجعية فيها زابقية الضد والضد ماترسي على بر ولا فيها شي واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    أبو الدحم

    أعتقد بأننا أمام مسرحية أطفال ... ضربني وضربته سبني وسبيته.... هذه نهاية تزويج أطفال لايعون مسئولية الحياة الزوجية..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    ali

    طيب اذا كانت الزوجة مثل ما يدعي الزوج عليها بانه تضربه وتهينه لماذا لا يطلقها ولكن اعتقد انه كاذب او انه رجل خيخه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  37. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    سامي

    وين رجال اول راحوا كانو ينضربون ولا واحد يفتح فمه الحين الزوج لو تجيه نعل على خشته راح لبيت اهله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    يالطيف

    اقول هاذولي اطفال ميصلحون للزواج طقني وطقيته اعتقد طفلكم اعقل منكم اصبرو عن المهوس لين يكبر ي حل مشكلتكم ياترك البيت وهاجر واعتقد انه بيهاجر بدون ملابس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    الصريح

    تقول احداهن تضربني طوال النهار ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    ال عدواني

    اي شريعة تتكلم عنها ي المتحدث انت ما تعرف ان في كتاب الله سبحانه بعنى الأية اهجروهن واذا مانفع اضربوهن ولاتنسى ان قاضي في الجنه وقاضيين في النار الحين صار ضرب الزوجه مخالف للشريعه يعني
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  41. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    ت.م

    طلقها***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    نسساااااء مسترجلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    تضربها يالظالم عشانها ضربتك بالحذاء بس / صدقني ما ضربتك الا وهي تدور مصلحتك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    امحق من بيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    ************
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  46. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    الهمداني

    اللي يقلبها دين احب ابين ان الدين غير واضح في هذا الامر((وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)) مرة اضرب مرة لا وين الصح؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    الصادق

    والله لوانك ضربتها صح ماراحت تشتكي الضرب الخبيل خبيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  48. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    محد قال لي

    طالما ان الامور وصلت الى المحكمه فابتعادهم عن بعض هو الحل لان ليس فيه خير ولاهيه فيها خير اذا صار وضع الزوجين في شجار دائم وكل منهما لايحترم الاخر فاعتقد انه من لاساس ارتباطهم غلط فهم الزوج نصف الحياه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    ون تو ثري

    ما تشوفون ان بعض القضاه والصحف في صف النساء هذي كارثة اذا لم تربى المرأة على القيم الاسلامية ستحل بنا كارثة من اجل المرأة اعدائنا يريدون ان يحاربوننا عن طريق المرأة عندما فشلو في حروبهم الاستراتيةضدنا
    لا يعجبني(13) اعجبني(3)
  50. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    الله يصلح الحال

    قال الله تعالى(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) أخي المسلم - المرأة التي تحت يدك أمانه عندك، ومسؤول عنها يوم القيامة،هل أديت حقوقها أم ضيعت؟!
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  51. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    الله يصلح الحال

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد؛ يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره»!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    طيب اختاروا عنوان لصلب الموضوع ! وليس للفرع !

    خبلان ولا سياسه إظهار قوه للمرأه ! 😜
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    الهمداني

    هذا هم الجبناء يوم وقف في المحكمة قام يكذب الزلم استحوا على خلقكم وبطلوا هالعادة حتى على زوجاتهم يكذبون امة فاشلة تعودت على الكذب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    جنوبية..🌻🌻

    هي تضربه وهو يضربها الحياء معا بعض مستحيلة الطلاق أفضل ماحب الحياء الي فيها عنف تسمع هذه القصص تحمد ربك مليون مرة على الحياء الي عايشها وع وع أعيش في مضاربة طاقق ومطقوق الله يعين عيالهم عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    الله يصلح الحال

    بل إن بعض الأزواج يعتدي على زوجته بالشتم والسب والضرب والقذف ويحرمها من زيارة اهلها ويحرمها من الكلام الحلو ومن المصروف ولا يعطيها ما يكفيها وأبنائها من المال ويسيئ اليها بالحديث عنها في المجالس
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  56. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    الله يصلح الحال

    ليس كما هو حال كثير من المسلمين اليوم مقصر في واجباته الزوجية ومهمل في رعايته لزوجته وأبنائه ويضيع حقوق زوجاته بحجة الأعمال الكثيرة والالتزامات العديدة، ويا ليت أن الأمر يتوقف عند هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    الله يصلح الحال

    قالت عائشة رضي الله عنها (مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ ) وإنما كان زوجاً حنوناً رحيماً صبوراً يعطف على زوجاته ويرحمهن ويبتسم لهن ويعاملهن معاملة حسنة,معاملة نبوية كريمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  58. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    بوزو

    امحق من زوجين خلاص انتهى هذا العش دام الاحترام معدوم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    يازين العنوسة والعزوبية لا تتزوجون عيشو حياتكم بلا زواج الله يعوضكم بالجنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  60. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    شيعي برونزي

    يعض بعض الازواج لازم ينضرب بالحذاء
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)

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