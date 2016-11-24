جدل بين أعضاء مجلس الباحة حول إنشاء ممشى للرجال والنساء

صحيفة المرصد : رغم برودة الطقس في منطقة الباحة هذه الأيام، إلا أن ثمة مداخلات بين أعضاء المجلس البلدي في مدينة (الضباب) أدت إلى إشعال النقاش وإشاعة الدفء في قاعة الاجتماعات.
ففي حين اقترح أحد أعضاء المجلس إقامة أكثر من ممشى ومضمار للهرولة, رد عليه نائب أمين الباحة عضو المجلس المهندس عبد العزيز بركات، بأن الأمانة سبق وأن نفذت أكثر من خمسة مواقع للمشاة، خصوصا في الغابات والحدائق والمتنزهات، ما دفع العضو إلى المطالبة بمراعاة الخصوصية في الممشى، من خلال إقامة مضمار للسيدات وآخر للرجال. وأضاف عضو المجلس «أرى أن يتم تظليل ممشى السيدات أو أن يكون عليه ساتر عن العيون» وفقا لصحيفة “عكاظ”.
من جهته، أوضح رئيس المجلس أحمد آل هادي أن اللجنة المكلفة من المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة أنهت فرز احتياجات أهالي أحياء وقرى مدينة الباحة، ومنها سفلتة الطرق وتوسعة الشوارع والطرق القائمة وفتح شوارع جديدة وإنشاء حدائق عامة وساحات شعبية وممرات مشاة ورفعها لقسم المشاريع بالأمانة، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس البلدي قاموا بزيارات ميدانية التقوا خلالها بعرفاء القرى الذين حددوا بدورهم احتياجاتهم، وتطلّع آل هادي إلى مبادرة الأهالي في التعاون من أجل تنمية وتطوير المدينة.
تعليقات ( 38 )
تركوا القضاياتركوا القضايا المهمة والحساسة للمواطن في البلد وتهاوشوا على ممشى عجبي لا والله فلحنا
سلفي ونصفهل الهدف من المضمار تضمير جسم المرأة لجمالها وصحتها أم اخراج لها من خدرها
الشايبونعم باهل الباحه غامد الكرم والشجاعه والرجوله والطيبه والوفاء الكلمات تعجز في وصفكم
سلفي ونصفالمرآة (( مضمار بيتها بين أسواره وجيراناها )) خير من ألف مضمار
سلفي ونصفتعليق مخالف
سلفي ونصفيستحق الموضوع حلقة سلفي
معيضاعجبني انشاء مضمار انا ماسمعت فيه الا في السباقات خاصة سباق الخيل
سلفي ونصفكنت فاكر ؟! ناصر القصبي يجيب شي من رأسه
الغامديحلب تحترق يامسلمين ياعرب لعن الله بشارالاسد
نظارات مشوهه للحقيقهاكتشاف نظارات مشوهه للحقيقه ووضع سماعات للاذن عشان الاتقاء ونكون من اهل التقوى واهل المغفره
غامدغامد والقلب حامد غامد والقلب صامد غامد والقلب عابد غامد والقلب ساجدغامد والقلب جامد غامد والقلب بارد ان صح التعبير
لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل****، والله في الرياض مماشي كل الناس تمشي فيها رجال ونساء ،، وين المشكلة كل ماشي في حاله ، ذبحتونا هذا للنساء وهذا لرجال وهذا للشباب وهذا للعوائل ،، طيب وبعدين
عدد التعليقات:94
ATMZقال ايش تضليل الممشى ليش بتمشي المره من غير ملابس والا قالو لك بتمشي بين وحوش ما اقول الا الله ينهي من هم بهذا التفكير من امثالك يا هذا العضو الباير.
علي العمريتعليق مخالف
الهمدانيومطاعم للرجال واخرى للنساء مجتمع كل عقده في الحياة النسااااااااااااااااااااااااااااء
قال من أهل الجنوبسبحان الله .. هذه الأجزاء الغالية من بلادنا قبل ثلاثين وأربعين سنة كانت قمة في الاعتدال والبعد عن مثل هذا التزمتات التي ما أنزل الله به من سلطان .
وقرن في بيوتكنتسابق الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته ام المؤمنين عائشه فسبقته وتسابقوا مره اخرى وسبقها لذلك الافضل الاستفاده من احواش المنازل لجعل مكان فيها للمشي والجري والهروله ومختصين يقومون باعدادها
اختيار سوقاختيار سوق كبير فيه زحام لاجراء مضمار فيه مثل ***
اعوذ بالله من الفقرطيب الوديان كثيره والجو ممتاز وانزال برنانج الامن في الاوديه والطبيعه او سير كهربائي
علي العمريهل. هذا. هو الدين. ههههههه
علي العمريتعليق مخالف
سطح المنازلالافضل وضع المضمار على سطح المنزل ومنها الاستفاده من السطح للاطفال يلعبون فيه وغيرهم كذلك مضمار عند المطاعم عشان الواحد ياكل ويمشي مباشره ودعايه للمطعم يكون المضمار فيه طلوع ونزول وتعرجات للفائده
العيون اللي تغيروضع تكييف حار ويكون مغلق في البرد سواء للرجال او النساء
الصريح جداالناس تتطور وحنا نرجع وراء للاسف التخلف ومايعمل
فيصلشكل ***ما انقرضت للحين
يالطيفاحسن شي تحطون في ممشى الرجال بلوحه واضحه جدا غض البصر ولا شوف تحت ممنوع الالتفات يمين اذا كان ممشى النساء على اليمين ونكان يسار لايلتفت يسار وتكون لحيته ملاصقه لصدرة مع وضع ثقلات كي لا يرفع راسه سهوا
شهابتعليق مخالف
شهابلا وتذكرت يوم يطالبون *** ههههههههه
جنوبية..🌻🌻عشان ممشى تهاوشو وانتشر الخبر وناس تقولك مستشفى للنساء ومستشفى للرجال عز الله تذابحو ممشى مظلل وحاجب عن العيون والله في جدة أغلبها للرجال والحريم كل من في حاله ترى الناس عندها خوف من الله باقي
يالطيفيبون ساتر في الممشى طيب هل تريدون ساتر في الاسواق والحدائق ولاماكن العامه خلاص يكفيها تضليل السيارة شيله وتضليل السيارة وساتر حشى ذا وسواس ولادين طيب اقترح عليكم تحطون ممشى داخل البيوت عندانشاء سكن
شهابتذكرت يوم يطالبون بتغييم المدرجات النسائيه هههههههههههه
سامي«أرى أن يتم تظليل ممشى السيدات أو أن يكون عليه ساتر عن العيون هههههه ........ويلومون ناصر القصبي
شهابانا لازم انتحر خلاص الوضع اوووفر