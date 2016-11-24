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جدل بين أعضاء مجلس الباحة حول إنشاء ممشى للرجال والنساء

24 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص
جدل بين أعضاء مجلس الباحة حول إنشاء ممشى للرجال والنساء
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صحيفة المرصد : رغم برودة الطقس في منطقة الباحة هذه الأيام، إلا أن ثمة مداخلات بين أعضاء المجلس البلدي في مدينة (الضباب) أدت إلى إشعال النقاش وإشاعة الدفء في قاعة الاجتماعات.

ففي حين اقترح أحد أعضاء المجلس إقامة أكثر من ممشى ومضمار للهرولة, رد عليه نائب أمين الباحة عضو المجلس المهندس عبد العزيز بركات، بأن الأمانة سبق وأن نفذت أكثر من خمسة مواقع للمشاة، خصوصا في الغابات والحدائق والمتنزهات، ما دفع العضو إلى المطالبة بمراعاة الخصوصية في الممشى، من خلال إقامة مضمار للسيدات وآخر للرجال. وأضاف عضو المجلس «أرى أن يتم تظليل ممشى السيدات أو أن يكون عليه ساتر عن العيون» وفقا لصحيفة “عكاظ”.

من جهته، أوضح رئيس المجلس أحمد آل هادي أن اللجنة المكلفة من المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة أنهت فرز احتياجات أهالي أحياء وقرى مدينة الباحة، ومنها سفلتة الطرق وتوسعة الشوارع والطرق القائمة وفتح شوارع جديدة وإنشاء حدائق عامة وساحات شعبية وممرات مشاة ورفعها لقسم المشاريع بالأمانة، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس البلدي قاموا بزيارات ميدانية التقوا خلالها بعرفاء القرى الذين حددوا بدورهم احتياجاتهم، وتطلّع آل هادي إلى مبادرة الأهالي في التعاون من أجل تنمية وتطوير المدينة.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    تركوا القضايا

    تركوا القضايا المهمة والحساسة للمواطن في البلد وتهاوشوا على ممشى عجبي لا والله فلحنا
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  2. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    سلفي ونصف

    هل الهدف من المضمار تضمير جسم المرأة لجمالها وصحتها أم اخراج لها من خدرها
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  3. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    الشايب

    ونعم باهل الباحه غامد الكرم والشجاعه والرجوله والطيبه والوفاء الكلمات تعجز في وصفكم
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  4. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    سلفي ونصف

    المرآة (( مضمار بيتها بين أسواره وجيراناها )) خير من ألف مضمار
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  5. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    سلفي ونصف

    تعليق مخالف
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  6. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    سلفي ونصف

    يستحق الموضوع حلقة سلفي
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  7. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    معيض

    اعجبني انشاء مضمار انا ماسمعت فيه الا في السباقات خاصة سباق الخيل
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  8. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    سلفي ونصف

    كنت فاكر ؟! ناصر القصبي يجيب شي من رأسه
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  9. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    الغامدي

    حلب تحترق يامسلمين ياعرب لعن الله بشارالاسد
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  10. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    نظارات مشوهه للحقيقه

    اكتشاف نظارات مشوهه للحقيقه ووضع سماعات للاذن عشان الاتقاء ونكون من اهل التقوى واهل المغفره
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  11. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    غامد

    غامد والقلب حامد غامد والقلب صامد غامد والقلب عابد غامد والقلب ساجدغامد والقلب جامد غامد والقلب بارد ان صح التعبير
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  12. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل

    ****، والله في الرياض مماشي كل الناس تمشي فيها رجال ونساء ،، وين المشكلة كل ماشي في حاله ، ذبحتونا هذا للنساء وهذا لرجال وهذا للشباب وهذا للعوائل ،، طيب وبعدين
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  13. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    وفروا قيمة الممشى لانه لن يستفيد منه الا الاجانب وعوائلهم ( ولو ظللوا الممشة من الجانبين بيطلع لك واحد فتك يقول ممكن الطياره تكشفهم من فوق )
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  14. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    اقترح انشاء مدينة للنساء فيها كل ماتحتاجه المراة من نوادي رياضية وممشى واماكن ترفيهية ومطاعم وأسواق ومستشفيات ومدارس خلو المراة تعيش حياتها بشكل طبيعي بعيد عن المضايقات والتضييق.
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  15. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    تعليق مخالف
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  16. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    اقترح ان يلبسون الرجال نظارات سوداء وهم يمشون مع النساء في نفس المضمار ارخص ويحقق الخصوصية ****
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  17. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص
    عدد التعليقات:94

    ATMZ

    قال ايش تضليل الممشى ليش بتمشي المره من غير ملابس والا قالو لك بتمشي بين وحوش ما اقول الا الله ينهي من هم بهذا التفكير من امثالك يا هذا العضو الباير.
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  18. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    علي العمري

    تعليق مخالف
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  19. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    الهمداني

    ومطاعم للرجال واخرى للنساء مجتمع كل عقده في الحياة النسااااااااااااااااااااااااااااء
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  20. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    قال من أهل الجنوب

    سبحان الله .. هذه الأجزاء الغالية من بلادنا قبل ثلاثين وأربعين سنة كانت قمة في الاعتدال والبعد عن مثل هذا التزمتات التي ما أنزل الله به من سلطان .
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  21. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    وقرن في بيوتكن

    تسابق الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته ام المؤمنين عائشه فسبقته وتسابقوا مره اخرى وسبقها لذلك الافضل الاستفاده من احواش المنازل لجعل مكان فيها للمشي والجري والهروله ومختصين يقومون باعدادها
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  22. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    اختيار سوق

    اختيار سوق كبير فيه زحام لاجراء مضمار فيه مثل ***
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  23. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    اعوذ بالله من الفقر

    طيب الوديان كثيره والجو ممتاز وانزال برنانج الامن في الاوديه والطبيعه او سير كهربائي
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  24. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    علي العمري

    هل. هذا. هو الدين. ههههههه
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  25. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    علي العمري

    تعليق مخالف
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  26. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    سطح المنازل

    الافضل وضع المضمار على سطح المنزل ومنها الاستفاده من السطح للاطفال يلعبون فيه وغيرهم كذلك مضمار عند المطاعم عشان الواحد ياكل ويمشي مباشره ودعايه للمطعم يكون المضمار فيه طلوع ونزول وتعرجات للفائده
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  27. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    العيون اللي تغير

    وضع تكييف حار ويكون مغلق في البرد سواء للرجال او النساء
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  28. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    الصريح جدا

    الناس تتطور وحنا نرجع وراء للاسف التخلف ومايعمل
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  29. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    فيصل

    شكل ***ما انقرضت للحين
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  30. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    يالطيف

    احسن شي تحطون في ممشى الرجال بلوحه واضحه جدا غض البصر ولا شوف تحت ممنوع الالتفات يمين اذا كان ممشى النساء على اليمين ونكان يسار لايلتفت يسار وتكون لحيته ملاصقه لصدرة مع وضع ثقلات كي لا يرفع راسه سهوا
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  31. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    انا ارى ان يتم تضليل ممشى الرجال 😂😂
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  32. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    شهاب

    تعليق مخالف
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  33. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    شهاب

    لا وتذكرت يوم يطالبون *** ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    جنوبية..🌻🌻

    عشان ممشى تهاوشو وانتشر الخبر وناس تقولك مستشفى للنساء ومستشفى للرجال عز الله تذابحو ممشى مظلل وحاجب عن العيون والله في جدة أغلبها للرجال والحريم كل من في حاله ترى الناس عندها خوف من الله باقي
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  35. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    يالطيف

    يبون ساتر في الممشى طيب هل تريدون ساتر في الاسواق والحدائق ولاماكن العامه خلاص يكفيها تضليل السيارة شيله وتضليل السيارة وساتر حشى ذا وسواس ولادين طيب اقترح عليكم تحطون ممشى داخل البيوت عندانشاء سكن
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  36. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    شهاب

    تذكرت يوم يطالبون بتغييم المدرجات النسائيه هههههههههههه
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  37. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    سامي

    «أرى أن يتم تظليل ممشى السيدات أو أن يكون عليه ساتر عن العيون هههههه ........ويلومون ناصر القصبي
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  38. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    شهاب

    انا لازم انتحر خلاص الوضع اوووفر
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