جدل بين أعضاء مجلس الباحة حول إنشاء ممشى للرجال والنساء

صحيفة المرصد : رغم برودة الطقس في منطقة الباحة هذه الأيام، إلا أن ثمة مداخلات بين أعضاء المجلس البلدي في مدينة (الضباب) أدت إلى إشعال النقاش وإشاعة الدفء في قاعة الاجتماعات.

ففي حين اقترح أحد أعضاء المجلس إقامة أكثر من ممشى ومضمار للهرولة, رد عليه نائب أمين الباحة عضو المجلس المهندس عبد العزيز بركات، بأن الأمانة سبق وأن نفذت أكثر من خمسة مواقع للمشاة، خصوصا في الغابات والحدائق والمتنزهات، ما دفع العضو إلى المطالبة بمراعاة الخصوصية في الممشى، من خلال إقامة مضمار للسيدات وآخر للرجال. وأضاف عضو المجلس «أرى أن يتم تظليل ممشى السيدات أو أن يكون عليه ساتر عن العيون» وفقا لصحيفة “عكاظ”.

من جهته، أوضح رئيس المجلس أحمد آل هادي أن اللجنة المكلفة من المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة أنهت فرز احتياجات أهالي أحياء وقرى مدينة الباحة، ومنها سفلتة الطرق وتوسعة الشوارع والطرق القائمة وفتح شوارع جديدة وإنشاء حدائق عامة وساحات شعبية وممرات مشاة ورفعها لقسم المشاريع بالأمانة، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس البلدي قاموا بزيارات ميدانية التقوا خلالها بعرفاء القرى الذين حددوا بدورهم احتياجاتهم، وتطلّع آل هادي إلى مبادرة الأهالي في التعاون من أجل تنمية وتطوير المدينة.