بالفيديو والصور : مواطنان ينقذان سائحاً ألمانياً من الغرق في سيول الباحة

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لعملية إنقاذ السائح الإلماني؛ حيث يُظهر قيام المواطنين بمساعدته في الخروج من مجرى السيول، وابتسامة السائح وشكره لهما.
وحسب موقع “سبق” أنه كان المواطنان غرسان حسن الغامدي، وخلف عتيق الغامدي قد شاهدا السائح وقد جرفته السيول، وسارعا لإنقاذه عبر استخدام حبل وجذبه للجانب الآخر؛ ما دفع السائح لتقديم الشكر لهما على إنقاذه، مبيناً أنه يسكن بالرياض وجاء إلى الباحة في رحلة سياحية.
تعليقات ( 9 )
خالد هليلاتوقع تمثيل عشان يبغوا التكريم
الغامديلعن الله بشارالاسد
ابوخالد الدماموالله المفروض يكرمون بسرعه، مش شهاده وخرابيط لا ترقيه وفلوس او وظيفه ان كانوا ماشتغلوا، هولا الرجال صحيح، شكرا من الاعماق
عدد التعليقات:1259
نبرااسامحق رحله سياحيه بغت تجيب اجله،،بيض الله وجيههم النشامى راعين النخوه.
ااببووححممووددلا يمكن ألماني يغرق بالسيول .. إلا إذا فيه عرق سعودي 😆
واحد من الناسما ادري بس احس انها تمثيل تفاعلهم بارد و السيل كان ضعيف
جاسمياخي حاس ان بينهم اتفاقية والله اعلم طريقة خروجه من المياه فيها بروده وبعدين ماصوروا المقطع من البدايه يوم ارسلوا الحبل له يعني بالعربي يبغون مكافأة صدقوني مادخل مخي المقطع
فيصل1 الدعوه المباشره للاسلام وخصوصا بعد هذا الموقف تعطي نتائج عكسيه
شهاباتمنى انهم دعوه للاسلام :)