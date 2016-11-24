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بالفيديو والصور : مواطنان ينقذان سائحاً ألمانياً من الغرق في سيول الباحة

24 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص
بالفيديو والصور : مواطنان ينقذان سائحاً ألمانياً من الغرق في سيول الباحة
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لعملية إنقاذ السائح الإلماني؛ حيث يُظهر قيام المواطنين بمساعدته في الخروج من مجرى السيول، وابتسامة السائح وشكره لهما.

وحسب موقع “سبق” أنه كان المواطنان غرسان حسن الغامدي، وخلف عتيق الغامدي قد شاهدا السائح وقد جرفته السيول، وسارعا لإنقاذه عبر استخدام حبل وجذبه للجانب الآخر؛ ما دفع السائح لتقديم الشكر لهما على إنقاذه، مبيناً أنه يسكن بالرياض وجاء إلى الباحة في رحلة سياحية.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    خالد هليل

    اتوقع تمثيل عشان يبغوا التكريم
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  2. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    الغامدي

    لعن الله بشارالاسد
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  3. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    ابوخالد الدمام

    والله المفروض يكرمون بسرعه، مش شهاده وخرابيط لا ترقيه وفلوس او وظيفه ان كانوا ماشتغلوا، هولا الرجال صحيح، شكرا من الاعماق
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  4. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص
    عدد التعليقات:1259

    نبرااس

    امحق رحله سياحيه بغت تجيب اجله،،بيض الله وجيههم النشامى راعين النخوه.
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  5. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    ااببووححمموودد

    لا يمكن ألماني يغرق بالسيول .. إلا إذا فيه عرق سعودي 😆
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  6. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    واحد من الناس

    ما ادري بس احس انها تمثيل تفاعلهم بارد و السيل كان ضعيف
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  7. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    جاسم

    ياخي حاس ان بينهم اتفاقية والله اعلم طريقة خروجه من المياه فيها بروده وبعدين ماصوروا المقطع من البدايه يوم ارسلوا الحبل له يعني بالعربي يبغون مكافأة صدقوني مادخل مخي المقطع
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  8. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    فيصل

    1 الدعوه المباشره للاسلام وخصوصا بعد هذا الموقف تعطي نتائج عكسيه
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  9. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    شهاب

    اتمنى انهم دعوه للاسلام :)
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