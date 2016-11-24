بالفيديو والصور : مواطنان ينقذان سائحاً ألمانياً من الغرق في سيول الباحة

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لعملية إنقاذ السائح الإلماني؛ حيث يُظهر قيام المواطنين بمساعدته في الخروج من مجرى السيول، وابتسامة السائح وشكره لهما.

وحسب موقع “سبق” أنه كان المواطنان غرسان حسن الغامدي، وخلف عتيق الغامدي قد شاهدا السائح وقد جرفته السيول، وسارعا لإنقاذه عبر استخدام حبل وجذبه للجانب الآخر؛ ما دفع السائح لتقديم الشكر لهما على إنقاذه، مبيناً أنه يسكن بالرياض وجاء إلى الباحة في رحلة سياحية.