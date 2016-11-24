تثليث: ” 3 أشخاص” ينتحلون صفة رجال أمن ويعتدون على موظفَين بشركة الكهرباء

صحيفة المرصد : أطاح أمس رجال الأمن بمحافظة تثليث بثلاثة أشخاص؛ انتحلوا صفة رجال أمن، وسلبوا وضربوا مقيمَيْن، يعملان بشركة الكهرباء، أثناء عودتهما من إيصال التيار الكهربائي بحي الغزالة.

وحسب موقع “سبق” أشارت المصادر إلى أنه حضر يوم أمس لشرطة محافظة تثليث مقيمان، يعملان بشركة الكهرباء، وأفادا بتعرضهما للضرب والسلب، بعد أن انتحل ثلاثة أشخاص شخصية رجال الأمن، وذلك أثناء عودتهم من إعادة التيار الكهربائي لأحد المنازل بحي الغزالة؛ إذ قام الأشخاص باعتراض طريقهما، وضربهما، مع ادعائهم أنهم رجال أمن، وسلبوا مبلغًا ماليًّا منهما، ومن ثم لاذ الجناة بالهرب.

وأردفت المصادر بأنه حين تلقي البلاغ من العاملين تم تكليف الدوريات الأمنية والبحث الجنائي بالبحث عن الجناة على ضوء الأوصاف المعطاة لهم. وقد تم القبض على جميع الجناة خلال ساعتين من البلاغ، والتعرف عليهم من قِبل المدعيَيْن، وتم إيداعهم التوقيف، وجارٍ تحويلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حيالهم.