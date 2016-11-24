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“العمل” تستثني هؤلاء من دفع المخالفات المرورية عند طلب الاستقدام

24 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص
“العمل” تستثني هؤلاء من دفع المخالفات المرورية عند طلب الاستقدام
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صحيفة المرصد : كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن استثناء ذوي الدخل المحدود من دفع المخالفات المرورية عند تقديم طلبات الاستقدام، مطالباً الراغبين في الاطلاع على شروط التأشيرات التي حددتها الوزارة بالعودة للمنشور عبر موقع “مساند”.

وعن عودة الاستقدام من إثيوبيا مجدداً، أوضح أبا الخيل وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن عدة جهات داخل المملكة وخارجها تبحث هذا الأمر، وستعيد الاستقدام من العمالة الإثيوبية في الوقت الذي تراه مناسباً ومهماً أيضاً.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    خالد

    فكون و ارحمونا من موضوع الاستقدام انصحو البنات يعملن في بيوت اهلهم و يتعلمن الطبخ و الكي و الغسيل و الكنس و التنظيف بلا شغاله بلا هم بعدين محدود الدخل كيف بيستقدمون شغالة براتب فوق1000 ريال وعليه قرض
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  2. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    88

    يا تعليق 23 لا دخل للدخل بالمخالفه ممكن المخالفه لعدم عدم تجديد الاستماره او عدم تجديد الفحص الدوري و كلهم تنبى فلوس تخيل تودي السياره الفحص و ترسب و يبغالك 5000 علشان تصلحها و راتبك 2500 ريال و عليك
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  3. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    خالد

    ذوي دخل محدود وعنه سياره ويخالف ياسلام يابلادي
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  4. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    فريدة شوقي

    خادمات اثيوبيات اجل جهزوا السواطير
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  5. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:4423

    العنيد

    نعم بستطاعتك استخراجها اتمنى الدخول لموقع ( مساند ) لمعرفة شروط استخراج التأشيره المحدد من قبل الوزاره
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  6. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:4423

    العنيد

    واحد مايقدر يسدد قيمة المخالفات المرورية اجل كيف بيدفع رسوم وتكاليف الاستقدام ورواتب العمال! المفروض هذا يمنعونه من الاستقدام لأن بكره يتحول عمالته إلى عمالة سائبه !!
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  7. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:760

    عاشق وطنه

    خلكم مع النواطن *****العماله الاثيوبيه لا يمكن تدخل البلاد لكثرة جرايمها
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  8. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    سبهلل

    امحق عماله الإثيوبية مايصنعون إلا المسكرات
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  9. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    شايم

    يتبع .....ثم رفض العمل والعودة خلال ايام والضحية المواطنين ومكاتب الاستقدام التي من المستحيل تعويضها اما بالنسبة للجرائم فقد حصلت من جميع الجنسيات والسحر تفوقت به العمالة الانونسية
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  10. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    بفضل الله ورحمته بداء المطر على الرياض
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  11. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    السلام عليكم

    تعليق مخالف
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  12. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    اتوقع الموضوع فكر
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  13. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    88

    الشعب سيلجا مره اخرى الى العماله الاثيوبيه لرخص تكلفتها
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  14. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    السلام عليكم

    الله يعين ذوي الدخل المحدود يلاقونها من وين .... ولا... وين.... الله يرحم ويسكن الجنة الاولين الجنة ويبارك لنا ويحفظ الموجودين
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  15. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    88

    الشعب ما يتحمل الشغل و تعلم على وجود خادمه و ما عنده امكانيه يدفع فلوس للفلبينيه يعنى طفران و يبي شغاله
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  16. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    يح يح

    تعليق مخالف
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  17. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    شايم

    اثيوبيا خيار مقبول حاليا للاستقدام خاصة بعدرفض بعض الدول ارسال عمالتها مثل اوغنداواندونيسيا وتحول الاستقدام الى **** في سرلنكا وبنجلاش والهند حيث يتم الاتفاق مع العامله على مبلغ مالي للسفر يتب
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  18. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    يح يح

    تعليق مخالف
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  19. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    الهمداني

    ادفع بالتي هي احســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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  20. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    التويجري

    والله مافيه ولاء وحس الثيوبيا مجرمين عصابات تستخدمهم اسرائيل قنابل وللجرائم ضد الفلسطينين
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  21. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    88

    وأنه يمر باعتلالات نفسية سيئة،
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  22. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    عيد

    الشعب كله يحتاج الى استثناء من هذه ****اللتي فرضت عليه في حين**** ؟
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  23. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    غير واضح لم يوضح الشروط وكيف الاثبات يعني
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  24. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    فهد العرماني

    حددوا من هم ذوي الدخل المحدود!! هل يقصدون العسكريين؟ ولا مستحين
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  25. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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