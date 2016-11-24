“العمل” تستثني هؤلاء من دفع المخالفات المرورية عند طلب الاستقدام

صحيفة المرصد : كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن استثناء ذوي الدخل المحدود من دفع المخالفات المرورية عند تقديم طلبات الاستقدام، مطالباً الراغبين في الاطلاع على شروط التأشيرات التي حددتها الوزارة بالعودة للمنشور عبر موقع “مساند”.

وعن عودة الاستقدام من إثيوبيا مجدداً، أوضح أبا الخيل وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن عدة جهات داخل المملكة وخارجها تبحث هذا الأمر، وستعيد الاستقدام من العمالة الإثيوبية في الوقت الذي تراه مناسباً ومهماً أيضاً.