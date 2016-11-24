“العمل” تستثني هؤلاء من دفع المخالفات المرورية عند طلب الاستقدام

صحيفة المرصد : كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن استثناء ذوي الدخل المحدود من دفع المخالفات المرورية عند تقديم طلبات الاستقدام، مطالباً الراغبين في الاطلاع على شروط التأشيرات التي حددتها الوزارة بالعودة للمنشور عبر موقع “مساند”.
وعن عودة الاستقدام من إثيوبيا مجدداً، أوضح أبا الخيل وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن عدة جهات داخل المملكة وخارجها تبحث هذا الأمر، وستعيد الاستقدام من العمالة الإثيوبية في الوقت الذي تراه مناسباً ومهماً أيضاً.
تعليقات ( 25 )
خالدفكون و ارحمونا من موضوع الاستقدام انصحو البنات يعملن في بيوت اهلهم و يتعلمن الطبخ و الكي و الغسيل و الكنس و التنظيف بلا شغاله بلا هم بعدين محدود الدخل كيف بيستقدمون شغالة براتب فوق1000 ريال وعليه قرض
88يا تعليق 23 لا دخل للدخل بالمخالفه ممكن المخالفه لعدم عدم تجديد الاستماره او عدم تجديد الفحص الدوري و كلهم تنبى فلوس تخيل تودي السياره الفحص و ترسب و يبغالك 5000 علشان تصلحها و راتبك 2500 ريال و عليك
خالدذوي دخل محدود وعنه سياره ويخالف ياسلام يابلادي
فريدة شوقيخادمات اثيوبيات اجل جهزوا السواطير
عدد التعليقات:4423
العنيدنعم بستطاعتك استخراجها اتمنى الدخول لموقع ( مساند ) لمعرفة شروط استخراج التأشيره المحدد من قبل الوزاره
عدد التعليقات:4423
العنيدواحد مايقدر يسدد قيمة المخالفات المرورية اجل كيف بيدفع رسوم وتكاليف الاستقدام ورواتب العمال! المفروض هذا يمنعونه من الاستقدام لأن بكره يتحول عمالته إلى عمالة سائبه !!
عدد التعليقات:760
عاشق وطنهخلكم مع النواطن *****العماله الاثيوبيه لا يمكن تدخل البلاد لكثرة جرايمها
سبهللامحق عماله الإثيوبية مايصنعون إلا المسكرات
شايميتبع .....ثم رفض العمل والعودة خلال ايام والضحية المواطنين ومكاتب الاستقدام التي من المستحيل تعويضها اما بالنسبة للجرائم فقد حصلت من جميع الجنسيات والسحر تفوقت به العمالة الانونسية
السلام عليكمتعليق مخالف
88الشعب سيلجا مره اخرى الى العماله الاثيوبيه لرخص تكلفتها
السلام عليكمالله يعين ذوي الدخل المحدود يلاقونها من وين .... ولا... وين.... الله يرحم ويسكن الجنة الاولين الجنة ويبارك لنا ويحفظ الموجودين
88الشعب ما يتحمل الشغل و تعلم على وجود خادمه و ما عنده امكانيه يدفع فلوس للفلبينيه يعنى طفران و يبي شغاله
يح يحتعليق مخالف
شايماثيوبيا خيار مقبول حاليا للاستقدام خاصة بعدرفض بعض الدول ارسال عمالتها مثل اوغنداواندونيسيا وتحول الاستقدام الى **** في سرلنكا وبنجلاش والهند حيث يتم الاتفاق مع العامله على مبلغ مالي للسفر يتب
يح يحتعليق مخالف
الهمدانيادفع بالتي هي احســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
التويجريوالله مافيه ولاء وحس الثيوبيا مجرمين عصابات تستخدمهم اسرائيل قنابل وللجرائم ضد الفلسطينين
88وأنه يمر باعتلالات نفسية سيئة،
عيدالشعب كله يحتاج الى استثناء من هذه ****اللتي فرضت عليه في حين**** ؟
فهد العرمانيحددوا من هم ذوي الدخل المحدود!! هل يقصدون العسكريين؟ ولا مستحين
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله