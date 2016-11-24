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شاب يقتحم مدرسة بنات بـ”أبوعريش” أثناء الدوام .. ومصادر تكشف الحقيقة

24 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص
شاب يقتحم مدرسة بنات بـ”أبوعريش” أثناء الدوام .. ومصادر تكشف الحقيقة
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صحيفة المرصد : حاول شابّ اقتحام مدرسة بنات بمحافظة أبوعريش أثناء الدوام الرسمي، وقام الشاب (سعودي الجنسية)، بشكل مفاجئ بمحاولة اقتحام المدرسة، قبل إلقاء القبض عليه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقالت مصادر حسب موقع “عاجل”، إن حارس مبنى مدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنات بمحافظة أبوعريش، شاهد شاب يقترب من المدخل الرئيسي للمدرسة، قبل أن يحاول الدخول عنوة، لكن الحارس استوقفه ومنعه من الدخول، متّبعًا التعليمات في هذا الشأن.

ولم يرضخ الشابّ للأوامر والتعليمات، وأصر على الدخول، ولم يكن أمام حارس المدرسة إلا الإمساك به (بمساعدة بعض المتواجدين بالقرب من مبنى المدرسة)، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

وحضرت فرقة أمنية لمقر مبنى المدرسة، حيث ألقت القبض على الشاب وبدأت التحقيق معه في ملابسات الواقعة.

وتبين من التحقيق أن الشابّ لم يكن في وضعه الطبيعي، وأنه يمر باعتلالات نفسية سيئة، استدعت تحويله إلى مستشفى الصحة النفسية بجازان للكشف الطبي عليه، حيث لا يزال تحت الملاحظة الطبية بقسم التنويم بالمستشفى.

وأكّدت المصادر أن الشابّ من سكان إحدى القرى الواقعة جنوب محافظة أبوعريش، ولم تكن له دوافع وقت محاولته الدخول إلى مبنى مدرسة بنات، سوى أنه يمرّ بحالة نفسية أثّرت عليه تمامًا.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    ولد الظهيرة

    شفاه الله وعافاه. وبارك في جهود أخونا حارس المدرسة. ****
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  2. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    زائر

    مربط....الجن
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  3. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    زمان العجايب !!!

    يالله انك لاتبلانا ... الظاهر ان مجتمعنا كله مصاب بإعتلالات نفسيه وامراض عقليه .. نفسي في يوم أقرأ خبر عن مجرم واحد ويقولون عنه كان في كامل قواه العقليه
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  4. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    سيرايفوا

    تعليق مخالف
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  5. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    خالد

    طيب مريض نقول الله يشفيه بس لو فعل جريمه اكبر من هذة الجريمة هذة الجريمه في العرض و الشرف طيب لو قتل او دعسته سيارة من المسئول وهو مريض و في حاله غير طبيعيه يعني سكران مكانه المستشفى لعلاجة او السجن
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  6. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    الصورة تعبيرية ولاهي عندنا
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  7. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    فريدة شوقي

    يمكن يتعاطى شي لان الحالات النفسية تصيب الشخص بعد ما يفقد عقله الله ينتقم من اللي يبيعها على الشباب
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  8. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    atmz

    ((الجميع يعلق على الصورة الغير تعبيريه ولم يقرأ المضمون)) حارس مبنى مدرسة شاهد شاب يقترب من المدخل الرئيسي للمدرسة، قبل أن يحاول الدخول عنوة واستوقفه ومنعه من الدخول ومسكه وبلغ عليه وانتهت القضيه.
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  9. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    محمد الحربي

    مثل ماتوقعت قبل الدخول نفسيه هذا هو حالنا اي جريمه تحدث نفسيه حتى التفحيط الان اصبح نفسيه طالما لايوجد تجنيد اجباري لن ينعدل الحال
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  10. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    اعتلالات نفسيه،،،،، بسبب الكبت اللي صاير،،،،، لو فيه سينما ومسرح وحفلات غنائية ،،،، كان قلت او انعدمت الحاجه للقرائين وبائعي الوهم للبشر،،،،،معظم الاعتلالات النفسيه سببها،،،التشدد الزائد،،،،حرااااااام
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  11. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    دكتور نفسي

    عطوهم كافور .... *_^
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  12. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:2509

    سهم

    يجب أن تكلف الجهات المعنية في بلادنا جهات ذات علاقة وطيدة بدراسة هذه الظواهر الخطيرة واستكشاف اسبابها وعلاجها والرفع بها للجهات ذات الاختصاص .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:2509

    سهم

    كثرت الاعتلالات النفسية والعقلية نتيجة *****، والخوف من المستقبل ، وسوء تربية بعض الأسر غير المتعلمة لأبنائها وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية واحتجاز حرياتهم وممارسة إرهاب الوالدين .
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  14. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    ياوجه الله

    هذا جني مب انسي شف سيقانه هههههههههههههه
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  15. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    محمد الغامدي

    صارت كل مخالفة وجريمة لها تبرير جاهز وهو الحالة النفسية الى ان وصلنا لقتل الاهل والاقارب والتبرير حالة نفسية . سؤال ليش ابو حالة نفسية هذا مااقتحم مركز شرطة اودفاع مدني او ثانوية اولاد _ بنات وتبرير
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  16. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    محمد

    بدينا في الاعذار الغير مقبوله مدرسة بنات مجنون او صاحي هذي شويف اذا كان به جنون متروك في الشارع ليه يوجد مستشفى للمرضى طيب لو قتل او اندعس من سيارة الشراب هو الي جننه يحجز في المستشفى او السجن افضل له
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  17. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    المرض النفسي والاجرام كله من الأهل وترويع اطفالهم وهم صغار بدعوى المزح والضحك كما نرى بالمقاطع المتداوله ,ومن هنا يفقد الطفل توازنه ف المستقبل ؛الترويع شي عظيم للإنسان وفيه احاديث
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  18. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    ابو فارس

    الله يشفيه ويعافيه يا اخوان لا تتشمتوا فيبتليكم الله في انفسكم
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  19. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    المرض النفسي والاجرام كله من الأهل وترويع اطفالهم وهم صغار بدعوى المزح والضحك كما نرى بالمقاطع المتداوله ,ومن هنا يفقد الطفل توازنه ف المستقبل ؛الترويع شي عظيم للإنسان وفيه احاديث
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  20. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    عبيد

    88 تعليق 17 ايت ثورة الله يهديك وبعدين الحسين رضي الله عنه فهو ليس بنبى ولا رسول لاجل تقول علية السلام وبعدين انتم تحاولون إقناع انفسكم إنها ثورة وليست خيانة منكم كما قال زيد ابن علي ابن ابي طالب
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  21. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    العسيري

    الصورة تعبيرية وليست للشخص المعني في الخبر انتبهوا امر اخر الحسين بريء ممن يزعم انه يناصره بضلاله
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  22. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص
    عدد التعليقات:15645

    قلم الحقيقه

    الله يشفيه ويعافيه . هذا هو المريض نفسي 100% . ماهو مريض الأخونجية اللي يقتل أهله بدوافع الاجرام والارهاب المحشو به عقله من قبل دعاة الدواعش أحبابهم وأتباعهم ثم اذا ألقي القبض عليه عطوك نغمة نفسية .
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  23. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    الحذر اتباع خامني ان يستفزونك ولاتعود لسانك على السب واللعن نعوذبالله
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  24. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    الركاده طيبه

    تعليق 14 //////////// قل ياللطيف مايعرف المرضى النفسيين غير من عاشرهم لا تستهزي بشيئ لاعلم لك به ولو ان الله مبتليك بمريض نفسي وما تعانيه ويعانيه لعرفت معنى المرضى النفسيين
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  25. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    ابتسم في وجه والديك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    حمد

    الله يلعنك ويلعن ثورة حسينك الخميني
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    محمدالجعيد

    مافي واحد صاحي يعمل كذا
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  28. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    ابتسم في وجه والديك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    88

    ثورة الحسين (عليه السلام)، هي ثورة الإنسان بكل ما فيه من سُمُو وإباء، والمؤمن بكل ما تحتوي عليه كلمة الإيمان من صدق وثناء، والمصلح بكل ما تستلزمه أبعاد الحروف من حقِّ ونجدة ومروءة ووفاء.
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  30. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    تعليق مخالف
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  31. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    سبهلل

    باين من تصرفه ومن الخبر انه في وضع غير طبيعي
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  32. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    واش ذ الحاله النفسيه اللي ماراحت به إلا لمدرسة البنات !! العلاج والله السجن والجلد على ذنبه حتى ينفط !! واتحدى ان يعود يفكر حتى يمر من الشارع !!!!
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  33. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    الجنووووووووووووبي

    صدقيني ياجنووووبية لو المرصد يحطون صوركم مع التعليقات ما فيه رجل او شاب شارك بالتعليقات هههههههههههه
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  34. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    سواق وايت موية

    ت ( 8 ) الرسالة وصلت !! والسبب منح ( التابعية ) من غير التأكد من أصل الجنسية وذلك قبل ظهور الأجهزة في الأحوال بالإضافة إلى أن هناك من لديه ( ذمة واسعة ) !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    الجنووووووووووووبي

    تلاقيه الحين يقوووووول انا وش جابني بالادغال هههههههه... ظريف جدا هذا الخبر بطني بمووووووووووووووووت من الضحك
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  36. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    جنوبية..🌻🌻

    أكثر ماجذنبني لقرأة الخبر الصورة كيف قدر يخرج من الشباك الطالب هذا ومين الي صوره لايكون المدير ههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  37. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    ساكن البجري

    اغبي حرامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    دخل المدرسة وكان عاقل ولما شاف الاشكال الجميلة ؟؟؟ ههههه انحاش من النافذة وانهبل .....يحسب نفسه بأوربااااا المسكين مايدري وش الموجود هههههه جميل الخبر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    رينا

    ي م ن ي هارب من الشرطه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص
    عدد التعليقات:1259

    نبرااس

    المصيبه ان البعض سيعامله معاملة مجرم وبدل مساعدته سيزيد امره سوء.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  41. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    الصادق

    الله يشفية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    الهمداني

    اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يشفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    atmz

    ومن من الحب ما قتل خلوه ازهمو له محبوبته يروي نظر عينه بشوفتها و لاتمنعوه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 9:06 ص

    سواق وايت موية

    العذر الجديد ( مريض نفسي ) وإلا من حق أولياء أمور الطالبات ووفق ماتقتضيه المصلحة العامة إتخاذ مايرونه لحماية ( العرض والشرف )!!
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  45. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    شهاب

    الشعب كله منفس
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