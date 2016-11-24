شاب يقتحم مدرسة بنات بـ”أبوعريش” أثناء الدوام .. ومصادر تكشف الحقيقة

صحيفة المرصد : حاول شابّ اقتحام مدرسة بنات بمحافظة أبوعريش أثناء الدوام الرسمي، وقام الشاب (سعودي الجنسية)، بشكل مفاجئ بمحاولة اقتحام المدرسة، قبل إلقاء القبض عليه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقالت مصادر حسب موقع “عاجل”، إن حارس مبنى مدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنات بمحافظة أبوعريش، شاهد شاب يقترب من المدخل الرئيسي للمدرسة، قبل أن يحاول الدخول عنوة، لكن الحارس استوقفه ومنعه من الدخول، متّبعًا التعليمات في هذا الشأن.

ولم يرضخ الشابّ للأوامر والتعليمات، وأصر على الدخول، ولم يكن أمام حارس المدرسة إلا الإمساك به (بمساعدة بعض المتواجدين بالقرب من مبنى المدرسة)، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

وحضرت فرقة أمنية لمقر مبنى المدرسة، حيث ألقت القبض على الشاب وبدأت التحقيق معه في ملابسات الواقعة.

وتبين من التحقيق أن الشابّ لم يكن في وضعه الطبيعي، وأنه يمر باعتلالات نفسية سيئة، استدعت تحويله إلى مستشفى الصحة النفسية بجازان للكشف الطبي عليه، حيث لا يزال تحت الملاحظة الطبية بقسم التنويم بالمستشفى.

وأكّدت المصادر أن الشابّ من سكان إحدى القرى الواقعة جنوب محافظة أبوعريش، ولم تكن له دوافع وقت محاولته الدخول إلى مبنى مدرسة بنات، سوى أنه يمرّ بحالة نفسية أثّرت عليه تمامًا.