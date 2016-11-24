شاب يقتحم مدرسة بنات بـ”أبوعريش” أثناء الدوام .. ومصادر تكشف الحقيقة

صحيفة المرصد : حاول شابّ اقتحام مدرسة بنات بمحافظة أبوعريش أثناء الدوام الرسمي، وقام الشاب (سعودي الجنسية)، بشكل مفاجئ بمحاولة اقتحام المدرسة، قبل إلقاء القبض عليه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وقالت مصادر حسب موقع “عاجل”، إن حارس مبنى مدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنات بمحافظة أبوعريش، شاهد شاب يقترب من المدخل الرئيسي للمدرسة، قبل أن يحاول الدخول عنوة، لكن الحارس استوقفه ومنعه من الدخول، متّبعًا التعليمات في هذا الشأن.
ولم يرضخ الشابّ للأوامر والتعليمات، وأصر على الدخول، ولم يكن أمام حارس المدرسة إلا الإمساك به (بمساعدة بعض المتواجدين بالقرب من مبنى المدرسة)، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.
وحضرت فرقة أمنية لمقر مبنى المدرسة، حيث ألقت القبض على الشاب وبدأت التحقيق معه في ملابسات الواقعة.
وتبين من التحقيق أن الشابّ لم يكن في وضعه الطبيعي، وأنه يمر باعتلالات نفسية سيئة، استدعت تحويله إلى مستشفى الصحة النفسية بجازان للكشف الطبي عليه، حيث لا يزال تحت الملاحظة الطبية بقسم التنويم بالمستشفى.
وأكّدت المصادر أن الشابّ من سكان إحدى القرى الواقعة جنوب محافظة أبوعريش، ولم تكن له دوافع وقت محاولته الدخول إلى مبنى مدرسة بنات، سوى أنه يمرّ بحالة نفسية أثّرت عليه تمامًا.
تعليقات ( 45 )
ولد الظهيرةشفاه الله وعافاه. وبارك في جهود أخونا حارس المدرسة. ****
زائرمربط....الجن
زمان العجايب !!!يالله انك لاتبلانا ... الظاهر ان مجتمعنا كله مصاب بإعتلالات نفسيه وامراض عقليه .. نفسي في يوم أقرأ خبر عن مجرم واحد ويقولون عنه كان في كامل قواه العقليه
سيرايفواتعليق مخالف
خالدطيب مريض نقول الله يشفيه بس لو فعل جريمه اكبر من هذة الجريمة هذة الجريمه في العرض و الشرف طيب لو قتل او دعسته سيارة من المسئول وهو مريض و في حاله غير طبيعيه يعني سكران مكانه المستشفى لعلاجة او السجن
فريدة شوقييمكن يتعاطى شي لان الحالات النفسية تصيب الشخص بعد ما يفقد عقله الله ينتقم من اللي يبيعها على الشباب
atmz((الجميع يعلق على الصورة الغير تعبيريه ولم يقرأ المضمون)) حارس مبنى مدرسة شاهد شاب يقترب من المدخل الرئيسي للمدرسة، قبل أن يحاول الدخول عنوة واستوقفه ومنعه من الدخول ومسكه وبلغ عليه وانتهت القضيه.
محمد الحربيمثل ماتوقعت قبل الدخول نفسيه هذا هو حالنا اي جريمه تحدث نفسيه حتى التفحيط الان اصبح نفسيه طالما لايوجد تجنيد اجباري لن ينعدل الحال
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفاعتلالات نفسيه،،،،، بسبب الكبت اللي صاير،،،،، لو فيه سينما ومسرح وحفلات غنائية ،،،، كان قلت او انعدمت الحاجه للقرائين وبائعي الوهم للبشر،،،،،معظم الاعتلالات النفسيه سببها،،،التشدد الزائد،،،،حرااااااام
دكتور نفسيعطوهم كافور .... *_^
عدد التعليقات:2509
سهميجب أن تكلف الجهات المعنية في بلادنا جهات ذات علاقة وطيدة بدراسة هذه الظواهر الخطيرة واستكشاف اسبابها وعلاجها والرفع بها للجهات ذات الاختصاص .
عدد التعليقات:2509
سهمكثرت الاعتلالات النفسية والعقلية نتيجة *****، والخوف من المستقبل ، وسوء تربية بعض الأسر غير المتعلمة لأبنائها وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية واحتجاز حرياتهم وممارسة إرهاب الوالدين .
ياوجه اللههذا جني مب انسي شف سيقانه هههههههههههههه
محمد الغامديصارت كل مخالفة وجريمة لها تبرير جاهز وهو الحالة النفسية الى ان وصلنا لقتل الاهل والاقارب والتبرير حالة نفسية . سؤال ليش ابو حالة نفسية هذا مااقتحم مركز شرطة اودفاع مدني او ثانوية اولاد _ بنات وتبرير
محمدبدينا في الاعذار الغير مقبوله مدرسة بنات مجنون او صاحي هذي شويف اذا كان به جنون متروك في الشارع ليه يوجد مستشفى للمرضى طيب لو قتل او اندعس من سيارة الشراب هو الي جننه يحجز في المستشفى او السجن افضل له
ابو فارسالله يشفيه ويعافيه يا اخوان لا تتشمتوا فيبتليكم الله في انفسكم
عبيد88 تعليق 17 ايت ثورة الله يهديك وبعدين الحسين رضي الله عنه فهو ليس بنبى ولا رسول لاجل تقول علية السلام وبعدين انتم تحاولون إقناع انفسكم إنها ثورة وليست خيانة منكم كما قال زيد ابن علي ابن ابي طالب
العسيريالصورة تعبيرية وليست للشخص المعني في الخبر انتبهوا امر اخر الحسين بريء ممن يزعم انه يناصره بضلاله
عدد التعليقات:15645
قلم الحقيقهالله يشفيه ويعافيه . هذا هو المريض نفسي 100% . ماهو مريض الأخونجية اللي يقتل أهله بدوافع الاجرام والارهاب المحشو به عقله من قبل دعاة الدواعش أحبابهم وأتباعهم ثم اذا ألقي القبض عليه عطوك نغمة نفسية .
الركاده طيبهتعليق 14 //////////// قل ياللطيف مايعرف المرضى النفسيين غير من عاشرهم لا تستهزي بشيئ لاعلم لك به ولو ان الله مبتليك بمريض نفسي وما تعانيه ويعانيه لعرفت معنى المرضى النفسيين
حمدالله يلعنك ويلعن ثورة حسينك الخميني
محمدالجعيدمافي واحد صاحي يعمل كذا
88ثورة الحسين (عليه السلام)، هي ثورة الإنسان بكل ما فيه من سُمُو وإباء، والمؤمن بكل ما تحتوي عليه كلمة الإيمان من صدق وثناء، والمصلح بكل ما تستلزمه أبعاد الحروف من حقِّ ونجدة ومروءة ووفاء.
سبهللباين من تصرفه ومن الخبر انه في وضع غير طبيعي
الجنووووووووووووبيصدقيني ياجنووووبية لو المرصد يحطون صوركم مع التعليقات ما فيه رجل او شاب شارك بالتعليقات هههههههههههه
سواق وايت مويةت ( 8 ) الرسالة وصلت !! والسبب منح ( التابعية ) من غير التأكد من أصل الجنسية وذلك قبل ظهور الأجهزة في الأحوال بالإضافة إلى أن هناك من لديه ( ذمة واسعة ) !!
الجنووووووووووووبيتلاقيه الحين يقوووووول انا وش جابني بالادغال هههههههه... ظريف جدا هذا الخبر بطني بمووووووووووووووووت من الضحك
جنوبية..🌻🌻أكثر ماجذنبني لقرأة الخبر الصورة كيف قدر يخرج من الشباك الطالب هذا ومين الي صوره لايكون المدير ههههههههه
ساكن البجرياغبي حرامي
ريناي م ن ي هارب من الشرطه
عدد التعليقات:1259
نبرااسالمصيبه ان البعض سيعامله معاملة مجرم وبدل مساعدته سيزيد امره سوء.
الصادقالله يشفية
الهمدانياللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يشفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
atmzومن من الحب ما قتل خلوه ازهمو له محبوبته يروي نظر عينه بشوفتها و لاتمنعوه
سواق وايت مويةالعذر الجديد ( مريض نفسي ) وإلا من حق أولياء أمور الطالبات ووفق ماتقتضيه المصلحة العامة إتخاذ مايرونه لحماية ( العرض والشرف )!!
شهابالشعب كله منفس