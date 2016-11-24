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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

24 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
  • 1٬525
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1

الجزيرة-طلال الشعشاع

2

الجزيرة-مفرح الزيادي

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-رشيد السليم

5

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

6

الجزيرة-فهد الجبيري

7

الجزيرة-سعود الماضي

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 72 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 72
    24 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    فيونكه ايش معنى اخترتي حسيبك الله برضه حقااني محترم وما غلط على احد
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  2. 71
    24 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    انسان منصف طيب القناص من اللي ذكرت والا لا
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  3. 70
    24 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    شايف العجائب

    إذا اعتدت أن تغضب من كل ما لا يرضيك فلن تهدأ أبدا... (مصطفى السباعي)
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  4. 69
    24 نوفمبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏العفو ألذ من الانتقام ، و العمل أمتع من الفراغ ، و القناعة أعظم من المال ، و الصحة خير من الثروة ..
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  5. 68
    24 نوفمبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    لابليس اخوه،،،،كن بني البشر،،،،منهم المبذر ،،،،ومدعي المثاليه،،،،،وهو كاذب
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  6. 67
    24 نوفمبر, 2016 , 12:24 م
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    شخص مثالي،،،،الا بالكذب،،،عادي وش دراهم أني ،،،،،كاذب،،،،!!
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  7. 66
    24 نوفمبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    رضي الله عن عمر بن الخطاب،،، عندما قال لمن شهد لشخص ،،،هل عاملته بالدينار او سافرت معه،،،،قال لا،،،قال فاذهب فإنك لا تعرفه،،،،لان البعض ينخدع بمثالية الآخرين ،،،صلاة وذكر ،،،وهو اخو ابليس
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  8. 65
    24 نوفمبر, 2016 , 12:17 م
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    مثاليون،،،،يدعون الزهد،،،،الا في اكل الحرام،،،،،تستر تجاري،،،،تشغيل الخادمة ،،،،بعدة اعمال،،،،أليس اكل مال حرام،،،،يامدعي الزهد والمثاليه
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  9. 64
    24 نوفمبر, 2016 , 12:14 م
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    ‏لاضاق صدرك والهموم ابتلنك ‏ومن كثرها يومك تقضيه بعماس؟ ‏ ‏في واحدٍ مانام! ماخاب ضنك ‏ارفع يدينك واطلبه واترك الناس. ‏⁧‫
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  10. 63
    24 نوفمبر, 2016 , 12:10 م
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    ‏قالو ألم قلت الألم مانسيناه ‏قالو فرح قلت الفرح عايشينه ‏ ‏قالو أمل قلت ألامل كيف لولاه ‏من صغرنا في قلوبنا راسمينه! ‏
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  11. 62
    24 نوفمبر, 2016 , 12:09 م
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    ‏دمعةٍ عيت من اهدابي تطيح ‏كنها قالت من العزه افا ‏ ‏والمشاعر بين مقتول وجريح ‏والسهر لازال جفنه ماغفا ‏
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  12. 61
    24 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    القناص2

    سبحان الله البعض شقاء ونكد ونغصه لناس ولنفسه هم أحقر عباد الله يتعذبون داخلياً ويدعون السعاده خارجياً ينتقدون الناس وهم المنقود نفسه والعيب ياأخي ترفع بنفسك وأترك الناس في حالها كل كلمه تؤلها ضدك
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  13. 60
    24 نوفمبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏ربي إن رأيتني أبتعد عنك وأتبع هوى نفسي ، رجوتك بأن تُصلح قلبي وتردني إليك رداً جميلاً ❤️
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  14. 59
    24 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    🎀💫

    انا ماعندي دليل - طيب شف الواقع واحكم - ياشايف
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  15. 58
    24 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    بعض مدعي التدين شكلهم مثاليين،،،،لكنهم في حقيقة الامر،،،،،ليس للدين اي اعتبار لديهم،،،،،فهم يستخدمون الدين ،،،،لإشباع رغبات التسلط على الآخرين فقط
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  16. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    سلسالش لا ذاب فصدرش معذور ‏تلبيس ذهب وانتي بالتواصيف دره 😴💕
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  17. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    شايف العجائب

    40..فيونكه ،، مادام اقريتي به في السلف ،، فلا يمكن ان تسلبيه من الخلف ،، بدون دليل ،، والخير في أمة حبي محمد صل الله عليه واله وسلم الى قيام الساعة ....(شايف)
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  18. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    القناص2

    جمعت اللؤم لاحياك ربي وابواب السفاهة والضلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    لا تغتروا بطيبة لسانهم،،،،فهم يتسترون بها،،،،،عن سوء اخلاقهم،،،،!!
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  20. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    سحاب

    كاركتير النمل وش معناتوه ...اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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  21. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    🎀💫

    شيء يحزن صدق بدل ماأقرأ- هنا شي مفيد - نلاقي احياناً كلام سوقي - عيب الواحد يستحي وهو يقرا- فكيف لسانه وهو ينطقه - انا زعلانه منكم مرة - وبعد زعلانة عليكم لأنو حالتكم صعبة 😥😥
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    يدعوا لاحقاق الحق،،،،، لكن من ينتمي لفصيلته،،،؟ مقدم في كل شي،،،،!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    آيات قرانيه. يتلوها،،،،بلسانه،،،،اللي يسب فيه البشر بعد تلاوة الآيات ،،،،،!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    ‏تخبره أن رقبتها تؤلمها فيقبل رقبتها فتشفى ، 😕 ‏هي تعلم أنه سيقبلها 😌 ‏وهو يعلم أنها لا تؤلمها 😳 ‏ ‏ ملعنة وقله أدب من الطرفين 😏😏😔💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    يدعوا للبر والاحسان،،،،،وموظفيه لم يستلموا رواتبهم،،،،،،!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

     عنوبه لا تصدقي حالك معاك وغيرك بنات اميز..طقطقه ☹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    ينصح بطاعة ولاة الامر،،،،،ومع ذلك متستر تجاريا على اجانب،،،مثاليه زائفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    القناص2

    مازال يقول كانت همساً ولحناً وغيمه وورده قلت أجمل مافيك إنك تسمو فوق الجروح والألم انت مثل وقيم ومبادي قل أن تجدها اليوم في انسان ولكن الأيام كفيله بجرحك قال كيف قلت لازلت رائع بعفويتك القرويه
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  29. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    المثاليه الزائفه،،،، يسبح ويهلل،،،وبعدها بقليل،،،،يدعوا بأبشع الادعية على المخالف له،،،،،!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    تكلمت في السابق،،،،،عن امثله للهقاصين ،،،ولأنها لامست لدى البعض الوتر الحساس،،،اصابتهم حمى ونفاضه،،،الحين سأذكر امثله على مدعي المثالية،،، وإن شاء الله،،،، تصيبهم سكته بالخيار دماغية او قلبيه مش فارقه
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  31. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    ‏من اعجاز لهجتنا ‏تسأل أحد عن مطعم تقوله ‏وش عندهم!! ‏يقولك مشاوي ومامشاوي!! ‏ ‏مشاوي عرفناه بس مامشاوي وش وضعها 🌚💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    بسگ معاذير 💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    🎀💫

    الحب العذري عند العرب -صح عليك قريناه في الادب -بس ياشايف مهو عندك -ولا عند عربوه الحين -ماعندهم الا الخرط الفاضي
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  34. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:11456

    إنسان منصف

    المثالية الزائدة لدى البعض،،،،،قناع يخفون خلفها،،،،وجههم القبيحه،،،،،لكن على مين تلعبها،،،،انت وياه،،،،دانا فاهمكم
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  35. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    شايف العجائب

    ومع ذلك لم يسلمن من ألسنة العذال والانذال ،، حتى ان والد عبلة رحل عن الحي بسببهم ،، وعانن عزة وبثينة من القيل والقال ،،ولكن في الاخير بقي ذكرهن خالد،، ولم يكن للعذال والانذال ذكر ،، انه الحب ..(شايف)
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  36. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    ‏وجدي على لبيه من حلو لباه ‏وانامع لباه يابرى حالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    🎀💫

    سندس وينك - ابيك في كلمة راس - بيني وبينك
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  38. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    🎀💫

    بتختارون أختاروا حسيبك الله -ماشفته غلط على احد -ولا انتقد احد -على حسب فهمي - مدري يمكن هجاني ببيت شعر - ههه ومع ذلك مسامحته - انسان محترم
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  39. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    شايف العجائب

    الحب العذري منتشر في العرب ،، وقد خلد التاريخ كثيرا من بنات العرب بسبب اشعار محبيهن ،، والامثله كثيره ،، فشعر عنتره خلد عبله ،، وشعر كثير خلده عزة ،، وشعر جميل خلد بثينه،، انها المشاعر الخالده..(شايف)
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  40. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    شايف العجائب

    حبك رسم في قلب شايف علامه ،، علامةٍ ماتنمحي بالمماحي ،، انتِ السمو عن كل داني هلامه ،، وانتِ الرقي في لابسات الوشاحي ،، الذوق ياساره خذيتي وسامه ،، والطْهْر نابع فيك نبع القراحي ...(شايف)
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  41. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    القناص2

    وقال عند فراقها بكيت دمعتين وورده وتمنيت أن اسمعها مرة ثانيه قلت الأيام تصنع المفاجأت كن انت عشقها وليس هي عشقك لأن الوفاء طبيعة العاشق قال ماذا تقصد قلت كون انت المطر وهي الغيمه قال كيف قلت انت رائع
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  42. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏وكانها وصلت تشمّار ومداحم كتوف// بان مضراب السنافي على ارباب الحكي***
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  43. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏الحليم أغلق مسامعْه من حكي الضعوف// للحكي ناسه وهو للصمايل مرتكي*** ‏الذكي لا شافها تطوف خلاها تطوف// والغبي لا طوّفت له يحسبنه ذكي*** ‏وكانها وصلت تشمّار ومداحم كتوف//
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  44. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    القناص2

    اقسم انه كان يحبها ويعشق كل كلمه منها مبررا إنها كانت فوق مستوى الآخرين قلت بماذا قال بكل شيء حتى الكلمات لعا وقع في نفسي ولها همس وعذوبه كانت أمل وأعتقد انني كنت شقاء لها اختارت الأسهل قلت الأيام؟
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  45. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    ارز 👊 نجد

    ماعجبني شي حتى طريقة العرض ههههه يزعلون اذا قال الواحد رايه يعني مااحتاج نقد ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    سارونه اشكرك علي الدعاء الجميل بجمالك الله يحفظك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    ارز 👊 نجد

    ماعجبني شي حتى طريقة العرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:8244

    الحرمان

    صباحكم عسل والحمدلله صحيح ولايحتاج تصحيح ان مع العسر يسري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    القناص2

    مسكين يظن انها تحبه وتعشقه وتبادله نفس الشعور قال وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لإنسانة في الحي شيمتها الغدر
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  50. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    القناص2

    خيلتهم مع صحصح البيد ونتحو ومن دونهم صحراء سرابه تشايله
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  51. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏النسيان شئ جميل لكن إذا نسيت مكان الجوال وهو على الصامت خل جميل يجي ويدوره معاك .. 😂
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  52. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    القناص2

    أشتاق للغيوم والمطر ولها فقال إنى أحبك عندما تبكينا احب وجهك غائماً وحزينا/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏اكابر كني ما أعرف الشوق وانا اتحرى جيتك وانتظرها 💙
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏في الحياة يكفي ان تجدوا قلباً واحداً على مقاس قلوبكم من يريد اسعادكم سيسعدكم دون ان تعني له المسافات شيئاً ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏يـا صباح الخيـر ياالخميـس الونيس بـسـالـك الـيـوم وش جايـب معـك ؟ فــي صباحك مـافقـدت الا ونيس وصــل اشـواقــي .. لعلـه يـسمعـك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏اللهم ارزقنا القوة، قوة الصمت، قوة الحكمة، قوة الرد، قوة الوفاء، قوة العمق، قوة الثبات، قوة العطف، قوة المغفرة، قوة الصبر، قوة الرجوع إليك💕
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    القناص2

    قد يولد ألحب بكلمه ولكنه لايمكن أبداً يموت بكلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    القناص2

    قد يولد ألحب بكلمه ولكنه لايمكن أبداً يموت بكلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏يارب شعور الارتياح دائمـاً وأبـداً .......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏ما يحدث هو خير لك حتى لو لم يرضيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك، وفي سمعنا ما يطمئننا بك، وفي جوارحنا ما يقربنا منك، وفي لساننا ما يهدينا إليك. وأصبحنا وأصبح الملك الله ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    القناص2

    لتكن كلمتك طيبه وليكن وجهك بسطاً تكن أحب إلى الناس ممن يعطونهم العطاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    ‏صباح.. نستودع فيہ انفسنا وارواحنا الى رب كريم لتصبح متفائلہ بيوم جديد ربنااجعل لنا من السعادة ما يسد عنا باب الحزن واملأ قلوبنا بك💭🌸
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    القناص2

    ينبغي للعاقل أن يكلم الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    القناص2

    الكذب ليس شرا بحد ذاته ولكنه يصيب الروح بالشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    القناص2

    الرجل الصادق دئما طفل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الغيوم وريحة المطر لجميع المخاليق ⛅☁💧 .. والحاضر يبلغ الغايب 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    صباحكم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    عندليب

    كاريكاتير هاجد ما فهمته ؟! يعني النمل او الحيوانات تمشي سيده والبشر تلف وتدور ؟؟؟؟؟ أو أيش بالضبط ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 يوم بعد يوم تثبت انك لست إلا مهرج صغير لا حول له ولا قوه ' فقط استغل الإعلام الحكومي ' فقام يعبث بلا حسيب أو رقيب 'بلا أمانة أو رقيب 🐍 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  72. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    أبو مصلفح الرياض

    سوق ****يسرقونه عمالة مخالفة لاحول الله
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