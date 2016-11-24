شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 72 )
شايف العجائبإذا اعتدت أن تغضب من كل ما لا يرضيك فلن تهدأ أبدا... (مصطفى السباعي)
عدد التعليقات:14999
هيفاء @العفو ألذ من الانتقام ، و العمل أمتع من الفراغ ، و القناعة أعظم من المال ، و الصحة خير من الثروة ..
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفلابليس اخوه،،،،كن بني البشر،،،،منهم المبذر ،،،،ومدعي المثاليه،،،،،وهو كاذب
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفشخص مثالي،،،،الا بالكذب،،،عادي وش دراهم أني ،،،،،كاذب،،،،!!
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفرضي الله عن عمر بن الخطاب،،، عندما قال لمن شهد لشخص ،،،هل عاملته بالدينار او سافرت معه،،،،قال لا،،،قال فاذهب فإنك لا تعرفه،،،،لان البعض ينخدع بمثالية الآخرين ،،،صلاة وذكر ،،،وهو اخو ابليس
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفمثاليون،،،،يدعون الزهد،،،،الا في اكل الحرام،،،،،تستر تجاري،،،،تشغيل الخادمة ،،،،بعدة اعمال،،،،أليس اكل مال حرام،،،،يامدعي الزهد والمثاليه
عدد التعليقات:8244
الحرمانلاضاق صدرك والهموم ابتلنك ومن كثرها يومك تقضيه بعماس؟ في واحدٍ مانام! ماخاب ضنك ارفع يدينك واطلبه واترك الناس.
عدد التعليقات:8244
الحرمانقالو ألم قلت الألم مانسيناه قالو فرح قلت الفرح عايشينه قالو أمل قلت ألامل كيف لولاه من صغرنا في قلوبنا راسمينه!
عدد التعليقات:8244
الحرماندمعةٍ عيت من اهدابي تطيح كنها قالت من العزه افا والمشاعر بين مقتول وجريح والسهر لازال جفنه ماغفا
القناص2سبحان الله البعض شقاء ونكد ونغصه لناس ولنفسه هم أحقر عباد الله يتعذبون داخلياً ويدعون السعاده خارجياً ينتقدون الناس وهم المنقود نفسه والعيب ياأخي ترفع بنفسك وأترك الناس في حالها كل كلمه تؤلها ضدك
عدد التعليقات:14999
هيفاء @ربي إن رأيتني أبتعد عنك وأتبع هوى نفسي ، رجوتك بأن تُصلح قلبي وتردني إليك رداً جميلاً ❤️
🎀💫انا ماعندي دليل - طيب شف الواقع واحكم - ياشايف
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفبعض مدعي التدين شكلهم مثاليين،،،،لكنهم في حقيقة الامر،،،،،ليس للدين اي اعتبار لديهم،،،،،فهم يستخدمون الدين ،،،،لإشباع رغبات التسلط على الآخرين فقط
عدد التعليقات:8244
الحرمانسلسالش لا ذاب فصدرش معذور تلبيس ذهب وانتي بالتواصيف دره 😴💕
شايف العجائب40..فيونكه ،، مادام اقريتي به في السلف ،، فلا يمكن ان تسلبيه من الخلف ،، بدون دليل ،، والخير في أمة حبي محمد صل الله عليه واله وسلم الى قيام الساعة ....(شايف)
القناص2جمعت اللؤم لاحياك ربي وابواب السفاهة والضلال
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفلا تغتروا بطيبة لسانهم،،،،فهم يتسترون بها،،،،،عن سوء اخلاقهم،،،،!!
سحابكاركتير النمل وش معناتوه ...اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
🎀💫شيء يحزن صدق بدل ماأقرأ- هنا شي مفيد - نلاقي احياناً كلام سوقي - عيب الواحد يستحي وهو يقرا- فكيف لسانه وهو ينطقه - انا زعلانه منكم مرة - وبعد زعلانة عليكم لأنو حالتكم صعبة 😥😥
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفيدعوا لاحقاق الحق،،،،، لكن من ينتمي لفصيلته،،،؟ مقدم في كل شي،،،،!!
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفآيات قرانيه. يتلوها،،،،بلسانه،،،،اللي يسب فيه البشر بعد تلاوة الآيات ،،،،،!!
عدد التعليقات:8244
الحرمانتخبره أن رقبتها تؤلمها فيقبل رقبتها فتشفى ، 😕 هي تعلم أنه سيقبلها 😌 وهو يعلم أنها لا تؤلمها 😳 ملعنة وقله أدب من الطرفين 😏😏😔💔
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفيدعوا للبر والاحسان،،،،،وموظفيه لم يستلموا رواتبهم،،،،،،!!
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفينصح بطاعة ولاة الامر،،،،،ومع ذلك متستر تجاريا على اجانب،،،مثاليه زائفه
القناص2مازال يقول كانت همساً ولحناً وغيمه وورده قلت أجمل مافيك إنك تسمو فوق الجروح والألم انت مثل وقيم ومبادي قل أن تجدها اليوم في انسان ولكن الأيام كفيله بجرحك قال كيف قلت لازلت رائع بعفويتك القرويه
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفالمثاليه الزائفه،،،، يسبح ويهلل،،،وبعدها بقليل،،،،يدعوا بأبشع الادعية على المخالف له،،،،،!!
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفتكلمت في السابق،،،،،عن امثله للهقاصين ،،،ولأنها لامست لدى البعض الوتر الحساس،،،اصابتهم حمى ونفاضه،،،الحين سأذكر امثله على مدعي المثالية،،، وإن شاء الله،،،، تصيبهم سكته بالخيار دماغية او قلبيه مش فارقه
عدد التعليقات:8244
الحرمانمن اعجاز لهجتنا تسأل أحد عن مطعم تقوله وش عندهم!! يقولك مشاوي ومامشاوي!! مشاوي عرفناه بس مامشاوي وش وضعها 🌚💔
عدد التعليقات:8244
الحرمانبسگ معاذير 💔
🎀💫الحب العذري عند العرب -صح عليك قريناه في الادب -بس ياشايف مهو عندك -ولا عند عربوه الحين -ماعندهم الا الخرط الفاضي
عدد التعليقات:11456
إنسان منصفالمثالية الزائدة لدى البعض،،،،،قناع يخفون خلفها،،،،وجههم القبيحه،،،،،لكن على مين تلعبها،،،،انت وياه،،،،دانا فاهمكم
شايف العجائبومع ذلك لم يسلمن من ألسنة العذال والانذال ،، حتى ان والد عبلة رحل عن الحي بسببهم ،، وعانن عزة وبثينة من القيل والقال ،،ولكن في الاخير بقي ذكرهن خالد،، ولم يكن للعذال والانذال ذكر ،، انه الحب ..(شايف)
عدد التعليقات:8244
الحرمانوجدي على لبيه من حلو لباه وانامع لباه يابرى حالي
🎀💫سندس وينك - ابيك في كلمة راس - بيني وبينك
🎀💫بتختارون أختاروا حسيبك الله -ماشفته غلط على احد -ولا انتقد احد -على حسب فهمي - مدري يمكن هجاني ببيت شعر - ههه ومع ذلك مسامحته - انسان محترم
شايف العجائبالحب العذري منتشر في العرب ،، وقد خلد التاريخ كثيرا من بنات العرب بسبب اشعار محبيهن ،، والامثله كثيره ،، فشعر عنتره خلد عبله ،، وشعر كثير خلده عزة ،، وشعر جميل خلد بثينه،، انها المشاعر الخالده..(شايف)
شايف العجائبحبك رسم في قلب شايف علامه ،، علامةٍ ماتنمحي بالمماحي ،، انتِ السمو عن كل داني هلامه ،، وانتِ الرقي في لابسات الوشاحي ،، الذوق ياساره خذيتي وسامه ،، والطْهْر نابع فيك نبع القراحي ...(شايف)
القناص2وقال عند فراقها بكيت دمعتين وورده وتمنيت أن اسمعها مرة ثانيه قلت الأيام تصنع المفاجأت كن انت عشقها وليس هي عشقك لأن الوفاء طبيعة العاشق قال ماذا تقصد قلت كون انت المطر وهي الغيمه قال كيف قلت انت رائع
حسيبك الله❇❇❇وكانها وصلت تشمّار ومداحم كتوف// بان مضراب السنافي على ارباب الحكي***
حسيبك الله❇❇❇الحليم أغلق مسامعْه من حكي الضعوف// للحكي ناسه وهو للصمايل مرتكي*** الذكي لا شافها تطوف خلاها تطوف// والغبي لا طوّفت له يحسبنه ذكي*** وكانها وصلت تشمّار ومداحم كتوف//
القناص2اقسم انه كان يحبها ويعشق كل كلمه منها مبررا إنها كانت فوق مستوى الآخرين قلت بماذا قال بكل شيء حتى الكلمات لعا وقع في نفسي ولها همس وعذوبه كانت أمل وأعتقد انني كنت شقاء لها اختارت الأسهل قلت الأيام؟
ارز 👊 نجدماعجبني شي حتى طريقة العرض ههههه يزعلون اذا قال الواحد رايه يعني مااحتاج نقد ههههه
عدد التعليقات:8244
الحرمانسارونه اشكرك علي الدعاء الجميل بجمالك الله يحفظك
ارز 👊 نجدماعجبني شي حتى طريقة العرض
عدد التعليقات:8244
الحرمانصباحكم عسل والحمدلله صحيح ولايحتاج تصحيح ان مع العسر يسري
القناص2مسكين يظن انها تحبه وتعشقه وتبادله نفس الشعور قال وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لإنسانة في الحي شيمتها الغدر
القناص2خيلتهم مع صحصح البيد ونتحو ومن دونهم صحراء سرابه تشايله
عدد التعليقات:14999
هيفاء @النسيان شئ جميل لكن إذا نسيت مكان الجوال وهو على الصامت خل جميل يجي ويدوره معاك .. 😂
القناص2أشتاق للغيوم والمطر ولها فقال إنى أحبك عندما تبكينا احب وجهك غائماً وحزينا/
عدد التعليقات:14999
هيفاء @اكابر كني ما أعرف الشوق وانا اتحرى جيتك وانتظرها 💙
عدد التعليقات:14999
هيفاء @في الحياة يكفي ان تجدوا قلباً واحداً على مقاس قلوبكم من يريد اسعادكم سيسعدكم دون ان تعني له المسافات شيئاً ..
عدد التعليقات:14999
هيفاء @يـا صباح الخيـر ياالخميـس الونيس بـسـالـك الـيـوم وش جايـب معـك ؟ فــي صباحك مـافقـدت الا ونيس وصــل اشـواقــي .. لعلـه يـسمعـك
عدد التعليقات:14999
هيفاء @اللهم ارزقنا القوة، قوة الصمت، قوة الحكمة، قوة الرد، قوة الوفاء، قوة العمق، قوة الثبات، قوة العطف، قوة المغفرة، قوة الصبر، قوة الرجوع إليك💕
القناص2قد يولد ألحب بكلمه ولكنه لايمكن أبداً يموت بكلمه
القناص2قد يولد ألحب بكلمه ولكنه لايمكن أبداً يموت بكلمه
عدد التعليقات:14999
هيفاء @يارب شعور الارتياح دائمـاً وأبـداً .......
عدد التعليقات:14999
هيفاء @ما يحدث هو خير لك حتى لو لم يرضيك
عدد التعليقات:14999
هيفاء @اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك، وفي سمعنا ما يطمئننا بك، وفي جوارحنا ما يقربنا منك، وفي لساننا ما يهدينا إليك. وأصبحنا وأصبح الملك الله ...
القناص2لتكن كلمتك طيبه وليكن وجهك بسطاً تكن أحب إلى الناس ممن يعطونهم العطاء
عدد التعليقات:14999
هيفاء @صباح.. نستودع فيہ انفسنا وارواحنا الى رب كريم لتصبح متفائلہ بيوم جديد ربنااجعل لنا من السعادة ما يسد عنا باب الحزن واملأ قلوبنا بك💭🌸
القناص2ينبغي للعاقل أن يكلم الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض
عدد التعليقات:14999
هيفاء @السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ..
القناص2الكذب ليس شرا بحد ذاته ولكنه يصيب الروح بالشر
القناص2الرجل الصادق دئما طفل
ااببووححممووددصباح الغيوم وريحة المطر لجميع المخاليق ⛅☁💧 .. والحاضر يبلغ الغايب 🌸
عندليبكاريكاتير هاجد ما فهمته ؟! يعني النمل او الحيوانات تمشي سيده والبشر تلف وتدور ؟؟؟؟؟ أو أيش بالضبط ؟
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 يوم بعد يوم تثبت انك لست إلا مهرج صغير لا حول له ولا قوه ' فقط استغل الإعلام الحكومي ' فقام يعبث بلا حسيب أو رقيب 'بلا أمانة أو رقيب 🐍 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
أبو مصلفح الرياضسوق ****يسرقونه عمالة مخالفة لاحول الله