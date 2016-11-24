بالفيديو..عمدة نيويورك متحدياً ترامب: لن نخضع لأي إجراء يهدد المسلمين أو المهاجرين

صحيفة المرصد-ae24:في رد جريء على الإجراءات التي وعد بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وخطابه المعادي للمسلمين والمهاجرين، قدم عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، وعوداً أخرى مناوئة لما تحدث به ترامب، وذلك في خطاب ألقاه، أمس الأربعاء.

وقال بيل دي بلاسيو في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية في فيس بوك: “لن نسمح بأي إجراء يهدد سلامة المسلمين، سنتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحت تصرفنا لنمنع ذلك”.

وأوضح أنه “إذا طُلب تسجيل كل المسلمين، فسنقوم باتخاذ خطوات قانونية لوقف ذلك، وإذا طلبت الحكومة الفدرالية من شرطتنا تشريد عائلات المهاجرين، فإننا سنرفض”.

وأضاف “إذا حاولت الحكومة الفدرالية تسفير المواطنين الذين يقطنون نيويورك والملتزمين بالقانون، الذين ليست لديهم وثائق قانونية، فإننا سنتدخل ونعمل من خلال مجلس المدينة لتوفير المحامين الذين يحتاجهم هؤلاء المواطنون لحمايتهم وحماية عائلاتهم”.

وتابع عمدة نيويورك “إذا طلبت وزارة العدل من الشرطة المحلية متابعة سياسة “أوقف وفتش عن السلاح” فإننا لن نلتزم بذلك، مضيفاً أننا “لن نستبدل شرطة الأحياء بالتنميط العنصري”.

وقال إنه “إذا تمت مهاجمة اليهود والمسلمين ومجتمع المثليين أو أي مجتمع آخر وأصبح ضحية، سوف نلاحق الفاعلين ونعتقلهم ونحاسبهم”.وختم بقوله: “هذه نيويورك، لن تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية على حياتنا، نحن جميعاً نيويورك”.

يشار إلى نيويورك هي إحدى معاقل الحزب الديمقراطي، وكانت العام الماضي أقرت يوم عيد الأضحى للمسلمين كيوم عطلة لجميع مدارس الولاية.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وعد بتسجيل المواطنين الأمريكيين المسلمين، كما أنه شن هجوماً على المهاجرين اللاتينيين، ووعد بترحيل غير القانونيين منهم، كما وعد ببناء جدار بين المكسيك وأمريكا، ودعا إلى منع دخول المسلمين إلى أمريكا.