بالفيديو..عمدة نيويورك متحدياً ترامب: لن نخضع لأي إجراء يهدد المسلمين أو المهاجرين

صحيفة المرصد-ae24:في رد جريء على الإجراءات التي وعد بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وخطابه المعادي للمسلمين والمهاجرين، قدم عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، وعوداً أخرى مناوئة لما تحدث به ترامب، وذلك في خطاب ألقاه، أمس الأربعاء.
وقال بيل دي بلاسيو في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية في فيس بوك: “لن نسمح بأي إجراء يهدد سلامة المسلمين، سنتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحت تصرفنا لنمنع ذلك”.
وأوضح أنه “إذا طُلب تسجيل كل المسلمين، فسنقوم باتخاذ خطوات قانونية لوقف ذلك، وإذا طلبت الحكومة الفدرالية من شرطتنا تشريد عائلات المهاجرين، فإننا سنرفض”.
وأضاف “إذا حاولت الحكومة الفدرالية تسفير المواطنين الذين يقطنون نيويورك والملتزمين بالقانون، الذين ليست لديهم وثائق قانونية، فإننا سنتدخل ونعمل من خلال مجلس المدينة لتوفير المحامين الذين يحتاجهم هؤلاء المواطنون لحمايتهم وحماية عائلاتهم”.
وتابع عمدة نيويورك “إذا طلبت وزارة العدل من الشرطة المحلية متابعة سياسة “أوقف وفتش عن السلاح” فإننا لن نلتزم بذلك، مضيفاً أننا “لن نستبدل شرطة الأحياء بالتنميط العنصري”.
وقال إنه “إذا تمت مهاجمة اليهود والمسلمين ومجتمع المثليين أو أي مجتمع آخر وأصبح ضحية، سوف نلاحق الفاعلين ونعتقلهم ونحاسبهم”.وختم بقوله: “هذه نيويورك، لن تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية على حياتنا، نحن جميعاً نيويورك”.
يشار إلى نيويورك هي إحدى معاقل الحزب الديمقراطي، وكانت العام الماضي أقرت يوم عيد الأضحى للمسلمين كيوم عطلة لجميع مدارس الولاية.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وعد بتسجيل المواطنين الأمريكيين المسلمين، كما أنه شن هجوماً على المهاجرين اللاتينيين، ووعد بترحيل غير القانونيين منهم، كما وعد ببناء جدار بين المكسيك وأمريكا، ودعا إلى منع دخول المسلمين إلى أمريكا.
تعليقات ( 6 )
ما قصرالله يعطيه العافية العمدة.
عابد سالمالمسلمين دخلوا بالبركة والا العمدة قصده معروف وهو عدم التعرض لليهود
اول شي ترامب والله ما يقد يعملاَي شي للمسلمين اوغيرهم ،، هو فقط يتكلم عن المهاجرين غير الشرعيين الذين حولو بعض احياء وشاورع امريكا الى ثكنات للجريمة والسرقة والمخدرات ، كلام الرجال واضح لكن حنا ندور عذر للذينا متخلفين في بلدنا
777احترامي لك ياعمدة نيويورك هذي الديمقراطيه وعدم الخوف من الحاكم وقرراته اذا كانت تضر بالناس
يالطيفهذا رئيسك ورئيس الولايات المتحده الامريكيه دول عظمى والاتحاد الاوروبي يعض انامل قبل أن يستلم الرئاسه فعليه وانت جاي تزايد على المسلمين انك ستقف ب وجهه مشحها على السذج الذين يصفقون للكرسي والرئس غايب
kulههه قوووولو عني هذا رىيس الولايات المتحدة القادم