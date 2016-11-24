بالفيديو: 50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من “عريسها الأردني”!

صحيفة المرصد: طلب شاعر أردني يدعى فيلح الجبور يد ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واشترط عليها ارتداء الحجاب بعد وصولها إلى باديته. ونظم الشاعر أبياتاً شعرية بطريقة طريفة، راجياً أباها ألاّ يردّ طلبه، متعهداً بتقديم مهر كبير إذا وافق.
وقال الشاعر، في مطلع قصيدته المتداولة: “يا ترامب جيت لبنتك اليوم طلاب، قالوا عندك بنت بلحيل حشمة، وإن قدر الله وقلتلي آه ياترامب، أنا أوعدك إلّا أحشمك وأحشمه”، متعهدًا بتقديم مهر كبير تمثل في 50 ناقة و200 من الخيل العربية الأصيلة، وما مقداره 14 فداناً من الأرض”.
تعليقات ( 65 )
شيعي برونزي...سعودي ..ماشانك
ابن الوغيدهلا أعلم لماذا الاعلام يطبل لسفهائنا ؟؟؟؟؟ ولا يمجد علمائنا , والنشطين بالفكر والادب,,ليس لهم فيه نصيب,, فقط مهرجين ومغنين وراقصين ,,وحراميه هؤلاء هم عند الاعلام قدوه ولهم شأن.الاعلام يديره فاشلين
.. سعودي ..بنت ترامب واشكاله:من برا الله الله ومن جوا يعلم الله . لابسات خلاخل والبلأ من داخل
الصاعدبنات العرب أجمل فتيات العالم لكن الجوهرة مخباه لا يراها الا صاحب الجوهرة المكنونة
.. سعودي ..خانك التعبير ياشاعر التهريج واتمنى يرد عليك مسلم عربي يقصف جبهتك بأبيات قويه
..سعودي..المرأة العربية المسلمة الطيبه عندي أصيله وغيرها تقليد
..سعودي..بنت الاسلام المسلمة الطيبه المحتشمه العربيه > ماتلقا مثلها لو تلف الدنيا كلها
عابرياخوفي بكرا يطلعون ربعنا في مقطع فيديو ويقلدون الأردني ويفضحونا صارت موضة عند👆🏽هالعينات
راح بلاليهو من نفس الفصيله مخلفات
الستينيحسب توجهات ترامب يبي يأخذ الإبل والخيل ولا راح يعطيك بنته 😂😂😂😂😂
ابن الوغيده** ***عربيه مسلمه يساوى مئتين من بنت تراب ، الا يستحى هؤلاء الغربان من افعالهم واقوالهم المشينه،،صحيح الى يستحو مات وبقى ارذل القوم، يتفاخرون بالعار،تبا لكم،،
عبد العزيز الحربيالان عرفنا سبب ضعف حكام المسلمين.. هم حمات القدس والدين.. والحقيقة تقول تراكم عن عزت الاسلام غاوين وخلف المايلات والمتمايلات مايلين واوطانكم عنها غافلين
أحسنتالعنزي بنت ترامب اثبتت ان العقل عقل لايمكن يفكر بالاختراعات إنما يفكر بنظم القصايد حتى يأصل ذكره لمبتغاه
كاشف قلم الخنبقهيا ليل ***
العنزيالعقل العربي
العنزيبنت ترامب اثبتت ان العقل عقل لايمكن يفكر بالاختراعات إنما يفكر بنظم القصايد حتى يأصل ذكره لمبتغاه
عبد العزيز الحربيبناتهم خراب عقول المسلمين... ورجالهم دمروا وخربوا بلاد المسلمين..
زمن غريبالذكر العربي مستعد يدفع 50 ناقة و200 جواد كمهر لبنات الغرب ويستكثر على بنت بلده 30 او 40 الف مهر...يخدعون بنات بلدهم بجملة"المراة جمالها في حشمتها" وآخرتها يركضون ورا بنات الغرب اللي مايعرفون الحشمة"
ام صداملا حول ولا قوة الا بالله ***غزل بها مسلمين ياللعااااااااار ..امة مؤمنه خير من كافره ولو اعجبتكم... وكأننا لانعرف الجمال في نساء العرب وهن اجمل واشرف لاكن اشباه الرجال هئولاء فضحونا
صور مع تحيهبفلوس ابوها يشتريك ***
عدد التعليقات:1002
ساميةيافرحة ماتمت ياراعي البل والقصيدة طارت تيفاني بعد طلع لها بوي فرند وديانته يهودي واسمه روسRoss Mechanic ياشين طيحة الوجه 😂😂😂
ابو صيتهالله يشفيك ي رب بعض العرب تفكيرهم في ؟؟؟؟ وبس
زينب ....هذه من مصائب العرب...يتفكهون ويتغزلون ببنات عدو كافر ..وينفقون ...وإخوانهم في سوريا والعراق بأمس الحاجه للغذاء والدواء وهم مقبلون على البرد . ..حسابكم عند الله. . .
اشباه رجالمثل بعض اللي عندنا يمدحون الاجنبيات الغير محتشمات ويتزوجون من اجنبيات غير محجبات ويفردون عضلاتهم على بنات بلدهم
الكلمنتانيكل ......
إمرأهطول الوقت واحنا نسمع ترديد كلمة ( التغريب ويوم جاء على البنت الغربيه نسوا سالفة التغريب واللي يحيكونه ضدنا صدق اذا قالوا الرجال تضيع علومهم قدام الحريم الله لا يبلانا حنا أركد منهم
زائرهمو عندنا بس نقصان العقل. كل العقول العربيه.
عدد التعليقات:1002
ساميةماهي مسألة جمال هذي حال الطفارى لاشافوا غنية إضافة لحب التقليد فذا الأردني يقلد من سبقة مضيعين علوم الرجال الله يخلف على أهاليهم
عدد التعليقات:1002
ساميةوينك عنهم يا جاريد كوشنر ترفع عليهم دعوى تخبيب القضية كسبانة ١٠٠٪ 😂😂
مرحباوعرضي أفضل من عرض الأردني خاصة ****
عدد التعليقات:14999
هيفاء @سبحان الله مافيهم جمال. مدرى الناس خاقه عليهم ليش ههههه
خالد القحطانيليتك تحول نيتك وتجعل المهر لاسترداد القدس يارب
زائراللي يقول يخطب متروجه ههههه الرجال يبي تيفاني اللي ما تزوجت الى الان
عدد التعليقات:1002
سامية***يخطب مره متزوجه ومعيّله يامثبت العقل 😂😂😂
مجرد فكرةما ينلام الاردني مع ان الاردنيات فيهم جمال البداوة انا لو عندي ناقة وحدة اتقدمت بس وش الدبرة الله يسهلها ويكتب لنا النصيب والصيب الطيب
يالطيفالشعراء لايتبعهم الى الغاوون ...شاعر همته بالسانه يقول ملايفقل من يقدر من الشعار يطلع اروع شيله ببنت ترامب افونيكا حتى اسمها موسيقي قبل هبلت بشاعرسعودي ولا ردني ركب المطيه يدوره شدو عنا وخلو وضحى لنا
زائرهياط قال 14 فدان والله لوتعطيه نصف الديره ومعها البحر الميت لم ولن يلتفتولك بنص عين يالنشاما
حبروكفعلا ***!! أجل واحدة عايشة بأمريكا وبين أحضان الحضارة بتلتفت لعربي بصحراء ؟ شف لك غيرها....عشم إبليس بالجنة
ولد حصهطيب هي ماهي قبيلية شلون تتزوجها ؟ خخخخخخخخخخخخخ ولا هالكلمة تستخدم وقت العوزة فقط
جنوبية..تعليق مخالف
سيعي وافتخر ببلادي السعوديهههههههه جنت الناس بالبنت وربي بنات السعوديه احلى واحشم منهن مدري الناس تعوف بنات اهلها وتروح لاجل مصالحها!!!!!،
الازديكيف تطلب يد ابنت زعيم العالم وانت وربعك وحنا ***له
عموريالشعر الشعبي واهدافه من اسباب تخلفنا وشرذمتنا ومن زين هالشاعر
جنوبية..المرأة متزوجة الله يأخذ عقلش قعود وجواد خف علينا يانمر بن عدوان أن جيتها انت وقعودك على أقرب محرقة نفايات هذولي مايحبون الإبل ولا يربونهم روح دور على وضحى بنت عجلان بين ***حتى الأردني يهايط
يالطيفقالو بالحيل عندك بنت حشمة يعني قالو مشافها ليتك تابعت انتخابات ابوها. التنورة من زود الحشمه لوكنت من الصفوف المتقدمه وهي على المنصه كان شف الحشمه صح لاكن صدق م قاله لورانس العرب كأس و.......و....
تمامصح لسااانك
مشعل العتيبيبالله دي حلوه ما شافت الحلا
سواق وايت مويةحدك بنت ديرتك علا بنت فارس
سواق وايت مويةلا تسأل عن أسباب تخلف الأمة العربية وما هي عليه من ضعف
سواق وايت مويةهذا حال وفكر وعقلية **** !!
مع زاتك😅😅😅هذا الي فالحين فيه..هياط.وشعر .وبعارين..وجعار..والناس تتطور بالعلم..هذا عندنا من عيناته كثير لا كثرهم الله..
زائرمبروك مقدما
ابو ريماتعليق مخالف