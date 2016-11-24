بالفيديو: 50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من “عريسها الأردني”!

صحيفة المرصد: طلب شاعر أردني يدعى فيلح الجبور يد ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واشترط عليها ارتداء الحجاب بعد وصولها إلى باديته. ونظم الشاعر أبياتاً شعرية بطريقة طريفة، راجياً أباها ألاّ يردّ طلبه، متعهداً بتقديم مهر كبير إذا وافق.

وقال الشاعر، في مطلع قصيدته المتداولة: “يا ترامب جيت لبنتك اليوم طلاب، قالوا عندك بنت بلحيل حشمة، وإن قدر الله وقلتلي آه ياترامب، أنا أوعدك إلّا أحشمك وأحشمه”، متعهدًا بتقديم مهر كبير تمثل في 50 ناقة و200 من الخيل العربية الأصيلة، وما مقداره 14 فداناً من الأرض”.