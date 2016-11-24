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بالفيديو: 50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من “عريسها الأردني”!

24 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص
بالفيديو: 50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من “عريسها الأردني”!
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صحيفة المرصد: طلب شاعر أردني يدعى فيلح الجبور يد ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واشترط عليها ارتداء الحجاب بعد وصولها إلى باديته. ونظم الشاعر أبياتاً شعرية بطريقة طريفة، راجياً أباها ألاّ يردّ طلبه، متعهداً بتقديم مهر كبير إذا وافق.

وقال الشاعر، في مطلع قصيدته المتداولة: “يا ترامب جيت لبنتك اليوم طلاب، قالوا عندك بنت بلحيل حشمة، وإن قدر الله وقلتلي آه ياترامب، أنا أوعدك إلّا أحشمك وأحشمه”، متعهدًا بتقديم مهر كبير تمثل في 50 ناقة و200 من الخيل العربية الأصيلة، وما مقداره 14 فداناً من الأرض”.



تعليقات ( 65 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 65
    24 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    شيعي برونزي

    ...سعودي ..ماشانك
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  2. 64
    24 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    ابن الوغيده

    لا أعلم لماذا الاعلام يطبل لسفهائنا ؟؟؟؟؟ ولا يمجد علمائنا , والنشطين بالفكر والادب,,ليس لهم فيه نصيب,, فقط مهرجين ومغنين وراقصين ,,وحراميه هؤلاء هم عند الاعلام قدوه ولهم شأن.الاعلام يديره فاشلين
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  3. 63
    24 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    من عندي فوقها عنزتين و6 ضبان من أحسن مايكون قول تم
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  4. 62
    24 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    .. سعودي ..

    بنت ترامب واشكاله:من برا الله الله ومن جوا يعلم الله . لابسات خلاخل والبلأ من داخل
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  5. 61
    24 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    الصاعد

    بنات العرب أجمل فتيات العالم لكن الجوهرة مخباه لا يراها الا صاحب الجوهرة المكنونة
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  6. 60
    24 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    .. سعودي ..

    خانك التعبير ياشاعر التهريج واتمنى يرد عليك مسلم عربي يقصف جبهتك بأبيات قويه
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  7. 59
    24 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    ت57-ب500ريال
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  8. 58
    24 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    يتغزلون في بنات *** هذولا اشباه رجال ماعندهم كرامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    ..سعودي..

    المرأة العربية المسلمة الطيبه عندي أصيله وغيرها تقليد
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  10. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    ..سعودي..

    بنت الاسلام المسلمة الطيبه المحتشمه العربيه > ماتلقا مثلها لو تلف الدنيا كلها
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  11. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    عابر

    ياخوفي بكرا يطلعون ربعنا في مقطع فيديو ويقلدون الأردني ويفضحونا صارت موضة عند👆🏽هالعينات
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  12. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    راح بلالي

    هو من نفس الفصيله مخلفات
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  13. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    أكل ترب
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  14. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    لو يعطيني بنته بخمس ريال لابيعها وأشتري فيها صرروواال > سررواال👖
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  15. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    الستيني

    حسب توجهات ترامب يبي يأخذ الإبل والخيل ولا راح يعطيك بنته 😂😂😂😂😂
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  16. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    يلبو شكيب اركد الفلس طين كمهايط حده تزوير شهاده جامعيه
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  17. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    ابن الوغيده

    ** ***عربيه مسلمه يساوى مئتين من بنت تراب ، الا يستحى هؤلاء الغربان من افعالهم واقوالهم المشينه،،صحيح الى يستحو مات وبقى ارذل القوم، يتفاخرون بالعار،تبا لكم،،
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  18. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    عبد العزيز الحربي

    الان عرفنا سبب ضعف حكام المسلمين.. هم حمات القدس والدين.. والحقيقة تقول تراكم عن عزت الاسلام غاوين وخلف المايلات والمتمايلات مايلين واوطانكم عنها غافلين
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  19. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    أحسنت

    العنزي بنت ترامب اثبتت ان العقل عقل لايمكن يفكر بالاختراعات إنما يفكر بنظم القصايد حتى يأصل ذكره لمبتغاه
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  20. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    كاشف قلم الخنبقه

    يا ليل ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    العنزي

    العقل العربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    العنزي

    بنت ترامب اثبتت ان العقل عقل لايمكن يفكر بالاختراعات إنما يفكر بنظم القصايد حتى يأصل ذكره لمبتغاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    عبد العزيز الحربي

    بناتهم خراب عقول المسلمين... ورجالهم دمروا وخربوا بلاد المسلمين..
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  24. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    بعض الرجال ناقصين عقل ودين وتفكيرهم في النسوان و؟؟؟؟ الله يخلف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    زمن غريب

    الذكر العربي مستعد يدفع 50 ناقة و200 جواد كمهر لبنات الغرب ويستكثر على بنت بلده 30 او 40 الف مهر...يخدعون بنات بلدهم بجملة"المراة جمالها في حشمتها" وآخرتها يركضون ورا بنات الغرب اللي مايعرفون الحشمة"
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  26. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    ام صدام

    لا حول ولا قوة الا بالله ***غزل بها مسلمين ياللعااااااااار ..امة مؤمنه خير من كافره ولو اعجبتكم... وكأننا لانعرف الجمال في نساء العرب وهن اجمل واشرف لاكن اشباه الرجال هئولاء فضحونا
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  27. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    صور مع تحيه

    بفلوس ابوها يشتريك ***
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  28. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    الله يخلف ويعوض اهلك خير ،،،،،ايش الهمج والتخلف من هذي البشر
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  29. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 12:45 م
    عدد التعليقات:1002

    سامية

    يافرحة ماتمت ياراعي البل والقصيدة طارت تيفاني بعد طلع لها بوي فرند وديانته يهودي واسمه روسRoss Mechanic ياشين طيحة الوجه 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  30. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    ابو صيته

    الله يشفيك ي رب بعض العرب تفكيرهم في ؟؟؟؟ وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    زينب ....

    هذه من مصائب العرب...يتفكهون ويتغزلون ببنات عدو كافر ..وينفقون ...وإخوانهم في سوريا والعراق بأمس الحاجه للغذاء والدواء وهم مقبلون على البرد . ..حسابكم عند الله. . .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  32. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    اشباه رجال

    مثل بعض اللي عندنا يمدحون الاجنبيات الغير محتشمات ويتزوجون من اجنبيات غير محجبات ويفردون عضلاتهم على بنات بلدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  33. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    الكلمنتاني

    كل ......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    يارجال لو تطير منت اخذها استريح بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    إمرأه

    طول الوقت واحنا نسمع ترديد كلمة ( التغريب ويوم جاء على البنت الغربيه نسوا سالفة التغريب واللي يحيكونه ضدنا صدق اذا قالوا الرجال تضيع علومهم قدام الحريم الله لا يبلانا حنا أركد منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  36. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    زائره

    مو عندنا بس نقصان العقل. كل العقول العربيه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  37. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 12:30 م
    عدد التعليقات:1002

    سامية

    ماهي مسألة جمال هذي حال الطفارى لاشافوا غنية إضافة لحب التقليد فذا الأردني يقلد من سبقة مضيعين علوم الرجال الله يخلف على أهاليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  38. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 12:27 م
    عدد التعليقات:1002

    سامية

    وينك عنهم يا جاريد كوشنر ترفع عليهم دعوى تخبيب القضية كسبانة ١٠٠٪‏ 😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    مرحبا

    وعرضي أفضل من عرض الأردني خاصة ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 12:24 م
    عدد التعليقات:14999

    هيفاء @

    سبحان الله مافيهم جمال. مدرى الناس خاقه عليهم ليش ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    خالد القحطاني

    ليتك تحول نيتك وتجعل المهر لاسترداد القدس يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    اشباه رجال مثل بعض اللي عندنا يمدح الاجنبيات معاهم عقدة نقص
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  43. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    زائر

    اللي يقول يخطب متروجه ههههه الرجال يبي تيفاني اللي ما تزوجت الى الان
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  44. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:1002

    سامية

    ***يخطب مره متزوجه ومعيّله يامثبت العقل 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    مجرد فكرة

    ما ينلام الاردني مع ان الاردنيات فيهم جمال البداوة انا لو عندي ناقة وحدة اتقدمت بس وش الدبرة الله يسهلها ويكتب لنا النصيب والصيب الطيب
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  46. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    يالطيف

    الشعراء لايتبعهم الى الغاوون ...شاعر همته بالسانه يقول ملايفقل من يقدر من الشعار يطلع اروع شيله ببنت ترامب افونيكا حتى اسمها موسيقي قبل هبلت بشاعرسعودي ولا ردني ركب المطيه يدوره شدو عنا وخلو وضحى لنا
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  47. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    زائر

    هياط قال 14 فدان والله لوتعطيه نصف الديره ومعها البحر الميت لم ولن يلتفتولك بنص عين يالنشاما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    حبروك

    فعلا ***!! أجل واحدة عايشة بأمريكا وبين أحضان الحضارة بتلتفت لعربي بصحراء ؟ شف لك غيرها....عشم إبليس بالجنة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    ولد حصه

    طيب هي ماهي قبيلية شلون تتزوجها ؟ خخخخخخخخخخخخخ ولا هالكلمة تستخدم وقت العوزة فقط
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  50. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    جنوبية..

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    سيعي وافتخر ببلادي السعوديه

    ههههههه جنت الناس بالبنت وربي بنات السعوديه احلى واحشم منهن مدري الناس تعوف بنات اهلها وتروح لاجل مصالحها!!!!!،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    الازدي

    كيف تطلب يد ابنت زعيم العالم وانت وربعك وحنا ***له
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    عموري

    الشعر الشعبي واهدافه من اسباب تخلفنا وشرذمتنا ومن زين هالشاعر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    جنوبية..

    المرأة متزوجة الله يأخذ عقلش قعود وجواد خف علينا يانمر بن عدوان أن جيتها انت وقعودك على أقرب محرقة نفايات هذولي مايحبون الإبل ولا يربونهم روح دور على وضحى بنت عجلان بين ***حتى الأردني يهايط
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  55. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    يالطيف

    قالو بالحيل عندك بنت حشمة يعني قالو مشافها ليتك تابعت انتخابات ابوها. التنورة من زود الحشمه لوكنت من الصفوف المتقدمه وهي على المنصه كان شف الحشمه صح لاكن صدق م قاله لورانس العرب كأس و.......و....
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  56. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    تمام

    صح لسااانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    مشعل العتيبي

    بالله دي حلوه ما شافت الحلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    سواق وايت موية

    حدك بنت ديرتك علا بنت فارس
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  59. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    سواق وايت موية

    لا تسأل عن أسباب تخلف الأمة العربية وما هي عليه من ضعف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    سواق وايت موية

    هذا حال وفكر وعقلية **** !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    لزوم نبلغ الشيخ بالسالفة؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    مع زاتك

    😅😅😅هذا الي فالحين فيه..هياط.وشعر .وبعارين..وجعار..والناس تتطور بالعلم..هذا عندنا من عيناته كثير لا كثرهم الله..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    والله من الهياط يابو عالووووووووووووووووص يارجل حدك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    زائر

    مبروك مقدما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    ابو ريما

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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