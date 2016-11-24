بالفيديو:طفل جنده داعش عنوة يكشف خفايا معسكرات “أشبال الخلافة”

صحيفة المرصد-ae24:أجرت قناة “السومرية” العراقية حواراً مع طفل جنده التنظيم الإرهابي داعش عنوة والذي كشف من خلاله طريقة تجنيد التنظيم لأشبال الخلافة.

وقال الطفل “محمد” الذي كان مغطى الرأس ومخفي الوجه: “يأخذون الأطفال ويرسلونهم للمقدمة بعد تدريبهم بقسوة، ويمنحونهم صلاحية بالقتل تطال حتى أهاليهم”.

وأوضح محمد: “يأخذون الأطفال من الجوامع ويكسرون العصي على بطونهم والبلاط على رؤوسهم ويغسلون أدمغتهم ويأخذونهم إلى المتقدمة وهم يرجعون”.

وتابع محمد حديثه، مشيراً إلى عقوبة بالغة القسوة تطال ذوي الطفل في حال رفضوا إرساله الى معسكر التدريب، مؤكداً أن بعض الأطفال نفذوا عمليات إعدام وذبح.

وبين محمد أن التنظيم اقتاد مئات الأطفال قبل هروبه من أحياء شرق الموصل، نصفهم ماتوا ونصفهم أخذوا الى سوريا.