“البنوك” تبدأ استقطاع أقساط الموظفين السبت المقبل

صحيفة المرصد:كشف مسؤول مصرفي، اليوم الخميس، عن نية البنوك وشركات التقسيط، استقطاع أقساط القروض بعد إعادة جدولتها السبت المقبل، والمتعلقة بالموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا بدءاً من راتب الشهر الحالي.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ: ‘‘إن البنوك شرعت في عملية إعادة الجدولة للذين تنطبق عليهم الضوابط، وفق تعليمات مؤسسة النقد ‘‘ساما‘‘ وقد بدأت في التواصل مع عملائها، بحسب صحيفة ‘‘المدينة‘‘.
وأضاف حافظ، أن البنوك وشركات التقسيط ملتزمة بالتعليمات، وشرعت فور وصولها بفحص المحافظ، وحصر العملاء الذين تأثرت دخولهم، وقامت بالتواصل معهم.
وأشار إلى أن البنوك وشركات التمويل جميعها ستبدأ بعملية تطبيق إعادة الجدولة، وستبدأ البنوك في جدولة التمويل الاستهلاكي والعقاري، بينما شركات التمويل ستعيد جدولة التمويل العقاري، نافياً أن يكون هناك أي تأجيل، وموضحاً في الوقت ذاته أن التأجيل في الشهر الأول كان مبادرة ذاتية من البنوك لا علاقة لها بالتعليمات، تقديراً لظروف العملاء من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها.
وكانت مؤسسة النقد قد وجَّهت رسمياً، الشهر الفائت، المصارف وشركات التمويل جميعها، بإعادة جدولة قروض العملاء، مشدِّدة على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات، التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض.
تعليقات ( 17 )
زيزومواللي خذوا قسطه امس ....وش يقوووول
زائرالواحد مايصدق وهو يتوظف ويتزوج ويطلع سياره ويسافر عليها مره مرتين والباقي دوام الا ضمان المئة الف انتهى وتبدى تخرب . لازم سياره ثانية الحل قرض وسدد ساهر وياخذ موتر ثاني وبكذا يتقاعد وهو باقي مديون
جنوبية..🌻🌻البنك رد وقال مايشملك الجدولة توك أخذت القرض طبعا مو انا بس على قريب لي يعني الهرجة كذب بكذب وتأخذ اقساطها السبت مو مقفلين السبت ولا في المواضيع هذه ماعندهم إجازة أغلب من طلب جدوله ردوه خراط
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهجعل السوق يطيح في نار جهنم وش خصك فيه جعل سوق السيارات يطيح وش خصك فيه قال يصير ركود قال المستفيدين من السوق هم تجار اليمن والهند أما شركات السيارات وهم زعيط ومعيط جعلهم الفلس والخساره في الدنيا والآخ
عدد التعليقات:38
ana wbasانا استقطعوا اليوم من راتبى قرض تمويل بتاريخ 1438/02/24هـ من بنك .....لم ينفذوا لاتعليمات ساما ولا اعادة جدوله ومع ذلك مالنا الا الاذعان لهم .
الكلمنتانيمافيه اكذب من البنوك الا مؤسسة النقد ***
سامرلدينا عقول ولديكم عقول تعبت عقولنا وعقولكم مستمرة قاض على عقلنا التفكير كيف اسدد ديوني وعقولكم تحكي وتقول يوجد تمويل قرض جديد
مع زاتكماعمري سمعت فيه أي بنك بنى مدرسه والا مركز رعاية صحيه.والا سفلت طريق.هو انا صادق.والا كلامي مردود عليه. البنوك مثل المنشار.رايح آكل جاي آكل...
مرحبامافيه شافية كل بنك له نظام خاص فيه
مرحبامن يحمي المؤظف من كذب مؤسسة النقد ومن جشع البنوك التجارية قالوا لنا بس رسوم اداريه مافيه
عناداهم حاجه الحريه مش الفلوس ارحمونا ياناس
مرحباذهبت إلى البنك الأهلي التجاري جدولات الأقساط الديه قال لي المؤظف مقدار الفائدة هي 30000 الف ريال على جدولات الأقساط مؤسسة النقد بتكذب علينا وتقول مافيه فوائد
مجرد فكرةبعد الاستقطاعات من رواتب الموظفين سوف يتاثر السوق بشكل ملحوظ زيادة علي الركود الموجود حاليا اللهم اصلح احوالنا