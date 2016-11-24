“البنوك” تبدأ استقطاع أقساط الموظفين السبت المقبل

صحيفة المرصد:كشف مسؤول مصرفي، اليوم الخميس، عن نية البنوك وشركات التقسيط، استقطاع أقساط القروض بعد إعادة جدولتها السبت المقبل، والمتعلقة بالموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا بدءاً من راتب الشهر الحالي.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ: ‘‘إن البنوك شرعت في عملية إعادة الجدولة للذين تنطبق عليهم الضوابط، وفق تعليمات مؤسسة النقد ‘‘ساما‘‘ وقد بدأت في التواصل مع عملائها، بحسب صحيفة ‘‘المدينة‘‘.

وأضاف حافظ، أن البنوك وشركات التقسيط ملتزمة بالتعليمات، وشرعت فور وصولها بفحص المحافظ، وحصر العملاء الذين تأثرت دخولهم، وقامت بالتواصل معهم.

وأشار إلى أن البنوك وشركات التمويل جميعها ستبدأ بعملية تطبيق إعادة الجدولة، وستبدأ البنوك في جدولة التمويل الاستهلاكي والعقاري، بينما شركات التمويل ستعيد جدولة التمويل العقاري، نافياً أن يكون هناك أي تأجيل، وموضحاً في الوقت ذاته أن التأجيل في الشهر الأول كان مبادرة ذاتية من البنوك لا علاقة لها بالتعليمات، تقديراً لظروف العملاء من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها.

وكانت مؤسسة النقد قد وجَّهت رسمياً، الشهر الفائت، المصارف وشركات التمويل جميعها، بإعادة جدولة قروض العملاء، مشدِّدة على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات، التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض.