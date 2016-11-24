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“البنوك” تبدأ استقطاع أقساط الموظفين السبت المقبل

24 نوفمبر, 2016 , 12:07 م
“البنوك” تبدأ استقطاع أقساط الموظفين السبت المقبل
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صحيفة المرصد:كشف مسؤول مصرفي، اليوم الخميس، عن نية البنوك وشركات التقسيط، استقطاع أقساط القروض بعد إعادة جدولتها السبت المقبل، والمتعلقة بالموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا بدءاً من راتب الشهر الحالي.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ: ‘‘إن البنوك شرعت في عملية إعادة الجدولة للذين تنطبق عليهم الضوابط، وفق تعليمات مؤسسة النقد ‘‘ساما‘‘ وقد بدأت في التواصل مع عملائها، بحسب صحيفة ‘‘المدينة‘‘.

وأضاف حافظ، أن البنوك وشركات التقسيط ملتزمة بالتعليمات، وشرعت فور وصولها بفحص المحافظ، وحصر العملاء الذين تأثرت دخولهم، وقامت بالتواصل معهم.

وأشار إلى أن البنوك وشركات التمويل جميعها ستبدأ بعملية تطبيق إعادة الجدولة، وستبدأ البنوك في جدولة التمويل الاستهلاكي والعقاري، بينما شركات التمويل ستعيد جدولة التمويل العقاري، نافياً أن يكون هناك أي تأجيل، وموضحاً في الوقت ذاته أن التأجيل في الشهر الأول كان مبادرة ذاتية من البنوك لا علاقة لها بالتعليمات، تقديراً لظروف العملاء من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها.

وكانت مؤسسة النقد قد وجَّهت رسمياً، الشهر الفائت، المصارف وشركات التمويل جميعها، بإعادة جدولة قروض العملاء، مشدِّدة على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات، التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    البنوك لا يهمها إلا الفوائد الربوية التي يأخذونها من العميل وأكبر دليل الفيزا يستقطعون مستحقاتهم من الراتب ويقسطون الراتب على العميل بفوائد ربوية وإذا شكوت لا يستجيب لك أحد .
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  2. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    زيزوم

    واللي خذوا قسطه امس ....وش يقوووول
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  3. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    زائر

    الواحد مايصدق وهو يتوظف ويتزوج ويطلع سياره ويسافر عليها مره مرتين والباقي دوام الا ضمان المئة الف انتهى وتبدى تخرب . لازم سياره ثانية الحل قرض وسدد ساهر وياخذ موتر ثاني وبكذا يتقاعد وهو باقي مديون
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  4. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    كنا حلوين لاخصم ولا استقطاع ايش اللى صار
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  5. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    ياليت على الأقل يخفضون البنوك نسبة الفائدة على المقترضين
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  6. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    جنوبية..🌻🌻

    البنك رد وقال مايشملك الجدولة توك أخذت القرض طبعا مو انا بس على قريب لي يعني الهرجة كذب بكذب وتأخذ اقساطها السبت مو مقفلين السبت ولا في المواضيع هذه ماعندهم إجازة أغلب من طلب جدوله ردوه خراط
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  7. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    جعل السوق يطيح في نار جهنم وش خصك فيه جعل سوق السيارات يطيح وش خصك فيه قال يصير ركود قال المستفيدين من السوق هم تجار اليمن والهند أما شركات السيارات وهم زعيط ومعيط جعلهم الفلس والخساره في الدنيا والآخ
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  8. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:38

    ana wbas

    انا استقطعوا اليوم من راتبى قرض تمويل بتاريخ 1438/02/24هـ من بنك .....لم ينفذوا لاتعليمات ساما ولا اعادة جدوله ومع ذلك مالنا الا الاذعان لهم .
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  9. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    واحد بيبيسي باااااااارد وحبة مع الرز
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  10. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    الكلمنتاني

    مافيه اكذب من البنوك الا مؤسسة النقد ***
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  11. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    سامر

    لدينا عقول ولديكم عقول تعبت عقولنا وعقولكم مستمرة قاض على عقلنا التفكير كيف اسدد ديوني وعقولكم تحكي وتقول يوجد تمويل قرض جديد
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  12. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    مع زاتك

    ماعمري سمعت فيه أي بنك بنى مدرسه والا مركز رعاية صحيه.والا سفلت طريق.هو انا صادق.والا كلامي مردود عليه. البنوك مثل المنشار.رايح آكل جاي آكل...
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  13. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    مرحبا

    مافيه شافية كل بنك له نظام خاص فيه
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  14. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    مرحبا

    من يحمي المؤظف من كذب مؤسسة النقد ومن جشع البنوك التجارية قالوا لنا بس رسوم اداريه مافيه
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  15. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    عناد

    اهم حاجه الحريه مش الفلوس ارحمونا ياناس
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  16. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    مرحبا

    ذهبت إلى البنك الأهلي التجاري جدولات الأقساط الديه قال لي المؤظف مقدار الفائدة هي 30000 الف ريال على جدولات الأقساط مؤسسة النقد بتكذب علينا وتقول مافيه فوائد
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  17. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    مجرد فكرة

    بعد الاستقطاعات من رواتب الموظفين سوف يتاثر السوق بشكل ملحوظ زيادة علي الركود الموجود حاليا اللهم اصلح احوالنا
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