عندما تفقد القيم والمبادئ الأصيلة هويتها!

يؤلمني جدا ان تفقد القيم والمبادئ الاصيلة هويتها وان تتباطئ حتى تتأخر عن مركزها في الطليعة .. ليأخذ مكانها بل ويسبقها زخم من القيم بتوقيع الدولار والدرهم والشكل والمظهر تسر الناظرين ..

وماهي الا بناية شاهقة اقيمت على ارض من الطين ..

يأتي مسرعا بريشته اللامعة ليرسم الصورة المأمولة والمنتظرة لمشاهديه ومناصريه ..

فهل سيكملها ان كان لا يملك الا قليلا من حبرها ..

وتكتمل خيبة الامل ان ابدع سوءا فيما لا يجيده معتقدا انه في المسار الصحيح.

من هنا تأتي أزمتنا الاخلاقية في الخلط بين النقي والفاسد والصحيح والخاطئ

والموجع حقا لقلب الوطن اذا لم تعلم بانك في هذه الازمة الاخلاقية وقد اقامك مقاما حسنا ثقة وتنبئا ..

المسؤل قدوة حسنة متوجة بالهيبة في قمة الهرم الاصلاحي على جميع الاصعدة

أعد نفسه لاشد المهام والواجبات فلا يتأخر ولا يتوانا عن تنفيذها في خدمة الوطن والمواطن مقدرا حقهم في ذلك وما ينتظرونه من حل لمشكلاتهم ومساعدتهم بالتودد والتواضع والتواصل الدائم لكسب ثقتهم ومحبتهم دون افراط مخل يضيع هيبة القائد ومن ثم ضياع المسؤلية ..

على لسان امرأة عظيمة تم عرض هذا المبدأ لتولي المهام والمسؤليات امام الحقائق فيما يملكه الرجال القادة فعلا ..

ان الفاقد لذلك لا يلام ان افرط في الجوانب الهشة التي تغطي النقص الذي يعانيه مهما كانت درجته او ربما كان امام ماهو اكبر من امكانياته ومقدرته ..

قالت تلك المرأة يا أبي استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين

يقف القلم بلا تعليق امام حكمة هذه المرأة في اختيار القوي الامين لحمل عبئ المسؤولية !

إضاءة

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ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻻ‌ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺇﻻ‌ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﻓﻠﻨﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺤﺒﻬﻢ أﻥ ﻳﺮﺣﻠﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ .!