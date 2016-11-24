بالفيديو:مذيعة تحرج حليمة بولند على الهواء.. وردها القوي يثير جدلاً كبيراً!

صحيفة المرصد:تحدثت الإعلامية حليمة بولند عن صورها التي تنشرها على “انستغرام”، مؤكدة ان الملابس الرياضية ليست مثيرة، ولكن هي نفسها مثيرة ومثيرة للجدل.
ووفقاً لموقع”لها”قالت خلال لقائها في برنامج “تفاعلكم” انها “حتى لو ارتديت عباءة سيقولون اني مثيرة لأني باختصار حليمة بولند”.ورفضت اتهامها بالغرور بل اعتبرت حديثها نابع من ثقة بالنفس وانها تعرف قدر نفسها جيداً، وعندما عرضت عليها مقدمة البرنامج سارة دنداروي صورة قديمة لها من حفل زفافها ومدى تغيّر شكلها، اجابت بولند بأنها لم تتغير وانها ترى نفسها جميلة بكل حالاتها وانها كلما تقدمت بالعمر كلما زاد جمالها.
وأشارت الى ان تتويجها كملكة جمال الاعلاميات العرب لم يأت فقط بناء على الشكل والجسد بل لأنها تملك الثقافة والذكاء الاعلامي والتعليمي ما يؤهلها لذلك، وانها ليس يالضرورة اذا كانت جميلة ان تكون مجوفة وفارغة من الداخل.
تعليقات ( 43 )
محمد الشهريكنت وكنت ومازلت ( ..................)
الرأي العاموعع كل شي مركب فيها الاسلوب يجيب الغثيان ***
ملحق الصحافهوالله جاتني حاله غثيان الدلع المصطنع مكشوف ويخليك تكره الشخص اللي امامك مهما كان جماله مع ان جمالها اقل بكثير من عادي وهي مصدقه نفسها للاسف وبتالف كتاب مافيه غنج ولا دلع مادري كيف بتسوقه
نبرة صديكان ياماكان كانت جميله وبعد كم سنه صارت ***
معيضهي صادقة من الداخل أفضل
عدد التعليقات:15651
قلم الحقيقهنتذكر جيدآ وربما البعض أيضآ يتذكر عندما أوردت هذه المذيعة اسم أحدهم على لسانها دون وعي منها وكانت على الهواء مباشرة مع زميلها وفي نفس القناة والبرنامج فسألها من يكون هذا الشخص؟.فوقعت بحرج شديد مخجل.
عدد التعليقات:15651
قلم الحقيقهلاهمنا لاحليمة ولاعليمة مايهمنا في الأمر كله هو وجود البعض عشقه خصوصيات الآخرين والنبش فيها خصوصآ بعض الاعلاميات ومذيعات التلفزيون كهذه الاعلامية. وكأنه انتقام شخصي تريد أن تسجل لها مكسبآ فارتد خسارة.
عدد التعليقات:15651
قلم الحقيقهلانعلم لماذا هذه المذيعة أرادت أن تجعل من الحوار شخصي أو شخصنة كريهة وكأنها تريد الانتقام من حليمة لأمر أو سبب ما.فأخذت دفة الحوار نحو الجانب الشخصي للفنانة أو الاعلامية الكويتية.والله عيب ماقمتي به.
عدد التعليقات:2513
سهمأُبقمت حجراً ياقلم الخنبقة ، ***
ابوخالدالله ينصرك يا مرسي علي السيسي
عدد التعليقات:15651
قلم الحقيقهنحن هنا نتكلم عن حليمة من باب ثقتها في نفسها ودفاعها أمام الهجمات التي أرادت هذه المذيعة أن تسددها لها وتحرجها بها وتخرج من خلالها منتصرة عليها.لكن حليمة لم تمهلها لدرجة أن مكياج المذيعة كاد يختفي.
عدد التعليقات:2513
سهملكنها مايعة ومتصنعة ، وفاقدة للحيا وخفر الأنثى وحياها نسأل الله السلامة من بعض المجتمعات الخليجية التي غادرت النقاء والطهر إلى غير رجعة .
loovivoolعمليات تجميل مثيرة جداً
استغفر الله العظيمصقر الجبيل ../ قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
محب المرصدوينك يامعمر القذافي
الوسميماسخه الله يزيلها عن الوجود
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
صنديدودي أحد يسألها أش كان شعورها يوم ***
عدد التعليقات:15651
قلم الحقيقهحليمة بولند نجمة بامتياز نالت في هذه الحلقة العلامة الكاملة مع مرتبة الشرف لردودها القوية على المذيعة التي أمامهاالتي حاولت جاهدة للعمل على استفزازها واحراجها لكنها كسبت الرهان وخنقتها في زاوية ضيقة.
جنوبية..🌻🌻حليمة طريقة كلامك غثيثة بس انك جميلة ايه جميلة يعجبني لبسك وقصات شعرك استايلك دايم ذوق بس ناقصك حياء احسك مرة مجردة منه وصوتك استفزازي حتى ضحكتك متصنعة وجمالك بداء الناس يملونه وبقيت شخصيتك محد حبها
88مشكله الى فى مجتمعنا انهن ليسو جميلات و فى نفس الوقت مجوفات وفارغات من الداخل.
الشايبمع اني اكره هالنوعيه ولكن عندها سرعه بديهه وذكاء في الردود .. الحق يقال
قلم مكسورغثيثة جدا جدا جدا ياجماعة أحد يعلمها إنها تجيب الغثيان ، وش ذنب المشاهد تغثونه بمثل هذي ؟!!!!!
سائق التكسياتمنى تعملون لقاء بينها وبين احلام...وتقولون من اجمل فيكن..؟ وشخلونا نضحك ثلاثة ايام..
ابن الوغيدهصدقت هى ليست مجوفه من الداخل،،،؟ المجتمع العربى مجوف من الداخل ،ورجاله ***
زمان العجايب !!!إذا فعلاً زوجها طلقها ... فأنا أشهد أن معاه حق وزين اللي فك عمره من *** ... ياستار أنا ماتحملت أكمل الفيديو .. وشلون لو زوجتي بثقالة دم هذي ***
صقر الجبيلحظ زوجها ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
معلم متقاعدوع ثم وع
🌸 الملح و القبلة 🌸يقول الدكتور إبراهيم الفقي عليه رحمة الله : (الكُل بيتكلِّم عليك وِحِش .. تيجي إنتَ كمان وتتكلّم عن نفسك وِحِش) !!وهذا اللي عجبني في حليمة في هاللقاء ،وحتّى أنا أحب أمدح نفسي وأعطيها حقها مع مُحاسبتها
...........طم طم طم طم براطم حليمة تحب الطماطم
صقر الجبيللو اقعد من النوم وهي قدامي بالتلفزيون انجلط كيف لو اشوفها هههههههههههه
صقر الجبيلاطلع منها ياللي على بالي
شيعي برونزيياحبي لحليمه بالتوفيق لك ولقصه الزرافه يلبه
صقر الجبيللبى قلبك ياحليمه اقهريهم بجمالك الزين زين لو قعد من النوم والشين شين لو غسل عيونه فديتك يالحلوة
شيعي برونزيحليمه ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحبي
ابوخالد الدمامالحمد لله على كل حال
ثقالة دمياصبر الارض .. والبشر والحجر والبشر وكل الكائنات الحيه والميته على هذه المخلوقه ... فيها ثقالة دم بشكل ماهو طبيعي
مشعل العتيبيياهي مستفزه تقهر