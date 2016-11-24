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بالفيديو:مذيعة تحرج حليمة بولند على الهواء.. وردها القوي يثير جدلاً كبيراً!

24 نوفمبر, 2016 , 13:00 م
بالفيديو:مذيعة تحرج حليمة بولند على الهواء.. وردها القوي يثير جدلاً كبيراً!
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صحيفة المرصد:تحدثت الإعلامية حليمة بولند عن صورها التي تنشرها على “انستغرام”، مؤكدة ان الملابس الرياضية ليست مثيرة، ولكن هي نفسها مثيرة ومثيرة للجدل.

ووفقاً لموقع”لها”قالت خلال لقائها في برنامج “تفاعلكم” انها “حتى لو ارتديت عباءة سيقولون اني مثيرة لأني باختصار حليمة بولند”.ورفضت اتهامها بالغرور بل اعتبرت حديثها نابع من ثقة بالنفس وانها تعرف قدر نفسها جيداً، وعندما عرضت عليها مقدمة البرنامج سارة دنداروي صورة قديمة لها من حفل زفافها ومدى تغيّر شكلها، اجابت بولند بأنها لم تتغير وانها ترى نفسها جميلة بكل حالاتها وانها كلما تقدمت بالعمر كلما زاد جمالها.

وأشارت الى ان تتويجها كملكة جمال الاعلاميات العرب لم يأت فقط بناء على الشكل والجسد بل لأنها تملك الثقافة والذكاء الاعلامي والتعليمي ما يؤهلها لذلك، وانها ليس يالضرورة اذا كانت جميلة ان تكون مجوفة وفارغة من الداخل.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    محمد الشهري

    كنت وكنت ومازلت ( ..................)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    الرأي العام

    وعع كل شي مركب فيها الاسلوب يجيب الغثيان ***
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  3. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    ملحق الصحافه

    والله جاتني حاله غثيان الدلع المصطنع مكشوف ويخليك تكره الشخص اللي امامك مهما كان جماله مع ان جمالها اقل بكثير من عادي وهي مصدقه نفسها للاسف وبتالف كتاب مافيه غنج ولا دلع مادري كيف بتسوقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  4. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    نبرة صدي

    كان ياماكان كانت جميله وبعد كم سنه صارت ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    معيض

    هي صادقة من الداخل أفضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 14:28 م
    عدد التعليقات:15651

    قلم الحقيقه

    نتذكر جيدآ وربما البعض أيضآ يتذكر عندما أوردت هذه المذيعة اسم أحدهم على لسانها دون وعي منها وكانت على الهواء مباشرة مع زميلها وفي نفس القناة والبرنامج فسألها من يكون هذا الشخص؟.فوقعت بحرج شديد مخجل.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 14:20 م
    عدد التعليقات:15651

    قلم الحقيقه

    لاهمنا لاحليمة ولاعليمة مايهمنا في الأمر كله هو وجود البعض عشقه خصوصيات الآخرين والنبش فيها خصوصآ بعض الاعلاميات ومذيعات التلفزيون كهذه الاعلامية. وكأنه انتقام شخصي تريد أن تسجل لها مكسبآ فارتد خسارة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 14:15 م
    عدد التعليقات:15651

    قلم الحقيقه

    لانعلم لماذا هذه المذيعة أرادت أن تجعل من الحوار شخصي أو شخصنة كريهة وكأنها تريد الانتقام من حليمة لأمر أو سبب ما.فأخذت دفة الحوار نحو الجانب الشخصي للفنانة أو الاعلامية الكويتية.والله عيب ماقمتي به.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  9. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:2513

    سهم

    أُبقمت حجراً ياقلم الخنبقة ، ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    ابوخالد

    الله ينصرك يا مرسي علي السيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:15651

    قلم الحقيقه

    نحن هنا نتكلم عن حليمة من باب ثقتها في نفسها ودفاعها أمام الهجمات التي أرادت هذه المذيعة أن تسددها لها وتحرجها بها وتخرج من خلالها منتصرة عليها.لكن حليمة لم تمهلها لدرجة أن مكياج المذيعة كاد يختفي.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  12. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 14:05 م
    عدد التعليقات:2513

    سهم

    لكنها مايعة ومتصنعة ، وفاقدة للحيا وخفر الأنثى وحياها نسأل الله السلامة من بعض المجتمعات الخليجية التي غادرت النقاء والطهر إلى غير رجعة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    loovivool

    عمليات تجميل مثيرة جداً
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    استغفر الله العظيم

    صقر الجبيل ../ قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  15. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    محب المرصد

    وينك يامعمر القذافي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    الوسمي

    ماسخه الله يزيلها عن الوجود
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    هههههههههههههههه متزوجه وعمرها 30 وتقول 18 هههههه وملكة لجمال واضحه وضوح الشمس وراها مبلغ علشان تحصل على اللقب هههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  20. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    صنديد

    ودي أحد يسألها أش كان شعورها يوم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    ياصبر الارض عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:15651

    قلم الحقيقه

    حليمة بولند نجمة بامتياز نالت في هذه الحلقة العلامة الكاملة مع مرتبة الشرف لردودها القوية على المذيعة التي أمامهاالتي حاولت جاهدة للعمل على استفزازها واحراجها لكنها كسبت الرهان وخنقتها في زاوية ضيقة.
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  23. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    جنوبية..🌻🌻

    حليمة طريقة كلامك غثيثة بس انك جميلة ايه جميلة يعجبني لبسك وقصات شعرك استايلك دايم ذوق بس ناقصك حياء احسك مرة مجردة منه وصوتك استفزازي حتى ضحكتك متصنعة وجمالك بداء الناس يملونه وبقيت شخصيتك محد حبها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    88

    مشكله الى فى مجتمعنا انهن ليسو جميلات و فى نفس الوقت مجوفات وفارغات من الداخل.
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  25. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    ت!15خلها شهر كامل نضحك الله يسعدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    الشايب

    مع اني اكره هالنوعيه ولكن عندها سرعه بديهه وذكاء في الردود .. الحق يقال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    خلوووووووووها تدلع نفسها اهدأووو شوي الركاده ياقوووم ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    قلم مكسور

    غثيثة جدا جدا جدا ياجماعة أحد يعلمها إنها تجيب الغثيان ، وش ذنب المشاهد تغثونه بمثل هذي ؟!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    سائق التكسي

    اتمنى تعملون لقاء بينها وبين احلام...وتقولون من اجمل فيكن..؟ وشخلونا نضحك ثلاثة ايام..
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  30. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    ابن الوغيده

    صدقت هى ليست مجوفه من الداخل،،،؟ المجتمع العربى مجوف من الداخل ،ورجاله ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  31. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    زمان العجايب !!!

    إذا فعلاً زوجها طلقها ... فأنا أشهد أن معاه حق وزين اللي فك عمره من *** ... ياستار أنا ماتحملت أكمل الفيديو .. وشلون لو زوجتي بثقالة دم هذي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    صقر الجبيل

    حظ زوجها ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  33. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    معلم متقاعد

    وع ثم وع
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  34. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    يقول الدكتور إبراهيم الفقي عليه رحمة الله : (الكُل بيتكلِّم عليك وِحِش .. تيجي إنتَ كمان وتتكلّم عن نفسك وِحِش) !!وهذا اللي عجبني في حليمة في هاللقاء ،وحتّى أنا أحب أمدح نفسي وأعطيها حقها مع مُحاسبتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    ...........

    طم طم طم طم براطم حليمة تحب الطماطم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    صقر الجبيل

    لو اقعد من النوم وهي قدامي بالتلفزيون انجلط كيف لو اشوفها هههههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  37. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    صقر الجبيل

    اطلع منها ياللي على بالي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    شيعي برونزي

    ياحبي لحليمه بالتوفيق لك ولقصه الزرافه يلبه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  39. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    صقر الجبيل

    لبى قلبك ياحليمه اقهريهم بجمالك الزين زين لو قعد من النوم والشين شين لو غسل عيونه فديتك يالحلوة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  40. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    شيعي برونزي

    حليمه ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحبي
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  41. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    ابوخالد الدمام

    الحمد لله على كل حال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    ثقالة دم

    ياصبر الارض .. والبشر والحجر والبشر وكل الكائنات الحيه والميته على هذه المخلوقه ... فيها ثقالة دم بشكل ماهو طبيعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    مشعل العتيبي

    ياهي مستفزه تقهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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