بالفيديو:مذيعة تحرج حليمة بولند على الهواء.. وردها القوي يثير جدلاً كبيراً!

صحيفة المرصد:تحدثت الإعلامية حليمة بولند عن صورها التي تنشرها على “انستغرام”، مؤكدة ان الملابس الرياضية ليست مثيرة، ولكن هي نفسها مثيرة ومثيرة للجدل.

ووفقاً لموقع”لها”قالت خلال لقائها في برنامج “تفاعلكم” انها “حتى لو ارتديت عباءة سيقولون اني مثيرة لأني باختصار حليمة بولند”.ورفضت اتهامها بالغرور بل اعتبرت حديثها نابع من ثقة بالنفس وانها تعرف قدر نفسها جيداً، وعندما عرضت عليها مقدمة البرنامج سارة دنداروي صورة قديمة لها من حفل زفافها ومدى تغيّر شكلها، اجابت بولند بأنها لم تتغير وانها ترى نفسها جميلة بكل حالاتها وانها كلما تقدمت بالعمر كلما زاد جمالها.

وأشارت الى ان تتويجها كملكة جمال الاعلاميات العرب لم يأت فقط بناء على الشكل والجسد بل لأنها تملك الثقافة والذكاء الاعلامي والتعليمي ما يؤهلها لذلك، وانها ليس يالضرورة اذا كانت جميلة ان تكون مجوفة وفارغة من الداخل.