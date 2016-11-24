بالفيديو: شاهد مقطع نادر للفنان “محمد عبده”وهو ممثلا في شبابه

صحيفة المرصد:انتشر مؤخّراً على شتّى مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم، يُظهر الفنان محمد عبده في تجربته التمثيليّة الوحيدة في مسلسل “بحر الأماني”.
ووفقاً لموقع”لها”أشاد متابعي مواقع التواصل بتمثيل عبده عندما كان شاباً، واتقانه اللهجة الحجازية، اضافةً الى أناقته.
وتجدر الاشارة الى أنّ مسلسل “بحر الأماني” من تأليف لطفي زيني، وسيناريو فهيم القاضي، وإخراج نور الدمرداش. كما صُوّر المسلسل في القاهرة في العام 1969، وعُرض على التلفزيون السعودي في السبعينيات.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:549
ابونواف...إن أردنا ان نمضي بوطننا الى مستقبل بمشيئة الله زاهي فعلينا ان نعلم ان للشباب مجالات وطموحات وقدرات مختلفة وان لايتم تواجيهم الابمايكفل تصحيح تواجهم دون سلبهم حريتهم بعيداً عن العنصريه بأشكالها
عدد التعليقات:549
ابونواف...كانت المصريون يكرّسون الفنان خصوصاً المبدع لاستثمار جماهيرية في رفع مداخيل شباك التذاكر وتم استثمار عبدالحليم حافظ فريد الأطرش وغيرهم وكان خصوصاً في الحجاز يواكبون المصريين وكان محمد عبده وجه اعلامي
عدد التعليقات:549
ابونواف...اللهجة الحجازية اللهجة الجميله ومحمد عبده رغم التحفظ البعض علية أوصل بجمال صوته الاغنية السعودية الى القمة بجميع لهجات بلدنا المترامية الأطراف ومن المعيب العنصريه المقيته الذي يلمز البعض بها
الوسميمع جنبها 😉 واللهجه ** مصرية مع حجازية وجيزانية
يالطيفليتك كملت في مجال التمثيل كان عندنا ممثل يستحق المتابعه وليس مثل هل الوقت انكان شاب بينت عليه العصبيه في تمثيله وثقل الدم ونكان مقاطع خفيفه اصبح ارجوز لاحظت عند وضع يدك على راسك انك تمثل على طبيعتك
الحربيزمان كان الاقاني والفوازير ولتمثيل بلهجه مصرييه ولا شي بلهجه السعوديه
وووووووووووووووووواوهو فين والفن فيه الابداع مايجي بالواسطه وبالقوة
عدد التعليقات:367
الديدحانمهمد ابتو .. الزمن الجميل .