بالفيديو: شاهد مقطع نادر للفنان “محمد عبده”وهو ممثلا في شبابه

صحيفة المرصد:انتشر مؤخّراً على شتّى مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم، يُظهر الفنان محمد عبده في تجربته التمثيليّة الوحيدة في مسلسل “بحر الأماني”.

ووفقاً لموقع”لها”أشاد متابعي مواقع التواصل بتمثيل عبده عندما كان شاباً، واتقانه اللهجة الحجازية، اضافةً الى أناقته.

وتجدر الاشارة الى أنّ مسلسل “بحر الأماني” من تأليف لطفي زيني، وسيناريو فهيم القاضي، وإخراج نور الدمرداش. كما صُوّر المسلسل في القاهرة في العام 1969، وعُرض على التلفزيون السعودي في السبعينيات.