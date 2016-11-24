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بالفيديو: شاهد مقطع نادر للفنان “محمد عبده”وهو ممثلا في شبابه

24 نوفمبر, 2016 , 13:12 م
بالفيديو: شاهد مقطع نادر للفنان “محمد عبده”وهو ممثلا في شبابه
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صحيفة المرصد:انتشر مؤخّراً على شتّى مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم، يُظهر الفنان محمد عبده في تجربته التمثيليّة الوحيدة في مسلسل “بحر الأماني”.

ووفقاً لموقع”لها”أشاد متابعي مواقع التواصل بتمثيل عبده عندما كان شاباً، واتقانه اللهجة الحجازية، اضافةً الى أناقته.

وتجدر الاشارة الى أنّ مسلسل “بحر الأماني” من تأليف لطفي زيني، وسيناريو فهيم القاضي، وإخراج نور الدمرداش. كما صُوّر المسلسل في القاهرة في العام 1969، وعُرض على التلفزيون السعودي في السبعينيات.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 15:21 م
    عدد التعليقات:549

    ابونواف...

    إن أردنا ان نمضي بوطننا الى مستقبل بمشيئة الله زاهي فعلينا ان نعلم ان للشباب مجالات وطموحات وقدرات مختلفة وان لايتم تواجيهم الابمايكفل تصحيح تواجهم دون سلبهم حريتهم بعيداً عن العنصريه بأشكالها
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  2. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:549

    ابونواف...

    كانت المصريون يكرّسون الفنان خصوصاً المبدع لاستثمار جماهيرية في رفع مداخيل شباك التذاكر وتم استثمار عبدالحليم حافظ فريد الأطرش وغيرهم وكان خصوصاً في الحجاز يواكبون المصريين وكان محمد عبده وجه اعلامي
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  3. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 15:10 م
    عدد التعليقات:549

    ابونواف...

    اللهجة الحجازية اللهجة الجميله ومحمد عبده رغم التحفظ البعض علية أوصل بجمال صوته الاغنية السعودية الى القمة بجميع لهجات بلدنا المترامية الأطراف ومن المعيب العنصريه المقيته الذي يلمز البعض بها
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  4. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    الوسمي

    مع جنبها 😉 واللهجه ** مصرية مع حجازية وجيزانية
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  5. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    يالطيف

    ليتك كملت في مجال التمثيل كان عندنا ممثل يستحق المتابعه وليس مثل هل الوقت انكان شاب بينت عليه العصبيه في تمثيله وثقل الدم ونكان مقاطع خفيفه اصبح ارجوز لاحظت عند وضع يدك على راسك انك تمثل على طبيعتك
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  6. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    الحربي

    زمان كان الاقاني والفوازير ولتمثيل بلهجه مصرييه ولا شي بلهجه السعوديه
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  7. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    وووووووووووووووووواو

    هو فين والفن فيه الابداع مايجي بالواسطه وبالقوة
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  8. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 13:17 م
    عدد التعليقات:367

    الديدحان

    مهمد ابتو .. الزمن الجميل .
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