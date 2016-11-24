  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

التعليم يعلن عن تعيين (4940) خريجة على المستوى الرابع -الأسماء بالداخل

24 نوفمبر, 2016 , 14:16 م
التعليم يعلن عن تعيين (4940) خريجة على المستوى الرابع -الأسماء بالداخل
  • 2٬310
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أعلن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم اليوم الخميس عن صدر قرار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بتعيين (4940)خريجةً على المستوى الرابع، ودعا العصيمي من كنَّ ضمن (5000) ولم تعلن أسماؤهن في هذا القرار فعليهن مراجعة إدارة التوظيف بالوزارة.

https://t.co/YMeD2IxPH7

 



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    قلم مكسور

    الرياض فيها عجز ولاحطيتوا فيها أحد!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    الشنفره

    ليش على المستوى الرابع الطبيعي المستوى الخامس ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    جنوبية..🌻🌻

    مشاء الله ربي يوفقهم عقبالي يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    ليش مستواى رابع ليش مو مثل من سبقهن الخامس

    المستوى ظلمن فيه حرام العدل والمسواه مطلوب اين المتبجحين بحقوق المراة هل قالو شي بذالك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    معيض

    وهذه والله اعلم من فوائد التقاعد المبكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    غمد عِطـاف

    الله يوفقهن و يرزقهن و يبعدهن عن المناطق النائية و الترحال و حوادث الطرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم