التعليم يعلن عن تعيين (4940) خريجة على المستوى الرابع -الأسماء بالداخل

صحيفة المرصد:أعلن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم اليوم الخميس عن صدر قرار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بتعيين (4940)خريجةً على المستوى الرابع، ودعا العصيمي من كنَّ ضمن (5000) ولم تعلن أسماؤهن في هذا القرار فعليهن مراجعة إدارة التوظيف بالوزارة.

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