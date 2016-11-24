التعليم يعلن عن تعيين (4940) خريجة على المستوى الرابع -الأسماء بالداخل

صحيفة المرصد:أعلن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم اليوم الخميس عن صدر قرار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بتعيين (4940)خريجةً على المستوى الرابع، ودعا العصيمي من كنَّ ضمن (5000) ولم تعلن أسماؤهن في هذا القرار فعليهن مراجعة إدارة التوظيف بالوزارة.
تعليقات ( 6 )
قلم مكسورالرياض فيها عجز ولاحطيتوا فيها أحد!!!
الشنفرهليش على المستوى الرابع الطبيعي المستوى الخامس ***
جنوبية..🌻🌻مشاء الله ربي يوفقهم عقبالي يارب
ليش مستواى رابع ليش مو مثل من سبقهن الخامسالمستوى ظلمن فيه حرام العدل والمسواه مطلوب اين المتبجحين بحقوق المراة هل قالو شي بذالك
معيضوهذه والله اعلم من فوائد التقاعد المبكر
غمد عِطـافالله يوفقهن و يرزقهن و يبعدهن عن المناطق النائية و الترحال و حوادث الطرق