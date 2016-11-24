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أول تعليق لأحلام على “حريق إسرائيل”

24 نوفمبر, 2016 , 13:59 م
أول تعليق لأحلام على “حريق إسرائيل”
  • 4٬249
  • 40
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صحيفة المرصد: دعت الفنانة الإماراتية أحلام، على “إسرائيل” متمنية تشتيت شملهم وتفريق جمعهم. جاء ذلك خلال تعليقها على الحرائق الضخم التى اجتاحت عددا من المستوطنات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس.

وكتبت أحلام ، عبر حسابها الرسمى على تويتر: ” اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، ومزقهم شر ممزق يا عزيز ما مقتدر”.

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تعليقات ( 40 )

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  1. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:1004

    سامية

    غريبة هالمرة تدعي ع بشر زيها فيهم عرب وأبرياء الحمد لله على نعمة العقل الفنان الحقيقي ينأى بنفسه ولايسيء لرسالته فالفن رسالة محبة وسلام عالمية ولن ننسى قولتها السعوديةالمفروض ماتسوق السيارة!!!لقافة😡
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  2. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    توقعت أنس بتدعين لهم دام ديرتس هذي علومها خلفان وطقته مير خلفان هقوتن انه قاعدن يبتسي بتسا ويدعي لهم وراح بنفسه عبى له طشتين شايلهم على كتفينه يبي يصب الطشوت على الحريقة عشان يطفيها 🚨🚒ايه بالله 😬
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  3. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 16:21 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    آآمين
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  4. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    فهد

    اخذوا اماكن مهي لهم اكيد بتحترق يمهل ولا يهمل
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  5. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    اقول خليكي في الطق بس . ***
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  6. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    سامي

    كلن يرجع لبيئته وثقافته حتى لو حاول تقليد الغرب
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  7. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    تووووووت

    يقول المثل دعاء ..... مايوصل السماء
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  8. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    اطياف راحلة

    متى نبطل ادعيلة ونلجى للعمل .. قسم لو نشتغل كثر ما ندعي لنطلع من احسن واقوى الشعوب , لكن الحاصل ما غير متسدحين وشغالين ادعية ... الدعاء حيلة الظعيف والبائس ...
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  9. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    اطياف راحلة

    شبعنا من سماع الدعاء ذا ولم تزداد اسرائيل الا قوة ..
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  10. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    الصقار

    كلونديزا رايس احلام تعلق احترمو عقولنا
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  11. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    مسمار

    تعليق مخالف
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  12. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    ناقد

    يعني احلام الحين دعوتها مستجابه مثلا ،،، خل تتقي الله في الاغاني التي تغنيها .
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  13. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    بهاديل

    ذبحهم البرد يبون يدفون
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  14. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 15:19 م
    عدد التعليقات:2448

    توووووونسية

    اللهم امين على الاعلام العربي استغلال هذا الحدث الجلل وتصعيده ليعرف العالم أن الله حق من يمنع الاذان بالقدس الشريف هذا عقاب الله باين مبين للأسف المسلمين ساكتين بالعالم على منع الاذان بالقدس الله اكبر
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  15. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    احمد

    نعزي خنبوقه واللذي يقول انا اقف اجلالًا وتقديراً لإسرائيل لأنها تقصف اهل غزه روحي تبرعي بالدم يا خنبوقه للإسرائيليين فهذا وقت الحاجة اليك
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  16. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    فوفي

    اول مره تحكي زي العالم والناس الله يسمع منها ويزيد نيرانهم زلازل واعاصير وطيرن ابابيل
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  17. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    ابو ريما

    والله ان قلوب بعض العرب علينا اشد حقدا وحسدا وكراهية اشد من اسرائيل واليهود لكن ماذا نقول خلونا ساكتين احسن من امامنا مخالف للنشر ومن خلفنا عقول مقفلة الموهيم كيف حالكم انتو عساكم طيبين قال احلام قال
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  18. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    سيرايفوا

    ت11 يقول الله في الحديث القدسي( من ذا الذي يتألى علي اني قد غفرت له واحبطت عملك ) اتق الله ولا تحكم على الناس بمعاصيهم قدتكون له سريره لا يعلمها الا الله هي المنجية لها
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  19. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    يالطيف

    ونحن نقول لك اين غببتي اين ايام قول عني منقول ولو تهب الدنيا ريح احلام مجالك الفن اما دعاء على اسرائيل فيراد لها جيش وان هذا الجيش ياتي اخر الزمان والمزايدات تكثر وخليك بالمجوهرات ولحلي وتبرعي لفلسطين
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  20. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    المزن

    🌸الله يتقبل منك ياأحلام /اللي يقول الحين بيقبل الله منها ؛مستغرب دعاء احلام /ماتدري يمكن رب يقبل دعائها ولا يقبل منك /الله أعلم بالنيات لست أنا ولا أنت .🌸
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  21. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    من تحت الماء

    دبي**** او تل ابيب؟ ههههههههههههههههههههههع
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  22. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    سبحان الله عقاب الله جاه سريع لاسرائيل لانهم قبل كم يوم منعوا رفع الأذان في المساجد ؟ سبحان الله العلي القدير القادر على كل شي ؟ اللهم عليك باليهود اللهم انهم لايعجزونك
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  23. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    فهد احلام بغض النضر يمكن عند ربة مستجابة الدعوة

    احلام فنانة محترمة وسبحان اللة يمكن حكمتو المستجاب وغير المستجاب ياجهلة
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  24. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الهمداني

    12-علي العمري ليش. نشمت. في. غيرنا. اليهود. لم نشوف. من شر واهل فلسطين. هم من باع. الارض((كيف باعو يامس علي العمري هل الوطن بيت او مزرعة عشان تقول باعوا يامس علي ,, هذا وطن تعرف شو يعني وطن؟؟؟))
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  25. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    غمد عِطـاف

    أن شاءالله باقي لك .... تكة و تعودين للحق و تغسلين توبتك بعمرة .... بمكة.
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  26. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    اللهم آمين جعل الحريق ما ينطفي ابد
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  27. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    مع زاتك

    الى تعليق 2. متعرقها.ليش تتأله على الله .
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  28. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    الاسطورة

    امين يارب العالمين
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  29. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    علي العمري

    ليش. نشمت. في. غيرنا. اليهود. لم نشوف. من شر واهل فلسطين. هم من باع. الارض. لهم لم. نشوف الشر سوا من الدول العربيه المسلمه.
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  30. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    الهمداني

    يعني الحين الله بيقبل من احلام دعاويها خخخخخخخخخخخخخخخخ
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  31. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    صنديد

    ما شاء الله كفو ام فهاد وش هاالدبلوماسية الخاطفه هاذي بعدين انتبهي ترى عندك طيارة خاصة يخطفونك زي سلام عليكم ثنتين أف 16 تحدر بك زي سلام عليكم .
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  32. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    باب الشمال

    وأن شاءالله ***
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  33. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    اللهم

    امين
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  34. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    حساوي

    ليتهم رقدو
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  35. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    متمرقها

    دعاء ..........مايوصل السحاب
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  36. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    همسات

    اللهم امين ،، اول موه تقول شيظ طيب الله يصلحها
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  37. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    والمجوس وكلابهم الرافضه الذين يحرقون المدن السنية عليهم من الله مايستحقون
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  38. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    محب المرصد

    مايوصل ...... السحاب اول شي توبي وبعدين قولي
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  39. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    ابوتركي

    والله اللي يسمعكم يقول ان ***
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  40. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    الوسمي

    طيب يا أحلام ***
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