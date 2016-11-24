أول تعليق لأحلام على “حريق إسرائيل”

صحيفة المرصد: دعت الفنانة الإماراتية أحلام، على “إسرائيل” متمنية تشتيت شملهم وتفريق جمعهم. جاء ذلك خلال تعليقها على الحرائق الضخم التى اجتاحت عددا من المستوطنات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس.

وكتبت أحلام ، عبر حسابها الرسمى على تويتر: ” اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، ومزقهم شر ممزق يا عزيز ما مقتدر”.