أول تعليق لأحلام على “حريق إسرائيل”

صحيفة المرصد: دعت الفنانة الإماراتية أحلام، على “إسرائيل” متمنية تشتيت شملهم وتفريق جمعهم. جاء ذلك خلال تعليقها على الحرائق الضخم التى اجتاحت عددا من المستوطنات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس.
وكتبت أحلام ، عبر حسابها الرسمى على تويتر: ” اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، ومزقهم شر ممزق يا عزيز ما مقتدر”.
تعليقات ( 40 )
عدد التعليقات:1004
ساميةغريبة هالمرة تدعي ع بشر زيها فيهم عرب وأبرياء الحمد لله على نعمة العقل الفنان الحقيقي ينأى بنفسه ولايسيء لرسالته فالفن رسالة محبة وسلام عالمية ولن ننسى قولتها السعوديةالمفروض ماتسوق السيارة!!!لقافة😡
💎💛عــــهــــــود💛💎توقعت أنس بتدعين لهم دام ديرتس هذي علومها خلفان وطقته مير خلفان هقوتن انه قاعدن يبتسي بتسا ويدعي لهم وراح بنفسه عبى له طشتين شايلهم على كتفينه يبي يصب الطشوت على الحريقة عشان يطفيها 🚨🚒ايه بالله 😬
عدد التعليقات:14503
عمر السميريآآمين
فهداخذوا اماكن مهي لهم اكيد بتحترق يمهل ولا يهمل
عبيد ولد الشيخ علياقول خليكي في الطق بس . ***
ساميكلن يرجع لبيئته وثقافته حتى لو حاول تقليد الغرب
تووووووتيقول المثل دعاء ..... مايوصل السماء
اطياف راحلةمتى نبطل ادعيلة ونلجى للعمل .. قسم لو نشتغل كثر ما ندعي لنطلع من احسن واقوى الشعوب , لكن الحاصل ما غير متسدحين وشغالين ادعية ... الدعاء حيلة الظعيف والبائس ...
اطياف راحلةشبعنا من سماع الدعاء ذا ولم تزداد اسرائيل الا قوة ..
الصقاركلونديزا رايس احلام تعلق احترمو عقولنا
مسمارتعليق مخالف
ناقديعني احلام الحين دعوتها مستجابه مثلا ،،، خل تتقي الله في الاغاني التي تغنيها .
بهاديلذبحهم البرد يبون يدفون
عدد التعليقات:2448
توووووونسيةاللهم امين على الاعلام العربي استغلال هذا الحدث الجلل وتصعيده ليعرف العالم أن الله حق من يمنع الاذان بالقدس الشريف هذا عقاب الله باين مبين للأسف المسلمين ساكتين بالعالم على منع الاذان بالقدس الله اكبر
احمدنعزي خنبوقه واللذي يقول انا اقف اجلالًا وتقديراً لإسرائيل لأنها تقصف اهل غزه روحي تبرعي بالدم يا خنبوقه للإسرائيليين فهذا وقت الحاجة اليك
فوفياول مره تحكي زي العالم والناس الله يسمع منها ويزيد نيرانهم زلازل واعاصير وطيرن ابابيل
ابو ريماوالله ان قلوب بعض العرب علينا اشد حقدا وحسدا وكراهية اشد من اسرائيل واليهود لكن ماذا نقول خلونا ساكتين احسن من امامنا مخالف للنشر ومن خلفنا عقول مقفلة الموهيم كيف حالكم انتو عساكم طيبين قال احلام قال
سيرايفوات11 يقول الله في الحديث القدسي( من ذا الذي يتألى علي اني قد غفرت له واحبطت عملك ) اتق الله ولا تحكم على الناس بمعاصيهم قدتكون له سريره لا يعلمها الا الله هي المنجية لها
يالطيفونحن نقول لك اين غببتي اين ايام قول عني منقول ولو تهب الدنيا ريح احلام مجالك الفن اما دعاء على اسرائيل فيراد لها جيش وان هذا الجيش ياتي اخر الزمان والمزايدات تكثر وخليك بالمجوهرات ولحلي وتبرعي لفلسطين
المزن🌸الله يتقبل منك ياأحلام /اللي يقول الحين بيقبل الله منها ؛مستغرب دعاء احلام /ماتدري يمكن رب يقبل دعائها ولا يقبل منك /الله أعلم بالنيات لست أنا ولا أنت .🌸
من تحت الماءدبي**** او تل ابيب؟ ههههههههههههههههههههههع
فهد احلام بغض النضر يمكن عند ربة مستجابة الدعوةاحلام فنانة محترمة وسبحان اللة يمكن حكمتو المستجاب وغير المستجاب ياجهلة
الهمداني12-علي العمري ليش. نشمت. في. غيرنا. اليهود. لم نشوف. من شر واهل فلسطين. هم من باع. الارض((كيف باعو يامس علي العمري هل الوطن بيت او مزرعة عشان تقول باعوا يامس علي ,, هذا وطن تعرف شو يعني وطن؟؟؟))
غمد عِطـافأن شاءالله باقي لك .... تكة و تعودين للحق و تغسلين توبتك بعمرة .... بمكة.
مع زاتكالى تعليق 2. متعرقها.ليش تتأله على الله .
الاسطورةامين يارب العالمين
علي العمريليش. نشمت. في. غيرنا. اليهود. لم نشوف. من شر واهل فلسطين. هم من باع. الارض. لهم لم. نشوف الشر سوا من الدول العربيه المسلمه.
الهمدانييعني الحين الله بيقبل من احلام دعاويها خخخخخخخخخخخخخخخخ
صنديدما شاء الله كفو ام فهاد وش هاالدبلوماسية الخاطفه هاذي بعدين انتبهي ترى عندك طيارة خاصة يخطفونك زي سلام عليكم ثنتين أف 16 تحدر بك زي سلام عليكم .
باب الشمالوأن شاءالله ***
اللهمامين
حساويليتهم رقدو
متمرقهادعاء ..........مايوصل السحاب
همساتاللهم امين ،، اول موه تقول شيظ طيب الله يصلحها
محب المرصدمايوصل ...... السحاب اول شي توبي وبعدين قولي
ابوتركيوالله اللي يسمعكم يقول ان ***
الوسميطيب يا أحلام ***