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بالفيديو: ممازحة الملك للنعيمي تحظى باهتمام المغردين

24 نوفمبر, 2016 , 14:29 م
بالفيديو: ممازحة الملك للنعيمي تحظى باهتمام المغردين
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” لقطة فيديو تظهر تبسم خادم الحرمين الشريفين خلال مصافحته وزير البترول السابق الدكتور علي النعيمي، وممازحته هو وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أثناء مراسم الاستقبال مساء أمس الخميس.

وحظي المقطع باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاد بإنجازات النعيمي في مجال إدارة وإنتاج الزيت والغاز من خلال عمله في أرامكو السعودية، ودوره في منصب وزير البترول والثروة المعدنية لما يزيد عن 20 عاماً.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    الله يطول بعمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه
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  2. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  3. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    ولد وين رايح

    طيب وش قال له ماسمعت الا صوت موسيقى
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  4. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    سعد القرني / ال يزيد

    الصالة الملكية بالظهران الله يرحم الملك فهد والامير سلطان كنا نبقا بالساعات ننتظر وصولهم خاصه الامير سلطان وزير الدفاع لكثرة زياراتة للوحدات العسكريه الله يطول في عمرك ياسلمان الحزم
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  5. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 14:39 م
    عدد التعليقات:15651

    قلم الحقيقه

    فعلآ استوقفني هذا المشهد ليلة البارحة حين كنت أتابع نشرة الأخبار على شاشة التلفزيون السعودي وممازحة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله للوزير النعيمي بعفويته وطيبته المعهودة.الوزير رجل ومسؤول لن يتكرر .
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  6. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    77

    يازين مزح الملوك
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  7. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    ساكن البجري

    يالله لاتخليني من هاالطله والابسامه
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