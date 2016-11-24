بالفيديو: ممازحة الملك للنعيمي تحظى باهتمام المغردين

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” لقطة فيديو تظهر تبسم خادم الحرمين الشريفين خلال مصافحته وزير البترول السابق الدكتور علي النعيمي، وممازحته هو وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أثناء مراسم الاستقبال مساء أمس الخميس.
وحظي المقطع باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاد بإنجازات النعيمي في مجال إدارة وإنتاج الزيت والغاز من خلال عمله في أرامكو السعودية، ودوره في منصب وزير البترول والثروة المعدنية لما يزيد عن 20 عاماً.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:14503
عمر السميريالله يطول بعمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه
عدد التعليقات:14503
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
ولد وين رايحطيب وش قال له ماسمعت الا صوت موسيقى
سعد القرني / ال يزيدالصالة الملكية بالظهران الله يرحم الملك فهد والامير سلطان كنا نبقا بالساعات ننتظر وصولهم خاصه الامير سلطان وزير الدفاع لكثرة زياراتة للوحدات العسكريه الله يطول في عمرك ياسلمان الحزم
عدد التعليقات:15651
قلم الحقيقهفعلآ استوقفني هذا المشهد ليلة البارحة حين كنت أتابع نشرة الأخبار على شاشة التلفزيون السعودي وممازحة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله للوزير النعيمي بعفويته وطيبته المعهودة.الوزير رجل ومسؤول لن يتكرر .
77يازين مزح الملوك
ساكن البجرييالله لاتخليني من هاالطله والابسامه