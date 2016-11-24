بالفيديو: ممازحة الملك للنعيمي تحظى باهتمام المغردين

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” لقطة فيديو تظهر تبسم خادم الحرمين الشريفين خلال مصافحته وزير البترول السابق الدكتور علي النعيمي، وممازحته هو وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أثناء مراسم الاستقبال مساء أمس الخميس.

وحظي المقطع باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاد بإنجازات النعيمي في مجال إدارة وإنتاج الزيت والغاز من خلال عمله في أرامكو السعودية، ودوره في منصب وزير البترول والثروة المعدنية لما يزيد عن 20 عاماً.