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أوباما “يعفو” عن ديك رومي بمناسبة عيد الشكر ويحذر ابنتيه

24 نوفمبر, 2016 , 15:19 م
أوباما “يعفو” عن ديك رومي بمناسبة عيد الشكر ويحذر ابنتيه
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صحيفة المرصد:منح باراك أوباما آخر عفو له كرئيس للولايات المتحدة لـ “ديك رومي” قبل عطلة عيد الشكر،ويحذر ابنتيه من أنه يعتزم الاستمرار في هذا التقليد عندما يعود مواطنا عاديا في بداية العام المقبل.

وواصل أوباما – الذي يغادر البيت الأبيض في يناير كانون الثاني- تقليد “العفو” عن ديك رومي سنويا ليفلت من وضعه على مائدة الطعام في عيد الشكر، التي يحتفل كثير من الأمريكيين بها بتقديم الديك الرومي في وجبة العشاء.

وعادة ما كانت تنضم ماليا وساشا ابنتا أوباما لوالدهما في الاحتفال الذي تسوده أجواء المزاح والسخرية في حديقة الورود بالبيت الأبيض، لكن الأمر لم يكن على هذا النحو هذه المرة.

وقال أوباما “بالتأكيد عيد الشكر عطلة عائلية بقدر ما هو عطلة وطنية، خلال السنوات السبع الماضية أسست لتقليد آخر: إحراج ابنتي بنكات الأب الكثيرة عن الديوك الرومية”، وأضاف “هذا العام لم تسمح مواعيدهما (بالحضور)”.

وانضم للرئيس هذا العام في حديقة الورود أبناء أخوته، وقال مازحا إنه يعتزم أن يواصل هذا التقليد بعد أن تنتهي فترة رئاسته.

وبعد أن انتهى من حديثه الذي حفل بالكثير من التورية بارك الرئيس الديك الذي بلغ وزنه 18 كيلوجراما، ومنحه عفوا ليفلت من الذبح كما منح ديكا آخر عفوا واسم الديكين هو توت وتاتر.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    محمد الحربي

    وامريكا اعفتك من الرئاسه لم يستفد العالم وخاصه الشرق الاوسط من رئاستك خيرا
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  2. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    نوخذه

    عليك ***الله انت وعائلتك وكل أمريكي كافر
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  3. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    شهر نوفمبر

    ياديس بالعفو لاتفرح... بعيد السبت بعيدون بك،، بيقطون رقبتك بدون ذبح... ومن ريشك بينتفوو نك،،
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  4. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    شهر نوفمبر

    الديس يزن وزنه 18ك... ...يعني يساوي 18دجاجه حجم 1000.. من دجاج الوطنية او دجاج دو.. ... يعني الديس الرومي قيمته 180ريال.. ويصلح مفطح نقدمه...يوفي بالغرض إذا ضاق الوقت او لم يجد آحد ذبيحه..
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  5. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:1012

    سامية

    نال جائزة نوبل للسلام ع جهوده لدعم الديبلوماسية العالمية والتعاون بين الأمم فقد أولت اللجنة المانحة أهمية خاصة لرؤية أوباما وعمله من أجل عالم خال من الأسلحة النووية,والعفو عن الديك دقة ع الجمهوريين😂
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  6. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    🏇🚭

    الديك اشجع واكرم من هذا الرئيس الجبان الله ينتقم منه ويجعل حياته فى نكد وتعاسة ويجعله عبره مما يلاقيه من أمراض ومصائب بسبب خوره ومماجناه على أخواننا بسوريا من وعود زائفه ومنع تسليحهم لدفاع عن أنفسهم
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  7. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:1012

    سامية

    جزاك الله خيرا يا أوباما 🙏😍🙏هذا دليل على طيبة قلبك وإنسانيتك ورحمتك للمخلوقات البريئة وعقبال عفونا ف أعيادنا عن 🐪🐄🐂🐃🐑🐐🐇🐔🐓
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  8. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    zoro

    يا رقيق القلب ومرهف الاحساس ما رضيت بقتل الديك وترضى بقتل الاطفال والنساء والشيوخ في العراق والشام وليبيا ام تعطفون على الحيوانات اكثر من المسلمين يا اعداء الاسلام
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  9. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    والله من الفضاوة راحت عليك ياريس الدنيا دوارة من رئيس دوله عظمى الى ،،،
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  10. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    أرزة 🌲 لبنان

    مصيرو يتاكل إنت ولا غيرك
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  11. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    النزغه

    انا كنت بذبح عنز قبل اسبوع وعفوت عنها لوجه الله
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  12. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    hima

    قمة في الانسانيه,رعاة الله ووفقه,وبارك لهم في اعيادهم.
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  13. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    اسوأ رئيس امريكي
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  14. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    الله يقلل من امثالك آمين
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  15. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 16:02 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    شاورما
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  16. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    ترى العفو عن الديك عفوا مشروط ولم يطلق سراحة وبيقضي الديك باقي حياته تحت الاقامة الجبرية بالمزرعة
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  17. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    صدام حسين

    كانوا يحسبونك بوش ماعنده رحمه فخاب ضنهم وفشلت خططهم
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  18. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    علي العمري

    كل. عام. ونعم بخير
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  19. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 15:37 م
    عدد التعليقات:13604

    برق الحرم

    ((((((( احترس من انفلونزا الدجاج الحي ..... في كل عام ضحايا الديك الرومي المتجمد المغموس في الزيت الحار كثير )))))
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  20. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 15:29 م
    عدد التعليقات:13604

    برق الحرم

    ((((((( أخطر الاسلحة الحيثة فتكا ................الديك الرومي ..... المتفجر ))))))))
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