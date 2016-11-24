أوباما “يعفو” عن ديك رومي بمناسبة عيد الشكر ويحذر ابنتيه

صحيفة المرصد:منح باراك أوباما آخر عفو له كرئيس للولايات المتحدة لـ “ديك رومي” قبل عطلة عيد الشكر،ويحذر ابنتيه من أنه يعتزم الاستمرار في هذا التقليد عندما يعود مواطنا عاديا في بداية العام المقبل.
وواصل أوباما – الذي يغادر البيت الأبيض في يناير كانون الثاني- تقليد “العفو” عن ديك رومي سنويا ليفلت من وضعه على مائدة الطعام في عيد الشكر، التي يحتفل كثير من الأمريكيين بها بتقديم الديك الرومي في وجبة العشاء.
وعادة ما كانت تنضم ماليا وساشا ابنتا أوباما لوالدهما في الاحتفال الذي تسوده أجواء المزاح والسخرية في حديقة الورود بالبيت الأبيض، لكن الأمر لم يكن على هذا النحو هذه المرة.
وقال أوباما “بالتأكيد عيد الشكر عطلة عائلية بقدر ما هو عطلة وطنية، خلال السنوات السبع الماضية أسست لتقليد آخر: إحراج ابنتي بنكات الأب الكثيرة عن الديوك الرومية”، وأضاف “هذا العام لم تسمح مواعيدهما (بالحضور)”.
وانضم للرئيس هذا العام في حديقة الورود أبناء أخوته، وقال مازحا إنه يعتزم أن يواصل هذا التقليد بعد أن تنتهي فترة رئاسته.
وبعد أن انتهى من حديثه الذي حفل بالكثير من التورية بارك الرئيس الديك الذي بلغ وزنه 18 كيلوجراما، ومنحه عفوا ليفلت من الذبح كما منح ديكا آخر عفوا واسم الديكين هو توت وتاتر.
تعليقات ( 20 )
محمد الحربيوامريكا اعفتك من الرئاسه لم يستفد العالم وخاصه الشرق الاوسط من رئاستك خيرا
نوخذهعليك ***الله انت وعائلتك وكل أمريكي كافر
شهر نوفمبرياديس بالعفو لاتفرح... بعيد السبت بعيدون بك،، بيقطون رقبتك بدون ذبح... ومن ريشك بينتفوو نك،،
شهر نوفمبرالديس يزن وزنه 18ك... ...يعني يساوي 18دجاجه حجم 1000.. من دجاج الوطنية او دجاج دو.. ... يعني الديس الرومي قيمته 180ريال.. ويصلح مفطح نقدمه...يوفي بالغرض إذا ضاق الوقت او لم يجد آحد ذبيحه..
عدد التعليقات:1012
ساميةنال جائزة نوبل للسلام ع جهوده لدعم الديبلوماسية العالمية والتعاون بين الأمم فقد أولت اللجنة المانحة أهمية خاصة لرؤية أوباما وعمله من أجل عالم خال من الأسلحة النووية,والعفو عن الديك دقة ع الجمهوريين😂
🏇🚭الديك اشجع واكرم من هذا الرئيس الجبان الله ينتقم منه ويجعل حياته فى نكد وتعاسة ويجعله عبره مما يلاقيه من أمراض ومصائب بسبب خوره ومماجناه على أخواننا بسوريا من وعود زائفه ومنع تسليحهم لدفاع عن أنفسهم
عدد التعليقات:1012
ساميةجزاك الله خيرا يا أوباما 🙏😍🙏هذا دليل على طيبة قلبك وإنسانيتك ورحمتك للمخلوقات البريئة وعقبال عفونا ف أعيادنا عن 🐪🐄🐂🐃🐑🐐🐇🐔🐓
zoroيا رقيق القلب ومرهف الاحساس ما رضيت بقتل الديك وترضى بقتل الاطفال والنساء والشيوخ في العراق والشام وليبيا ام تعطفون على الحيوانات اكثر من المسلمين يا اعداء الاسلام
أرزة 🌲 لبنانمصيرو يتاكل إنت ولا غيرك
النزغهانا كنت بذبح عنز قبل اسبوع وعفوت عنها لوجه الله
himaقمة في الانسانيه,رعاة الله ووفقه,وبارك لهم في اعيادهم.
عدد التعليقات:14503
عمر السميرياسوأ رئيس امريكي
الله يحفظ لنا ملكناالله يقلل من امثالك آمين
عدد التعليقات:14503
عمر السميريشاورما
صدام حسينكانوا يحسبونك بوش ماعنده رحمه فخاب ضنهم وفشلت خططهم
علي العمريكل. عام. ونعم بخير
عدد التعليقات:13604
برق الحرم((((((( احترس من انفلونزا الدجاج الحي ..... في كل عام ضحايا الديك الرومي المتجمد المغموس في الزيت الحار كثير )))))
عدد التعليقات:13604
برق الحرم((((((( أخطر الاسلحة الحيثة فتكا ................الديك الرومي ..... المتفجر ))))))))