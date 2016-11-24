باسم أبو داوود: في جدة قهرت النعيمة والدايل!

صحيفة المرصد: طلب باسم أبو داوود مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي لاعبي فريقه أن يتناسوا أنهم أبطال الثلاثية من أجل تحقيق الفوز على الهلال غداً في الجولة العاشرة من منافسات دوري جميل، مشيراً إلى أن الخصم ليس سهلاً، وضرورة استغل عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى القمة.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية قال أبو داوود إن “مفاتيح اللعب في الأهلي تكمن في الثلاثي تيسير الجاسم وسلمان المؤشر ومصطفى بصاص بالإضافة إلى الهداف عمر السومة وصاحب المهارة العالية اليوناني فيتفا”، معرباً عن حزنه الشديد لعدم مشاركة وليد باخشوين الذي اعتبره خليفته في الملاعب.

وروى مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي ذكريات مبارياته أمام الهلال قائلاً: “كنت أنتظر مباراة الهلال بفارغ الصبر نظراً لجماهيريتها وكثرة نجومها وأتذكر إحدى مبارياتنا في الدور الثاني مع الهلال موسم 1409 في بطولة الدوري الممتاز بملعب الأمير عبد الله الفيصل عندما تسببت في إطلاق جماهير الأهلي صيحات مجنونة طوال شوطي المباراة بعد أن نجحت في تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقائق الأولى عندما قابلت الضربة الركنية بكل قوتي لأودع الكرة في شباك خالد الدايل”، موضحًا أن الهلال وقتها كان مدججاً بنجومه أمثال “صالح النعيمة وحسين الحبشي وحسين البيشي ويوسف الثنيان وسعد مبارك.