تعرف على عقوبة المقيم العامل بالمركبات الخاصة مع شركات التطبيقات بالهواتف الذكية

صحيفة المرصد:حذرت هيئة النقل العام منشأت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية التوجيه, والمقيمين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات لاسيما أن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف انظمة (النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور) ويعرض المنشأة الى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق, كما يعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقره في نظام النقل العام ومقدارها 5000 ريال وإيقاف الخدمات كما يعرض السيارة للحجز.
ويأتي هذا التحذير استكمالاً لما سبق وأن أعلنته الهيئة من الإشارة إلى المهلة التصحيحية لمنشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، التي دعت فيها هذه المنشآت إلى الالتزام بالشروط والمتطلبات التي صدرت مؤخراً وأهمها الارتباط بمنصة وصل المرتبطة بمركز المعلومات الوطني, وكذلك قصر العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات وأنظمة الجهات ذات العلاقة.
ونوهت الهيئة إلى بأنها قامت بمراجعة جميع الشروط وتعديلها لتسهم في السماح كل مقدمي هذه الخدمة بالعمل في المملكة وفق إطار نظامي، وأتى ذلك استجابة لما لاقته هذه التطبيقات من رواج واسع وقبول لدى الركاب, مبينه أنه رغم التسهيلات التي قدمتها الهيئة لهذه المنشآت للعمل إيماناً منها بأهمية استخدام التقنية في جميع المجالات وتحقيقاً لرغبات المستفيدين إلا أن الهيئة مازالت تلحظ عدم الالتزام من بعض المنشآت بجميع الاشتراطات لا سيما السماح لغير السعوديين بالعمل فيها من خلال هذه التطبيقات.
وأكدت الهيئة أن حرصها على تسهيل عمل هذه المنشآت لا يتعارض مع حرصها على تطبيق الأنظمة ولا سيما المتعلق بالجوانب الأمنية والمتمثل بالارتباط بمنصة وصل أو بحق أبناء الوطن بالعمل في هذا المجال دون وجود منافسة غير عادلة من قبل الإخوة المقيمين القادمين للعمل بالمملكة بمهن محددة خاصة, وأن عدد السعوديين الراغبين العمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع وأنهم قد حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة والذي يتم من قبل الركاب.
وأفادت الهيئة أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملين أو سائقين تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب سيكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات.
وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار على التعاون في هذا الصدد والتأكد من كون قائد المركبة الخاصة سعودي، مبينة أن الهيئة والجهات الأمنية والتنظيمية ستقوم بحملات تفتيشية ولن تسمح لأي سائق مخالف بمواصلة الرحلة.
تعليقات ( 33 )
يالطيفالمشكله الام بعد استبعاد الاجانب واحلال المواطن ستنكشف العدد الهائل من العماله واول ظهور لظاهرتهم وامام الاعيان بيع الخظروات على الارصفه واولهم سوق حجاب ثم بيع الشاهي والكرك مما سبب ارباك للبلديه
سهمأفضل اني اروح مع الأجنبي احسن من السعودي اللي ماعنده غير تطليع اغراضه الشخصية من تركب معه بنت لحالها نادر تلقى احد محترم واللي يبقي يشوف محفوظاتي في اوبر انا اكثر وحدة تتعامل مع اوبر من ستة اشهر وعليه
موظفهاللي ماعندهم غيره زعلانيين على الوافدين ليش مايشاركون ********
زائرأوبرا شركة اجنبية من حقها توظف الأجانب لا تزعلون بكرا اذا اوبر رفضت سعودي مقيم في أمريكا مراحب بالديسلايك ههههههه
wadمن المستحيل ايقاف اوبر حتى لو خالفت الانظمه هههههههاي نسيتو ان الدوله شريك فيها
موظفهحسبي الله على كل من يتخاذل في الوقوف ضد كل مقيم........ سعودي ويالله بعد وشلون كل من هب ودب الله لا يسامحكم
عامر السويدانمن ضيق على الناس، ضيق الله عليه، خذوها قاعدة، والشواهد قائمة.
انشر التعليقكثير من المواطنين مطلعين سيارات لعمال ومشغلينها في هذه الشركات خاصه الشرقية ومديرها طلع مع الشريان في الثامنه وقالها بالخط العريض فلا تلموا الاجنبي ولوموا المواطن المتستر اللي دمرنا بلعماله السائبة
ابو حسامليش تحذر هذا ماهو مواطن على شان تحذره على طول سحب الاقامه وتسفير خل الوافد يحترم النظام رحنا ملطشه عند الاجانب حتى نظامنا مايحترم ونقول ولا نفعل مصيبه
تذكيربمناسبة دخول الشتاء تذكير بصدقة كسوة الشتاء تفقد قريب صديق ابحث وقد تجد من لايستطيع شراء كسوة الشتاء له ولابناءه
ابو وليدالاجانب مدخلين خشمهم بكل الوظايف السعودي لا سافر مايقدر يشتغل ببلدك بعشوائيه
loovivoolأنتم لاحظوا هيئة النقل مجرد يحذرون تحذير فقط يعني مثل اللي يقول اشتغلوا يا اجانب وأنتم يا سعوديين اصمتوا ترونا حذرنا وبلاش بربرة
يالطيفاتحدى ان طبق وليش قلت لن يطبق اي واحد من القرارت لان عندما نطلب عن طريق الجاهزة الذكيه وياتي وافد اطلب من اهلي يسئلون الس عن القرارت بالنسبه لمنعهم ويكون ردهم شبه واحد نسمع الكلام كثر لاكن الوضع تمام
عهد الحزم والعزمقسم بالله لو تتظافر الجهود وتكون متواصله لمدة تسعين يوم فقط من مقام وزارة الداخلية والامانة وذات الصلة ؟ اقرب شي حملة تصحيح الاوضاع كل الجراذي بجحورها وبعد الحملة انتشار عظيم على غير العادة
على نياتي؟بلغت أكثر من مرة عن بياع شاهي داخل الحي ؟ وهانت بعد مروري بطريق القصيم السريع عند المحطات من كثرتهم فهانت عندي قلت اذا على الشوارع العامة ما منعوهم آجل يمنعونهم داخل الاحياء مستحيل والله المستعان
مواطنوالدليل القاطع كثرة وانتشار بياعين شاهي الجمر ؟ المصيبة انهم الان اتجهوا لداخل الاحياء وهذا يلزم الوقوف بحزم وعدم التهاون والله يعلم وش وراهم ؟ رجاءً الاسطوانة المشروخه " يترزقون الله انتهت
واضحوالله شي يفرح كل ما اطلب سيارة واحصل شاب سعودي بسيارة تفتح النفس وريحتها حلوة واخلاق راقية مو مثل****ة
مواطنفعلاً الوافد اخذ حقه وزيادة وتدلع اكثر من الازم والله انهم مستهترين لأبعد درجه وبطرهم أكثر من أول والسؤال ؟؟؟؟ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مته تنتهي هذه الظاهرة
مواطنقسم بالله لو يتم تطبيق الانظمة بحذافيرها ليرتدع الوافد لكن يعلم يقيناً انه مجرد حبر على ورق ؟ تجد الوافد يتجاوز الاشارة يعكس السير بدون ادنى خوف
منصفامنعوً شركه كريم و غيرهم من تسجيل الاجانب في البرنامج وينتهي كل شي
عدد التعليقات:8252
الحرمانالشركه هي من تسجله امنعوه قال وين اذنك
مواطنوهل اذا تم التبليغ هل سيطبق النظام ؟ بلغت عن مخالفات ع الرقم 940 ثلاث مراة وتجيني رساله تقول تم عمل اللازم ؟؟؟ وبالواقع لم يحصل آي شيء على أرض الواقع المواطن يجتهد ويساعد على ردع المخالفين لكن لامجيب
مواطنالأنــظـمـة والــقــــوانــيــن موجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة لـــــــــــــــــــــــــــــكن ؟؟؟؟ هل يتم تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع كلنا نتمنى
مكروفاستهلاك إعلامي... ما قدرت تمنعهم بسياراتهم الاخره... تبغى تمنعهم بسياراتهم الخاصه ...كلام فاضي
himaتمنعو مين والا مين,اللي بيشتغل والزبون كلهم اجانب,,المواطنين الغلابه يايطلعوا معاهم وبلذات النساء الممنوعين من السواقه,والا الله يكون فعونهم على لطعة الشمس واليالي.
محقيعني مازالوا الأجانب يلفو ويدورو بتواطؤ بعض المنشآت كما ذكر في التقرير
من الغربيةقرار سليم أبناء البلد أولى