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الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير يبيع 5% من حصته في “المراعي”

24 نوفمبر, 2016 , 15:57 م
الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير يبيع 5% من حصته في “المراعي”
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صحيفة المرصد:باع الأمير سلطان بن محمدبن سعود الكبير آل سعود 5% من أسهم شركة المراعي في صفقة خاصة، تم تنفيذها في البورصة السعودية أمس الأربعاء، لتنخفض حصته من نحو 29% إلى 23.7%.

ووفقاً لموقع”العربية نت”هذه هي الصفقة الخاصة الثانية التي تشهدها شركة المراعي في اليومين الماضيين، بعد تخارج شركة عمران العمران وشركاه المحدودة من حصتها البالغة نحو 5.7% في شركة المراعي، أي ما يعادل 45.6 مليون سهم بقيمة تصل إلى 2.7 مليار ريال.

وما زالت مجموعة صافولا المالك الأكبر في “المراعي” بنسبة 36.5%، فيما لم تتضح هوية المشتري من شركة العمران والأمير سلطان بن محمد بن سعود.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    مستشار مالي

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  2. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    أبو أسامة

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  3. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    wad

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  4. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    عزيز

    بحساباتي اللي على قدي يمكن القول أنه بما أن ال 5 في المئة تساوي 2.7 مليار .. يكون حجم ماتساويه الشركة كلها أكثر من 50 مليار ريال .. ******
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  5. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    الركاده طيبه

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  6. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    غورباتشوف

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  7. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    جنوبية..🌻🌻

    اسواء مكان اشتغلت فيه المراعي ماكملت عشرين يوم حطيت رجلي رواتب سيئة وطبيعة عمل كررررف مو طبيعي الله لايعديها علي وأي ياراسي شفت شعارهم صدعت
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  8. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    تذكير

    مع دخول الشتاء فيه ناس لا تستطيع شراء كسوة الشتاء قد يكون قريب صديق تفقد وقد تجد فهذا تذكير بصدقة كسوة الشتاء كسوة ودفاية
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  9. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    وهل ستنخفض اسعار الشقق السكنية مثلا
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  10. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    وهي فخر الصناعه الوطنيه
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  11. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    شركة المراعي شركه عملاقه بحق
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  12. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    مافيه سيوله وكل شيء ميت,,,,
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