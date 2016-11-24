الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير يبيع 5% من حصته في “المراعي”

صحيفة المرصد:باع الأمير سلطان بن محمدبن سعود الكبير آل سعود 5% من أسهم شركة المراعي في صفقة خاصة، تم تنفيذها في البورصة السعودية أمس الأربعاء، لتنخفض حصته من نحو 29% إلى 23.7%.
ووفقاً لموقع”العربية نت”هذه هي الصفقة الخاصة الثانية التي تشهدها شركة المراعي في اليومين الماضيين، بعد تخارج شركة عمران العمران وشركاه المحدودة من حصتها البالغة نحو 5.7% في شركة المراعي، أي ما يعادل 45.6 مليون سهم بقيمة تصل إلى 2.7 مليار ريال.
وما زالت مجموعة صافولا المالك الأكبر في “المراعي” بنسبة 36.5%، فيما لم تتضح هوية المشتري من شركة العمران والأمير سلطان بن محمد بن سعود.
تعليقات ( 12 )
مستشار ماليتعليق مخالف
أبو أسامةتعليق مخالف
wadتعليق مخالف
عزيزبحساباتي اللي على قدي يمكن القول أنه بما أن ال 5 في المئة تساوي 2.7 مليار .. يكون حجم ماتساويه الشركة كلها أكثر من 50 مليار ريال .. ******
الركاده طيبهتعليق مخالف
غورباتشوفتعليق مخالف
جنوبية..🌻🌻اسواء مكان اشتغلت فيه المراعي ماكملت عشرين يوم حطيت رجلي رواتب سيئة وطبيعة عمل كررررف مو طبيعي الله لايعديها علي وأي ياراسي شفت شعارهم صدعت
تذكيرمع دخول الشتاء فيه ناس لا تستطيع شراء كسوة الشتاء قد يكون قريب صديق تفقد وقد تجد فهذا تذكير بصدقة كسوة الشتاء كسوة ودفاية
عدد التعليقات:14503
عمر السميريوهي فخر الصناعه الوطنيه
عدد التعليقات:14503
عمر السميريشركة المراعي شركه عملاقه بحق