الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير يبيع 5% من حصته في “المراعي”

صحيفة المرصد:باع الأمير سلطان بن محمدبن سعود الكبير آل سعود 5% من أسهم شركة المراعي في صفقة خاصة، تم تنفيذها في البورصة السعودية أمس الأربعاء، لتنخفض حصته من نحو 29% إلى 23.7%.

ووفقاً لموقع”العربية نت”هذه هي الصفقة الخاصة الثانية التي تشهدها شركة المراعي في اليومين الماضيين، بعد تخارج شركة عمران العمران وشركاه المحدودة من حصتها البالغة نحو 5.7% في شركة المراعي، أي ما يعادل 45.6 مليون سهم بقيمة تصل إلى 2.7 مليار ريال.

وما زالت مجموعة صافولا المالك الأكبر في “المراعي” بنسبة 36.5%، فيما لم تتضح هوية المشتري من شركة العمران والأمير سلطان بن محمد بن سعود.